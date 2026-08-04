В Ельце на фасадах многоэтажных домов появятся 13 гигантских граффити, посвящённых культуре, истории и выдающимся личностям города. Работы выполнят российские и зарубежные художники, которые превратят городские стены в масштабные полотна.

Мастера приступят к созданию картин в августе. Уже в сентябре жители и гости Ельца смогут увидеть необычные изображения – настоящие произведения искусства величиной с дом.

Проект реализуется некоммерческой организацией «Горизонты будущего» в рамках Международного арт-фестиваля «Елец – город первых» при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Липецкой области и администрации Ельца.

Проект не только меняет облик города, но и вовлекает жителей в сохранение наследия. Кроме создания муралов, запланированы образовательная программа, мастер-классы, экскурсии, встречи с художниками и открытые диалоги с жителями. Особое внимание – молодёжи, которая сможет принять участие в создании новых культурных символов Ельца.

После завершения работ в городе появится арт-маршрут, объединяющий исторический центр с объектами современного уличного искусства.

«Проект имеет огромное значение для Ельца, так как он не только изменит внешний вид города, но и создаст новые перспективы для культурного туризма. Уличное искусство, которое появляется на фасадах жилых зданий, доступно для всех и формирует новое окружение. Поддержка подобных инициатив является частью нашей системной работы по организации удобных и современных пространств в муниципалитетах», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.