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Церковь и общество

Коронавирус не помешал окунуться

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Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Традиционное массовое крещенское купание в ночь с 18 на 19 января прошло в Ельце на прежнем месте — в районе городского пляжа. Несмотря на настоятельные рекомендации не участвовать в этом многолюдном действе из-за угрозы распространения COVID-19, многие ельчане все равно пришли окунуться в специально оборудованную для этого иордань.

Примечательно, что с официальным призывом воздержаться от массового омовения в крещенскую ночь загодя выступила и Русская православная церковь.
За несколько дней до крещенской ночи в Липецке под председательством главы администрации региона И. Г. Артамонова прошло заседание областной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили вопросы безопасности проведения крещенских купаний (для них в Липецкой области было выделено 23 санкционированных места). Службы МЧС перевели в режим повышенной готовности, на всех объектах с иорданями (они были не только освящены предварительно, но и на Крещение) организовали дежурство спасателей, бригад «Скорой помощи», полицейских и представителей муниципальных органов власти. Действовали пункты обогрева и переодевания.
Само купание и процедуры, с ним связанные, старались проводить с соблюдением соответствующих мер, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.
В Ельце 14 января было принято постановление № 06 «Об обеспечении безопасности населения городского округа город Елец в период проведения крещенских купаний в 2021 году». Организация проведения массового трехчасового купания (с полуночи до 3 часов 19 января) была возложена на муниципальное управление гражданской защиты. Городской аварийно-спасательной службе (АСС) предписывалось оборудовать на правом берегу Быстрой Сосны купель (иордань).
Вырубкой и оборудованием иордани спасатели АСС занялись еще на прошлой неделе. Этому процессу предшествовали расчистка подъездных путей к территории городского пляжа, проверка систем уличного освещения. Глубина крещенской иордани на Быстрой Сосне — около полутора метров (ее обустроили на месте детского пляжа), толщина льда вокруг крестообразной проруби — 15 — 20 см. Спасатели в крещенскую ночь не допускали, чтобы публика толпилась на льду, на территории городского пляжа установили соответствующие предупреждающие аншлаги. После омовения желающие могли обогреться у огня и бесплатно выпить горячего чая. Эти приятные моменты организовали структурные подразделения городской администрации.
Купель, как и положено в подобных случаях, была заранее обследована водолазами, чтобы исключить возможность травмирования людей какими-либо предметами, лежащими на грунте. Дно купели отсыпали специально завезенным для этих целей песком. Как и в прошлом году, вокруг иордани поставили ограждение, для удобства спуска окунавшихся в ледяную воду установили сходни.
По данным управления гражданской защиты, в крещенских купаниях принимали участие 500 человек, непосредственно окунались в иордань 100, остальные просто грелись у костра (крещенская ночь была довольно морозной). По счастью, омовение прошло без происшествий.

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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не рекомендовал верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях. Церковный иерарх утверждал, что это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса.
Митрополит Иларион напомнил: крещенские купания — это не какой-то церковный ритуал или предписание, данную процедуру люди совершают исключительно по собственной инициативе. «Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал Иларион.
Настоятельно советовало отказаться от этой процедуры и областное управление Рос­потребнадзора, заранее опубликовавшее перечень мест, самовольно используемых гражданами для крещенского купания, где пробы воды не соответствуют нормам по ряду гигиенических показателей. Среди них — елецкий Меланьин источник под Каменной горой (неблагоприятные микробиологические показатели). Городской пляж санитарные врачи тоже проверяли, там с водой все в норме.

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