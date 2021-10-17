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Спорт

Покорил «Золотые купола»

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Воспитанник спортивной школы «Спартак» Дмитрий Кузнецов стал победителем крупного всероссийского турнира «Золотые купола», проводимого среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике.

Состязания проходили во Владимире с участием около 400 атлетов из 48 регионов России.
Дмитрий Кузнецов выступал в составе команды Липецкой области и стал сильнейшим в весовой категории до 55 килограммов.
Сама по себе победа в таком турнире престижна. Но ельчанин благодаря этому успеху еще и завоевал путевку на чемпионат России по тяжелой атлетике, который пройдет в ноябре в Грозном.
Успех спортсмена разделяют его тренеры Игорь и Вячеслав Новиковы.

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