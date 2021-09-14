Медицинский факультет, школа № 24, «Лесные кадеты»

Учебные заведения Ельца вновь распахнули свои двери для педагогов, студентов и учеников. В ЕГУ им. И. А. Бунина открыт медицинский факультет, в школе № 12 — первый в России экспериментальный класс «Лесные кадеты», а обновленная школа № 24 начала работу в самом современном образовательном формате.



Пришли за знаниями

в новую школу

Сотни мальчишек и девчонок пришли на линейку в свою родную школу № 24. Она настолько хороша, что дети, как говорится, глазам своим не верили. Подобное они видели только в фильмах. Стильный дизайн, мягкие и удобные пуфики в коридорах, новейшее оборудование в аудиториях, высокотехнологичные мастерские для юношей и кулинарный кабинет для девушек, а также суперсовременный класс для занятий одаренных детей центра «Стратегия».

Светлая вместительная столовая с забавными надписями на стенах «Если кто-то съел твое печенье, значит, ты не одинок», «Конфеты, как лекарство, принимать после еды» и просторный спортивный зал особенно понравились ребятам.

Заместитель главы администрации Липецкой области А. В. Якутин, начальник регионального управления образования Л. А. Загеева, глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов и начальник городского управления образования Г. А. Воронова сердечно поздравили школьников с новым учебным годом и пожелали им хорошо учиться.

Красивые первоклассники с пышными букетами цветов рассказали стихотворения и отправились знакомиться с обновленным учебным заведением. В кабинетах их ждали первые учителя и сладкие угощения. Дети внимательно осмотрели удобные парты со специальными выемками для ручек и «растущие» стулья (мебель регулируется под рост ребенка), познакомились друг с другом. Некоторые из них пришли в День знаний в школу с мягкими игрушками. Говорят, такой подход помогает справиться с волнением.

Анатолий Владимирович Якутин тоже с явным удовольствием присел с ребятами за парту, запросто пообщался с первоклассниками.



Студенчество —

прекрасная пора

Для первокурсников ЕГУ им. И. А. Бунина по традиции подготовил праздничный концерт. Педагоги и активные старшекурсники помогали новичкам найти свои группы и институты. Впереди у молодых годы незабываемой студенческой жизни.

Благодаря поддержке администрации Липецкой области руководство ЕГУ им. И. А. Бунина впервые получило федеральные средства на создание четырех современных учебных мастерских по программе «Молодые профессионалы» и финансы на ремонт общежития. А благодаря личной поддержке главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова в ЕГУ открыт медицинский факультет.

К университетской семье присоединились юноши и девушки из 25 регионов страны. По традиции ректор ЕГУ, профессор Е. Н. Герасимова вручила первокурсникам символический ключ от храма знаний и поддержала их теплым напутственным словом.

На сцене актового зала выступили лучшие представители спортивной школы «Спартак». Это елецкие студенты, показавшие необычные силовые номера.

Также состоялось торжественное награждение лучших педагогов вуза. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено заведующей кафедрой математики и методики ее преподавания С. Н. Дворяткиной и заведующей кафедрой дизайна, художественного образования и технологий В. А. Мальцевой.

Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования награждены заведующая кафедрой педагогики и образовательных технологий М. А. Захарова и директор института физической культуры, спорта и безо­пасности жизнедеятельности А. А. Шахов.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Липецкой области» присвоено доктору филологических наук, доценту, проректору по учебно-воспитательной работе И. М. Курносовой.

Благодарности от главы администрации Липецкой области получили доценты кафедры педагогики и образовательных технологий И. Г. Алмазова, И. Б. Ларина, Э. Л. Миронова, Н. А. Нехороших, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и основ медицинских знаний А. В. Добрин, старший преподаватель кафедры педагогики и образовательных технологий Г. А. Корякина, старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания Е. В. Карташова и делопроизводитель спортивного клуба И. В. Прокофьев.

Многие преподаватели поощрены благодарственными письмами администрации Липецкой области.



Первые в России

В школе № 12 открыт первый в стране экспериментальный класс «Лесные кадеты». Это 28 учеников 5-го класса (классный руководитель Е. В. Барабанщикова), которым предстоит изучить основы лесного хозяйства, его охраны, технологию заготовки и переработки, а также правила безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях.

Школьников планируют привлекать к решению экологических проблем. Им предстоит участвовать в посеве, посадке и выращивании деревьев, изучить специальные навыки охраны природы.

Создание класса «Лесные кадеты» стало возможным благодаря сотрудничеству школы № 12 с Воронежским государственным лесотехническим университетом им. Г. Ф. Морозова.

Учащиеся — победители и призеры конкурсов и олимпиад по химии, биологии и физике. Школьный проект умной теплицы «Green box» стал обладателем гранта на проведение научно-исследовательских работ. Ребята ведут активную деятельность по озеленению пришкольной территории, уходу за растениями.

Форма нового класса кадетской направленности оригинальная и красивая — брюки или юбка, светлая рубашка или блузка, зеленая пилотка с какардой, галстук и значок с изображением дерева.

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— Мечтайте, достигайте, творите. Будьте во всем лучше нас. Вы наше будущее, у вас все получится, — так поздравил школьников в социальной сети «Инстаграм» глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов.