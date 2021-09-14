Преображение главной магистрали

Масштабным дорожным работам на улице Коммунаров, которые полностью завершатся только в будущем году, предшествовал не менее трудоемкий процесс замены сетей тепло- и водоснабжения, проходивший с середины лета и вплоть до начала отопительного сезона прошлого года на участке от улицы Комсомольской до гипермаркета «Линия».

Протяженность ремонтируемого участка была около 2,5 километра. Муниципальный контракт на проведение реконструкционных работ УКС заключил с липецким ООО «ЭКОТЕРМ», его стоимость впечатляла — 144380330,70 рублей.

Реконструкция проводилась в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Елец» на условиях софинансирования: более 80% средств выделял областной бюджет, остальная часть — деньги городской казны.

На Коммунаров проводились земляные работы со вскрытием каналов от узлов трубопроводов, демонтажом старого и монтажом нового трубопроводов, сваркой, монтажом ЖБИ и строительством теплокамер. Ремонт был разбит на пять этапов, обновляемая теплотрасса оснащалась системой контроля и определения мест порывов.

В октябре инфраструктура теп­лоцентрали была проложена, а начавшийся отопительный сезон проходил уже с обновленными коммуникациями.

…С мая текущего года на улице Коммунаров начались подготовительные работы, предшествующие замене дорожного полотна, тротуарного покрытия и систем освещения. Генподрядчиком выступает воронежское ООО «НАВАСТРОЙ», на субподряде у них местные дорожники — ООО «Елец Дорога». Демонтировалось старое асфальтовое покрытие, размечалась ось новой дороги. На сегодняшний день первый четырехполосный участок капремонта улицы (от ул. Комсомольской до ул. Стадионной) почти готов.

Срок реализации двухэтапного проекта капремонта проезжей и пешеходной части улицы — 18 месяцев. По контракту работы должны быть полностью завершены осенью следующего года. На этапе-2021 участок улицы Коммунаров от ул. Комсомольской до ул. Спутников, наиболее поврежденный после реконструкции теплотрассы, дорожники обязаны сдать уже в текущем году. Этап-2022 — работы на участках от ул. Комсомольской до Красной площади и от ул. Спутников до федеральной трассы М-4.

Как подтвердили в администрации Ельца, дорожники на данный момент трудятся в намеченном графике. Были сложности по участку от больницы № 1 им. Н. А. Семашко до тюрьмы: на сетях водоканала случился порыв. Но рабочие, не дожидаясь устранения неполадок, обошли это место и двинулись дальше, сейчас они работают в районе ИК-3 и нового здания епархии, приближаясь к улице Героев.

Участок от улицы Комсомольской до улицы Семашко в ближайшее время откроют для движения автотранспорта, здесь осталось доделать тротуары и установить опоры освещения, их уже начали монтировать.

Почти двухкилометровый участок от улицы Комсомольской до улицы Спутников (первый этап работ) дорожники по графику должны сдать до 31 декабря. Второй этап капремонта уличной «ветки» (от ул. Спутников до «Линии» и от ул. Комсомольской до Вознесенского собора), — в следующем году.