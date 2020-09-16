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Общество

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

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В редакцию «Красного знамени» пришло письмо от известных в городе ученых и педагогов, с возмущением отреагировавших на появление в соцсетях письма местного жителя Геннадия Макарова.

В нем этот субъект просит позволения у Президента России В. В. Путина, от лица некоей общественности, поблагодарить губернатора И. Г. Артамонова за борьбу с коррупцией. Ну, да Бог бы с ней, с благодарностью (каких только странных способов не придумывают люди, чтобы сказать: спасибо). Но Геннадй ко всему прочему делает еще ряд потрясающих предложений Президенту РФ (!) по оптимизации бюджетных расходов Ельца. Во как!

 В их числе, например, закрытие газеты «Красное знамя», городской телерадиокомпании, драмтеатра «Бенефис» и так далее…

Этот нелепый опус странного паренька, страшно далекого от экономики, называющего себя юристом и правозащитником (кстати сказать, еще недавно он самым похабным образом, костерил того же Президента РФ и губернатора) вызвал ответную реакцию уважаемых в Ельце людей. Впрочем, им слово, как говорится, без правок и купюр.

Оптимизация сознания (разруха).

Успешная оптимизация сознания продемонстрирована  в «опусе» господина Г. Макарова, выступившем от лица никому неизвестной общественности г. Ельца.  Надо сказать, что с процессом оптимизации («оптимизация — 1. процесс выбора наилучшего варианта из  возможных; 2. — процесс приведения системы  в наилучшее (оптимальное) состояние), древний город познакомился еще в годы перестройки. Именно тогда началась  оптимизация основных аспектов его жизнедеятельности, особенно производственной. Она была оптимизирована, что называется, до положения риз, т.е. снесена начисто, уничтожена под ноль. И жизнь в этом славном городе,  верой и правдой служившего со дня своего основания матушке России , теплилась и продолжает теплиться лишь на «отходняках», уехавших в столицу и высылающих «всмопомоществование» родным в Елец, до кое-какой, не бог весть как оплачиваемой работе в основном в магазинах, да на рынках.

С  тех пор город находится в летаргическом сне. От его дурманящего воздействия, от полного одичания город спасают чудом выжившие культурно-просветительские, информационные учреждения, сотрудники которых за скромные зарплаты делают благое дело — «сеют разумное, вечное, доброе, т.е. осуществляют «общее питание духа» целого города. Это газета «Красное знамя», «Телеканал Елец ТВ», Драматический театр « Бенефис», которые, по мнению автора предложения: «не несут никакой смысловой и полезной нагрузки для ельчан и для города, а, напротив: «они опустошают деньги», а посему должны быть ликвидированы. И город, сэкономит, значительно улучшит свое благосостояние. Мы, конечно, не хотим сказать, что работа всех вышеперечисленных учреждений без изъянов и ошибок. К ним, наверное, можно и даже нужно предъявлять претензии, делать  критические замечания. Но само их наличие, существование не позволяет городу окончательно впасть в духовно-нравственный анабиоз, интеллектуальную анемию. Блогеры, к которым апеллирует г. Макаров, ситуацию не спасут и не исправят.

Как говорят у нас в народе для этой миссии у них «кишка тонка». А вот поспособствовать превращению горожан в рационально-потребительское сообщество «в оптимизированных нумеров» — это весьма вероятно. Так что мы, представители совсем другой общественности города, имеющего богатейшие культурно-исторические традиции, не позволим превратить его в культурно-вытоптанное пространство, где плодятся и множатся приснопамятные Шариковы и Швондеры, не ведающие, что творят.

      Доктор филологических наук, профессор Н. Н. Комлик

      Доктор филологических наук, профессор Н. В. Борисова.

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