Ельцу исполнилось 875 лет

Торжественное официальное открытие празднования юбилейного 875-го дня рождения Ельца состоялось на площади Ленина.

Как по мановению волшебной палочки на хмуром осеннем небе вдруг появилось яркое солнце и окрасило принарядившийся город теплым, мягким светом. Это явление природы не преминул отметить и главный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центрально-Черноземном округе О. М. Снежков: он тепло и сердечно приветствовал собравшихся на площади ельчан и передал главе города Е. В. Боровских поздравительную телеграмму от полномочного представителя Президента РФ в ЦФО И. О. Щеголева.

В ней отмечалось, что Елец — один из красивейших городов страны с богатым духовным, нравственным, трудовым и ратным наследием, перед которым открываются широкие потенциальные возможности в сфере развития туризма. Ельчане всегда отличались трудолюбием, стремлением добиваться высоких результатов, и это сделало город таким, какой он есть сейчас и будет еще лучше.



Глава города Е. В. Боровских назвал Елец музеем под открытым небом, а нынешнее поколение горожан — славными продолжателями многовековых традиций. Его жители выращивали хлеб, плели кружева, строили храмы, вели активную торговлю, чем прославляли Елец, завоевывали ему авторитет. И сегодня горожане добросовестным трудом, активной гражданской позицией преображают родной муниципалитет, поднимают жизнь в нем на более высокий уровень. А председатель городского Совета депутатов В. Н. Никонов подчеркнул, что в день рождения города самое время всеми вместе признаться ему в любви, а также поблагодарить ветеранов, представителей старшего поколения за их вклад в развитие Ельца.

После гимна в честь города в небо взлетели десятки разноцветных шаров, а на сцену вышли коллективы художественной самодеятельности Ельца и солистов московских музыкальных театров.

Торжества в честь юбилейного Дня города по традиции начались с чествования 32 ельчан, занесенных в книгу «Трудовая слава города Ельца».

Глава города Е. В. Боровских, председатели Совета депутатов Ельца В. Н. Никонов, территориальной профсоюзной организации работников госучреждений, лидер Общественной палаты города Н. А. Бородина отметили, что 875-летнюю трудовую славу города достойно продолжают новые поколения ельчан. Они вписывают свои страницы в историю города. Их отличает высокий профессионализм, ответственность, стремление сделать родной город лучше.

Вот имена тех, кто занесен в книгу «Трудовая слава города Ельца»: заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Энергия» Алевтина Ивановна Кузнецова, инженер-метролог АО «Елецгидроагрегат» Татьяна Ивановна Меренкова, начальник производственного отдела ОАО «Гидропривод» Юрий Александрович Бочаров, мастер дроссельного участка Елецкого производственного комплекса «Элтеза» Иван Александрович Филимонов, менеджер службы охраны окружающей среды, промышленной безо­пасности и охраны труда ООО «Дж. Т. И. Елец» Анатолий Николаевич Щекланов, мешальщик угольных масс ПАО «Прожекторные угли» Михаил Владимирович Шляпин, мастер кружевной бригады ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» Оксана Николаевна Кондурова, начальник цеха обжига Елецкого известкового завода Ольга Петровна Мирошниченко, технический директор ООО «Агроснабсахар» Николай Семенович Гацура, машинист экскаватора АО «Лавский карьер» Сергей Николаевич Черепников, механик дробильно-сортировочной фабрики АО «Ольшанский карьер» Андрей Александрович Колчев, водитель ООО «Горняк» Владимир Николаевич Лыков, заместитель главного бухгалтера ОАО «Колос» Галина Михайловна Баранова, мастер смены «Елецкое пиво» Галина Александровна Пономарева, заместитель начальника Белгородского центра организации работы железнодорожных станций Юго-Восточной дирекции управления движением АО «РЖД» Александр Викторович Левченко, осмотрщик-ремонтник вагонов пункта технического обслуживания Сергей Николаевич Горшков, мастер участка муниципального предприятия «Благоустройство» Александра Ивановна Морозова, спасатель городской аварийно-спасательной службы Андрей Николаевич Демин, заведующая инфекционным отделением Елецкой городской больницы № 1 имени Н. А. Семашко Елена Игоревна Маркина, старшая медсестра отделения анестезии и реанимации Елецкой горбольницы № 2 Марина Николаевна Гридчина, директор образовательного учреждения «Школа № 19» Алла Александровна Сергеева, заведующая детским садом № 24 Зинаида Дмитриевна Чистякова, заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела ЕГУ им. И. А. Бунина Ольга Владимировна Скроботова, заместитель директора городской спортивной школы № 2 Ольга Николаевна Ярцева, президент Федерации киокусинкай Липецкой области, тренер Елецкой городской спортивной школы № 1 Сергей Николаевич Чермошенцев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец Владимир Андреевич Хабибулин, директор историко-культурного центра «Прожектор» Михаил Дмитриевич Филимонов, заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье центра социальной защиты населения по городу Ельцу Татьяна Николаевна Левыкина, дизайнер компьютерной графики фотостудии «Фокус» компании «Про-Арт» Виктория Борисовна Скворцова, директор филиала «Гипермаркет «Линия» в городе Ельце Инесса Александровна Матюхина, организатор сети цветочных магазинов и павильонов Роман Юрьевич Киселев, руководитель производственно-строительной компании Геннадий Григорьевич Шмыгля.

На площади Ленина прошло ежегодное торжество по поводу обновления Доски почета «Юные дарования Ельца» и награждение победителей и призеров предметных олимпиад, международных конкурсов и спортивных состязаний.

На открытии мероприятия выступили глава города Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, сердечно поздравившие молодые таланты и вручившие ребятам соответствующие сертификаты.

Их получили победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, а также многих других интеллектуальных и спортивных состязаний и конкурсов: Виктория Солопенко (школа № 1 им. М. М. Пришвина), Александра Быкова, Алина Джалилова, Владислав Исаев, Глеб Минасян, Илья Бутенко (лицей № 5), Анастасия Щепелева (школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов), Анастасия Болгова, Илья Шерстяных (гимназия № 11), Владислав Верста (школа № 12), Владислав Ермаков (школа № 24), Ангелина Родионова (гимназия № 97), Александр Балбеков, Варвара Перегудова (детская школа искусств № 1), Ксения Сиващенко (ДШИ № 2), Артем Быков (ДШИ № 3), Мелания Максимихина, Софья Слободинская (ДШИ № 4 им. Л. Соколовой), Анна Лебедева, Михаил Новосельцев (танцевально-спортивный клуб «Стиль» при ГДК), Владимир Назаров (детская художественная школа), Роман Чумаков, Никита Полухин (спорт­школа № 1), Игорь Ким (спортшкола № 2), Артем Ларюшкин (спорт­школа «Спартак»), Илья Пиляев (областная спортшкола олимпийского резерва «Локомотив»).

В городском парке прошла выставка работ известного уличного фотографа Д. С. Зверева «Елец: история одного дня». В экспозицию вошла 31 фотография.

На открытии мероприятия присутствовали глава Ельца Е. В. Боровских, заместитель главы администрации М. В. Селянина и другие гости. Они прошлись вдоль забора городского парка, на котором экспонировались снимки Дмитрия Сергеевича. На них изображены знакомые и уютные елецкие дворики, пейзажи Быстрой Сосны, местные храмы и старинные дома.

— Для меня важна возможность снимать на улице без постановки, — рассказал Д. С. Зверев, предваряя показ своих работ, добавив также, что фотография — результат его контакта с миром.

— Елец на работах Дмитрия Зверева — живой город, который неспешно открывается зрителю. Этот фотохудожник умеет наблюдать и находить необыкновенные сюжеты, — считает искусствовед, ведущий научный сотрудник Российской академии художеств И. Ю. Чмырева.

Проект «Елец: история одного дня» зародился после посещения Д. С. Зверевым нашего города этим летом. Он за один день объехал его на велосипеде и запечатлел увиденные красоты. Организатор выставки Сергей Авилов и куратор Наида Исматулаева отметили, что для погружения в особую атмосферу Ельца многие фотографии автора сопровождают цитаты из книги И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева».

— Очень люблю Елец, хоть я и москвич. Считаю глубокой несправедливостью, что он не включен в «Золотое кольцо России». По мере своих фотографических способностей стараюсь популяризировать город, — обратился к гостям выставки Д. С. Зверев.

День города был отмечен проведением полумарафона, который обозначил любовь ельчан к спорту и активному образу жизни.

В нем приняли участие несколько сотен бегунов из Ельца, Липецкой области и других регионов России. Условия участникам предложили комфортные: можно было выбрать одну из шести дистанций — от 500 метров до 21,1 километра. Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов предпочел «золотую середину»: он пробежал 10,5 километра по улицам Ельца.

Но прежде на стартовой площадке, организованной на Красной площади, Игорь Георгиевич поздравил ельчан с 875-летием города и пожелал участникам забега удачи.

— Радует, что много людей пришло, чтобы пробежать «Елецкий полумарафон». Приятно, что такие спортивные события происходят в День города, бегут и дети, и взрослые. Для меня большая радость пробежать по центру старейшего города области, — сказал И. Г. Артамонов.

Он и другие участники полумарафона успешно преодолели те дистанции, которые выбрали. Губернатор финишировал, пробежав 10,5 километра в парке 40-летия Октября. А самые отъявленные бегуны осилили всю дистанцию в 20,1 километра, финишировав на месте старта — на Красной площади.

*

Одним из главных событий минувшего праздника стало долгожданное открытие парка железнодорожников. Напомним, его реставрация началась в 2019 году.

Власти решили не устанавливать здесь платные аттракционы, а сделать современные тематические детские площадки, чтобы родители с детьми могли отдыхать и комфортно проводить свой досуг в засосенской части города.

В следующем году в парке железнодорожников откроются детское кафе и прокат спортивного оборудования. Ельчане заметили, что в ходе ремонта рабочие спилили деревья. Присутствующий на церемонии открытия глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов сообщил, что парк будет совершенствоваться, здесь обязательно появятся новые саженцы.

Маленькие ельчане катались на паровозиках, качались на качелях, лазали по лесенкам, бегали по футбольному полю и играли в песочнице. Их развлекали аниматоры в ярких костюмах. На дорожках парка выступали мажоретки.

— Дорогие ельчане, мы открыли этот замечательный уголок. Теперь здесь можно гулять, проводить время с семьей. Рад, что на открытие пришло немало маленьких жителей города. Здесь замечательные детские аттракционы, сделанные качественно, — сказал И. Г. Артамонов.

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Руководитель фабрики народно-художественных промыслов «Елецкие кружева» М. В. Карлина подарила Е. В. Боровских герб из кружева ручной работы.

Евгений Вячеславович решил передать его в краеведческий музей, чтобы на него смогли любоваться все жители города и приезжающие туристы.

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На площади Ленина выступила кавер-группа «Комиксы».

Это современный музыкальный коллектив, участники которого зажгли на сцене, передавая энергетику зрителям. В их исполнении прозвучали мировые и отечественные хиты в необычных аранжировках. Все композиции узнавали как старшее поколение, так и молодежь.

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Шоу «DRUMATACA» стало ярким феноменом живой музыки.

Это неповторимое смешение пения, барабанов и музыкальных ремиксов. Необычные костюмы артистов, нетипичное световое оформление с фонтанами искр — все это выглядело завораживающе.

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В парке 40-летия Октября организовали конные прогулки и вечерние киносеансы, а в Петровском — мастер-классы и выставки военно-исторического клуба «Копье».

В Детском парке провели турнир по лазертагу, пленэр и различные конкурсы. В сквере Бунина — Соломенцева Дом культуры железнодорожников устроил запоминающееся караоке-пространство. Как выяснилось, петь любят многие горожане — от мала до велика.

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Апогеем Дня города стал концерт известного музыкального коллектива «Хор Турецкого» на площади Ленина.

— Мы бывали в Воронеже, Липецке, проезжали мимо Ельца и замечали, что это исторический, самобытный городок, который старше Москвы на один год. И вот наконец мы здесь, — рассказал журналистам лидер коллектива Михаил Турецкий. — Мы подобрали репертуар так, чтобы на площади получилось народное караоке.

«Хор Турецкого» — это 30 лет творчества, более 7 тысяч выходов на сцену, свыше тысячи музыкальных композиций, чистый, живой звук.

Основателем и лидером коллектива стал народный артист России Михаил Турецкий. Концепция — многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. Диапазон солистов арт-группы достигает 4,5 октавы — от самого низкого (баса-профундо) до самого высокого (мужского сопрано). Коллектив имеет очень широкий репертуар: мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка.

Артисты исполнили песни В. Цоя «Звезда по имени Солнце», Л. Лещенко «Начало», Ю. Шатунова «Белые розы», авторские «Имя ее», «Мама» и многие другие.

После выступления талантливых исполнителей ельчане отправились на площадь Победы на праздничный фейерверк, который был фантастически красив и продлился около 6 минут.

Несмотря на холодную погоду, на площади Победы на одной стороне и на набережной на другой стороне Быстрой Сосны собралось немало ельчан и гостей города посмотреть шоу квадрокоптеров.

Многие по телевидению видели подобные мероприятия в Москве, С.-Петербурге и других мегаполисах. В Ельце подобное масштабное действо проводилось впервые. И, надо сказать, что увиденное превзошло все ожидания зрителей! Юркие, «умные» благодаря профессиональному программированию летательные аппараты послушно выстраивались в геометрические фигуры, создавая трехмерные рисунки, радовали зрителей цветами, звездой, цифрами «875», словом «Елец», узнаваемым очертанием башни с часами, елью — символом города. Это было очень красиво, ярко, необычно, создавало праздничное настроение и особый, незабываемый колорит.

Завершился праздник красочным фейерверком.