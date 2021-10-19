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Медицина

Студенты-медики вышли на работу

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Недавно глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов поставил задачу усилить меры по борьбе с коронавирусом. По данным администрации региона 272 студента-медика колледжей и вузов ЦФО вышли на работу в медучреждения.

Студент-медик 4 курса ЕМК им. К. С. Константиновой Александр Тихонов.

На помощь персоналу поликлиники горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко пришли студенты Елецкого медицинского колледжа им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой. Александр Тихонов принимает температурящих больных, осматривает пациентов и берет мазки на коронавирус. Он признает, что работы много, порой очередь в медучреждение выстраивается даже на улице.
— У нас увеличилось количество вызовов на дом. Раньше за день поступало 30 — 35 заявок, сейчас — около 80, — рассказала старшая медсестра поликлиники горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко В. В. Бурцева.
Татьяна Черникова развозит лекарства для ковидных больных на дом, берет у них необходимые анализы. Анастасия Серегина за короткий срок научилась ставить пациентам капельницы, делать внутримышечные уколы, брать кровь из вены и пальца. Другие ребята помогают терапевтам на приеме в заполнении электронных документов. Это позволяет врачам принимать больше пациентов.

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Еще 7 студентов елецкого медицинского колледжа им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой приступили к работе в горбольнице № 2.

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