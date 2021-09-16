«Кразнознаменка» приглашена в Москву

Редакция газеты «Красное знамя» стала финалистом всероссийского профессионального конкурса «Семья и будущее России — 2021».

В творческом состязании приняли участие 544 журналиста с 2092 работами: печатные СМИ — 101 заявка, телевидение — 25, интернет-СМИ — 25, радио — 10, научные работы — 7, социальные проекты — 24.

Финалисты приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву, она пройдет в конце октября. Журналисты поучаствуют в мастер-классах и беседе за «круглым столом», обменяются опытом с коллегами. Оргкомитет конкурса определит его лауреатов, призеров и победителей.

«Краснознаменка» подала на конкурс 10 публикаций: «Как борьба сплотила семью Тошиных», «Артем, Ирина и Матвей — пример активности семей», «Династии правоохранителей», «Наследники Петра и Февронии» и другие. По решению жюри елецкая газета вышла в финал.

Премиальный фонд конкурса — 2 миллиона рублей. За первое место в каждой номинации победители получат по 55 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч, за третье — 25 тысяч, на спецпризы организаторы выделят по 10 тысяч рублей.