ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии города Ельца от 14 октября 2021 г. № 27/253 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Липецкое региональное отделение ЛДПР» по единому пропорциональному избирательному округу, Долгову Руслану Олеговичу»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ территориальной избирательной комиссии города Ельца от 14 октября 2021 г. № 27/253 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Липецкое региональное отделение ЛДПР» по единому пропорциональному избирательному округу, Долгову Руслану Олеговичу»

На основании решения 46-й сессии Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации шестого созыва от 30.09.2021 № 314 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа город Елец шестого созыва А. В. Емельянова», Решения и согласования Высшего Совета ЛДПР от 6 октября 2021 года № 609, Решения Заседания Координационного Совета Липецкого регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России от 11.10.2021 № 48/21/048, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 78.1 Закона Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» от 06.06.2007 г. № 60-ОЗ, территориальная избирательная комиссия города Ельца постановляет: