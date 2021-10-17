Капелька доброты

Ни для кого не секрет, что домашние питомцы приносят человеку радость. И мы в ответе за них. Обидно, когда люди выбрасывают тех, кто недавно их радовал, на улицу. Нам рассказали, что в Ельце есть приют для домашних животных. Наш класс уже не первый раз оказывает ему посильную помощь, принимая участие в акции «Помоги братьям нашим меньшим». Ребята приносят корм, теплые вещи.

Вот что сказали об участии в акции наши одноклассники.

Ксения ЛИВЕНЦЕВА:

— Я люблю животных. Мне очень жаль, что в приюте им не хватает еды, ласки, домашнего уюта и тепла. Поэтому я решила помочь им.

Ангелина ВОРОБЬЕВА:

— Хочу помочь бездомным животным, потому что люблю их. У каждого из них должна быть счастливая жизнь и полная миска корма.

Виолетта ШЕВЧЕНКО:

— Кошки и собаки в большинстве своем добрые и милые. За добро они платят нам добром. Мне больно думать о том, что они голодают. Давайте будем им помогать!

Варвара ГОЛУБЕВА:

— Я решила принести корм, потому что мне нравятся животные. Хочу, чтобы у всех кошек и собачек был хозяин. Без помощи людей они не смогут прожить.

Таисия ЕРМАКОВА:

— Я принесла корм, потому что мне жалко бездомных кошек и собак. У меня есть свои домашние животные, они сыты, не остаются без ласки, любви и тепла.

Второклассники гимназии № 11 приготовили подарки для бездомных животных.