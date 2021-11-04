ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации от 30.10.2021 № 1654 «Об установлении режима повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», заключением ООО «Юникрон» 207.10/21 от 26.10.2021, на основании протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Елец от 30.10.2021 № 7, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить с 10 ч. 00 мин. 30.10.2021 режим повышенной готовности для органов управления и сил Елецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Елецкое ГЗ ТП РСЧС). Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 25. Органам управления и силам Елецкого ГЗ ТП РСЧС для преду­преждения возможной чрезвычайной ситуации провести комплекс превентивных мероприятий, определенных пунктом 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». Определить ответственным, за организацию осуществления мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Родионова Н. М. Начальнику Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (Бричеев А. Ю.):

5.1. в срок до 09.11.2021 организовать проведение эвакуации жителей аварийного дома в жилые помещения маневренного фонда администрации городского округа город Елец;

5.2. принять меры по приостановлению с 10.11.2021 предоставления коммунальных услуг в аварийном доме. Начальнику управления финансов администрации городского округа город Елец (Лыкова Н. В.) осуществить финансирование расходов на реализацию указанных мероприятий из резервного фонда администрации городского округа город Елец. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н. И.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Елец. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Родионова Н. М.

Е. В. Боровских,

Глава городского округа город Елец.