Игорь Артамонов вручил липецким металлургам госнаграды

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии награждения специалистов в отрасли металлургии. В их числе — слесарь, электромонтёр, разливщик стали, горновой, шлифовщик, машинист крана, руководители цехов, отделов и другие работники. Есть те, кто отдал своей профессии больше 40 лет.

«Вы выбрали одну из самых сложных специальностей и с честью несёте звание металлургов. Каждый из вас своим ежедневным трудом создаёт фундамент экономической мощи не только нашего региона, но и всей страны», — обратился к присутствующим в зале облправительства Игорь Артамонов.

Два человека удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 15 специалистам присвоено почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Также были награждены заслуженные машиностроители Российской Федерации, заслуженные работники транспорта РФ и заслуженные энергетики страны.