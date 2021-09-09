На кого учатся в Ельце иностранцы

Лада ЛУТОВИНОВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

Самая популярная специальность среди иностранцев, обучающихся в ЕГУ им. И. А. Бунина по программам бакалавриата, — юрист. Таковых в вузе 21 студент.

На втором месте — педагогическое образование с двумя профилями подготовки (13 человек). Следом идет экономика — 12 обучающихся. Кроме того, иностранные студенты осваивают такие направления, как информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, информационная безопасность, филология, лингвистика, агрономия и агроинженерия, реклама и связи с общественностью, ландшафтная архитектура.

Экономика, педагогика и юриспруденция традиционно остаются одними из самых востребованных специальностей. А высокая популярность педагогического образования среди иностранцев скорее всего связана с тем, что ЕГУ им. И. А. Бунина сотрудничает со многими педагогическими университетами за границей — такими, как Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Наньшаньский и Аньшаньский педагогические университеты в Китае, Рижская академия педагогики и управления образования и другими учебными заведениями, готовящими педагогов.

КСТАТИ:

В дни празднования 875-летия города ЕГУ им. И.А. Бунина посетила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Студенты и преподаватели университета обсудили с ней различные темы, касающиеся развития спорта в России.

— Мне очень приятно, что сегодня я смогу принять участие в закладке камня нового современнейшего спортивного комплекса в городе, — отметила Светлана Хоркина.

Кстати сказать, на это мероприятие олимпийская чемпионка отправилась после визита в елецкий университет вместе с главой администрации Липецкой области И. Г. Артамоновым.