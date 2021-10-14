ПОРЯДОК предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год

ПОРЯДОК предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год

1. Общие положения о предоставлении грантов

1.1 Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год (далее — Порядок) определяет условия и механизм предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (далее — гранты) из бюджета городского округа город Елец (далее — городской бюджет).

1.2. Гранты предоставляются в целях создания условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи городского округа город Елец в рамках реализации подпрограммы 9 «Молодежь городского округа город Елец» муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец», утвержденной постановлением администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2008.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление грантов является Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец (далее — Управление).

1.4. Получателями грантов являются физические лица в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на территории городского округа город Елец, реализующие общественно полезные проекты в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (далее — проект) по следующим направлениям деятельности:

патриотическое воспитание молодежи; развитие творческого потенциала в молодежной среде; добровольческая деятельность молодежи (волонтерство); формирование у молодежи семейных ценностей; пропаганда здорового образа жизни (далее — физическое лицо).

1.5. Гранты предоставляются по результатам проводимого Управлением отбора на предоставление грантов.

Способом проведения отбора на предоставление грантов является конкурс общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (далее — конкурс).

1.6. Информация о грантах размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — единый портал).

2. Порядок проведения отбора получателей грантов для предоставления грантов

2.1 Проведение конкурса организует Управление.

2.2. Не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе, Управление обеспечивает размещение объявления на едином портале и на официальных сайтах администрации городского округа город Елец и общественно-политической газеты «Красное знамя» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Объявление должно содержать информацию, указанную в подпункте б пункта 4 Постановления Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2.3. К каждому участнику конкурса предъявляются требования, которым он должен соответствовать по состоянию на 01.09.2021:

1) у участников конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у участника конкурса должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в городской бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским бюджетом;

3) участники конкурса не должны получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели предоставления грантов.

2.4. Для участия в конкурсе физическое лицо в срок, установленный в объявлении, представляет в Управление заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год (далее — заявка) на бумажном носителе по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются:

1) описание проекта, реализация которого предусмотрена в период с 25.10.2021 по 25.12.2021, оформленное по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

2) согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом, оформленное по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;

3) согласие на обработку персональных данных, оформленное по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

4) выписка из кредитного учреждения с указанием реквизитов банковского счета участника конкурса;

5) фотокопия (ксерокопия) паспорта заявителя;

6) сведения о регистрации проекта в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru).

Физическое лицо вправе отозвать заявку путем направления в Управление письменного заявления.

Допускается внесение изменений в заявку путем предоставления физическим лицом дополнительной информации для включения ее в состав прилагаемых к заявке документов с соблюдением установленного срока приема заявок.

Одно физическое лицо вправе представить на конкурс одну заявку.

2.5. Прием заявок осуществляется Управлением в течение срока, указанного в объявлении.

Управление регистрирует заявку в журнал учета заявок в день поступления и ставит отметку в описи о принятии заявки, содержащей перечень принятых документов, дату поступления и присвоенный регистрационный номер.

2.6. Управление проверяет физических лиц и представленные заявки на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки.

2.7. Физические лица, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1.4 раздела 1 и пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, к участию в конкурсе не допускаются.

2.8. Заявки, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, отклоняются и физическому лицу не возвращаются.

2.9. Основания для отклонения заявки физического лица на стадии рассмотрения и оценки заявки:

1) несоответствие физического лица требованиям, установленным пунктом 1.4 раздела 1, пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных физическим лицом заявки и документов требованиям, установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной физическим лицом информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе физического лица;

4) подача физическим лицом заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

2.10. В случае несоответствия физического лица и заявки установленным требованиям Управление направляет физическому лицу, представившему данную заявку, уведомление об отказе в участии в конкурсе с указанием причин отклонения заявки способом, указанным в заявке.

В случае соответствия физического лица и заявки требованиям, установленным настоящим Порядком, физическое лицо допускается к участию в конкурсе и объявляется участником конкурса.

2.11. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия по проведению конкурса на предоставление грантов на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год (далее – комиссия). Состав и положение о комиссии утверждаются правовым актом администрации городского округа город Елец.

2.12. Комиссия созывается Управлением в течение 2 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок.

2.13. Комиссия осуществляет оценку проектов по критериям, определенным приложением №5 к настоящему Порядку, в течение 7 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

2.14. Комиссия рассматривает представленные проекты по следующим критериям:

1) социальная значимость проекта;

2) ожидаемый результат от реализации проекта;

3) объем средств, необходимых на реализацию проекта, в том числе внебюджетных средств;

4) охват целевой аудитории;

5) количество мероприятий в рамках проекта.

2.15. Для оценки проекта по критериям, указанным в пункте 2.14 раздела 2 настоящего Порядка, применяется 5-бальная шкала, где учитываются следующие значения баллов:

1) 0 баллов — проект полностью не соответствует данному критерию;

2) 1 балл — проект в незначительной степени соответствует данному критерию;

3) 2 балла — проект в малой степени соответствует данному критерию;

4) 3 балла — проект в средней степени соответствует данному критерию;

5) 4 балла — проект в значительной степени соответствует данному критерию;

6) 5 баллов — проект полностью соответствует данному критерию.

2.16. Оценки членов комиссии по проекту заносятся в оценочную ведомость проекта (приложение № 5 к настоящему Порядку).

Путем сложения всех баллов, полученных по каждому критерию, рассчитывается общий балл, который отражается в итоговой оценочной ведомости проектов (приложение № 6 к настоящему Порядку).

Пять участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов, считаются победителями конкурса.

При равенстве общего балла у нескольких участников конкурса победители конкурса определяются голосованием.

2.17. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом, который в течение 3 рабочих дней с даты заседания комиссии вместе со списком победителей конкурса — получателей грантов передается в Управление для подготовки проекта правового акта администрации городского округа город Елец и направления его Главе городского округа город Елец для подписания.

2.18. Правовой акт администрации городского округа город Елец о предоставлении грантов размещается на едином портале и на официальных сайтах администрации городского округа город Елец и общественно-политической газеты «Красное знамя» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок не более 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Размер гранта на реализацию одного проекта не может превышать 30 000 рублей (тридцать тысяч рублей).

3.2. Управление в течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта администрации городского округа город Елец о предоставлении грантов заключает с каждым получателем гранта соглашение о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов администрации городского округа город Елец (далее — соглашение).

3.3. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания соглашения Управление обеспечивает перечисление грантов получателям грантов.

3.4. Результатом предоставления грантов является реализация получателями грантов проектов с достижением количественных и качественных показателей, развитие созидательной активности молодежи, повышение её гражданской активности, а также увеличение доли молодых людей городского округа город Елец, принявших участие в мероприятиях, проводимых Управлением.

3.5. В случае нарушений получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением и (или) Управлением финансов администрации городского округа город Елец, гранты подлежат возврату получателями грантов в городской бюджет в соответствии со статьей 8 Бюджета городского округа город Елец на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263, в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Управления или в сроки, указанные в предписании Управления финансов администрации городского округа город Елец в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчётности

Форма, порядок и сроки предоставления получателями грантов отчета об использовании грантов устанавливаются соглашением.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение

5.1. Управление и Управление финансов администрации городского округа город Елец проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов получателями грантов. Согласие получателей грантов на проведение таких проверок включается в условия соглашения.

5.2. В случае нарушений получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением и (или) Управлением финансов администрации городского округа город Елец, получателям грантов в соответствии с соглашением направляется требование (предписание) об обеспечении возврата грантов в городской бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании (предписании).

5.3. При отказе получателей грантов от добровольного возврата грантов в городской бюджет их взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1

к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий на реализацию

общественно полезных проектов в

сфере молодежной политики

на территории городского округа

город Елец на 2021 год

Заявка

на участие в конкурсе на предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О участника — автора проекта)

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

(название проекта)

зарегистрированный по адресу_______________________________________

адрес фактического проживания_____________________________________

Номер телефона___________________________________________________

паспорт_____________________выдан________________________________

направляет заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики из бюджета городского округа город Елец на 2021 год на реализацию общественно полезного проекта по направлению:

патриотическое воспитание молодежи;

развитие творческого потенциала в молодежной среде;

добровольческая деятельность молодежи (волонтерство);

формирование у молодежи семейных ценностей;

пропаганда здорового образа жизни

Запрашиваемый объем финансирования из бюджета городского округа город Елец ____________ (__________________________________) рублей

(цифрами) (прописью)

К заявке прилагаются:

описание общественно полезного проекта в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец;

согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом;

согласие на обработку персональных данных;

выписка из кредитного учреждения с указанием реквизитов банковского счета участника конкурса;

фотокопия (ксерокопия) паспорта заявителя;

сведения о регистрации проекта в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru).

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявке, подтверждаю.

Уведомление об отказе в участии в конкурсе прошу направить мне одним из следующих способов (нужное отметить):

в письменной форме на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу:________________________________________

в форме электронного документа по адресу электронной почты:______________________________________________________

______________________________ (подпись) «__»_____________________20__г. _________________________________ (фамилия, инициалы)

Приложение №2

к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий на реализацию

общественно полезных проектов в

сфере молодежной политики

на территории городского округа

город Елец на 2021 год

Описание

общественно полезного проекта в сфере молодежной политики

на территории городского округа город Елец

1 Направление 2 Название 3 Команда проекта 4 География проекта 5 Начало реализации 6 Окончания реализации 7 Краткая аннотация 8 Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 9 Актуальность проекта для молодежи 10 Целевая группа 11 Цель проекта 12 Задачи проекта 13 Методы реализации 14 Количественные показатели 15 Качественные показатели 16 Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта 17 Опыт успешной реализации 18 Партнеры проекта и собственный вклад 19 Информационное сопровождение проекта 20 Дополнительная информация о проекте

Смета проекта (с финансово-экономическим обоснованием указанной потребности) N п/п Наименование статьи расходов Количество единиц (с указанием названия единицы — чел., мес., шт. и т.д.) Стоимость единицы (руб.) Общая стоимость (руб.) Софинансирование (руб.) Запрашиваемая сумма (руб.) Финансово-экономическое обоснование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ИТОГО:

Сведения об участнике конкурса Фамилия, имя, отчество Контактные номера телефонов E-mail Ссылки на социальные сети Место работы (учебы, службы), должность Место жительства (регистрация, фактическое) Дополнительная информация

«__»_____________20__ г. ________________ / _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №3

к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий на реализацию

общественно полезных проектов в

сфере молодежной политики

на территории городского округа

город Елец на 2021 год

СОГЛАСИЕ

на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом

Настоящим даю согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об ____________________________________________________________________

(Ф.И.О автора проекта, название проекта, цели проекта и краткое его описание)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

как участник конкурса на предоставления грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

«___» ________20__г. ____________ / ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №4

к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий на реализацию

общественно полезных проектов в

сфере молодежной политики

на территории городского округа

город Елец на 2021 год

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я _____________________________________________________________,

(Ф.И.О)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________________,

(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку в __________________________________________________

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; номер телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительнов целях__________________________________________________________________________, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что _________________________________________ гарантирует

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«____»___________ 201__ г. _______________ /_______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №5

к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий на реализацию

общественно полезных проектов в

сфере молодежной политики

на территории городского округа

город Елец на 2021 год

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА

для получения грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа

город Елец на 2021 год

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(название проекта)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО участника конкура)

Критерий Оценка социальная значимость проекта ожидаемый результат от реализации проекта объем средств, необходимых на реализацию проекта, в том числе внебюджетных средств охват целевой аудитории количество мероприятий в рамках проекта

Подпись члена Конкурсной комиссии ________________(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Приложение №6

к Порядку предоставления грантов

в форме субсидий на реализацию

общественно полезных проектов в

сфере молодежной политики

на территории городского округа

город Елец на 2021 год

ИТОГОВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТОВ

для получения грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец на 2021 год

№ п/п Наименование проекта Название субсидии Общий балл

Председатель Конкурсной комиссии_________________ (Ф.И.О. полностью)

(подпись)