Железнодорожный тур пройдет по Липецкой области

Железнодорожный тур «Лев Толстой. Вкус эпохи» стартует в Липецкой области 17 сентября. Проект разработан специалистами «РЖД Тур» в партнерстве с АО «Федеральная пассажирская компания», ОАО «Российские железные дороги» и региональными туркомпаниями. Путешествие пройдет по маршруту Москва – Елец – Лебедянь – ЛевТолстой – Липецк – Москва и будет посвящено дню рождения Льва Толстого.

Программа является классическим вариантом железнодорожного тура выходного дня, который не предполагает остановки в гостиницах. Экскурсионный отдых организуется в городах, где поезд делает остановки. Ночь туристы проводят в дороге.

Первой точкой маршрута 18 сентября станет старинный купеческий Елец, родина Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Туристы увидят Красную площадь, кафедральный Вознесенский собор, построенный по проекту создателя Храма Христа Спасителя – Константина Тона, Великокняжескую церковь в стиле «модерн». Гости также смогут заглянуть в магазин «Елецкие кружева» и приобрести местные сувениры.

В Лебедяни будет организована обзорная экскурсия с посещением Тяпкиной горы, Ново-Казанского собора, высокой набережной реки Дон. Яркой точкой маршрута станет программа на станции «Лев Толстой», которую называют станцией «остановившихся часов». Участники поездки увидят храм Живоначальной Троицы, посетят культурно-образовательный центр имени Льва Толстого и выставку «Для будущих людей». Программа предполагает также гастрономические удовольствия – будет организована дегустация канапе с бульонкой по-борзовски и астаповской настойки.

В Липецке участников тура ждет обзорная экскурсия, посвященной открытию Петром Великим липецких минеральных вод, также ланируется проведение интерактивного мероприятия. Гости увидят «живую картинку» развлечений отдыхающих XIX века – игру в крокет. У участников тура будет возможность попробовать себя в старинной игре и отведать минеральной воды в новом бювете.

Утром 19 сентября туристы прибудут в Москву. Первыми участниками путешествия станут 70 человек. Большинство – семейные люди старше 40 лет. Все места в туре были забронированы еще за месяц до начала путешествия. Большой интерес к новому маршруту эксперты «РЖД Тур» объясняют гармоничной программой, в которой сочетаются познавательный и развлекательный отдых, а также доступными ценами. Стоимость тура составляет 12 800 рублей с размещением в вагоне категории «купе».

Планируется, что вторая поездка по новому маршруту состоится в конце октября. Учитывая большой туристический потенциал Липецкой области, «РЖД Тур» приступил к разработке других программ с посещением региона. В частности, один из туров может быть посвящен военно-историческому фестивалю «Русборг».

«Железнодорожный туризм – интересное направление, которое сейчас развивается и становится востребованным. Нам интересна эта сфера. Липецкая область богата природными и историческими достопримечательностями. Уверен, туристов заинтересует наш прекрасный регион», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.