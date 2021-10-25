Учиться никогда не поздно!

Этой осенью более 200 ельчан хоть и виртуально, но все же сядут за парты в рамках национального проекта «Демография» при содействии городской службы занятости.

Участие в нацпроекте — уникальная возможность бесплатно повысить квалификацию или получить новую, востребованную и даже модную профессию.

Обучение проходит дистанционно на лучших образовательных платформах страны: Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Worldskills, Национального исследовательского Томского государственного университета. А в списке учебных программ такие, как «Современный видеоблогинг», «Управление проектами в строительстве», «Консультант-бухгалтер малого бизнеса», «Кадровое администрирование», «Клиентоориентированность», «Архивоведение», «Таргетолог и smm-специалист» и многие другие.



Обучение по некоторым программам начнется уже в ближайшее время. Так, с 25 октября стартуют курсы по направлениям «Бизнес-коучинг», «Методы проектного управления и финансирования в здравоохранении», «Экономика медицинской деятельности», «Бухгалтер по отдельным участкам» (учет зарплаты, бухгалтер-кассир, учет основных средств), «Специалист по анализу финансовой отчетности» и т. д.

Подать заявку и ознакомиться с полным перечнем направлений для обучения можно на портале «Работа России», вход осуществляется через учетную запись госуслуг.

Кто может пройти обучение или повысить квалификацию в рамках национального проекта «Демография»? Это граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных: лица в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста; мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей дошкольного возраста.

Подробную консультацию по вопросам получения дополнительной профессии в рамках национального проекта «Демография» вы можете получить по номеру 8 (47-467) 5-26-07.