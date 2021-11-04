ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации от 30.10.2021 № 1654 «Об установлении режима повышенной готовности»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», заключением ООО «Юникрон» 207.10/21 от 26.10.2021, на основании протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Елец от 30.10.2021 № 7, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Установить с 10 ч. 00 мин. 30.10.2021 режим повышенной готовности для органов управления и сил Елецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Елецкое ГЗ ТП РСЧС).
- Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 25.
- Органам управления и силам Елецкого ГЗ ТП РСЧС для предупреждения возможной чрезвычайной ситуации провести комплекс превентивных мероприятий, определенных пунктом 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС».
- Определить ответственным, за организацию осуществления мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Родионова Н. М.
- Начальнику Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (Бричеев А. Ю.):
5.1. в срок до 09.11.2021 организовать проведение эвакуации жителей аварийного дома в жилые помещения маневренного фонда администрации городского округа город Елец;
5.2. принять меры по приостановлению с 10.11.2021 предоставления коммунальных услуг в аварийном доме.
- Начальнику управления финансов администрации городского округа город Елец (Лыкова Н. В.) осуществить финансирование расходов на реализацию указанных мероприятий из резервного фонда администрации городского округа город Елец.
- Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н. И.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Елец.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Родионова Н. М.
Е. В. Боровских,
Глава городского округа город Елец.