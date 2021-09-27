Приумножить традиции и двигаться вперед

Елецкий техникум железнодорожного транспорта — филиала РГУПС — начал учебный год с новым директором Алексеем Михайловичем Кузьминым. Он ельчанин, выпускник ЕТЖТ 2002 года по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». В 2010 году закончил Московский институт инженеров транспорта по специальности «Локомотивы». Более 20 лет работал в эксплуатационном локомотивном депо Елец — Северный, последние два года — главным инженером. Наше интервью — о традициях, перспективах старейшего в городе и области учебного заведения, а также о личности самого руководителя.

Как стал железнодорожником

— Алексей Михайлович, вы связали свою судьбу с железной дорогой. На то были особые причины?

— Честно говоря, хотел стать военным: отучившись после школы в Елецком техникуме железнодорожного транспорта, поступал в Академию имени Петра Великого. Нас, абитуриентов, разместили в палатках в Балабаново: помимо изготовления спичек, этот городок известен музеем ракетных войск, там я воочию увидел гордость российской армии — знаменитые комплексы «Тополь». Конечно, впечатление огромное, хотелось быть причастным к этой мощи. Однако, увы, не случилось: не хватило баллов. Вернулся в Елец, пошел работать слесарем в локомотивное депо. Тогдашний его руководитель Владимир Анатольевич Кривоносов поощрял таких, как я, вступающих в самостоятельную жизнь и начинающих ее с освоения рабочей специальности. После армии (служить посчастливилось в РВСН) вернулся в депо, хотя, должен сказать, был шанс связать свою судьбу с Вооруженными Силами: командование предлагало мне направление для поступления в военный вуз. Но душа уже лежала к железной дороге, которая год от года развивается, становится современней, высокотехнологичней. К тому же уже заочно закончил МИИТ. Так и стал железнодорожником…



Кредо: ставить задачи-максимум

— И сделали неплохую карьеру! Насколько помогли базовые знания, полученные в техникуме?

— Безусловно, реальное производство отличается от студенческих представлений, что-то пришлось дорабатывать, чему-то учиться заново. Однако это нюансы. В целом же техникум дает отличные знания, и его выпускники приходят на предприятия РЖД, обладая хорошим багажом теории и навыков.

К тому же долгие годы здесь преподавали такие корифеи, как, к сожалению, уже покинувшие техникум Евгений Иванович Науменко, Нина Александровна Рыжих, Нелли Андреевна Евсеева и многие другие. Они учили полностью отдавать себя делу, выкладываться по максимуму. Считаю, что только так можно чего-то добиться в жизни. А наш классный руководитель Татьяна Евгеньевна Подоляко, энергичная, боевая, которая всегда заботилась о студентах, следила за нашими судьбами и после того, как мы закончили учебное заведение. Мы чувствовали поддержку, старались не подвести наставников и следовать их советам.

К примеру, я всегда ставил перед собой задачи-максимум, брал за правило работать так, чтобы никто за мной потом ничего не переделывал. А став руководителем, перво-наперво приглядывался к людям, изучал их характеры, темперамент, чтобы дело, где требуется быстрота и оперативность, не попало к исполнительному, но очень медлительному сотруднику, и наоборот. Такой подход способствовал профессиональному росту людей, многие из них сегодня и сами стали руководителями различного ранга.



ЕТЖТ — лучший!

— То есть подготовка кадров — не новое для вас дело?

— В какой-то степени да. Но я не думал, что судьба так круто повернет: моя душа, как говорится, приросла к депо. К тому же в последние годы там происходит кардинальное техническое перевооружение, видны перспективы развития предприятия. В общем, мне было интересно и комфортно в депо. Но предложение руководства Юго-Восточной железной дороги возглавить ЕТЖТ воспринял по-особому уже потому, что я там учился и хорошо знаю: техникум был и остается на хорошем счету, это крепкое учреждение профобразования с отличной материальной базой и высокопрофессиональным преподавательским составом. Поэтому согласился.

— То, что вы увидели здесь, не разочаровало?

— Напротив! За более чем 20 лет после окончания мною техникума он значительно преобразился! Появился шикарный спортивный зал, все кабинеты отлично оснащены, применяются современные методики преподавания. Здесь кипит настоящая жизнь — постоянно проходят спортивные мероприятия, волонтерское движение «ЕТЖТ.48» — одно из лучших в городе, области и на всей Юго-Восточной железной дороге, интересные идеи у клуба патриотов… Владислав Геннадьевич Краснов, который руководил техникумом более 20 лет, вывел его на высокий уровень, сделал престижным, востребованным, авторитетным учебным заведением. Моя задача — сохранить традиции и не замедлить движение вперед.



Планов громадье

— С чего вы начали свою работу?

— Собрал заместителей, педагогический коллектив, объяснил, что дверь моего кабинета всегда открыта для новых идей, предложений, а инициативы приветствуются! Я понимаю, что не могу объять необъятное, и потому стану прислушиваться к мнению профессионалов и специалистов. Уверен: только вместе, общими усилиями мы сможем осуществить планы развития техникума.

— А они уже есть?

— Начну с того, что базовые знания и навыки, полученные в учебном заведении, должны совпадать с требованиями работодателей. А чтобы еще более приблизить теорию к практике, мы хотим привнести производство в учебный процесс. Например, третьекурсников, будущих механиков и путейцев, планируем привлекать к текущей работе профильных предприятий. Строителей предполагаем задействовать на площадке особой экономической зоны федерального значения в Елецком районе, то есть у студентов появится возможность попробовать будущую профессию на вкус, буквально ощутить ее через свои руки. Уверен, польза станет обоюдной.

Есть планы и на отдаленную перспективу. В задачах АО «РЖД» значится масштабное развитие Елецкого железнодорожного узла. К 2025 году участок от Ожерелья, что под Москвой, и до Ельца станет полностью оснащен контактной сетью высокого напряжения. А значит, появится большой спрос на энергетиков, имеющих допуски работы с напряжением 27 тысяч вольт. И у нас есть все возможности, чтобы успеть подготовить необходимых для такой работы специалистов.

Следующий момент. Мы уже говорили, что железная дорога становится высокотехнологичной отраслью. Значит, и мы должны иметь для обучения материальную базу, соответствующую уровню предприятий реальной экономики. Уже составлен перечень необходимого оборудования по всем направлениям подготовки кадров. К примеру, нам нужны очки виртуальной реальности, дающие студентам возможность не только продемонстрировать свои умения, знания и навыки, но и отточить их до совершенства. Не скрою, это оборудование дорогостоящее, но руководство АО «РЖД» идет нам навстречу и готово со временем оснастить техникум такими современными тренажерами. Это позволит повысить качество и уровень обучения, приблизить его к реальным запросам железнодорожной отрасли. И, кстати, не только ее: наши выпускники обладают широким спектром знаний и могут работать на предприятиях любой сферы народного хозяйства.

— Техникум действительно располагает большой материальной базой. Не так давно ему передано здание бывшего Елецкого отделения дороги. Уже решено, как его использовать?

— Скорее всего это будет музей нашего учебного заведения. Там можно размещать и различные выставки. Например, есть идея пригласить к нам музейщиков с экспозицией работ Рериха… Ведь специалисты, которых мы готовим, должны быть всесторонне развиты, разбираться в русской классической и современной культуре, живописи, других искусствах. Я вот, к примеру, очень люблю театр и, бывая в других городах, стараюсь попасть на спектакли. Это помогает по-новому взглянуть на жизнь и наше место в ней…

В ТЕМУ:

В этом учебном году в аудитории Елецкого техникума железнодорожного транспорта пришли 133 первокурсника. Они пополнили студенческую семью, состоящую из 484 человек. Здесь также трудятся 74 педагога.