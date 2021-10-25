Война и жизнь глазами художника

В маленькой мастерской члена Союза художников России, доцента кафедры дизайна и народной художественной культуры ЕГУ им. И. А. Бунина Александра Ивановича Тимофеева привлекает внимание масштабное полотно. Оно посвящено событиям Великой Отечественной войны, точнее — фрагменту боя за освобождение Ельца в ночь с 8 на 9 декабря 1941 года. Мастер пока еще работает, нанося последние, ему одному ведомые штрихи и мазки. Горожане смогут увидеть картину в музее воинской славы Ельца в дни торжеств в честь 80-летия Елецкой наступательной операции, положившей начало разгрому немецко-фашистских войск.

На создание такой грандиозной работы Тимофеева вдохновил рассказ одного из преподавателей вуза, фронтовика Владимира Ивановича Завгороднего, который был очевидцем тех событий. Видимо, повествование оказалось ярким, эмоциональным, с множеством подробностей — иначе под кистью художника не возник бы эпизод, наглядно показывающий динамику боя, страшную атмосферу сражения. Взрытый осколками от минометных обстрелов лед на реке, тела погибших советских бойцов, азарт солдат, бьющихся за каждый метр родной земли, зарево пожара, ослепляющие огни прожекторов — художник уделяет внимание каждой детали, чтобы зрители смогли увидеть и прочувствовать те страшные события, не забывали, какой ценой досталась мирная жизнь.

Эта работа — не единственная в творчестве художника, посвященная военно-исторической, патриотической тематике.

— Почему она меня так берет за душу? Наверное, в генах сидит, — рассказывает Александр Иванович. — Ведь мои родные, люди, жившие в то время, своими глазами видели, насколько страшна, бесчеловечна война. Моего отца, тогда еще десятилетнего подростка, фашисты едва не расстреляли. Мама девчонкой попала в самое пекло Орловско-Курской дуги, ее семья два года жила в оккупации и тоже находилась на волоске от смерти из-за доносов фашистских прихвостней. Я запомнил много рассказов о том, что пережили люди. Поэтому меня как художника эта тема не оставляет в покое. Да по-другому и быть не может: та война для всех нас в самом деле священная…

Родился будущий живописец в селе Чернава Измалковского района. Семья жила скромно, мать тянула в одиночку троих детей, пытаясь дать им достойное образование. Казалось бы, что можно получить в деревне, в маленькой школе, где печи топили углем и дровами? Тем не менее, видя стремление Александра к искусству, учителя приносили ему редкие книги об основных постулатах, базовых знаниях изобразительного искусства. Именно они первыми увидели в нем способности к рисованию и убеждали мать отвезти его учиться в Москву.

В Московскую художественную школу им. Сурикова (МСХШ) он поступил со второй попытки — сделать это оказалось не так-то просто, ведь конкурс был колоссальным. Суриковская школа — уникальное в своем роде учебное заведение, где преподавались классические науки: рисунок, живопись, композиция… А еще студенты имели право посетить любой известный музей, выбрать по душе зал и написать, например, его интерьер. Это образовательное пространство позволяло людям, приехавшим из глубинки, получить потрясающие знания из самых лучших первоисточников.

После окончания учебы в МСХШ Александр Иванович поступил в Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова. Там и произошла встреча Тимофеева с Ильей Сергеевичем Глазуновым. Всемирно известный художник обучал навыкам, давал профессиональные знания и тратил на студентов огромные собственные средства. Например, он мог среди учебного процесса за свой счет отвезти учеников в Ленинград на выставку Караваджо или Антониса Ван Дейка.

Александр Иванович считает, что как раз Глазунов оказал на его творчество наибольшее влияние. Именно он озвучил главный принцип искусства и его отличие от ремесла.

— Мастер объяснил нам это так: вот перед вами два электрических провода, абсолютно одинаковых. Но один без напряжения, его возьмешь — и ничего не происходит. А другой, тот, который с напряжением, тряхнет так, что всего тебя вывернет, — вспоминает А. И. Тимофеев. — Вот и с живописью: на иную работу смотришь, и в душе тишина. А другая завораживает, всего тебя будоражит, не дает покоя, думаешь о ней и забыть не можешь…

Следуя заветам учителя, Александр Иванович старается, чтобы в его работах были смысл, живая энергия, идея. Художник испытывает потребность писать картины, в которых есть серьезные, будоражащие душу и разум темы. Они вечные: мир, война, патриотизм, любовь, вера, духовность, родной город, Отечество…

Лада ЛУТОВИНОВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина