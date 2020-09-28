ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ

Читательница «Красного знамени» М. Ю. Мануйлова из ТД «Центральный», что на улице Советской, прислала в редакцию «КЗ» шокирующее видео с камер, установленных на этом торговом объекте: груженый асфальтом КаМАЗ дорожников, ремонтирующих участок проезжей части улицы, дважды провалился в люки инженерных сетей (причем, в одном случае — на уже закатанной в асфальт дороге!).

После первого провала грузовик отъехал от места происшествия на несколько метров, остановился. Водитель вышел из машины и полез смотреть, не повредился ли задний мост на КаМАЗе. И тут многотонная махина снова завалилась набок, провалившись в еще один люк! Водитель еле успел выскочить из-под грузовика.

В связи с увиденным возникают вопросы:1) какие последствия могли бы произойти, провались в эти люки (после приемки отремонтированного участка дороги в эксплуатацию), к примеру, битком набитый пассажирами автобус? 2) кто и как будет отвечать за подобные строительные «огрехи»?