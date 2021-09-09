Что востребовано: анализ объявлений о работе

Виктор КАРТАШОВ,

студент ЕГУ им. И. А. Бунина

Согласно информации с сайта «Авито» в разделе объявлений о найме работников, в Ельце самой востребованной оказалась профессия упаковщика.

Из 127 вакансий в 15 предлагали работу упаковщика, фасовщика или сортировщика продукции на производстве.

На втором месте профессия грузчика — 12 объявлений, а на третьем трудоустройство, связанное с удаленной работой по телефону (оператор колл-центра, оператор на входящие сообщения и подобные объявления) — 9 вакансий.

Почти настолько же востребованы разнорабочие — 8 предложений, и курьеры, или курьеры-водители —7 объявлений.

По осени работодателям требуются сборщики урожая, а так же рабочие на производство, комплектовщики и продавцы (по 6 вакансий).

Самыми малочисленными оказались вакансии официанта, мойщика, расклейщика, дворника и работника ресторанов быстрого питания.

А вот что касается работы в других городах, то тут предложений оказалось погуще. Например, 45 объявлений о поиске вахтовиков, в основном в мегаполисы. Правда, там тоже нужны в основном упаковщики, грузчики, охранники. Впрочем, судить по этому анализу обо всем российском рынке труда не следует, ведь срез делался только с одного, хоть и популярного, сайта.