Он спас других, пожертвовав собою

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В СШ № 1 им. М. М. Пришвина (2-й корпус в 3-м Ламском переулке, бывшая школа № 7) открыли мемориальную доску, установленную в память о выпускнике этого образовательного учреждения Евгении Владимировиче Попове.

Кстати сказать, газета «Красное знамя» в номере за 11 декабря прошлого года писала про боевой путь лейтенанта морского спецназа ГРУ Е. В. Попова, посмертно награжденного орденом Мужества, в статье «Спецназовец с позывным «Папай». Большую помощь в подготовке материала нам тогда оказал брат героя Роман.

Мемориальная доска, установленная в память о выпускнике аргамаченской СШ № 7 Е. В. Попове.

Боль потери не пройдет

…Торжественное и одновременно печальное событие объединило родных и близких, учащихся и педагогов школы, одноклассников Евгения, выпускника аргамаченской СШ № 7, который ценой своей жизни спас семерых боевых товарищей,. Почтить память спецназовца Е. В. Попова пришли те, кто его хорошо знал, в Елец приехал представитель подразделения, где служил боец с позывным «Папай».

Тяжело давались слова, которые нужно было говорить о Евгении, женщины не сдерживали слез. Особенно переживали мать и отец — Галина Анатольевна и Владимир Анатольевич Поповы.

—Он был хорошим сыном, добрым, отзывчивым, — сказала Галина Анатольевна. — Своих ребят никогда не оставлял. Поэтому парней из последней группы, которых набирал, Роман с товарищем спасли, а сами погибли.

Родные и близкие Е. В. Попова у мемориальной доски.

Ценой своей жизни

ИЗ СТАТЬИ «СПЕЦНАЗОВЕЦ С ПОЗЫВНЫМ «ПАПАЙ»:

«…12 мая ночью на протяжении часа по боевым позициям наших войск шел вражеский артобстрел. В блиндаже, где укрывалась группа Евгения Попова, находились 11 человек.

Когда канонада утихла, бойцы решили выйти наружу, оценить обстановку. Над блиндажом кружила «баба-яга» — украинский дрон-разведчик.

Через некоторое время появился вражеский FPV-дрон. Несколько минут покружил и залетел в блиндаж.

Запутавшись в сетях лопастями, он взорвался. Секунда — и все в огне, в дыму: дрон был начинен горючей смесью.

Выжившие ребята потом вспоминали: «Папай» кричит: «Кто где?», на ощупь хватает бойца и с носка, пинками, начинает выталкивать наружу».

Евгений Попов с товарищем (прапорщиком) старались как можно больше солдат вышвырнуть из пылающего блиндажа. Семь человек таким образом сумели спастись.

С последним из этих бойцов, вышедшим из огня и получившим сильные ожоги, Роман Попов (брат Е. В. Попова — ред.) впоследствии общался по телефону, когда раненый лечился в госпитале. Солдат рассказывал, что последнее, что он увидел, — рухнувшая горящая балка блиндажа.

И тут прилетел второй вражеский дрон, поразивший блиндаж. Четверо наших воинов, среди которых был и Евгений Попов, погибли».

«Возвращайтесь домой, мальчики!»

…Выступившая на открытии мемориальной доски Е. В. Попову директор СШ № 1 им. М. М. Пришвина О. В. Гришанова отметила, что война ставит человека в особые условия, когда жизнь товарищей важнее собственной, и Евгений доказал это личным примером.

Ольга Васильевна с дрожью в голосе прочла стихи, посвященные бойцам, сражающимся в специальной военной операции.

Эти слова на душе у каждой матери, жены, сестры, любимой девушки, чей самый дорогой человек сейчас там, «за ленточкой»:

Возвращайтесь домой, мальчики!

Дома ждут и за вас молятся,

Просят помощи у всех ангелов

Уберечь, сохранить и вернуть домой.

Возвращайтесь домой, милые!

Сердце сильно щемит за вас, любимые.

Вы защитники нашей Родины,

И пусть хранит вас Господь!

Его боевой путь

…Студент ЕГУ им. И. А. Бунина Евгений Попов, когда пришла повестка из военкомата, не искал возможности получить отсрочку, а сразу пошел служить.

После трех месяцев срочной подписал контракт, выбрав элитный род войск — морской спецназ ГРУ. Для неоднократного победителя и призера разного рода турниров по ашихара-каратэ, кандидата в мастера спорта, это был осознанный выбор: Евгений хотел связать свою жизнь с армией, стремился к этому.

Елецкий спецназовец побывал в командировке на Северном Кавказе, участвовал в миротворческой миссии в Сирии, получил ранение. Евгений Попов трижды заключал контракты на военную службу.

С первых дней СВО — на передовой. Часть лейтенанта Попова в полном составе ушла на фронт, все — добровольцами. Ельчанин возглавил подразделение по борьбе с вражескими БПЛА. Сражался достойно, с честью до конца выполнил свой гражданский и воинский долг.

Это нужно живым

Как отметил представитель воинской части, где служил Е. В. Попов, мемориальная доска, установленная в холле его школы — это дань памяти не только Евгению, но и каждому участнику СВО, погибшему при исполнении воинского долга. Как в стихотворении Роберта Рождественского «Реквием»:

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим…

Это нужно не мертвым!

Это надо живым!

…Лейтенант морского спецназа ГРУ Евгений Владимирович Попов награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За отличие в военной службе» III степени, «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике», «За храбрость» II степени, орденом Мужества (посмертно).

Он обрел покой на аргамаченском кладбище рядом со своим товарищем, Героем России Никитой Семочкиным.

Две звезды, вспыхнувшие на небосклоне города воинской славы, сошлись в одной точке — в вечности. Святая обязанность живых — помнить об их подвигах и чтить память отважных и мужественных земляков.