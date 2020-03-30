Гид-онлайн: как провести нерабочую неделю в Липецке

Управление культуры и туризма Липецкой области подготовило карту интересных онлайн-проектов, которые будут доступны всем оставшимся дома на нерабочей неделе.

Липчане могут посмотреть онлайн-концерты «Унион» — Липецкая филармония открыла онлайн-сезон «Музыка лечит» на весь период каранина, в том числе, и в нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля.

Виртуальные аншлаги собирают и липецкие театры: афиша онлайн-спектаклей театра Толстого доступна в социальной сети ВКонтакте.

Там же можно смотреть онлайн-спектакли Липецкого драматического театра.

Маленьким зрителям доступны онлайн-трансляции Липецкого театра кукол, рассчитанные на разную возрастную аудиторию — от 0 до 12 и более лет.

Тем, кому интересны история и краеведение, будет полезно посмотреть онлайн-экскурсии музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского на YouTube-канале музея.

Несмотря на ограниченный доступ в парки, липецкий зоопарк остается работать в рамках мер соблюдения санитарно-эпидемиологических норм — к посещению доступны только открытые вольеры.

Напомним, в регионе действует особый режим в связи с мерами против распространения коронавирусной инфекции. Закрыты кафе, рестораны, гостиницы, развлекательные центры и кинотеатры. Соблюдать режим самоизоляции жителей призвал глава региона Игорь Артамонов. Ранее и.о. начальника управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина подписала приказ о приостановлении работы всех развлекательных заведений, в том числе, общепита, торговых центров, детских игровых комнат, ночных клубов.

С 11 марта в регионе отменены все массовые мероприятия, закрыты для посещения учреждения культуры, приостановлен процесс во всех учебных заведениях. Эта мера принята по решению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

