Торжественное открытие выставки «Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне…» состоится 7 октября в 15:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25). Экспозиция из фондов Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина познакомит липчан с творчеством их земляка. Основу выставки составляют работы художника Виктора Лузанова (1938–2010), известного произведениями, посвящённых солнцу русской поэзии. В обновлённом сером зале музея будут представлены картины серии «Из родословной А.С. Пушкина», составляющие живописный рассказ о роде Ганнибалов и Пушкиных. Выставка будет работать до 1 ноября.

К созданию своей пушкинианы, над которой вдохновенно и терпеливо трудился в течение 20 лет, В.М. Лузанов приступил в 1984 году с живописной серии «Из родословной А.С. Пушкина». Особую роль в этой серии картин художник отвёл «липецкой капитанской дочке» — бабушке поэта Марии Алексеевне Ганнибал, дочери капитана Алексея Федоровича Пушкина. По картинам можно проследить все события в семье Ганнибалов — Пушкиных, которые предшествовали рождению поэта: помолвку и венчание М.А. Пушкиной и О.А. Ганнибала, знакомство С.Л. Пушкина с Н.О. Ганнибал. Детство поэта сменяется учёбой в Царскосельском лицее.

Картины В.М. Лузанова выделяются своей уникальной стилистикой. Художник будто бы погрузился в атмосферу прошлого. Насыщенные и глубокие оттенки красного и зелёного напоминают палитру русской живописи XVIII века, а также древнерусские традиции. Это придаёт работам особый смысловой и эмоциональный оттенок. Динамичное развитие сюжета и лаконичность художественных средств усиливают образность серии.

«Для липчан, любящих краеведение, историю, историю литературы, а также ценящих живописное искусство, эта выставка станет настоящим подарком», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.