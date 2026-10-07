Самый маленький памятник в Ельце

В нынешнем году в елецком Комсомольском сквере появился самый маленький в Ельце памятник, отображающий мирно спящую на одной из здешних лавочек, свернувшуюся клубочком рыжую кошечку, сделанную из композитных материалов.

Есть легенда, что тут действительно жила рыжая, доверчивая и ласковая четвероногая, которую подкармливали все местные жители (в некоторых источниках утверждается, что кота звали Борисыч). Но однажды всеобщая любимица пропала, и кто-то в память о милой зверушке установил эту миниатюру.

Как бы там ни было, получилось очень по-человечески: трогательно и душевно, что придало этому месту,какое-то особенное очарование.

Кстати сказать, сквер в этом году отметил 70-летие со дня своего рождения. Он появился в 1956 году, о чем рассказала городская газеты «Красное знамя». Вот как это описывалось журналистами:

«Долгое время возле Дома культуры был пустырь, использовавшийся жителями под огороды… Пройдет три-четыре года и при городском Доме культуры будет пусть небольшой, но уютный и тенистый сад… Напротив, через Комсомольскую улицу закладывается еще один сад, так называемый второй городской. В этом саду будет сооружен стационарный кинотеатр на несколько сотен зрителей…».

Масштабное озеленения городов в СССР как раз и выпало на 50 — 60-е годы прошлого века. В Ельце не отставали от этого всесоюзного почина. Тогда же шло и массовое строительство жилья, а вместе с тем закладывались новые зеленые уголки, тот же Комсомольский сквер, или, как сказано в газетной заметке, «тенистый сад». Видимо, он еще не имел названия.

Что же касается «второго городского сада», то скорее всего его свели на нет при строительстве «стационарного кинотеатра», открывшегося под названием «Россия» 24 декабря 1972 года. В 1993 году его переименовали в «Луч», а сегодня это городской Центр молодежи, полностью перестроенный и открытый 5 сентября 2025 г.

Почти наверняка остатки «второго городского сада» — это старые деревья, росшие, а также отчасти сохранившиеся вокруг Центра молодежи и бывшего здания горкома КПСС (ныне дом принадлежит компании «Мегадент», ул. Комсомольская, 68).

А вот Комсомольский сквер («небольшой, но уютный тенистый сад») сохранился и по сию пору остается любимым зеленым уголком ельчан.