Липецкие кардиохирурги выполнили 400-ю эндоваскулярную операцию на сердце. Ещё 2,5 года назад за такой помощью жителям региона приходилось ездить в федеральные клиники. Теперь вмешательства проводят на месте.

Медицинские специалисты проводят радиочастотные и криоабляционные процедуры для устранения аритмий у пациентов.

Четырехсотой пациенткой стала 68-летняя женщина. Нарушением сердечного ритма она страдала больше 10 лет. Во время операции выяснилось, что у неё аномально расположены сосуды. Доктор медицинских наук Сергей Ступаков ювелирно справился с задачей. Пациентка уже готовится к выписке.

«Развитие кардиохирургической службы в регионе позволяет жителям получать высокотехнологичную помощь без поездок в федеральные центры. Это результат системной работы по укреплению материально-технической базы и подготовке специалистов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.