В чём подвох опросов от «Левады-центра»*?

Итоги социологических опросов очень во многом зависят от того, среди кого они проводятся и как задаются вопросы. К такому мнению пришли авторы статьи на портале SM NEWS.

В качестве примера рассматриваются опросы известного «Левады-центра»*, в качестве доводов — мнения экспертов.

Так, Екатерина Шульман, политолог, публицист, кандидат политических наук, пояснила, что в центре деятельности этого центра — так называемый «Человек советский».

«Это поклонник сильной руки, ненавидящий всех, кто от него отличается. Это поклонник равенства в нищете. Но главное не это. Главное то, что советский человек в понимании «Левада-центра»* воспроизводит сам себя, даже когда условия советсткости исчезли, и меняет под себя окружающую среду, создавая советскую власть в разных ее проявлениях» — цитирует издание Екатерину Шульман.

Далее автор вспоминает о нашумевшем вопросе 2019 года, который звучал так: «Как вы думаете, оправданны ли человеческие жертвы, которые понёс советский народ в сталинскую эпоху великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?».

— Что здесь не так? Специалисты сразу скажут, что тут очень много вменений, заложенных в вопрос скрытых мнений, которые предопределяют и формируют ответ, — убежден автор публикации. — Вопрос задан так, что формирует отношение. И это не ошибка, это профессионально выполненная, заведомо некорректная формулировка «левадовских» социологов.

Ещё один пример — опрос, в котором порядка 60% респондентов ответили, что хотят немедленных перемен.

— Всё зависит от формулировки вопроса, — уверен директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Например, можно спросить: вы, в общем-то, хотите перемен в вашей жизни? И вы всегда получите ответ «Да, хотим, конечно, хотим», потому что человек всегда хочет что-то изменить в своей жизни. Вот так и получаются 59%. А если спросить, готовы ли вы ради больших перемен, например, угробить страну, люди сразу задумываются серьёзнее.

Политолог Армен Гаспарян уверен, что результаты социологических опросов очень во многом зависят и от того, кто конкретно осуществил этот опрос. «Левада-центр»* выражает оппозиционные чувства. Если любой другой социологический центр проведёт опрос, то он получит совершенно другие, а может даже, противоположные цифры.

Далее автор статьи напоминает, что «Левада-центр»*, был основан в 2003 году, и уже тогда источником финансирования был Дждордж Сорос.

Сейчас партнеров у центра 8, большинство из них находятся за границей, например, в США, Германии, Великобритании.

Автор статьи убежден, что финансирование иностранными фирмами социологических опросов — не что иное, как попытка вмешаться в формирование общественного мнения и создать «нужные» взгляды на ключевые вопросы.

* «Аналитический центр Юрия Левады («Левада-центр») в 2016 году включен Минюстом РФ в список НКО, выполняющих функции иностранного агента