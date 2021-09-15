Общий вклад в благое дело

В текущем году с мая благоустраиваются дворовые территории по адресам: ул. Юбилейная, д. 25, 27 и ул. Костенко, д. 58, 58-а. Проект реализуется по инициативе и финансовом соучастии самих жильцов этих многоквартирных домов и деятельной помощи областной и городской властей: нацпроект «Жилье и городская среда» — один из приоритетных в проекте губернатора региона И. Г. Артамонова «Елец 2.0».

Стоимость муниципального контракта по благоустройству дворов — почти 22,5 миллиона рублей. Финансируются работы из федеральной, областной и городской казны, причем 3% суммы — вклад самих жителей МКД. Их активность и обусловила выбор для благоустройства именно этих объектов.

Генподрядчик — липецкое ООО «Трил», но по факту на условиях субподряда реконструкцию выполняла елецкая фирма «Армгрупп». К концу сентября на этих благоустроенных территориях, в каждом из четырех дворов, будет полный комплект малых архитектурных форм — по детской площадке с резиновым покрытием, лавочки, урны, плюс многофункциональная и всесезонная спортплощадка во дворе на ул. Костенко, 58. Вдобавок здесь оставлены тренажеры, установленные в прошлом году.