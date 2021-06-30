Наградили лучших
В молодежном центре (ул. Октябрьская, 80) состоялась встреча главы Ельца Е. В. Боровских с молодежными лидерами.
В мероприятии приняли участие председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов и заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина.
— Быть молодым — это и весело, и грустно одновременно, — обратился к участникам встречи Е. В. Боровских. — Потому что хочется попробовать многое, но для этого пока не хватает ресурсов, возможностей. По-моему, добивается большего не тот, кто ходит на работу, а тот, кто делает хобби своей любимой работой.
За активную жизненную позицию, высокий интеллектуальный и творческий потенциал, инициативу, проявленные в реализации молодежной политики на территории Ельца, благодарственными письмами отмечены Сергей Саввин, Мария Зазай, Мария Замалаева, Алексей Абреимов, Анастасия Нестерова, Татьяна Байбакова, Дмитрий Старухин, Наталья Павлова, Юлия Митченкова, Алексей Окорочков, Андрей Калинин и Максим Мельников.
После церемонии награждения победители грантового конкурса молодежных инициатив в рамках регионального этапа всероссийского форума «Территория смыслов» Алексей Окорочков, Андрей Калинин и Юлия Митченкова рассказали о своих проектах.
Неформальная обстановка способствовала общению на равных. Молодежь отвечала на вопросы Е. В. Боровских, В. Н. Никонова и М. В. Селяниной. Каждый желающий мог угоститься вкусными прохладительными напитками и сладостями.