Покорил «Золотые купола»

Воспитанник спортивной школы «Спартак» Дмитрий Кузнецов стал победителем крупного всероссийского турнира «Золотые купола», проводимого среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике.

Состязания проходили во Владимире с участием около 400 атлетов из 48 регионов России.

Дмитрий Кузнецов выступал в составе команды Липецкой области и стал сильнейшим в весовой категории до 55 килограммов.

Сама по себе победа в таком турнире престижна. Но ельчанин благодаря этому успеху еще и завоевал путевку на чемпионат России по тяжелой атлетике, который пройдет в ноябре в Грозном.

Успех спортсмена разделяют его тренеры Игорь и Вячеслав Новиковы.