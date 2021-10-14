Заражаются в автобусах

Михаил Михайлов,

ул. Коммунаров

Мне кажется, что в нашем городе одним из мест заражения коронавирусом является общественный транспорт. Маршрутные автобусы, особенно в часы «пик» в рабочие дни набиты битком, люди стоят, как сельди в бочке. Большинство водителей и пассажиров едут без медицинских масок, закрывающих рот и нос. Водители не объявляют о необходимости надевать маски, хотя ситуация с распространением коронавируса в Ельце, как и во всей стране, по-прежнему тревожная — началась четвертая волна.

Вдобавок автобусы некоторых маршрутов и вовсе перестали ходить! Где № 10 и 10-а, куда подевались автоколонновские № 17 и 18? Они же по заключенным муниципальным контрактам должны быть на маршрутах столько, сколько оговорено в двусторонних договорах!