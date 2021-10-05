ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА: ТХЭКВОНДО

Арсений Макаров взял в Финляндии три «золота»

Юный елецкий спортсмен Арсений Макаров, представлявший Липецкую область и Россию на международных соревнованиях по тхэквондо, проходивших в Финляндии занял три первых места в своей возрастной и весовой категориях.



Состязания «Кубок Посла – 2021» организованный федерациями финского тхэквондо совместно с тамошним посольством Республики Корея собрали 200 спортсменов из нескольких стран. Они мерились силами в единоборствах, а также в умении боя с тенью.

За Россию здесь выступали Матвей Кузницов из Воронежа и наш Арсений Макаров. Матвей выходил на татами в категории «Кадеты» в весе до 41 кг и в итоге сумел занять второе место.

Что же касается Арсения, то он сотворил маленькое чудо став лучшим в трех дисциплинах в возрастной группе до 13 лет. Талантливый ельчанин показал все, на что он способен, как в поединках с соперниками, так и во время боя с тенью, когда спортсмен демонстрирует умение сконцентрироваться, координацию, отточенные движения во время нанесения ударов и в защите, правильное дыхание.

Успех Арсения Макарова на международных соревнованиях для него не первый (газета «Красное знамя» не раз писала о талантливом елецком парнишке). Однако сразу три первых места (!), пожалуй, очень уверенный шаг к высотам профессионального спортивного мастерства.

Добавим, что три «золота» талантливого ученика — несомненная заслуга его тренеров Андрея Васильевича Паламара и Романа Владимировича Кузницова, готовивших спортивного вундеркинда к соревнованиям.