Четвертая волна

О предпринимаемых мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Будет две тысячи шестьсот коек

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов рассказал об открытии еще одного коронавирусного госпиталя в Данкове (перепрофилирован роддом). Делается это из-за ухудшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе.

— Мы уже использовали прежде это медицинское учреждение, это и сейчас поможет нам решать эпидемиологические задачи по елецкой зоне, — отметил Игорь Георгиевич.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что сейчас в здании ведутся подготовительные работы. До конца октября при необходимости он начнет принимать пациентов. Планируется развернуть ковидные места и на на базе инфекционного отделения усманской больницы.

Также власти региона экстренно принимали решение о расселении людей, отдыхающих в «Липецккурорте», чтобы они могли получать лечение, но при этом освободили койки для людей, которых выпишут на долечивание.

Под филиал «инфекционки» отдан 8-этажный корпус санатория «Липецк», построенный в 1974 году. В нем появятся 400 коек для лечения коронавирусных больных.

— Если вы посмотрите на любую сводку областного оперативного штаба по противодействию распространения ковида, то увидите, что на дому получают лечение в разы больше людей, чем те, кто находится в стационаре, — рассказал главный специалист-эпидемиолог областного управления здравоохранения А. Н. Филатов. — Есть и пациенты, у которых заболевание протекает в средней форме тяжести. Некоторые из таких больных находятся в группах риска: люди старше 65 лет, диабетики, гипертоники, больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезней дыхания, печени, почек, люди с избыточным весом. Есть и те, кто не может по социальным причинам лечиться дома, например, проживающие в общежитиях.

Также больные коронавирусом и пневмонией как раз и попадут в филиал областной клинической инфекционной больницы, которым станет на период эпидемии «Липецккурорт».

С учетом переоборудованного санатория «Липецк» в регионе будет 2600 коек для лечения коронавирусных больных. Это на 200 больше, чем было на пике заболеваемости во вторую волну.



Не привился? Штраф!

За отсутствие прививок от коронавируса начнут штрафовать определенные группы людей с 1 декабря.

Руководители организаций или предприятий региона должны связаться с территориальной медицинской организацией и обговорить время и место проведения вакцинации: медработники из поликлиники могут выехать на предприятие и провести иммунизацию прямо на рабочем месте, либо сотрудники централизованно идут в поликлиники. У работников также есть возможность сделать прививку самостоятельно в медучреждении по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации.

— Работодатель должен использовать все свои полномочия, чтобы мотивировать сотрудников пройти вакцинацию, — отметила заместитель руководителя Управления Рос­потребнадзора по Липецкой области И. А. Щукина. — Для работников, подлежащих обязательной вакцинации, основанием отказа от прививки может быть только медотвод.

В Липецкой области прививки от коронавируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих и другие.

До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.



Бесплатные экспресс-тесты

В минувший вторник в Липецкую область поступила крупная партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса. С их помощью врачи во время вызовов на дом при помощи мазка смогут в течение получаса узнать, есть ли у пациента ковид.

Об этом сообщила главный врач областного кожно-венерологического диспансера Л. П. Сухова. Кроме того, закуплена новая партия лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Их приобрели за счет средств регионального бюджета по поручению главы администрации региона И. Г. Артамонова. На закупку медикаментов Липецкая область получила и 23 миллиона рублей из федерального бюджета.

Бесплатные лекарства по льготным рецептам будут выдавать участковые врачи поликлиник пациентам с легкой и среднетяжелой формой ковида, которые получают лечение на дому, поясняет пресс-служба областной администрации.



Выплаты медработникам

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам центра «Скорой медицинской помощи и медицины катастроф» и отделений скорой помощи в районных больницах.

Врачи получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад «Скорой медицинской помощи» — 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал — 10 тысяч рублей.

Количество обращений в елецкий филиал центра «Скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Липецкой области растет. В конце апреля медсотрудники выезжали в среднем на 140 — 150 вызовов за сутки, сейчас — около 200.



Ввели

QR-коды

LipetskMedia сообщает, что в регионе введена система посещения учреждений, мероприятий и мест массового пребывания по QR-кодам в тестовом режиме.

Наряду с программной частью рассмотрели и правовые аспекты применения системы. Она будет работать с помощью кодов, которые получают вакцинированные граждане, зарегистрированные на госуслугах.

— Мы понимаем, что при введении QR-кодов в обязательном порядке на первых порах с их использованием могут начаться массовые проблемы, — сказал глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов. — Особенно у пожилых людей. Поэтому стараемся действовать максимально мягко и осторожно.

Тестовый режим пока исключает возможность отказа людям без сертификатов в посещении мест общепита. Однако с учетом высоких темпов заболеваемости коронавирусом в регионе и недостаточно высоких темпов вакцинации нельзя исключать, что рано или поздно от тестового режима все-таки придется перейти к обязательному.