ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Сегодня стартовала Всероссийская перепись населения. Предусмотрено три способа участия в ней: можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг (http://census.gosuslugi.ru); ответить на вопросы переписчика дома или на переписном участке или воспользоваться услугой «Участие в переписи» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), самостоятельно заполнив электронные переписные листы.
Информация об адресах переписных участков и графике их работы при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в городском округе город Елец
|Номер переписного участка
|График работы переписного участка
|Адрес переписного участка
|Телефон переписного участка
|1
|08.00 — 19.00
|399778, Липецкая область, г. Елец, микрорайон Александровский, д.15 (МАОУ «Средняя школа № 12 города Ельца»)
|8-950-803-40-61
|2
|08.00 — 19.00
|399778, Липецкая область, г. Елец, микрорайон Александровский, д.15 (МАОУ «Средняя школа № 12 города Ельца»)
|8-915-551-58-41
|3
|08.00 — 19.00
|399783, Липецкая область, г. Елец, ул. Спутников, д.9 (МБОУ «Лицей № 5 города Ельца»)
|8-980-250-24-20
|4
|08.00 — 19.00
|399783, Липецкая область, г. Елец, ул. Спутников, д.9 (МБОУ «Лицей № 5 города Ельца»)
|8-980-250-21-21
|5
|08.00 — 19.00
|399788, Липецкая область, г. Елец, 3-й Ламской переулок, д. 43-а (МБОУ «Средняя школа № 1 им. М.М. Пришвина», корпус №2)
|8-980-250-44-64
|6
|08.00 — 19.00
|399788, Липецкая область, г. Елец, 3-й Ламской переулок, д. 43-а (МБОУ «Средняя школа № 1 им. М.М. Пришвина», корпус №2)
|8-980-250-24-36
|7
|08.00 — 19.00
|399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)
|8-980-250-90-49
|8
|08.00 — 19.00
|399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)
|8-904-692-84-14
|9
|08.00 — 19.00
|399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)
|8-919-164-40-50
|10
|08.00 — 19.00
|399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)
|8-980-250-62-45
|11
|08.00 — 19.00
|399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 30 (ГОБПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»)
|8-980-250-36-46
|12
|08.00 — 19.00
|399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Лермонтова, д. 3 (МБУК Историко-культурный центр «Прожектор»)
|8-950-807-76-60
|13
|08.00 — 19.00
|399776, Липецкая область, г. Елец, ул. Кротевича, д. 31а (МБУДО «Детская школа искусств № 2»)
|8-910-251-70-03
|14
|08.00 — 19.00
|399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 43 (МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова», корпус № 2)
|8-980-250-94-48
|15
|08.00 — 19.00
|399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 43 (МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова», корпус № 2)
|8-904-298-09-99
|16
|08.00 — 19.00
|399771, Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 78 (ГОБПОУ «Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса»)
|8-980-250-93-57
|17
|08.00 — 19.00
|399771, Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 78 (ГОБПОУ «Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса»)
|8-980-250-22-38
|18
|08.00 — 19.00
|399773, Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева, д. 1 (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 2)
|8-980-250-29-98
|19
|08.00 — 19.00
|399773, Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева, д. 1 (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 2)
|8-980-250-28-15
|20
|08.00 — 19.00
|399785, Липецкая область, г. Елец, ул. Известковая, д.71 А (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 1)
|8-980-250-88-61
|21
|08.00 — 19.00
|399785, Липецкая область, г. Елец, ул. Известковая, д.71 А (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 1)
|8-952-591-49-89
|22
|08.00 — 19.00
|399787, Липецкая область, г. Елец, ул. Плеханова, 1а (ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»)
|8-919-251-85-73
|23
|08.00 — 19.00
|399787, Липецкая область, г. Елец, ул. Плеханова, 1а (ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»)
|8-920-248-24-54
|24
|08.00 — 19.00
|399782, Липецкая область, г. Елец, г. Елец, ул. Костенко, д. 57 (ООО «Жилстрой»)
|8-980-250-85-31
|25
|08.00 — 19.00
|399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Юбилейная, д. 7-а (МБОУ «Средняя школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»)
|8-980-250-48-87
|26
|08.00 — 19.00
|399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 3 (МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца»)
|8-980-250-91-20
|27
|08.00 — 19.00
|399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Гагарина, д. 20а (МБОУ «Средняя школа №24 города Ельца»)
|8-903-031-66-21
|28
|08.00 — 19.00
|399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Гагарина, д. 20а (МБОУ «Средняя школа №24 города Ельца»)
|8-919-162-02-63
|29
|08.00 — 19.00
|399782, Липецкая область, г. Елец, г. Елец, ул. Костенко, д. 57 (ООО «Жилстрой»)
|8-980-250-81-59
|30
|08.00 — 19.00
|399772, Липецкая область, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 1А (МБОУ «Средняя школа № 8 города Ельца»)
|8-903-032-42-88
|31
|08.00 — 19.00
|399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Лермонтова, д. 3 (МБУК Историко-культурный центр «Прожектор»)
|8-980-250-51-47
|стационарный участок
|по графику работы МФЦ
|399770, Липецкая область, г.Елец, ул. Коммунаров, д. 127 «д» Елецкий городской отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»
|8-920-518-79-40