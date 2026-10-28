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Липецкие кардиохирурги выполнили 400-ю эндоваскулярную операцию на сердце. Ещё 2,5 года назад за такой помощью жителям региона приходилось ездить в федеральные клиники. Теперь вмешательства проводят на месте.

Врачи выполняют радиочастотные и криоаблации – методы, которые избавляют пациентов от аритмий.

400-й пациенткой, которой провели операцию, стала 68-летняя женщина. Она более 10 лет страдала от нарушения сердечного ритма. Во время хирургического вмешательства было обнаружено аномальное расположение сосудов. Доктор медицинских наук Сергей Ступаков продемонстрировал высочайший профессионализм и успешно выполнил операцию. Пациентка уже готовится к выписке.

«Развитие кардиохирургической службы в регионе позволяет жителям получать высокотехнологичную помощь без поездок в федеральные центры. Это результат системной работы по укреплению материально-технической базы и подготовке специалистов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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