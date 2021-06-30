Яркий, модный

В городском парке прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи. Сотни юных ельчан подбрасывали в воздух, обсыпали друг друга специальными яркими разноцветными красками и танцевали.

В прошедшее воскресенье в городском (в известной многим ельчанам «клетке») было по-настоящему весело. Комитет по делам молодежи устроил для горожан фестиваль красок. Дети, подростки и их родители веселились от души, раскрашивая друг друга прямо под ритмы модной музыки.

Энергичное техно диджея Качелина, индийские танцы и безопасные краски, рассыпавшиеся повсюду цветной радугой, создавали праздничную атмосферу. Завершило дискотеку выступление театра огня и света «Flame».

— Я в восторге от этого праздника! Мы с друзьями отдыхали от души. Все обращали внимание на нас и говорили: «О, зеленые человечки!», — смеется участница фестиваля красок Полина Заволожина.

В амфитеатре в сквере им. М. С. Соломенцева прошел творческий вечер. Юноши и девушки читали стихотворения и рассказы собственного сочинения, а также различных авторов, слушали местных музыкантов, исполнявших свои песни и известные композиции.