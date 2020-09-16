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"Молодёжка"

Генерал ФСБ поблагодарил за выход по полной

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Дмитрий РОМАНОВ

Еще в конце июля в газете «Красное знамя» был опубликован материал под рубрикой «Воспитывать патриотов» под названием «Боевой выход по полной».
В нем рассказывалось о том, как выпускник и инструктор военно-патриотического клуба «Ельчане» Борис Пемуров вместе с друзьями организовал мероприятие, приуроченное к годовщине событий на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда на таджикско-афганской границе.

Про подвиг пограничников


Напомним: в середине июля 1993 года наши пограничники героически отразили атаку многочисленной банды моджахедов. Около 250 боевиков шли тогда из Афганистана на помощь таджикским исламистам, развязавшим у себя на родине гражданскую войну. Путь вооруженным до зубов наемникам преградили 45 российских пограничников и 3 прикомандированных к этому подразделению российских солдат.
Неожиданная ночная атака бандитов не смогла застать врасплох наших ребят, которыми руководил начальник заставы старший лейтенант М. В. Майборода. В ходе ожесточенной схватки он героически погиб, как и еще 24 россиянина.
Командование оставшимися в живых взял на себя заместитель начальника заставы лейтенант А. В. Мерзликин (кстати сказать, наш земляк, уроженец Липецка). Кровопролитный бой длился 11 часов. В итоге Андрей Викторович организовал отход наших парней. Затем подоспевшее подкрепление выбило бандитов с территории 12-й погранзаставы. Шестеро участников этой битвы были удостоены звания Героя России, из них четверо — посмертно.


Память о героях хранят и чтут


В честь героев, отважно сражавшихся на 12-й заставе, и был предпринят полевой выход ельчан. Свой марш-бросок они начали у памятника пограничникам в сквере воинов-интернационалистов. Здесь Борис Пемуров зачитал историю подвига наших воинов. Затем наступила минута молчания, после чего Роман Сороковых, Александр Корякин, Владислав Наумов и Максим Цедов возложили цветы к подножию монумента. Все эти парни уже отслужили в армии, и подготовка, которую они прошли в ВПК «Ельчане», им здорово помогла.


Их двухдневный поход проходил с полной выкладкой. Группа была вооружена массогабаритными макетами автоматов Калашникова и гранатомета РГШ-18 («муха»), предоставленными местным отделением ДОСААФ, на базе которого и существует клуб. Кроме того, у парней имелось альпинистское снаряжение. Приемы горной подготовки они отрабатывали в районе заброшенного каменного карьера на Черникином пруду. Здесь же оттачивали тактику скрытного передвижения по лесу, ориентирование, умение найти подходящее место для лагеря, организацию его охраны и быта.


Поддержка приятна вдвойне


Отчет о проведении боевого выхода появился в городской газете «Красное знамя». Он был передан парнями в Управление Федеральной службы безопасности РФ по Липецкой области, поскольку погранвойска остаются структурным подразделением ФСБ России. И вот совсем недавно в адрес Бориса Пемурова пришло письмо-благодарность из регионального УФСБ за подписью руководителя — генерал-майора Владимира Александровича Овчинникова. В нем сказано:


«Руководство и совет ветеранов Управления благодарит вас за проведенное мероприятие в честь 27-й годовщины боя на 12-й пограничной заставе Московского пограничного отряда на таджикско-афганской границе.
О проведенном мероприятии проинформирована мать погибшего старшего лейтенанта Майбороды Михаила Викторовича (его родственники сейчас живут в Липецке — прим. редакции) Майборода Нина Ивановна. Данная информация также доведена до Героя России генерал-майора Мерзликина А. В.
Начальник Управления В. А. Овчинников».
Как признается сам Борис Пемуров, приятно, что акция, которую ельчане провели не по указке сверху, а по велению сердец, не осталась незамеченной. Ведь именно подобная инициатива снизу более всего нуждается в поддержке. И вдвойне приятно, что эту поддержку в виде благодарности оказывает такая солидная государственная структура, как ФСБ.

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