Постановление администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации от 08.10.2026 №2365 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 25.07.2017 № 1290 «Об утверждении Регламента деятельности администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации» (с изменениями от 19.01.2018 № 76, от 08.02.2018 № 204, от 18.02.2019 № 247, от 23.07.2019 № 1165, от 29.06.2022 № 1307, от 21.10.2022 № 1548, от 25.09.2023 № 227, от 15.07.2024 № 1172, от 05.05.2025 № 925, от 29.07.2025 № 1585)