14 октября 2003 года Елец -ЦСКА 1:0

Красное знамя - новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя
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4 октября 1918 года вселение трудящихся
5 октября 1870 года Елецкий тюремный замок
4 октября 1918 года вселение трудящихся
15 сентября 1870 года освящение церкви во имя Тихвинской иконы Божьей Матери
26 августа 1891 года Красная церковь
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5 октября 1870 года Елецкий тюремный замок
4 октября 1918 года вселение трудящихся
15 сентября 1870 года освящение церкви во имя Тихвинской…
26 августа 1891 года Красная церковь
28 февраля ледовый дворец