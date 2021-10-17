Целеустремленные, оригинальные и творческие

Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Ю. В. Митченкова рассказала об активной, талантливой и спортивной елецкой молодежи.

Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Ю. В. Митченкова.

Юлия Владимировна работает в новом статусе 2 месяца. Она участвует в различных конкурсах, пишет проекты и выигрывает гранты, занимается спортом. Личным примером показывает и доказывает молодежи, что любая идея может быть услышана.

— Сейчас развивается культ здорового образа жизни, правильного питания. Общество стремится к тому, чтобы современное поколение было здоровым. Мы стараемся делать так, чтобы спорт был интересен для всех. Актуализировались плоггинг-забеги. Это бег, совмещенный со сбором мусора. В свободном доступе находятся волейбольные, футбольные, баскетбольные и прочие турниры, — рассказала о спортивных направлениях для елецкой молодежи Ю. В. Митченкова.

Девушка считает, что без волонтерства человек не сможет реализовать себя до конца.

— Внутренний позыв каждого молодого ельчанина — стремиться к доброте. Это помогает не только людям, которые нуждаются в помощи, но и нам самим. Видя эмоции ветеранов, пенсионеров, владельцев приютов для животных, юноши и девушки хотят больше расти в волонтерском направлении, — отметила Ю. В. Митченкова.

Тема патриотизма очень близка Юлии и стоит в приоритете. Все зависит от того, как молодежь относится к своей семье, малой родине, стране. Благодаря этому ступенчатому формированию, большинство ельчан проявляют себя и в спорте, и в творчестве, и в экологии.

— Хочется расширить движение «Волонтеры Победы», проводить больше квизов (интеллектуальных игр) на знание истории города. Также возобновить «Забеги в ползунках» и семейные состязания. Планируем провести фестиваль творческой молодежи. В ближайшее время запустим грантовый конкурс для реализации инициатив по различным направлениям. Будем помогать нашим юношам и девушкам, — поделилась планами Ю. В. Митченкова.