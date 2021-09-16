от 15.09.2021 № 1391

О внесении изменения в постановление

администрации городского округа город

Елец от 13.08.2020 № 933 «О введении

временного ограничения движения

транспортных средств» (с изменениями

от 24.08.2020 № 994, от 03.09.2020 № 1030,

от 08.09.2020 № 1056, от 10.09.2020 № 1086,

от 17.09.2020 № 1207, от 22.10.2020 № 1393,

от 12.11.2020 № 1473, от 24.11.2020 № 1543,

от 12.03.2021 № 315, от 18.03.2021 № 357,

от 26.03.2021 № 417, от 31.03.2021 № 436,

от 13.05.2021 № 682, от 19.05.2021 № 728,

от 26.05.2021 № 791, от 07.07.2021 № 977)

В связи с проведением торжественного мероприятия, связанного с открытием автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (мост автомобильный пл. Победы), в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Липецкой области от 30.11.2011 № 419 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», учитывая согласование с Воронежским филиалом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 13.08.2020 № 933 «О введении временного ограничения движения транспортных средств» (с изменениями от 24.08.2020 № 994, от 03.09.2020 № 1030, от 08.09.2020 № 1056, от 10.09.2020 № 1086, от 17.09.2020 № 1207, от 22.10.2020 № 1393,от 12.11.2020 № 1473, от 24.11.2020 № 1543, от 12.03.2021 № 315, от 18.03.2021 № 357, от 26.03.2021 № 417, от 31.03.2021 № 436, от 13.05.2021 № 682, от 19.05.2021 № 728, от 26.05.2021 № 791, от 07.07.2021 № 977) следующее изменение:

— в абзаце первом пункта 1.5 после слов «05.00 час.» дополнить словами «, 16.09.2021 с 11.00 час. до 12.00 час.».

2. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (С.А. Чаплыгин) перекрыть движение транспортных средств по автомобильному железобетонному мосту через реку Быстрая Сосна в г. Елец (мост автомобильный пл. Победы).

3. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н.И.), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (Устинов В.И.) обеспечить размещение информации о прекращении движения транспортных средств, об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.

4. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского

округа город Елец Е.В. Боровских

А.Ю. Бричеев

(47467) 20250