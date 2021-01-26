«Копье» создаст историко-культурный парк

Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно-исторический клуб «Копье» (руководитель Павел Семенов) стала обладателем президентского гранта на создание историко-культурного парка «Русборг».

Размер президентского гранта — 2835730 рублей, еще свыше 1,6 миллиона — это собственные средства и деньги, полученные в результате победы в областных конкурсах.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель ВИК «Копье» Павел Семенов на одном из фестивалей «Русборг».

Планы

и перспективы

Согласно проекту историко-культурный парк «Русборг» будет представлять собой крепость эпохи раннего Средневековья, созданную в натуральную величину и предназначенную для изучения и публичного представления реконструированных предметов и сооружений эпохи Древней Руси IX — XI веков.

Сам масштабный проект — дальнейшее логическое развитие проводимого ВИК «Копье» с 2005 года ежегодного международного молодежного фестиваля исторической реконструкции «Русборг», вошедшего в национальный календарь событий Российской Федерации.

На сегодняшний день на предполагаемом месте историко-культурного парка «Русборг» проводятся три фестиваля исторической реконструкции — «Русборг», «Ладейное поле» и «СтрЕлец». Эти массовые зрелищные действа завоевали сердца их постоянных участников и зрителей из разных регионов России, а выезды на фестивали давно стали семейными мероприятиями. Поэтому и география проекта историко-культурного парка столь широка: помимо Липецкой, в нем задействованы Воронежская, Тульская, Рязанская, Курская, Орловская, Тамбовская, Московская области и сама столица нашей Родины.



Долговременный

и масштабный

Проект «Историко-культурный парк «Русборг» — долговременный, масштабный и амбициозный. Поэтому «Копье» предполагает несколько этапов его реализации. В ближайшей перспективе необходимо воссоздать с применением исторических технологий периметр крепости раннего Средневековья, который замкнет в единую систему уже имеющиеся башни.

Для реконструкции укрепленного периметра ВИК намерен привлечь добровольцев из числа активистов российских военно-исторических клубов. Добровольцы (преимущественно возраста 18 — 35 лет) будут принимать участие в создании парка на протяжении всего времени реализации проекта, они пройдут инструктаж по технике безопасности, обучатся работе с историчными видами инструментов. Бесплатное проживание добровольцев обеспечат на елецкой базе ВИК «Копье».

Срок выполнения своей работы определят сами добровольцы — от одной недели до нескольких месяцев. Силами добровольцев и специалистов будут возведены частокол по периметру парка, навес для организации работ при ухудшении погоды и реконструкция жилища (землянка). Реконструкторы воссоздадут и собственно технический процесс работы, соответствующий эпохе: все будет делаться, как и нашими предками в старину, такими же силами и средствами.

Парк в перспективе планируется открыть для круглогодичного посещения. Соответственно понадобится обеспечить безопасный и комфортный подъезд по дороге с твердым покрытием для любого вида автотранспорта.

Одним из этапов проекта, витриной его популяризации, станет международный молодежный фестиваль исторической реконструкции «Русборг-2021», где широкой общественности впервые представлят укрепления, реконструированные добровольцами военно-исторических клубов России.



Насколько социально

значим проект

По данным ВИК «Копье», на сегодняшний день движение исторической реконструкции раннего Средневековья насчитывает порядка 50 тысяч человек во всех субъектах РФ. С 2005 года в Липецкой области проводятся фестивали исторической реконструкции данной эпохи, самый крупный из них — «Русборг». В фестивале принимают участие более тысячи представителей военно-исторических клубов России и стран зарубежья, ежегодно зрителями показательного выступления становятся от 20 до 30 тысяч человек.

С 2013 года место проведения фестивалей стало постоянным — это большая площадка возле поселка Елецкий в Елецком районе. Силами общественной организации здешняя территория (она в собственности ВИК «Копье») постоянно развивается. Сейчас площадка обретает черты крепости раннего Средневековья: реконструированы земляной вал и ров, смотровые башни, соответствующие эпохе Древней Руси, символические закладные камни и причал для реплик исторических кораблей на Быстрой Сосне. К каждому из фестивалей («Русборг», «Ладейное поле», «СтрЕлец») силами волонтеров проводятся подготовительные мероприятия по благоустройству места проведения этих массовых зрелищ.

По мере роста количества зрителей и участников фестивалей нагрузка на место их проведения растет, и эта проблема требует решения вопроса оборудования различной инфраструктуры, благоустроенного подъезда к историко-культурному парку «Русборг». Также очевидна необходимость создания единого укрепленного периметра частокола, который свяжет все имеющиеся объекты в единый ансамбль раннесредневекового городища.

— Проведение столь масштабных работ в рамках проекта «Историко-культурный парк «Русборг» — очередной и весьма важный этап развития российского движения исторической реконструкции, — считает руководитель ВИК «Копье» Павел Семенов. — Он позволит выйти на новый качественный уровень в проведении фестивалей, археологических экспериментов и проектов, посвященных историческому домостроению, кораблестроению и металлургии.