Впереди — новые задачи

Ирина МЕШАЕВА



В актовом зале Детско-юношеского центра имени Б. Г. Лесюка состоялась традиционная итоговая коллегия управления образования Ельца. Педагоги собрались, чтобы подвести черту под 2025 годом и наметить ориентиры на год нынешний.

Директору средней школы № 1 имени М. М. Пришвина О. В. Гришановой вручили награду глава Ельца В. П. Жабин и заместитель председателя горсовета депутатов Н. А. Пономарева.



Год достижений



Коллегию открыла первый заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина. Она подчеркнула, что успехи минувшего года — не просто слова, а результат слаженной работы большого числа неравнодушных людей — учителей, воспитателей, руководителей учреждений, специалистов управления образования.

— Вы формируете будущее нашего города, воспитываете и обучаете детей, а это задача особой важности и ответственности, — обратилась Майя Викторовна к участникам коллегии.

Начальник управления образования Г. А. Воронова в своем докладе остановилась на итогах работы за 2025 год: на реализации образовательных проектов, укреплении материально-технической базы учреждений, а также обозначила задачи и вызовы, которые ставит перед системой образования год 2026-й.



О проектах и приоритетах



В ходе пленарной части прозвучали три доклада, посвященных ключевым направлениям работы.

Заведующая детским садом № 24 О. Е. Терехова представила практику реализации проекта «Бережная школа» в дошкольных учреждениях города. Исполняющая обязанности директора школы № 24 имени Героя Российской Федерации Н. И. Семочкина Г. М. Митасова рассказала об эффективных механизмах обеспечения объективности всероссийских проверочных работ. Муниципальный координатор общероссийской организации «Движение первых» Э. С. Дунаева представила доклад о роли этого объединения детей и молодежи и о том, как используется сей стратегический ресурс в воспитательной системе Ельца.



Отметили лучших



Торжественная часть коллегии стала данью уважения тем, кто своим ежедневным трудом определяет качество местного образования. Глава Ельца В. П. Жабин и заместитель председателя горсовета депутатов Е. А. Пономарева вручили благодарственные письма двадцати одному руководителю и специалисту.

Награды получили директор средней школы № 1 им. М. М. Пришвина О. В. Гришанова, директор СШ № 12 им. Героя Российской Федерации Владислава Дорохина Н. А. Феодори, заведующая детским садом № 27 Н. Б. Пирогова, директор Детско-юношеского центра имени Б. Г. Лесюка Р. А. Фролов, заместитель начальника управления образования О. В. Долгошеева и другие руководители и специалисты муниципальной системы образования.

— Спасибо вам и вашим коллективам за кропотливый ежедневный труд, — прозвучало со сцены в адрес каждого из награжденных.

Ушедший 2025 год стал для системы образования Ельца временем роста и новых возможностей. Сейчас идет 2026-й с новыми вызовами, задачами и целями. И, судя по настрою участников коллегии, елецкое образование к ним готово.