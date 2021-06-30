Наградили лучших

В молодежном центре (ул. Октябрьская, 80) состоялась встреча главы Ельца Е. В. Боровских с молодежными лидерами.

В мероприятии приняли участие председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов и заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина.

— Быть молодым — это и весело, и грустно одновременно, — обратился к участникам встречи Е. В. Боровских. — Потому что хочется попробовать многое, но для этого пока не хватает ресурсов, возможностей. По-моему, добивается большего не тот, кто ходит на работу, а тот, кто делает хобби своей любимой работой.

За активную жизненную позицию, высокий интеллектуальный и творческий потенциал, инициативу, проявленные в реализации молодежной политики на территории Ельца, благодарственными письмами отмечены Сергей Саввин, Мария Зазай, Мария Замалаева, Алексей Абреимов, Анастасия Нестерова, Тать­яна Байбакова, Дмитрий Старухин, Наталья Павлова, Юлия Митченкова, Алексей Окорочков, Андрей Калинин и Максим Мельников.

После церемонии награждения победители грантового конкурса молодежных инициатив в рамках регионального этапа всероссийского форума «Территория смыслов» Алексей Окорочков, Андрей Калинин и Юлия Митченкова рассказали о своих проектах.

Неформальная обстановка способствовала общению на равных. Молодежь отвечала на вопросы Е. В. Боровских, В. Н. Никонова и М. В. Селяниной. Каждый желающий мог угоститься вкусными прохладительными напитками и сладостями.