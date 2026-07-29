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Жителей Липецкой области приглашают в Экспертный клуб «Профразвития»

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Стартовал прием заявок в Экспертный клуб проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Липецкой области могут стать частью сообщества наставников, преподавателей и карьерных консультантов со всей страны, помогающих молодым специалистам разобраться в современном рынке труда и осознанно построить профессиональное будущее. Подать заявку можно до 3 августа на цифровой платформе по ссылке.

В 2025 году в пилотном формате появился Экспертный клуб проекта «Профразвитие», где карьерные консультанты делились опытом, помогали молодым людям видеть свои сильные стороны и превращать знания в реальные возможности для профессионального роста. В новом сезоне сообщество продолжит расширяться и объединит специалистов, готовых становиться наставниками нового поколения. Проект планирует пополнить клуб экспертами в сфере профессионального и личностного развития. Они будут сопровождать молодых людей на пути к успешному старту карьеры.

Принять участие в конкурсном отборе могут жители Липецкой области: лекторы, тренеры неформального образования, преподаватели и практикующие специалисты, обладающие опытом работы с молодежью и компетенциями в сфере профессионального развития. Кандидатам необходимо заполнить анкету, представить материалы, подтверждающие профессиональную экспертизу и пройти онлайн-собеседование. 

После конкурсного отбора участников ждет образовательная программа в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», где с 18 по 20 августа эксперты встретятся на очном образовательном модуле в рамках Летней конференции «Профразвития». Вместе с ведущими специалистами они разработают собственные образовательные продукты, обменяются лучшими практиками и подготовятся к работе с молодежью. 

В течение года участники Экспертного клуба присоединятся к образовательным и карьерным мероприятиям Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Они будут проводить карьерные консультации, лекции, мастер-классы и образовательные интенсивы, участвовать в молодежных мероприятиях и помогать молодым людям определять профессиональные цели, готовиться к выходу на рынок труда и развивать востребованные компетенции. Одной из основных площадок для такой работы станут «Центры новых возможностей», где эксперты смогут применять собственные образовательные разработки и сопровождать молодежь на разных этапах построения карьерной траектории.

Ожидается, что развитие экспертного клуба позволит расширить доступ молодых людей к качественным карьерным консультациям и образовательным возможностям. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

«Поддержка в выборе карьерного пути и становлении в профессии имеет очень большое значение для молодежи. Важно, чтобы интерес к выбранному делу не угасал, а желание становиться профессионалом в выбранной отрасли, расти над собой и приносить пользу родине укреплялось с каждым годом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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