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Общество

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

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Сегодня  стартовала Всероссийская перепись населения. Предусмотрено три способа участия в ней: можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг (http://census.gosuslugi.ru); ответить на вопросы переписчика дома или на переписном участке или воспользоваться услугой «Участие в переписи» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), самостоятельно заполнив электронные переписные листы.

Информация об адресах переписных участков и графике их работы при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в городском округе город Елец

Номер переписного участкаГрафик работы переписного участкаАдрес переписного участкаТелефон переписного участка
1  08.00 — 19.00  399778, Липецкая область, г. Елец, микрорайон Александровский, д.15 (МАОУ «Средняя школа № 12 города Ельца»)8-950-803-40-61
208.00 — 19.00  399778, Липецкая область, г. Елец, микрорайон Александровский, д.15 (МАОУ «Средняя школа № 12 города Ельца»)8-915-551-58-41
308.00 — 19.00  399783, Липецкая область, г. Елец, ул. Спутников, д.9 (МБОУ «Лицей № 5 города Ельца»)8-980-250-24-20
408.00 — 19.00  399783, Липецкая область, г. Елец, ул. Спутников, д.9 (МБОУ «Лицей № 5 города Ельца»)8-980-250-21-21
508.00 — 19.00  399788, Липецкая область, г. Елец,  3-й Ламской переулок, д. 43-а (МБОУ «Средняя  школа № 1  им. М.М. Пришвина», корпус №2)8-980-250-44-64
608.00 — 19.00  399788, Липецкая область, г. Елец,  3-й Ламской переулок, д. 43-а (МБОУ «Средняя  школа № 1  им. М.М. Пришвина», корпус №2)8-980-250-24-36
708.00 — 19.00  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)8-980-250-90-49
808.00 — 19.00  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)8-904-692-84-14
908.00 — 19.00  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)8-919-164-40-50
1008.00 — 19.00  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 79 (ПАО «Банк ЗЕНИТ»)8-980-250-62-45
1108.00 — 19.00  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 30 (ГОБПОУ «Елецкий лицей сферы                                                   бытовых услуг»)8-980-250-36-46
1208.00 — 19.00  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Лермонтова, д. 3 (МБУК Историко-культурный центр «Прожектор»)8-950-807-76-60
1308.00 — 19.00  399776, Липецкая область, г. Елец, ул. Кротевича, д. 31а (МБУДО «Детская школа искусств № 2»)8-910-251-70-03
1408.00 — 19.00  399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 43 (МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова», корпус № 2)8-980-250-94-48
1508.00 — 19.00  399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 43 (МБОУ «Основная школа № 17 им. Т.Н. Хренникова», корпус № 2)8-904-298-09-99
1608.00 — 19.00  399771, Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 78 (ГОБПОУ «Елецкий железнодорожный техникум  эксплуатации и сервиса»)8-980-250-93-57
1708.00 — 19.00  399771, Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 78 (ГОБПОУ «Елецкий железнодорожный техникум  эксплуатации и сервиса»)8-980-250-22-38
1808.00 — 19.00  399773, Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева, д. 1 (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 2)8-980-250-29-98
1908.00 — 19.00  399773, Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева, д. 1 (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 2)8-980-250-28-15
2008.00 — 19.00  399785, Липецкая область, г. Елец, ул. Известковая, д.71 А (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 1)8-980-250-88-61
2108.00 — 19.00  399785, Липецкая область, г. Елец, ул. Известковая, д.71 А (МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца», корпус № 1)8-952-591-49-89
2208.00 — 19.00  399787, Липецкая область, г. Елец, ул. Плеханова, 1а (ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»)8-919-251-85-73
2308.00 — 19.00  399787, Липецкая область, г. Елец, ул. Плеханова, 1а (ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»)8-920-248-24-54
2408.00 — 19.00  399782, Липецкая область, г. Елец, г. Елец, ул. Костенко, д. 57 (ООО «Жилстрой»)8-980-250-85-31
2508.00 — 19.00  399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Юбилейная, д. 7-а (МБОУ «Средняя школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»)8-980-250-48-87
2608.00 — 19.00  399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 3 (МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца»)8-980-250-91-20
2708.00 — 19.00  399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Гагарина, д. 20а (МБОУ «Средняя школа  №24 города Ельца»)8-903-031-66-21
2808.00 — 19.00  399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Гагарина, д. 20а (МБОУ «Средняя школа  №24 города Ельца»)8-919-162-02-63
2908.00 — 19.00  399782, Липецкая область, г. Елец, г. Елец, ул. Костенко, д. 57 (ООО «Жилстрой»)8-980-250-81-59
3008.00 — 19.00  399772, Липецкая область, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 1А (МБОУ «Средняя школа    № 8 города Ельца»)8-903-032-42-88
3108.00 — 19.00  399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Лермонтова, д. 3 (МБУК Историко-культурный центр «Прожектор»)8-980-250-51-47
стационарный участокпо графику работы МФЦ399770, Липецкая область, г.Елец, ул. Коммунаров, д. 127 «д» Елецкий городской отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»8-920-518-79-40
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