КНИЖНАЯ НОВИНКА

Ю. В. Ширяев написал для детей

В елецком ООО «Типография» вышла в свет новая книга известного поэта, барда, спортсмена и педагога Ю. В. Ширяева под названием «Сказки старины седой, были Родины святой».



На сей раз Юрий Вячеславович обратил свой поэтический и писательский талант в необычное русло, создав прекрасный сборник для детей. Кроме замечательных фотографий, детских рисунков и художественных иллюстраций в него вошли лиричные, звучные и трогательные стихотворные и прозаические строки, рассказывающие об истории елецкого края, о православных праздниках, родной природе. В них тонко и талантливо, как это присуще автору, переплелись сказочные мотивы и быль, седая старина и современность.

Презентация издания прошла в пригородном селе Талица, где глава администрации Елецкого района О. Н. Семенихин торжественно вручил Ю. В. Ширяеву медаль «За заслуги перед Елецким районом».

Книга, изданная тиражом всего 200 экземпляров, предназначена для семейного чтения и, безусловно, обречена стать библиографической редкостью.