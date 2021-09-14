И. Г. Артамонов встретился с будущими врачами

В ЕГУ им. И. А. Бунина началось обучение будущих врачей в рамках первого в регионе направления подготовки «Лечебное дело». На первый курс зачислено семь студентов. С ними встретился глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов.

Открытие нового направления — важное и приятное событие для всех. Школьники теперь могут получать медицинское образование в Ельце, а родители не будут переживать, как это бывает, отпуская своих детей в другие города.

— Поступить для обучения лечебному делу на платной основе изначально хотели 22 абитуриента. По результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов мы сформировали группу из 7 человек. Учеба рассчитана на 6 лет. Выпускники приобретут профессию врача-лечебника. Потом в ординатуре смогут выбрать и дополнительно изучить на практике узкую специализацию для дальнейшей работы, — сообщила журналистам ответственный секретарь приемной комиссии ЕГУ им. И. А. Бунина Ю. Н. Кутафина.

На встрече со студентами И. Г. Артамонов отметил, что учеба в елецком госуниверситете — это шанс для молодежи получить качественное образование и найти работу в Липецкой области. Выпускники медицинских специальностей смогут восполнить дефицит врачей в регионе.

Для будущих докторов оборудовали 3 аудитории: симуляционной медицины и педиатрии, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, медико-биологических дисциплин. Обучают студентов преподаватели ЕГУ им. И. А. Бунина и действующие врачи елецких горбольниц. Сейчас они осваивают общие предметы: биологию, анатомию, химию, физику и многие другие. На последующих курсах будущие медики начнут изучать клинические дисциплины на базе елецких больниц, что крепче свяжет теоретические знания и реальные навыки и умения. Прохождение практики планируется на четвертом курсе.

Большинство ребят уже имеет среднее медицинское образование. Даниил Черных освоил специальности «Медбрат» и «Массажист» в медицинском колледже им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой. Он работает в детской поликлинике два года и теперь параллельно получает высшее образование. Утром — учеба, а вечером — работа.

Проректор по учебной работе ЕГУ С. В. Щербатых рассказал, что в следующем году в вузе планируют готовить специалистов по четырем направлениям подготовки: «Педиатрия», «Фармация», «Клиническая психология» и «Лечебное дело». Эти направления подготовки пока будут также платными.

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— Первый набор студентов-медиков небольшой. Но все начинается с малого. В следующем году расширим список. Нет у нас других вариантов. Сразу медицинский вуз не откроем. Но кто знает, к чему это приведет, — написал в своем «Инстаграме» И. Г. Артамонов.