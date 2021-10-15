Сегодня стартовала Всероссийская перепись населения. Предусмотрено три способа участия в ней: можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг (http://census.gosuslugi.ru); ответить на вопросы переписчика дома или на переписном участке или воспользоваться услугой «Участие в переписи» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), самостоятельно заполнив электронные переписные листы.

Информация об адресах переписных участков и графике их работы при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в городском округе город Елец