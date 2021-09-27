Обмен в редакции «Красного знамени»

Известный елецкий ученый-историк, археолог, доктор исторических наук Н. А. Тропин преподнес в подарок редакции «Красного знамени» свою новую книгу «Неизвестный Ридингер».

Николай Александрович посвятил ее биографии и творческой деятельности яркого представителя дворянства XIX века, елецкого полицмейстера Н. А. Ридингера (1825 — 1894), известного тем, что он был одним из пионеров елецкого краеведения и статистики. В свое время этот военный офицер, ветеран Кавказской кампании 1853 — 1854 годов написал книгу, называвшуюся «Материалы для истории и статистики г. Ельца». Удивительно, что ее автор не был профессиональным историком, а служил полицмейстером Калуги, Орла, Ельца и Петербурга. Дорос до высоких чинов — звания генерал-майора — и при этом оставил чрезвычайно обширное творческое наследие. Эти рукописи и документы легли в основу книги Н. А. Тропина. Ученый работал с различными источниками — архивами, а также непосредственно с наследниками рода Ридингеров.

Новый труд Николая Александровича (это далеко не первая его книга) вышел в орловском издательском доме «Орлик». Историко-генеалогическая работа профессора ЕГУ им. И. А. Бунина издана на высоком полиграфическом уровне, богато иллюстрирована и дает полное представление о жизни и творчестве Ридингера, а также о предках и потомках елецкого полицмейстера.

Книга, написанная живым языком, заинтересует не только ученых, исследователей, но и всех, кому не безразлично прошлое Ельца и люди, жившие в нашем городе на рубеже Х — ХХ веков. Кстати сказать, в следующем месяце издание «Неизвестный Ридингер» представят на фестивале национальной книги «Читающий мир — 2021».

Получая от Н. А. Тропина подарок, редактор «Красного знамени» Р. В. Демин сделал ответный ход и вручил Николаю Александровичу собственную книгу «Елец. 9 веков истории», вышедшую в свет в сентябре 2021 года благодаря инициативе администрации области и города, а также поддержке ИД «Липецкая газета». Дизайнеры, художники и полиграфисты издательского дома потрудились на славу: том получился стильным, ярким, интересным и во всех отношениях привлекательным.