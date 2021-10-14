Транспортные карты: что было, что будет…

И в середине октября проблема, возникшая с пополнением и использованием транспортных карт старого образца, не разрешилась.

Темные силы электричества

Сбой произошел в сентябре. На сайте агентства автотранспорта региона было размещено следующее объявление: «По техническим причинам невозможно осуществление пополнения и актуализации транспортных карт старого образца. Специалисты агентства делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить неполадки. Приносим извинения за причиненные неудобства».

Информационное агентство «Липецкмедиа» утверждает, что проблема возникла в результате аварийного скачка напряжения электроэнергии. Из-за этого стало нельзя использовать по назначению транспортные карты старого образца.

Поначалу исправить ситуацию обещали к 25 сентября. Потом — к 1 октября. Ныне уже, похоже, никто точных прогнозов давать не решается…

При этом в управлении дорог и транспорта Липецкой области сообщают: закончена проверка целостности баз данных системы. Она показала положительные результаты, то есть вся персональная информация и денежные средства на картах граждан сохранены.

Однако для окончательного запуска основных серверов необходима «донастройка процессингового центра», то есть для возобновления бесперебойной работы требуется дополнительное время.

Сейчас специалисты предпринимают все возможные действия для скорейшего полного возобновления работоспособности системы.



Кто виноват

и что делать

Между тем власти обязаны обеспечить пассажирам, в том числе имеющим льготы, реализацию права проезда, предусмотренного государством. Выход из ситуации был найден. Льготники при входе в автобус должны заплатить по предъявлении зеленых и красных карт старого образца по 50 процентов стоимости проезда наличными по транспортной карте, с желтыми, голубыми, оранжевыми — ехать бесплатно.

К сожалению, тогда далеко не во всех автобусах появились объявления, разъясняющие горожанам такой способ льготного проезда. А если они и есть, то в них, увы, ни слова о возможности оплатить половину стоимости — в лучшем случае в тексте для пассажиров только констатация сложившейся ситуации и предложение использовать банковские карты, новые транспортные или расплачиваться наличными.

При этом руководство муниципального предприятия «Автоколонна № 1499» (оно осуществляет максимальное число городских перевозок) сетует на недобросовестность самих пассажиров: мол, мы объявления размещаем, а люди их срывают…

Честно говоря, в эту версию верится с трудом. К тому же несложно утром перед выходом на маршрут вновь повесить листок бумаги с напечатанным текстом.



Планы

и действительность — две большие разницы

Первоначально предполагалось, что переходный период на новые карты продлится до 31 декабря, и в оставшееся время и те, и другие устройства должны оставаться в салоне.

Однако не тут-то было. На прошлой неделе ситуация менялась практически ежедневно! Если вначале практически все областные СМИ проинформировали население о том, что оставшиеся на старых транспортных картах рубли можно получить, обратившись в МФЦ, то через пару дней пришла совершенно противоположная информация: начальник Елецкого городского отдела УМФЦ по Липецкой области А. В. Калинина сообщила редакции, что теперь это учреждение заявления на возврат средств не принимает.

У пассажиров остался один выход: ездить по старой карте до тех пор, пока не израсходуются все деньги. К тому же в соцсетях появилось официальное сообщение, что ситуация якобы нормализовалась, система восстановлена, причин для беспокойства нет. Куда там!

В прошлую пятницу ближе к концу дня многие ельчане стали свидетелями того, как в автобусах оранжевые валидаторы заблокировали, то есть старая транспортная карта с оставшимися на ней средствами оказалась бесполезным пластиком…



Что опять случилось

Как разъяснил информационно-справочный портал СМИ Липецкой области «Липецкмедиа», 8 октября, прямо на следующий день после объявления о восстановлении работоспособности системы, оплата проезда в пассажирском транспорте картами старого образца снова приостановлена. Причина — отзыв лицензии у оператора системы безналичной оплаты АО «Орбанк» Банком России. Она была создана в 2016 году. Согласно государственному контракту и договору именно этот банк осуществлял переводы денежных средств безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте общего пользования (АСОП), а также занимался возвратом неиспользованных денежных средств населению.

На момент подписания сегодняшнего номера газеты и работа прежде действующей устаревшей системы, и прием заявлений граждан на возврат денежных средств приостановлены до разъяснений ЦБ. Как уже сообщалось ранее, все данные пользователей и деньги на картах сохранены. Теперь надо дождаться комментариев ЦБ России, и после этого возврат денежных средств, которые остались на транспортных картах, будет возможен.

Оставлен и льготный проезд: по-прежнему ряд категорий граждан со старыми картами при их предъявлении могут оплатить проезд наличными с сохранением скидки. Как и до этого, обладатели зеленых и красных карт едут за 50 процентов стоимости проезда по транспортной карте, с желтыми, голубыми и оранжевыми — бесплатно.

Этот порядок проезда, сообщает «Липецкмедиа», распространяется на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области.



Пока решаются проблемы…

Реальный выход — в приобретении новых проездных документов или подключении банковской карты «МИР» к льготе на проезд в общественном транспорте. Тем более что, как заверил редакцию начальник службы эксплуатации «Автоколонны №1499» Н. А. Лукин, все их автобусы, работающие на городских линиях, оснащены новыми валидаторами — устройствами, через которые пассажиры оплачивают проезд безналичным способом. Они черные и маленькие — в отличие от больших оранжевых старых.

Новые карты, как и прежние, тоже нескольких цветов. Зеленые и красные предназначены льготникам и инвалидам, голубые предъявляют лица, сопровождающие людей с ограниченными возможностями здоровья и едут бесплатно, как и дети из многодетных семей с желтыми картами.

Казалось бы, здесь проблем быть не должно, ведь новые карты можно пополнять различными способами, они не требуют актуализации. Однако, увы, похоже, и эта система пока не до конца отлажена. И нам в редакцию сообщают, и в горотделе УМФЦ по Липецкой области известны случаи, когда новое устройство после нескольких попыток так и не смогло считать данные с новой транспортной карты. Реакция отдельных водителей, как говорят обиженные пассажиры, была жесткой: или платите полную стоимость, или выходите из автобуса.

Справедливости ради надо сказать, что водители не отвечают за исправность и работу валидаторов: их обязанность представить автобус для установки оборудования и по мере необходимости менять бумагу. Все проблемы, связанные с этими устройствами, решает Липецкое управление дорог и транспорта. Однако это обстоятельство нисколько не отменяет проявления водителями простой человечности и внимания к проблемам, возникающим у пассажиров, а то и помощи. Ведь по большому счету ни горожане, пользующиеся общественным транспортом, ни водители не виноваты в сложившейся ситуации — и те, и другие стали заложниками обстоятельств. Поэтому, как говорили в добрые, старые времена, будем взаимно вежливы…



В поход за новыми документами

Горожане, вдоволь наглядевшись на свистопляску со старыми картами, резонно решили обзавестись новыми. Однако желающих решить транспортный вопрос таким логичным образом немало! По данным специалистов МФЦ, за новыми транспортными картами или за прикреплением льготы к банковской карте «МИР» приходит в пять раз больше горожан, чем хотя бы месяц-другой назад. Но и это еще, как говорится, цветочки! Арифметика простая: всего в городе 12 тысяч льготников, пока по вопросам проезда в общественном транспорте обратились более 1200 человек. Работники городского отдела УМФЦ по Липецкой области делают все возможное, чтобы процесс обработки данных и выдачи новых проездных документов проходил быстрее, а запас самих карт пополняют практически ежедневно.

Большинство посетителей МФЦ приходит за новыми картами. Это значит, что льготники привязывать проезд в городском транспорте к банковскому пластику не рискуют. Их опасения понятны: нынешний серь­езный сбой показал, что, увы, пока еще цифровая техника не столь надежна, чтобы рисковать своими кровными пенсиями или зарплатами…



Пока лишь догадка

Дата окончания работы транспортных карт старого образца — 31 декабря 2021 года. Будем надеяться, что все недоразумения будут разрешены и горожане с ними смогут спокойно доездить до нового года. Однако в большинстве офисов СБЕРа, где можно было пополнить запас денег и активировать средства, с привычных мест устройства для актуализации уже удалены. И, по сведениям Липецкого агентства автомобильного транспорта, назад их, скорее всего, не возвратят: актуализировать деньги на старых транспортных картах можно будет только на автостанциях или у водителей пригородных автобусов. (За скобками скажем: вряд ли они с восторгом отнесутся к такой перспективе тратить время и отвлекаться на обслуживание «чужих» пассажиров, так что этот вариант сразу же можно исключить).

Новость, прямо скажем, не радостная, к тому же добавляющая пассажирам головной боли и лишних проблем.

А если сложить все изложенные здесь факты, то можно сделать простой вывод: судя по всему, система обслуживания старых транспортных карт еще долго будет нас нервировать. И потому переходить на новые варианты оплаты проезда надо уже сейчас …

ДОСЛОВНО:

«Банк России приказом от 08.10.2021 № ОД-2078 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК» (рег. № 937, г. Москва, далее — ОРБАНК). По величине активов кредитная организация занимала 289-е место в банковской системе Российской Федерации…

Деятельность ОРБАНКа была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля».

Банк был учрежден в 1990 году. На конец июня 2021 года основных акционеров было пятеро (у каждого по 19,96%), четверо из них входили в совет директоров.

На сайте кредитной организации сообщается, что один из них также является генеральным директором АО «Штрих-М». Именно эта организация по удивительному стечению обстоятельств занимается еще и выпуском касс для оплаты проезда на транспорте, то есть тех самых валидаторов, которыми оснащены автобусы, в том числе и нашего региона…

И, как сообщается в открытых источниках, комиссия в 3,5 процента, взимавшаяся оператором старой платежной системы с перевозчиков за процессинг безналичных платежей, целиком шла в доход Орбанка, а все терминалы, а также программное обеспечение для них покупались на средства Липецкого Агентства автомобильного транспорта за 300 млн. рублей. Еще в 50 млн. в год обходилось обслуживание оборудования…

В ТЕМУ:

Новые, так называемые общегражданские, транспортные карты, которыми пользуются пассажиры без льгот (они были фиолетового цвета), можно приобрести в офисах СБЕРа за 80 рублей.