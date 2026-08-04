Наставники обменялись опытом

Студентка ЕГУ им. И. А. Бунина Диана Черникова представила Елец в полуфинале всероссийского конкурса «Быть, а не казаться», прошедшего в Волгограде.

Цель конкурса — развитие наставничества и патриотическое воспитание молодежи. Организатор — Роспатриотцентр Росмолодежи. В этом году участниками состязания стали более 80 тысяч человек, полуфиналистами — 2 тысячи активных ребят.

Диана Черникова в полуфинале всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

В программе конкурса — образовательные мастер‑классы, мотивационные лекции, ток‑шоу, круговое собеседование «Наставничество в действии: опыт, решения и ценности» и проектная сессия «Поколение, готовое к подвигу». Особенно впечатлила юношей и девушек встреча с американским и российским боксером‑профессионалом, инструктором оборонно‑спортивного лагеря «Авангард» Кевином Владимировичем Джонсом. Его история жизни способна мотивировать представителей подрастающего поколения на новые достижения! Отдельным сюрпризом стало знакомство с учителем математики, выпускницей ЕГУ им. И. А. Бунина Натальей Юрьевной Шлыковой. Она тоже приехала из Ельца и участвовала в номинации «Опытный наставник». — Вдвойне приятно встретить землячку и единомышленницу, пообщаться, обменяться впечатлениями и понять, сколько возможностей открывает наставничество на разных этапах пути, — отметила Д. Черникова.