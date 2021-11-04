ИЗМЕНЕНИЯ В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» Утверждены решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 315
Статья 1
Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 (с изменениями от 17.02.2021 № 274, от 02.04.2021 № 275, от 23.04.2021 № 287, от 18.05.2021 № 289, от 25.06.2021 № 297, от 16.07.2021 № 302, от 13.08.2021 № 306) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «2 881 190 980,08» заменить цифрами «2 906 105 874,16»;
б) в пункте 2 цифры «2 955 112 816,18» заменить цифрами «2 981 263 083,31»;
в) в пункте 3 цифры «73 921 836,10» заменить цифрами «75 157 209,15»;
2) в статье 6:
а) в части 5 цифры «524 169 585,36» заменить цифрами «524 024 409,86»;
б) в пункте 1 части 7 цифры «1 845 934 606,52» заменить цифрами «1 895 689 860,60»;
в) в части 8 цифры «1 944 718 780,08» заменить цифрами «1 966 228 034,16»;
3) в статье 7:
а) в части 1 цифры «250 419 457,08» заменить цифрами «245 155 237,91»;
б) в части 2 цифры «250 419 457,08» заменить цифрами «245 155 237,91»;
в) в части 3 цифры «250 419 457,08» заменить цифрами «245 155 237,91»;
4) в части 1 статьи 8 слова «6 581 242,14 руб. на 2021 год» заменить словами «5 781 242,14 руб. на 2021 год»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
руб.
|№ п/п
|Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|Код администратора
|Код бюджетной классификации
|2021 год
|2022 год
|2023 год
|1.
|Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|603
|01 02 00 00 04 0000 710
|0,00
|0,00
|0,00
|2.
|Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|603
|01 02 00 00 04 0000 810
|-54 000 000,00
|0,00
|0,00
|3.
|Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|603
|01 03 01 00 04 0000 710
|105 680 273,75
|191 155 237,91
|245 155 237,91
|4.
|Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|603
|01 03 01 00 04 0000 810
|— 4 500 000,00
|-191 155 237,91
|-245 155 237,91
|5.
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|603
|01 05 02 01 04 0000 610
|27 976 935,40
|—
|—
|Итого
|75 157 209,15
|0,00
|0,00»;
6) в приложении 2:
а) после строки
|«602
|2 02 35176 04 0000 150
|Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»
дополнить строкой
|«602
|2 02 35469 04 0000 150
|Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»;
б) после строки
|«602
|2 02 45390 04 0000 150
|Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности»
дополнить строкой
|«602
|2 02 49999 04 0000 150
|Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов»;
в) после строки
|«611
|202 45303 04 0000 150
|Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
дополнить строкой
|«611
|202 49999 04 0000 150
|Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов»;
7) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ОБЪЕМ
поступлений доходов в городской бюджет на 2021год
руб.
|Код бюджетной классификации
|Наименование
|Сумма
|1 00 00000 00 0000 000
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|939 877 840,00
|1 01 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|646 432 270,00
|1 01 02000 01 0000 110
|Налог на доходы физических лиц
|646 432 270,00
|1 03 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|32 872 590,00
|1 03 02000 01 0000 110
|Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|32 872 590,00
|1 05 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|35 020 000,00
|1 05 01000 00 0000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|23 100 000,00
|1 05 02000 02 0000 110
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|10 200 000,00
|1 05 03000 01 0000 110
|Единый сельскохозяйственный налог
|170 000,00
|1 05 04000 02 0000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|1 550 000,00
|1 06 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|138 420 000,00
|1 06 01000 00 0000 110
|Налог на имущество физических лиц
|29 000 000,00
|1 06 06000 00 0000 110
|Земельный налог
|109 420 000,00
|1 08 00000 00 0000 000
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|13 200 000,00
|1 11 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|58 200 000,00
|1 11 05012 04 0000 120
|Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|46 000 000,00
|1 11 05024 04 0000 120
|Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|5 700 000,00
|1 11 05074 04 0000 120
|Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
|6 500 000,00
|1 12 00000 00 0000 000
|ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|2 860 000,00
|1 12 01000 01 0000 120
|Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|2 860 000,00
|1 13 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|43 240,00
|1 13 01994 04 0000 130
|Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
|43 240,00
|1 14 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|5 500 000,00
|1 14 02043 04 0000 410
|Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
|4 000 000,00
|1 14 06012 04 0000 430
|Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|1 500 000,00
|1 16 00000 00 0000 000
|ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|6 029 740,00
|1 17 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|1 300 000,00
|1 17 05040 04 0000 180
|Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
|1 300 000,00
|2 00 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|1 966 228 034,16
|2 02 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|1 895 689 860,60
|2 02 10000 00 0000 150
|Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|353 075 140,00
|2 02 20000 00 0000 150
|Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|505 844 320,06
|2 02 30000 00 0000 150
|Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|927 640 242,67
|2 02 40000 00 0000 150
|Иные межбюджетные трансферты
|109 130 157,87
|2 07 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|70 538 173,56
|2 07 04050 04 0000 150
|Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
|70 538 173,56
|ВСЕГО ДОХОДОВ
|2 906 105 874,16»;
8) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Сумма
|ВСЕГО
|2 981 263 083,31
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|251 143 034,45
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 210 697,00
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|7 015 377,73
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|58 950 266,20
|Судебная система
|01
|05
|16 000,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|14 377 649,41
|Резервные фонды
|01
|11
|3 198 907,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|165 374 137,11
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|15 194 885,00
|Органы юстиции
|03
|04
|4 466 345,00
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|10 728 540,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|540 854 294,89
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 044 200,00
|Транспорт
|04
|08
|12 489 685,03
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|524 024 409,86
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|3 296 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|330 174 235,54
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|41 007 291,67
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|39 169 504,02
|Благоустройство
|05
|03
|238 394 306,03
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|11 603 133,82
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 277 064 706,65
|Дошкольное образование
|07
|01
|474 110 275,73
|Общее образование
|07
|02
|646 741 249,11
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|112 232 912,50
|Молодежная политика
|07
|07
|8 596 849,00
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|35 383 420,31
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|252 567 112,49
|Культура
|08
|01
|248 907 170,06
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 659 942,43
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|104 707 029,29
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|48 924 183,07
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|44 566 116,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 137 100,00
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|189 611 844,29
|Физическая культура
|11
|01
|182 691 700,00
|Массовый спорт
|11
|02
|1 934 959,86
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|4 985 184,43
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|18 045 940,71
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|12 424 300,00
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|4 186 900,00
|Другие вопросы в области средств массовой информации
|12
|04
|1 434 740,71
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|13
|1 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|13
|01
|1 900 000,00»;
9) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2022 и 2023 годов
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Сумма 2022
|Сумма 2023
|ВСЕГО
|3 008 529 383,93
|2 090 478 645,95
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|188 023 259,83
|153 214 217,64
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Судебная система
|01
|05
|159 100,00
|0,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|12 542 200,00
|11 621 200,00
|Резервные фонды
|01
|11
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|108 203 846,14
|74 415 646,14
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|14 339 545,00
|13 678 445,00
|Органы юстиции
|03
|04
|4 466 345,00
|4 446 345,00
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|458 183 902,59
|127 813 930,00
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Транспорт
|04
|08
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|437 555 702,59
|107 185 730,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|4 584 000,00
|4 584 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|259 983 479,18
|323 404 452,33
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|30 510 119,44
|116 968 362,59
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Благоустройство
|05
|03
|174 870 265,49
|160 861 646,06
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 105 663 333,40
|1 070 128 850,31
|Дошкольное образование
|07
|01
|445 655 385,11
|441 292 505,77
|Общее образование
|07
|02
|516 381 978,69
|508 931 293,53
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|103 021 769,60
|81 321 851,01
|Молодежная политика
|07
|07
|8 581 000,00
|8 581 000,00
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|32 023 200,00
|30 002 200,00
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|139 167 085,06
|130 286 747,45
|Культура
|08
|01
|135 394 985,06
|126 759 447,45
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|107 117 161,73
|114 269 815,10
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|47 597 488,73
|54 750 142,10
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|48 522 973,00
|48 522 973,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|679 346 817,14
|94 616 688,12
|Физическая культура
|11
|01
|673 903 100,00
|89 677 353,30
|Массовый спорт
|11
|02
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Спорт высших достижений
|11
|03
|0,00
|357 334,82
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|16 004 800,00
|14 965 500,00
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Другие вопросы в области средств массовой информации
|12
|04
|739 200,00
|691 200,00
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|13
|200 000,00
|3 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|13
|01
|200 000,00
|3 900 000,00
|УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Условно утвержденные расходы
|40 500 000,00
|44 200 000,00»;
10) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на 2021 год
руб.
|Наименование
|ГРБС
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расходов
|Сумма
|Совет депутатов городского округа город Елец
|601
|7 015 377,73
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|601
|01
|7 015 377,73
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|601
|01
|03
|7 015 377,73
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|601
|01
|03
|05 0 00 00000
|118 431,08
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|601
|01
|03
|05 3 00 00000
|118 431,08
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|601
|01
|03
|05 3 01 00000
|118 431,08
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|601
|01
|03
|05 3 01 S6790
|118 431,08
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|601
|01
|03
|05 3 01 S6790
|200
|118 431,08
|Непрограммные расходы городского бюджета
|601
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 896 946,65
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 896 946,65
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|2 167 427,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|2 167 427,00
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|981 822,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|981 822,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 468 143,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 468 143,00
|Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|601
|01
|03
|99 5 00 00120
|279 554,65
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|601
|01
|03
|99 5 00 00120
|200
|279 554,65
|Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец
|602
|878 342 029,13
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|602
|01
|195 667 906,63
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|602
|01
|02
|2 210 697,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 210 697,00
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|602
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 210 697,00
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 210 697,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 150 697,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|200
|60 000,00
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|602
|01
|04
|58 950 266,20
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|04
|05 0 00 00000
|58 950 266,20
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|602
|01
|04
|05 2 00 00000
|200 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|602
|01
|04
|05 2 02 00000
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|602
|01
|04
|05 2 02 21540
|200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 2 02 21540
|200
|200 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|04
|05 3 00 00000
|58 750 266,20
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|04
|05 3 01 00000
|58 750 266,20
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|54 693 217,04
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|54 693 217,04
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|3 664 205,26
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|100
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|3 614 205,26
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|392 843,90
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|392 843,90
|Судебная система
|602
|01
|05
|16 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|05
|99 0 00 00000
|16 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|05
|99 9 00 00000
|16 000,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|602
|01
|05
|99 9 00 51200
|16 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|05
|99 9 00 51200
|200
|16 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|602
|01
|13
|134 490 943,43
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|13
|05 0 00 00000
|118 991 947,20
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 1 00 00000
|105 428,00
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 1 03 00000
|105 428,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|602
|01
|13
|05 1 03 00110
|105 428,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 1 03 00110
|100
|105 428,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 3 00 00000
|48 386 185,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 308 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|3 931 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 728 938,30
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|202 061,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 151 500,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 057 958,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|93 542,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 225 700,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 056 706,20
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|168 993,80
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|602
|01
|13
|05 3 02 00000
|41 359 985,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|41 359 985,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|29 531 002,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|11 288 218,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|800
|540 765,00
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 00000
|718 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|718 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|718 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|602
|01
|13
|05 4 00 00000
|70 500 334,20
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|602
|01
|13
|05 4 01 00000
|475 533,97
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества
|602
|01
|13
|05 4 01 21600
|475 533,97
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 01 21600
|200
|475 533,97
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 00000
|2 184 800,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|2 184 800,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|2 184 800,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|602
|01
|13
|05 4 03 00000
|67 840 000,23
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|602
|01
|13
|05 4 03 20240
|60 813 600,23
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 03 20240
|200
|60 813 600,23
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|13
|99 0 00 00000
|15 498 996,23
|Резервные фонды
|602
|01
|13
|99 3 00 00000
|801 093,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|602
|01
|13
|99 3 00 05000
|801 093,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|99 3 00 05000
|200
|505 093,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|01
|13
|99 3 00 05000
|300
|296 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|13
|99 9 00 00000
|14 697 903,23
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|9 781 145,46
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|200
|16 450,54
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|400
|1 272 541,78
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|8 492 153,14
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
|602
|01
|13
|99 9 00 54690
|1 583 599,90
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|99 9 00 54690
|200
|1 583 599,90
|Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд
|602
|01
|13
|99 9 00 55491
|3 333 157,87
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|99 9 00 55491
|100
|3 333 157,87
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|602
|03
|15 194 885,00
|Органы юстиции
|602
|03
|04
|4 466 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 466 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|602
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 466 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|2 090 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|2 090 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 376 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 483 972,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|892 373,00
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|602
|03
|10
|10 728 540,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|602
|03
|10
|03 0 00 00000
|10 728 540,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 00 00000
|10 728 540,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 02 00000
|10 728 540,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|10 728 540,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 538 480,20
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|200
|1 166 059,80
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|800
|24 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|602
|04
|215 833 381,62
|Общеэкономические вопросы
|602
|04
|01
|1 044 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 044 200,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 044 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 044 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 044 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|923 564,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|120 635,40
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|602
|04
|09
|212 239 181,62
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|04
|09
|02 0 00 00000
|212 239 181,62
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|602
|04
|09
|02 1 00 00000
|212 239 181,62
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|602
|04
|09
|02 1 01 00000
|212 239 181,62
|Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования
|602
|04
|09
|02 1 01 21030
|986 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|09
|02 1 01 21030
|200
|400 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|04
|09
|02 1 01 21030
|400
|586 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них
|602
|04
|09
|02 1 01 21220
|103 500,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|09
|02 1 01 21220
|200
|103 500,00
|Расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них
|602
|04
|09
|02 1 01 S6030
|38 433 155,62
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|04
|09
|02 1 01 S6030
|400
|38 433 155,62
|Обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений
|602
|04
|09
|02 1 01 S6300
|172 716 526,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|04
|09
|02 1 01 S6300
|400
|172 716 526,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|602
|04
|12
|2 550 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|04
|12
|02 0 00 00000
|900 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|02 8 00 00000
|900 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|602
|04
|12
|02 8 01 00000
|900 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|900 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|04 0 00 00000
|1 650 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 00 00000
|1 650 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|602
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|116 996,67
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|116 996,67
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|33 003,33
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|33 003,33
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|602
|04
|12
|04 1 02 00000
|1 500 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|1 100 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|1 100 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|602
|05
|136 534 911,80
|Жилищное хозяйство
|602
|05
|01
|35 869 630,67
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|05
|01
|02 0 00 00000
|35 869 630,67
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 00 00000
|35 869 630,67
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 F3 00000
|35 869 630,67
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|25 132 589,16
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|25 132 589,16
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|4 471 041,51
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|4 471 041,51
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|6 266 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|6 266 000,00
|Коммунальное хозяйство
|602
|05
|02
|39 091 504,02
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|602
|05
|02
|06 0 00 00000
|39 091 504,02
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|602
|05
|02
|06 1 00 00000
|39 091 504,02
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|602
|05
|02
|06 1 02 00000
|39 091 504,02
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий
|602
|05
|02
|06 1 02 26080
|279 990,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|02
|06 1 02 26080
|200
|279 990,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|602
|05
|02
|06 1 02 S6080
|38 811 514,02
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|02
|06 1 02 S6080
|200
|38 811 514,02
|Благоустройство
|602
|05
|03
|61 573 777,11
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 0 00 00000
|61 573 777,11
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 1 00 00000
|61 573 777,11
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|602
|05
|03
|07 1 02 00000
|1 999 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|1 999 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|200
|999 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|400
|1 000 000,00
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|602
|05
|03
|07 1 F2 00000
|59 574 777,11
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|32 736 656,74
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 736 656,74
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|26 838 120,37
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|26 838 120,37
|ОБРАЗОВАНИЕ
|602
|07
|92 763 591,69
|Общее образование
|602
|07
|02
|92 703 112,09
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|07
|02
|01 0 00 00000
|92 703 112,09
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|07
|02
|01 3 00 00000
|92 703 112,09
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|602
|07
|02
|01 3 01 00000
|92 703 112,09
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|602
|07
|02
|01 3 01 20120
|54 650 310,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|02
|01 3 01 20120
|200
|54 650 310,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|602
|07
|02
|01 3 01 S6010
|38 052 802,09
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|02
|01 3 01 S6010
|200
|38 052 802,09
|Молодежная политика
|602
|07
|07
|60 479,60
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|07
|07
|01 0 00 00000
|60 479,60
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|602
|07
|07
|01 9 00 00000
|60 479,60
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|602
|07
|07
|01 9 01 00000
|60 479,60
|Поддержка развития молодежного движения
|602
|07
|07
|01 9 01 20370
|35 479,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|35 479,60
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|602
|07
|07
|01 9 01 20380
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|20 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|602
|07
|07
|01 9 01 20390
|5 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|5 000,00
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|602
|08
|77 746 749,57
|Культура
|602
|08
|01
|77 746 749,57
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|08
|01
|01 0 00 00000
|77 746 749,57
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|08
|01
|01 3 00 00000
|77 746 749,57
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|602
|08
|01
|01 3 03 00000
|77 746 749,57
|Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»
|602
|08
|01
|01 3 03 20140
|71 877 049,27
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|08
|01
|01 3 03 20140
|200
|71 877 049,27
|Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры
|602
|08
|01
|01 3 03 20150
|5 389 700,30
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|08
|01
|01 3 03 20150
|400
|5 389 700,30
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры
|602
|08
|01
|01 3 03 20160
|480 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|08
|01
|01 3 03 20160
|200
|480 000,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|602
|10
|51 910 695,22
|Пенсионное обеспечение
|602
|10
|01
|6 079 630,22
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|01
|05 0 00 00000
|6 079 630,22
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|01
|05 3 00 00000
|6 079 630,22
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|602
|10
|01
|05 3 03 00000
|6 079 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение населения
|602
|10
|03
|8 277 304,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|10
|03
|02 0 00 00000
|8 277 304,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|602
|10
|03
|02 7 00 00000
|8 277 304,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|602
|10
|03
|02 7 01 00000
|8 277 304,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
|602
|10
|03
|02 7 01 51350
|746 227,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 51350
|300
|746 227,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|1 499 077,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|1 499 077,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|6 032 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|6 032 000,00
|Охрана семьи и детства
|602
|10
|04
|32 416 661,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|10
|04
|99 0 00 00000
|32 416 661,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|602
|10
|04
|99 8 00 00000
|32 416 661,00
|Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|602
|10
|04
|99 8 00 85050
|29 395 631,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85050
|200
|6 395 631,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85050
|300
|23 000 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
|602
|10
|04
|99 8 00 85320
|351 750,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85320
|200
|1 750,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85320
|300
|350 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
|602
|10
|04
|99 8 00 85360
|2 669 280,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85360
|200
|13 280,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85360
|300
|2 656 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|602
|10
|06
|5 137 100,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 137 100,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 137 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 137 100,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
|602
|10
|06
|05 3 01 85150
|5 137 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|10
|06
|05 3 01 85150
|100
|4 457 828,40
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|06
|05 3 01 85150
|200
|679 271,60
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|602
|11
|77 747 000,00
|Физическая культура
|602
|11
|01
|77 747 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|11
|01
|01 0 00 00000
|77 747 000,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|11
|01
|01 3 00 00000
|77 747 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|602
|11
|01
|01 3 02 00000
|77 747 000,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце
|602
|11
|01
|01 3 02 20250
|77 747 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|11
|01
|01 3 02 20250
|400
|77 747 000,00
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|602
|12
|14 942 907,60
|Телевидение и радиовещание
|602
|12
|01
|10 959 300,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|01
|05 0 00 00000
|10 959 300,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|01
|05 1 00 00000
|10 959 300,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|01
|05 1 01 00000
|10 959 300,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|10 959 300,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|10 959 300,00
|Периодическая печать и издательства
|602
|12
|02
|3 501 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|02
|05 0 00 00000
|3 501 200,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|02
|05 1 00 00000
|3 501 200,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|02
|05 1 01 00000
|3 501 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|3 501 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|3 501 200,00
|Другие вопросы в области средств массовой информации
|602
|12
|04
|482 407,60
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|04
|05 0 00 00000
|482 407,60
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|04
|05 1 00 00000
|482 407,60
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|602
|12
|04
|05 1 02 00000
|482 407,60
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|602
|12
|04
|05 1 02 21530
|192 407,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|12
|04
|05 1 02 21530
|200
|192 407,60
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|602
|12
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|12
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|602
|12
|04
|05 1 02 21570
|190 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|12
|04
|05 1 02 21570
|200
|190 000,00
|Управление финансов администрации городского округа город Елец
|603
|17 712 993,59
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|603
|01
|15 812 993,59
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|603
|01
|06
|10 614 086,59
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|06
|05 0 00 00000
|10 614 086,59
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|06
|05 2 00 00000
|10 506 085,87
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|603
|01
|06
|05 2 01 00000
|10 506 085,87
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|9 435 935,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|9 435 935,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|1 070 150,87
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|200
|1 052 150,87
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|800
|18 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|603
|01
|06
|05 3 00 00000
|108 000,72
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|603
|01
|06
|05 3 01 00000
|108 000,72
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|603
|01
|06
|05 3 01 S6790
|108 000,72
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|603
|01
|06
|05 3 01 S6790
|200
|108 000,72
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|3 198 907,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|603
|01
|11
|99 0 00 00000
|3 198 907,00
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|99 3 00 00000
|3 198 907,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|3 198 907,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|3 198 907,00
|Другие общегосударственные вопросы
|603
|01
|13
|2 000 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|13
|05 0 00 00000
|2 000 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|13
|05 2 00 00000
|2 000 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|603
|01
|13
|05 2 04 00000
|2 000 000,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|2 000 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|100
|1 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|200
|800 000,00
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|603
|13
|1 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|603
|13
|01
|1 900 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|13
|01
|05 0 00 00000
|1 900 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 00 00000
|1 900 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 03 00000
|1 900 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|1 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|1 900 000,00
|Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец
|604
|3 763 562,82
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|604
|01
|3 763 562,82
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|604
|01
|06
|3 763 562,82
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|604
|01
|06
|05 0 00 00000
|130 444,20
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|604
|01
|06
|05 3 00 00000
|130 444,20
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|604
|01
|06
|05 3 01 00000
|130 444,20
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|604
|01
|06
|05 3 01 S6790
|130 444,20
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|604
|01
|06
|05 3 01 S6790
|200
|130 444,20
|Непрограммные расходы городского бюджета
|604
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 633 118,62
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 633 118,62
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 391 041,15
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 391 041,15
|Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|604
|01
|06
|99 7 00 00120
|242 077,47
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|604
|01
|06
|99 7 00 00120
|200
|242 077,47
|Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец
|605
|113 458 762,83
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|605
|01
|898 546,14
|Другие общегосударственные вопросы
|605
|01
|13
|898 546,14
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|01
|13
|01 0 00 00000
|898 546,14
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|605
|01
|13
|01 5 00 00000
|898 546,14
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 00000
|898 546,14
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|898 546,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|300
|98 546,14
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|605
|07
|695 372,40
|Молодежная политика
|605
|07
|07
|695 372,40
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 0 00 00000
|695 372,40
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 00 00000
|695 372,40
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|605
|07
|07
|01 9 01 00000
|545 372,40
|Поддержка развития молодежного движения
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|110 972,40
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|110 972,40
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|409 400,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|409 400,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|25 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|25 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|605
|11
|111 864 844,29
|Физическая культура
|605
|11
|01
|104 944 700,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|01
|01 0 00 00000
|104 944 700,00
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 00 00000
|104 944 700,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 01 00000
|54 581 300,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|54 581 300,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|54 581 300,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|605
|11
|01
|01 7 03 00000
|50 363 400,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|50 363 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|50 363 400,00
|Массовый спорт
|605
|11
|02
|1 934 959,86
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|02
|01 0 00 00000
|1 934 959,86
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|02
|01 6 00 00000
|1 934 959,86
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»
|605
|11
|02
|01 6 01 00000
|1 934 959,86
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|1 624 959,86
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|100
|454 959,86
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|200
|1 170 000,00
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|605
|11
|05
|4 985 184,43
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|05
|01 0 00 00000
|4 897 963,81
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|05
|01 6 00 00000
|4 897 963,81
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|605
|11
|05
|01 6 02 00000
|4 897 963,81
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|4 708 193,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|4 708 193,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|605
|11
|05
|01 6 02 00120
|189 770,81
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|05
|01 6 02 00120
|200
|189 770,81
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|605
|11
|05
|05 0 00 00000
|87 220,62
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|605
|11
|05
|05 3 00 00000
|87 220,62
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|605
|11
|05
|05 3 01 00000
|87 220,62
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|605
|11
|05
|05 3 01 S6790
|87 220,62
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|05
|05 3 01 S6790
|200
|87 220,62
|Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец
|606
|130 625 612,02
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|606
|01
|27 884 647,54
|Другие общегосударственные вопросы
|606
|01
|13
|27 884 647,54
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|01
|13
|02 0 00 00000
|445 847,54
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|01
|13
|02 6 00 00000
|445 847,54
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|01
|13
|02 6 01 00000
|445 847,54
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|606
|01
|13
|02 6 01 21100
|445 847,54
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|606
|01
|13
|02 6 01 21100
|600
|445 847,54
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|606
|01
|13
|03 0 00 00000
|26 868 800,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 00 00000
|26 868 800,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 02 00000
|26 868 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|26 868 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|26 868 800,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|606
|01
|13
|99 0 00 00000
|570 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|606
|01
|13
|99 9 00 00000
|570 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|606
|01
|13
|99 9 00 03050
|570 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|570 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|606
|04
|5 775 991,57
|Транспорт
|606
|04
|08
|3 040 660,02
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|04
|08
|02 0 00 00000
|3 040 660,02
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|606
|04
|08
|02 2 00 00000
|3 040 660,02
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|606
|04
|08
|02 2 01 00000
|3 040 660,02
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|606
|04
|08
|02 2 01 61040
|3 040 660,02
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|3 040 660,02
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|606
|04
|09
|2 135 331,55
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|04
|09
|02 0 00 00000
|1 791 756,55
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|606
|04
|09
|02 1 00 00000
|1 791 756,55
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|606
|04
|09
|02 1 01 00000
|1 791 756,55
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|606
|04
|09
|02 1 01 21000
|1 425 885,61
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|1 425 885,61
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|606
|04
|09
|02 1 01 21010
|365 870,94
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|365 870,94
|Непрограммные расходы городского бюджета
|606
|04
|09
|99 0 00 00000
|343 575,00
|Иные непрограммные мероприятия
|606
|04
|09
|99 9 00 00000
|343 575,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|606
|04
|09
|99 9 00 03050
|343 575,00
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|04
|09
|99 9 00 03050
|800
|343 575,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|606
|04
|12
|600 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|04
|12
|02 0 00 00000
|600 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|04
|12
|02 6 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|606
|05
|96 964 972,91
|Жилищное хозяйство
|606
|05
|01
|5 137 661,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|01
|02 0 00 00000
|5 137 661,00
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 137 661,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 137 661,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 137 661,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 137 661,00
|Коммунальное хозяйство
|606
|05
|02
|78 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|02
|02 0 00 00000
|78 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|02
|02 6 00 00000
|78 000,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|05
|02
|02 6 01 00000
|78 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений
|606
|05
|02
|02 6 01 S6380
|78 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|02
|02 6 01 S6380
|200
|78 000,00
|Благоустройство
|606
|05
|03
|83 513 083,13
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|01 0 00 00000
|246 400,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|606
|05
|03
|01 Д 00 00000
|246 400,00
|Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта»
|606
|05
|03
|01 Д 01 00000
|246 400,00
|Повышение доступности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
|606
|05
|03
|01 Д 01 20440
|246 400,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|01 Д 01 20440
|200
|246 400,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|03
|02 0 00 00000
|48 360 452,23
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|02 6 00 00000
|48 360 452,23
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|05
|03
|02 6 01 00000
|45 151 103,23
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|606
|05
|03
|02 6 01 09000
|33 151 062,01
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|606
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|33 151 062,01
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|11 820 041,22
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|11 820 041,22
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»
|606
|05
|03
|02 6 04 00000
|3 209 349,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|3 209 349,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|3 209 349,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|06 0 00 00000
|4 059 611,29
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|606
|05
|03
|06 1 00 00000
|4 059 611,29
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|606
|05
|03
|06 1 02 00000
|599 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения
|606
|05
|03
|06 1 02 26090
|599 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|06 1 02 26090
|200
|599 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|606
|05
|03
|06 1 03 00000
|3 460 611,29
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|606
|05
|03
|06 1 03 21720
|3 460 611,29
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|3 460 611,29
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|07 0 00 00000
|30 846 619,61
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|07 1 00 00000
|30 846 619,61
|Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»
|606
|05
|03
|07 1 01 00000
|2 441 575,56
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|606
|05
|03
|07 1 01 22000
|2 441 575,56
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 01 22000
|200
|2 441 575,56
|Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»
|606
|05
|03
|07 1 04 00000
|5 509 513,79
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений
|606
|05
|03
|07 1 04 22040
|337 100,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 04 22040
|200
|337 100,00
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
|606
|05
|03
|07 1 04 S6420
|5 172 413,79
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 04 S6420
|200
|5 172 413,79
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|606
|05
|03
|07 1 F2 00000
|22 895 530,26
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|606
|05
|03
|07 1 F2 55550
|20 087 637,37
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 F2 55550
|200
|20 087 637,37
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|606
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|2 807 892,89
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|200
|2 807 892,89
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|606
|05
|05
|8 236 228,78
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|05
|02 0 00 00000
|8 201 878,78
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 00 00000
|8 201 878,78
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 03 00000
|8 201 878,78
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|7 598 281,96
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|7 598 281,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|603 596,82
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|200
|598 596,82
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|800
|5 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|05 0 00 00000
|34 350,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|606
|05
|05
|05 3 00 00000
|34 350,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|606
|05
|05
|05 3 01 00000
|34 350,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|606
|05
|05
|05 3 01 S6790
|34 350,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|05
|05 3 01 S6790
|200
|34 350,00
|Комитет информационных технологий и аналитики администрации городского округа город Елец
|607
|3 103 033,11
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|607
|12
|3 103 033,11
|Телевидение и радиовещание
|607
|12
|01
|1 465 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|607
|12
|01
|05 0 00 00000
|1 465 000,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|607
|12
|01
|05 1 00 00000
|1 465 000,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|607
|12
|01
|05 1 01 00000
|1 465 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|607
|12
|01
|05 1 01 09000
|1 465 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|607
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|1 465 000,00
|Периодическая печать и издательства
|607
|12
|02
|685 700,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|607
|12
|02
|05 0 00 00000
|685 700,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|607
|12
|02
|05 1 00 00000
|685 700,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|607
|12
|02
|05 1 01 00000
|685 700,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|607
|12
|02
|05 1 01 09000
|685 700,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|607
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|685 700,00
|Другие вопросы в области средств массовой информации
|607
|12
|04
|952 333,11
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|607
|12
|04
|05 0 00 00000
|952 333,11
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|607
|12
|04
|05 1 00 00000
|952 333,11
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|607
|12
|04
|05 1 02 00000
|117 592,40
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|607
|12
|04
|05 1 02 21530
|57 592,40
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|607
|12
|04
|05 1 02 21530
|200
|57 592,40
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|607
|12
|04
|05 1 02 21570
|60 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|607
|12
|04
|05 1 02 21570
|200
|60 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|607
|12
|04
|05 1 03 00000
|834 740,71
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|607
|12
|04
|05 1 03 00110
|819 079,96
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|607
|12
|04
|05 1 03 00110
|100
|819 079,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|607
|12
|04
|05 1 03 00120
|15 660,75
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|607
|12
|04
|05 1 03 00120
|200
|15 660,75
|Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец
|608
|415 873 272,53
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|608
|01
|100 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|608
|01
|13
|100 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|608
|01
|13
|99 0 00 00000
|100 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|608
|01
|13
|99 9 00 00000
|100 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|608
|01
|13
|99 9 00 03050
|100 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|608
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|100 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|608
|04
|319 098 921,70
|Транспорт
|608
|04
|08
|9 449 025,01
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|08
|02 0 00 00000
|9 449 025,01
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 00 00000
|9 449 025,01
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 01 00000
|9 449 025,01
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|9 449 025,01
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|9 449 025,01
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|608
|04
|09
|309 649 896,69
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|09
|02 0 00 00000
|309 360 252,69
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|608
|04
|09
|02 1 00 00000
|274 877 494,07
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|608
|04
|09
|02 1 01 00000
|102 277 494,07
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|87 869 777,05
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|87 869 777,05
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|7 358 992,88
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|7 358 992,88
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
|608
|04
|09
|02 1 01 S6230
|7 048 724,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 S6230
|200
|7 048 724,14
|Региональный проект «Дорожная сеть»
|608
|04
|09
|02 1 R1 00000
|172 600 000,00
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
|608
|04
|09
|02 1 R1 53930
|70 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 R1 53930
|200
|70 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)
|608
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|102 600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|200
|102 600 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|04
|09
|02 6 00 00000
|34 482 758,62
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|608
|04
|09
|02 6 01 00000
|34 482 758,62
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
|608
|04
|09
|02 6 01 S6230
|34 482 758,62
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|608
|04
|09
|02 6 01 S6230
|600
|34 482 758,62
|Непрограммные расходы городского бюджета
|608
|04
|09
|99 0 00 00000
|289 644,00
|Иные непрограммные мероприятия
|608
|04
|09
|99 9 00 00000
|289 644,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|608
|04
|09
|99 9 00 03050
|289 644,00
|Иные бюджетные ассигнования
|608
|04
|09
|99 9 00 03050
|800
|289 644,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|608
|05
|96 674 350,83
|Благоустройство
|608
|05
|03
|93 307 445,79
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|05
|03
|02 0 00 00000
|75 395 574,73
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|02 6 00 00000
|75 395 574,73
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|608
|05
|03
|02 6 01 00000
|75 395 574,73
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|47 727 188,78
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|47 727 188,78
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|27 668 385,95
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|27 668 385,95
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|06 0 00 00000
|14 539 388,71
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|608
|05
|03
|06 1 00 00000
|14 539 388,71
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|608
|05
|03
|06 1 03 00000
|14 539 388,71
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|14 539 388,71
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|14 539 388,71
|Непрограммные расходы городского бюджета
|608
|05
|03
|99 0 00 00000
|3 372 482,35
|Иные непрограммные мероприятия
|608
|05
|03
|99 9 00 00000
|3 372 482,35
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|608
|05
|03
|99 9 00 03050
|3 372 482,35
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|99 9 00 03050
|200
|3 372 482,35
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|608
|05
|05
|3 366 905,04
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|05
|05
|02 0 00 00000
|3 366 905,04
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|05
|05
|02 6 00 00000
|3 366 905,04
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|608
|05
|05
|02 6 03 00000
|3 366 905,04
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|608
|05
|05
|02 6 03 00110
|3 080 977,04
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|608
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|3 080 977,04
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|608
|05
|05
|02 6 03 00120
|285 928,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|05
|02 6 03 00120
|200
|280 928,00
|Иные бюджетные ассигнования
|608
|05
|05
|02 6 03 00120
|800
|5 000,00
|Управление культуры администрации городского округа город Елец
|610
|244 920 476,42
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|610
|04
|146 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|610
|04
|12
|146 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|610
|04
|12
|04 0 00 00000
|146 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|610
|04
|12
|04 2 00 00000
|146 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|610
|04
|12
|04 2 01 00000
|116 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|116 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|116 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|610
|04
|12
|04 2 02 00000
|30 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|30 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|610
|07
|69 954 113,50
|Дополнительное образование детей
|610
|07
|03
|69 954 113,50
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|07
|03
|01 0 00 00000
|69 954 113,50
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|07
|03
|01 8 00 00000
|69 954 113,50
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|07
|03
|01 8 01 00000
|69 830 509,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|69 830 509,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|69 830 509,00
|Региональный проект «Творческие люди»
|610
|07
|03
|01 8 A2 00000
|123 604,50
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|123 604,50
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|123 604,50
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|610
|08
|174 820 362,92
|Культура
|610
|08
|01
|171 160 420,49
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|01
|01 0 00 00000
|171 160 420,49
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|610
|08
|01
|01 5 00 00000
|300 000,00
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|610
|08
|01
|01 5 03 00000
|300 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|600
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|01
|01 8 00 00000
|170 860 420,49
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|08
|01
|01 8 01 00000
|170 813 904,20
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|157 284 275,20
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|157 284 275,20
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|9 230 344,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|4 464 344,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|600
|4 766 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|4 299 285,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|4 299 285,00
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|610
|08
|01
|01 8 02 00000
|-936,83
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|610
|08
|01
|01 8 02 00120
|-936,83
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 8 02 00120
|200
|-936,83
|Региональный проект «Творческие люди»
|610
|08
|01
|01 8 A2 00000
|47 453,12
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|610
|08
|01
|01 8 A2 86280
|47 453,12
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 A2 86280
|600
|47 453,12
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|610
|08
|04
|3 659 942,43
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|04
|01 0 00 00000
|3 551 980,07
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|04
|01 8 00 00000
|3 551 980,07
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|610
|08
|04
|01 8 02 00000
|3 551 980,07
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|3 436 783,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|3 436 783,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|610
|08
|04
|01 8 02 00120
|115 197,07
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|04
|01 8 02 00120
|200
|115 197,07
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|610
|08
|04
|05 0 00 00000
|107 962,36
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|610
|08
|04
|05 3 00 00000
|107 962,36
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|610
|08
|04
|05 3 01 00000
|107 962,36
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|610
|08
|04
|05 3 01 S6790
|107 962,36
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|04
|05 3 01 S6790
|200
|107 962,36
|Управление образования администрации городского округа город Елец
|611
|1 166 447 963,13
|ОБРАЗОВАНИЕ
|611
|07
|1 113 651 629,06
|Дошкольное образование
|611
|07
|01
|474 110 275,73
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|01 0 00 00000
|472 311 656,73
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 2 00 00000
|119 533,74
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|01
|01 2 01 00000
|119 533,74
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|119 533,74
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|119 533,74
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|01
|01 3 00 00000
|3 200 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|01
|01 3 01 00000
|3 200 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|01
|01 3 01 20120
|3 200 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 3 01 20120
|600
|3 200 000,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 4 00 00000
|468 992 122,99
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|07
|01
|01 4 01 00000
|462 641 722,99
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|82 207 142,99
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|82 207 142,99
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|380 434 580,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|380 434 580,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|611
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|06 0 00 00000
|1 798 619,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|611
|07
|01
|06 1 00 00000
|1 798 619,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|611
|07
|01
|06 1 01 00000
|1 798 619,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|611
|07
|01
|06 1 01 21730
|569 619,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|06 1 01 21730
|600
|569 619,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|611
|07
|01
|06 1 01 S6080
|1 229 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|06 1 01 S6080
|600
|1 229 000,00
|Общее образование
|611
|07
|02
|554 038 137,02
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|02
|01 0 00 00000
|553 473 137,02
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|611
|07
|02
|01 1 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»
|611
|07
|02
|01 1 04 00000
|600 000,00
|Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости
|611
|07
|02
|01 1 04 20060
|600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 1 04 20060
|600
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 2 00 00000
|155 394,43
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 2 01 00000
|155 394,43
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|155 394,43
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|155 394,43
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|02
|01 3 00 00000
|7 477 266,89
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 3 01 00000
|6 472 413,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|2 314 013,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|2 314 013,00
|Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций
|611
|07
|02
|01 3 01 87080
|4 158 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 01 87080
|600
|4 158 400,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|611
|07
|02
|01 3 04 00000
|1 004 853,89
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|611
|07
|02
|01 3 04 S6160
|1 004 853,89
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 04 S6160
|600
|1 004 853,89
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 4 00 00000
|545 240 475,70
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|07
|02
|01 4 02 00000
|513 601 875,70
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|81 651 306,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|81 651 306,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|390 240 510,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|390 240 510,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|25 293 453,70
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|841 280,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|24 452 173,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
|611
|07
|02
|01 4 02 85140
|6 155 380,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85140
|300
|6 155 380,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|10 256 726,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|10 256 726,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|4 500,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|611
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|611
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|02
|06 0 00 00000
|535 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|611
|07
|02
|06 1 00 00000
|535 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|611
|07
|02
|06 1 01 00000
|535 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|611
|07
|02
|06 1 01 S6080
|535 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|06 1 01 S6080
|600
|535 000,00
|Дополнительное образование детей
|611
|07
|03
|42 278 799,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|03
|01 0 00 00000
|42 278 799,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 2 00 00000
|15 144,00
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|03
|01 2 01 00000
|15 144,00
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|15 144,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|15 144,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 4 00 00000
|42 263 655,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|611
|07
|03
|01 4 03 00000
|41 963 655,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|41 963 655,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|41 963 655,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|Молодежная политика
|611
|07
|07
|7 840 997,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|07
|01 0 00 00000
|7 840 997,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|611
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 840 997,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|611
|07
|07
|01 1 01 00000
|2 615 997,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|2 525 361,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|2 525 361,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|90 636,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|90 636,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 225 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 225 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 225 000,00
|Другие вопросы в области образования
|611
|07
|09
|35 383 420,31
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|09
|01 0 00 00000
|35 256 073,19
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|09
|01 4 00 00000
|35 256 073,19
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|611
|07
|09
|01 4 04 00000
|29 388 094,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|29 388 094,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|29 388 094,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 00000
|888 400,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|888 400,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|888 400,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|611
|07
|09
|01 4 06 00000
|4 979 579,19
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|4 925 129,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|4 925 129,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|611
|07
|09
|01 4 06 00120
|54 450,19
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|01 4 06 00120
|200
|54 450,19
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|611
|07
|09
|05 0 00 00000
|127 347,12
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|611
|07
|09
|05 3 00 00000
|127 347,12
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|611
|07
|09
|05 3 01 00000
|127 347,12
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|611
|07
|09
|05 3 01 S6790
|127 347,12
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|05 3 01 S6790
|200
|127 347,12
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|611
|10
|52 796 334,07
|Социальное обеспечение населения
|611
|10
|03
|40 646 879,07
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|03
|01 0 00 00000
|40 646 879,07
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|03
|01 4 00 00000
|40 646 879,07
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|10
|03
|01 4 02 00000
|2 672 696,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|2 672 696,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|2 672 696,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|611
|10
|03
|01 4 09 00000
|37 974 183,07
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|37 974 183,07
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|37 974 183,07
|Охрана семьи и детства
|611
|10
|04
|12 149 455,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|04
|01 0 00 00000
|12 149 455,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|04
|01 4 00 00000
|12 149 455,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|10
|04
|01 4 01 00000
|12 149 455,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|12 149 455,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|200
|182 242,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|300
|9 514 412,78
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|600
|2 452 800,22
|ВСЕГО
|2 981 263 083,31»;
11) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на плановый период 2022 и 2023 годов
руб.
|Наименование
|ГРБС
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расходов
|Сумма 2022
|Сумма 2023
|Совет депутатов городского округа город Елец
|601
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|601
|01
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|601
|01
|03
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|601
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|2 064 529,00
|2 064 529,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|2 064 529,00
|2 064 529,00
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|972 944,00
|972 944,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|972 944,00
|972 944,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 378 027,00
|2 961 427,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 378 027,00
|2 961 427,00
|Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец
|602
|949 217 980,44
|401 929 927,83
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|602
|01
|140 140 213,69
|104 280 971,50
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|602
|01
|02
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|602
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|602
|01
|04
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|04
|05 0 00 00000
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|04
|05 3 00 00000
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|04
|05 3 01 00000
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|53 237 142,00
|49 950 262,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|53 237 142,00
|49 950 262,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|1 590 098,37
|1 487 224,18
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|1 590 098,37
|1 487 224,18
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|832 673,32
|830 885,32
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|832 673,32
|830 885,32
|Судебная система
|602
|01
|05
|159 100,00
|0,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|05
|99 0 00 00000
|159 100,00
|0,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|05
|99 9 00 00000
|159 100,00
|0,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|602
|01
|05
|99 9 00 51200
|159 100,00
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|05
|99 9 00 51200
|200
|159 100,00
|0,00
|Другие общегосударственные вопросы
|602
|01
|13
|82 278 500,00
|50 102 500,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|602
|01
|13
|03 0 00 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|01
|13
|03 1 00 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
|602
|01
|13
|03 1 01 00000
|10 000,00
|10 000,00
|Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)
|602
|01
|13
|03 1 01 21300
|10 000,00
|10 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|03 1 01 21300
|200
|10 000,00
|10 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|01
|13
|03 1 02 00000
|290 000,00
|290 000,00
|Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения
|602
|01
|13
|03 1 02 21310
|290 000,00
|290 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|03 1 02 21310
|200
|290 000,00
|290 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|13
|05 0 00 00000
|81 465 500,00
|49 289 500,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 3 00 00000
|41 194 300,00
|39 018 300,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 583 800,00
|6 583 800,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|4 102 000,00
|4 102 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 728 938,30
|3 728 938,30
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|373 061,70
|373 061,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 256 100,00
|1 256 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 057 958,00
|1 057 958,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|198 142,00
|198 142,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 225 700,00
|1 225 700,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 056 706,20
|1 056 706,20
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|168 993,80
|168 993,80
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|602
|01
|13
|05 3 02 00000
|33 510 500,00
|31 334 500,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|33 510 500,00
|31 334 500,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|26 732 300,00
|26 048 200,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|6 661 020,00
|5 169 120,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|800
|117 180,00
|117 180,00
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 00000
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|602
|01
|13
|05 4 00 00000
|40 271 200,00
|10 271 200,00
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|602
|01
|13
|05 4 01 00000
|560 000,00
|560 000,00
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества
|602
|01
|13
|05 4 01 21600
|560 000,00
|560 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 01 21600
|200
|560 000,00
|560 000,00
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 00000
|2 184 800,00
|2 184 800,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|2 184 800,00
|2 184 800,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|2 184 800,00
|2 184 800,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|602
|01
|13
|05 4 03 00000
|37 526 400,00
|7 526 400,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|602
|01
|13
|05 4 03 20240
|500 000,00
|500 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 03 20240
|200
|500 000,00
|500 000,00
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|602
|01
|13
|05 4 03 S6010
|30 000 000,00
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|01
|13
|05 4 03 S6010
|400
|30 000 000,00
|0,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|13
|99 0 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|13
|99 9 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|513 000,00
|513 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|513 000,00
|513 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|602
|03
|14 339 545,00
|13 678 445,00
|Органы юстиции
|602
|03
|04
|4 466 345,00
|4 446 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 466 345,00
|4 446 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|602
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 466 345,00
|4 446 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|2 090 000,00
|2 070 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|2 090 000,00
|2 070 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 376 345,00
|2 376 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 521 070,00
|1 521 070,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|855 275,00
|855 275,00
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|602
|03
|10
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|602
|03
|10
|03 0 00 00000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 00 00000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 02 00000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|602
|04
|4 394 200,00
|4 394 200,00
|Общеэкономические вопросы
|602
|04
|01
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|923 564,60
|923 564,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|120 635,40
|120 635,40
|Другие вопросы в области национальной экономики
|602
|04
|12
|3 350 000,00
|3 350 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|04
|12
|02 0 00 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|02 8 00 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|602
|04
|12
|02 8 01 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|04 0 00 00000
|2 450 000,00
|2 450 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 00 00000
|2 450 000,00
|2 450 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|602
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|50 000,00
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|50 000,00
|50 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|602
|04
|12
|04 1 02 00000
|2 300 000,00
|2 300 000,00
|Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец
|602
|04
|12
|04 1 02 21410
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21410
|800
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|600 000,00
|600 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|400 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|602
|05
|131 337 174,75
|209 384 467,33
|Жилищное хозяйство
|602
|05
|01
|25 310 119,44
|111 768 362,59
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|05
|01
|02 0 00 00000
|25 310 119,44
|111 768 362,59
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 00 00000
|25 310 119,44
|111 768 362,59
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 F3 00000
|25 310 119,44
|111 768 362,59
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|19 674 194,62
|87 149 757,44
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|19 674 194,62
|87 149 757,44
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|5 114 324,82
|22 325 205,15
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|5 114 324,82
|22 325 205,15
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|521 600,00
|2 293 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|521 600,00
|2 293 400,00
|Коммунальное хозяйство
|602
|05
|02
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|602
|05
|02
|06 0 00 00000
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|602
|05
|02
|06 1 00 00000
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|602
|05
|02
|06 1 02 00000
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий
|602
|05
|02
|06 1 02 26080
|388 100,00
|362 900,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|02
|06 1 02 26080
|200
|388 100,00
|362 900,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|602
|05
|02
|06 1 02 S6080
|43 658 294,25
|35 340 343,68
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|02
|06 1 02 S6080
|200
|43 658 294,25
|35 340 343,68
|Благоустройство
|602
|05
|03
|61 980 661,06
|61 912 861,06
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 0 00 00000
|61 980 661,06
|61 912 861,06
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 1 00 00000
|61 980 661,06
|61 912 861,06
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|602
|05
|03
|07 1 02 00000
|1 044 100,00
|976 300,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|1 044 100,00
|976 300,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|200
|44 100,00
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|400
|1 000 000,00
|976 300,00
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|602
|05
|03
|07 1 F2 00000
|60 936 561,06
|60 936 561,06
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|32 821 160,04
|32 821 160,04
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 821 160,04
|32 821 160,04
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|ОБРАЗОВАНИЕ
|602
|07
|16 000 000,00
|0,00
|Дополнительное образование детей
|602
|07
|03
|16 000 000,00
|0,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|07
|03
|01 0 00 00000
|16 000 000,00
|0,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|07
|03
|01 3 00 00000
|16 000 000,00
|0,00
|Региональный проект «Культурная среда»
|602
|07
|03
|01 3 A1 00000
|16 000 000,00
|0,00
|Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств
|602
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|16 000 000,00
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|200
|16 000 000,00
|0,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|602
|10
|49 002 047,00
|55 226 344,00
|Пенсионное обеспечение
|602
|10
|01
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|01
|05 0 00 00000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|01
|05 3 00 00000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|602
|10
|01
|05 3 03 00000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Социальное обеспечение населения
|602
|10
|03
|5 239 786,00
|11 464 083,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|10
|03
|02 0 00 00000
|5 239 786,00
|11 464 083,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|602
|10
|03
|02 7 00 00000
|5 239 786,00
|11 464 083,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|602
|10
|03
|02 7 01 00000
|5 239 786,00
|11 464 083,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
|602
|10
|03
|02 7 01 51350
|740 309,00
|0,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 51350
|300
|740 309,00
|0,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|1 499 477,00
|1 464 083,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|1 499 477,00
|1 464 083,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|3 000 000,00
|10 000 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|3 000 000,00
|10 000 000,00
|Охрана семьи и детства
|602
|10
|04
|32 765 561,00
|32 765 561,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|10
|04
|99 0 00 00000
|32 765 561,00
|32 765 561,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|602
|10
|04
|99 8 00 00000
|32 765 561,00
|32 765 561,00
|Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|602
|10
|04
|99 8 00 85050
|29 905 331,00
|29 905 331,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85050
|200
|6 505 331,00
|6 505 331,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85050
|300
|23 400 000,00
|23 400 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
|602
|10
|04
|99 8 00 85320
|351 750,00
|351 750,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85320
|200
|1 750,00
|1 750,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85320
|300
|350 000,00
|350 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
|602
|10
|04
|99 8 00 85360
|2 508 480,00
|2 508 480,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85360
|200
|12 480,00
|12 480,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85360
|300
|2 496 000,00
|2 496 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|602
|10
|06
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
|602
|10
|06
|05 3 01 85150
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|10
|06
|05 3 01 85150
|100
|4 442 113,40
|4 442 113,40
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|06
|05 3 01 85150
|200
|646 986,60
|646 986,60
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|602
|11
|578 000 000,00
|0,00
|Физическая культура
|602
|11
|01
|578 000 000,00
|0,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|11
|01
|01 0 00 00000
|578 000 000,00
|0,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|11
|01
|01 3 00 00000
|578 000 000,00
|0,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|602
|11
|01
|01 3 02 00000
|578 000 000,00
|0,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце
|602
|11
|01
|01 3 02 20250
|570 000 000,00
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|11
|01
|01 3 02 20250
|400
|570 000 000,00
|0,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|602
|11
|01
|01 3 02 S6010
|8 000 000,00
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|11
|01
|01 3 02 S6010
|200
|8 000 000,00
|0,00
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|602
|12
|16 004 800,00
|14 965 500,00
|Телевидение и радиовещание
|602
|12
|01
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|01
|05 0 00 00000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|01
|05 1 00 00000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|01
|05 1 01 00000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Периодическая печать и издательства
|602
|12
|02
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|02
|05 0 00 00000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|02
|05 1 00 00000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|02
|05 1 01 00000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Другие вопросы в области средств массовой информации
|602
|12
|04
|739 200,00
|691 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|04
|05 0 00 00000
|739 200,00
|691 200,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|04
|05 1 00 00000
|739 200,00
|691 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|602
|12
|04
|05 1 02 00000
|739 200,00
|691 200,00
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|602
|12
|04
|05 1 02 21530
|403 200,00
|356 200,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|12
|04
|05 1 02 21530
|200
|403 200,00
|356 200,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|602
|12
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|12
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|602
|12
|04
|05 1 02 21570
|236 000,00
|235 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|12
|04
|05 1 02 21570
|200
|236 000,00
|235 000,00
|Управление финансов администрации городского округа город Елец
|603
|53 040 000,00
|63 740 000,00
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|603
|01
|12 340 000,00
|15 640 000,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|603
|01
|06
|9 140 000,00
|8 440 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|06
|05 0 00 00000
|9 140 000,00
|8 440 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|06
|05 2 00 00000
|9 140 000,00
|8 440 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|603
|01
|06
|05 2 01 00000
|9 140 000,00
|8 440 000,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|8 620 333,00
|8 080 971,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|8 620 333,00
|8 080 971,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|519 667,00
|359 029,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|200
|519 667,00
|359 029,00
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|603
|01
|11
|99 0 00 00000
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|99 3 00 00000
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|603
|01
|13
|200 000,00
|200 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|13
|05 0 00 00000
|200 000,00
|200 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|13
|05 2 00 00000
|200 000,00
|200 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|603
|01
|13
|05 2 02 00000
|200 000,00
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|603
|01
|13
|05 2 02 21540
|200 000,00
|200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|13
|05 2 02 21540
|800
|200 000,00
|200 000,00
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|603
|13
|200 000,00
|3 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|603
|13
|01
|200 000,00
|3 900 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|13
|01
|05 0 00 00000
|200 000,00
|3 900 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 00 00000
|200 000,00
|3 900 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 03 00000
|200 000,00
|3 900 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|200 000,00
|3 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|200 000,00
|3 900 000,00
|УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
|603
|99
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Условно утвержденные расходы
|603
|99
|99
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|603
|99
|99
|99 0 00 00000
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|603
|99
|99
|99 9 00 00000
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Условно утвержденные расходы
|603
|99
|99
|99 9 00 00020
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|99
|99
|99 9 00 00020
|800
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец
|604
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|604
|01
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|604
|01
|06
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|604
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец
|605
|103 445 363,28
|96 715 234,26
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|605
|01
|898 546,14
|898 546,14
|Другие общегосударственные вопросы
|605
|01
|13
|898 546,14
|898 546,14
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|01
|13
|01 0 00 00000
|898 546,14
|898 546,14
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|605
|01
|13
|01 5 00 00000
|898 546,14
|898 546,14
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 00000
|898 546,14
|898 546,14
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|898 546,14
|898 546,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|40 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|300
|98 546,14
|98 546,14
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|760 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|605
|07
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Молодежная политика
|605
|07
|07
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 0 00 00000
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 00 00000
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|605
|07
|07
|01 9 01 00000
|1 050 000,00
|1 050 000,00
|Поддержка развития молодежного движения
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|170 000,00
|170 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|170 000,00
|170 000,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|850 000,00
|850 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|850 000,00
|850 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|30 000,00
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|30 000,00
|30 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|150 000,00
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|605
|11
|101 346 817,14
|94 616 688,12
|Физическая культура
|605
|11
|01
|95 903 100,00
|89 677 353,30
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|01
|01 0 00 00000
|95 767 100,00
|89 541 353,30
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 00 00000
|95 767 100,00
|89 541 353,30
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 01 00000
|49 878 700,00
|46 639 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|49 878 700,00
|46 639 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|49 878 700,00
|46 639 800,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|605
|11
|01
|01 7 03 00000
|45 888 400,00
|42 901 553,30
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|45 888 400,00
|42 901 553,30
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|45 888 400,00
|42 901 553,30
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|605
|11
|01
|06 0 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|605
|11
|01
|06 1 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|605
|11
|01
|06 1 01 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|605
|11
|01
|06 1 01 21730
|136 000,00
|136 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|06 1 01 21730
|600
|136 000,00
|136 000,00
|Массовый спорт
|605
|11
|02
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|02
|01 0 00 00000
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|02
|01 6 00 00000
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»
|605
|11
|02
|01 6 01 00000
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|1 314 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|380 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|934 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|1 837 717,14
|0,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|100
|577 717,14
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|200
|1 260 000,00
|0,00
|Спорт высших достижений
|605
|11
|03
|0,00
|357 334,82
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|03
|01 0 00 00000
|0,00
|357 334,82
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|03
|01 7 00 00000
|0,00
|357 334,82
|Региональный проект «Спорт — норма жизни»
|605
|11
|03
|01 7 P5 00000
|0,00
|357 334,82
|Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
|605
|11
|03
|01 7 P5 86820
|0,00
|357 334,82
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|03
|01 7 P5 86820
|600
|0,00
|357 334,82
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|605
|11
|05
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|05
|01 0 00 00000
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|05
|01 6 00 00000
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|605
|11
|05
|01 6 02 00000
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|3 270 659,00
|3 060 185,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|3 270 659,00
|3 060 185,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|605
|11
|05
|01 6 02 00120
|25 341,00
|21 815,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|05
|01 6 02 00120
|200
|25 341,00
|21 815,00
|Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец
|606
|49 265 368,42
|74 584 485,00
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|606
|01
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Другие общегосударственные вопросы
|606
|01
|13
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|606
|01
|13
|03 0 00 00000
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 00 00000
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 02 00000
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|606
|04
|609 693,42
|6 540 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|606
|04
|09
|9 693,42
|5 940 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|04
|09
|02 0 00 00000
|9 693,42
|5 940 000,00
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|606
|04
|09
|02 1 00 00000
|9 693,42
|5 940 000,00
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|606
|04
|09
|02 1 01 00000
|9 693,42
|5 940 000,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
|606
|04
|09
|02 1 01 S6070
|9 693,42
|5 940 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|04
|09
|02 1 01 S6070
|200
|9 693,42
|5 940 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|606
|04
|12
|600 000,00
|600 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|04
|12
|02 0 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|04
|12
|02 6 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|600 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|606
|05
|23 828 875,00
|44 829 885,00
|Жилищное хозяйство
|606
|05
|01
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|01
|02 0 00 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Благоустройство
|606
|05
|03
|8 072 175,00
|29 758 685,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|03
|02 0 00 00000
|8 072 175,00
|29 758 685,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|02 6 00 00000
|8 072 175,00
|29 758 685,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|05
|03
|02 6 01 00000
|6 560 660,00
|28 247 170,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|5 123 625,52
|28 067 170,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|5 123 625,52
|28 067 170,00
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|180 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|606
|05
|03
|02 6 01 L2991
|1 257 034,48
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 01 L2991
|200
|1 257 034,48
|0,00
|Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»
|606
|05
|03
|02 6 04 00000
|1 511 515,00
|1 511 515,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|1 511 515,00
|1 511 515,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|1 511 515,00
|1 511 515,00
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|606
|05
|05
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|05
|02 0 00 00000
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 00 00000
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 03 00000
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Комитет информационных технологий и аналитики администрации городского округа город Елец
|607
|0,00
|0,00
|Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец
|608
|557 363 438,60
|185 435 830,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|608
|04
|452 546 009,17
|116 245 730,00
|Транспорт
|608
|04
|08
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|08
|02 0 00 00000
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 00 00000
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 01 00000
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|608
|04
|09
|437 546 009,17
|101 245 730,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|09
|02 0 00 00000
|437 546 009,17
|101 245 730,00
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|608
|04
|09
|02 1 00 00000
|437 546 009,17
|101 245 730,00
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|608
|04
|09
|02 1 01 00000
|16 720 475,91
|29 306 954,49
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|7 590 179,91
|19 771 446,49
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|7 590 179,91
|19 771 446,49
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|9 130 296,00
|9 535 508,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|9 130 296,00
|9 535 508,00
|Региональный проект «Дорожная сеть»
|608
|04
|09
|02 1 R1 00000
|420 825 533,26
|71 938 775,51
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)
|608
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|420 825 533,26
|71 938 775,51
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|200
|420 825 533,26
|71 938 775,51
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|608
|05
|104 817 429,43
|69 190 100,00
|Благоустройство
|608
|05
|03
|104 817 429,43
|69 190 100,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|05
|03
|02 0 00 00000
|88 185 429,43
|53 638 100,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|02 6 00 00000
|88 185 429,43
|53 638 100,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|608
|05
|03
|02 6 01 00000
|88 185 429,43
|53 638 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|63 280 249,43
|53 638 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|63 280 249,43
|53 638 100,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|24 905 180,00
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|24 905 180,00
|0,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|06 0 00 00000
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|608
|05
|03
|06 1 00 00000
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|608
|05
|03
|06 1 03 00000
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Управление культуры администрации городского округа город Елец
|610
|195 741 943,76
|183 162 727,87
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|610
|04
|634 000,00
|634 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|610
|04
|12
|634 000,00
|634 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|610
|04
|12
|04 0 00 00000
|634 000,00
|634 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|610
|04
|12
|04 2 00 00000
|634 000,00
|634 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|610
|04
|12
|04 2 01 00000
|604 000,00
|604 000,00
|Взнос в Ассоциацию малых туристских городов
|610
|04
|12
|04 2 01 21370
|95 000,00
|95 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|610
|04
|12
|04 2 01 21370
|800
|95 000,00
|95 000,00
|Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров
|610
|04
|12
|04 2 01 21470
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 01 21470
|200
|300 000,00
|300 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|209 000,00
|209 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|209 000,00
|209 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|610
|04
|12
|04 2 02 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|30 000,00
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|30 000,00
|30 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|610
|07
|55 940 858,70
|52 241 980,42
|Дополнительное образование детей
|610
|07
|03
|55 940 858,70
|52 241 980,42
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|07
|03
|01 0 00 00000
|55 940 858,70
|52 241 980,42
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|07
|03
|01 8 00 00000
|55 940 858,70
|52 241 980,42
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|07
|03
|01 8 01 00000
|55 784 600,00
|52 241 980,42
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|55 784 600,00
|52 241 980,42
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|55 784 600,00
|52 241 980,42
|Региональный проект «Творческие люди»
|610
|07
|03
|01 8 A2 00000
|156 258,70
|0,00
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|156 258,70
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|156 258,70
|0,00
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|610
|08
|139 167 085,06
|130 286 747,45
|Культура
|610
|08
|01
|135 394 985,06
|126 759 447,45
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|01
|01 0 00 00000
|135 258 985,06
|126 623 447,45
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|610
|08
|01
|01 5 00 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|610
|08
|01
|01 5 03 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|200
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|01
|01 8 00 00000
|134 958 985,06
|126 323 447,45
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|08
|01
|01 8 01 00000
|134 958 985,06
|126 323 447,45
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|129 405 560,06
|120 874 875,45
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|129 405 560,06
|120 874 875,45
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|3 753 425,00
|3 648 572,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|3 753 425,00
|3 648 572,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|610
|08
|01
|06 0 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|610
|08
|01
|06 1 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|610
|08
|01
|06 1 01 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|610
|08
|01
|06 1 01 21730
|136 000,00
|136 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|06 1 01 21730
|600
|136 000,00
|136 000,00
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|610
|08
|04
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|04
|01 0 00 00000
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|04
|01 8 00 00000
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|610
|08
|04
|01 8 02 00000
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Управление образования администрации городского округа город Елец
|611
|1 090 637 589,43
|1 075 730 340,99
|ОБРАЗОВАНИЕ
|611
|07
|1 032 522 474,70
|1 016 686 869,89
|Дошкольное образование
|611
|07
|01
|445 655 385,11
|441 292 505,77
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|01 0 00 00000
|445 155 385,11
|440 792 505,77
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 2 00 00000
|91 606,67
|63 359,09
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|01
|01 2 01 00000
|91 606,67
|63 359,09
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|91 606,67
|63 359,09
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|91 606,67
|63 359,09
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|01
|01 3 00 00000
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|01
|01 3 01 00000
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|01
|01 3 01 20120
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 3 01 20120
|600
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 4 00 00000
|443 677 528,44
|438 704 975,15
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|07
|01
|01 4 01 00000
|437 327 128,44
|432 354 575,15
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|76 576 028,44
|71 603 475,15
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|76 576 028,44
|71 603 475,15
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|360 751 100,00
|360 751 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|360 751 100,00
|360 751 100,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|611
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|611
|07
|01
|01 Д 00 00000
|0,00
|637 921,53
|Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»
|611
|07
|01
|01 Д 02 00000
|0,00
|637 921,53
|Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях
|611
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|0,00
|637 921,53
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|600
|0,00
|637 921,53
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|06 0 00 00000
|500 000,00
|500 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|611
|07
|01
|06 1 00 00000
|500 000,00
|500 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|611
|07
|01
|06 1 01 00000
|500 000,00
|500 000,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|611
|07
|01
|06 1 01 21730
|500 000,00
|500 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|06 1 01 21730
|600
|500 000,00
|500 000,00
|Общее образование
|611
|07
|02
|516 381 978,69
|508 931 293,53
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|02
|01 0 00 00000
|516 351 978,69
|508 901 293,53
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|611
|07
|02
|01 1 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»
|611
|07
|02
|01 1 04 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости
|611
|07
|02
|01 1 04 20060
|600 000,00
|600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 1 04 20060
|600
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 2 00 00000
|186 770,77
|206 127,47
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 2 01 00000
|186 770,77
|206 127,47
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|186 770,77
|206 127,47
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|186 770,77
|206 127,47
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|02
|01 3 00 00000
|2 113 743,18
|1 386 250,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 3 01 00000
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|611
|07
|02
|01 3 04 00000
|727 493,18
|0,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|611
|07
|02
|01 3 04 S6160
|727 493,18
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 04 S6160
|600
|727 493,18
|0,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 4 00 00000
|512 223 022,85
|505 875 877,23
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|07
|02
|01 4 02 00000
|480 584 422,85
|474 237 277,23
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|62 006 600,00
|57 980 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|62 006 600,00
|57 980 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|376 683 880,00
|376 683 880,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|376 683 880,00
|376 683 880,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|24 728 434,85
|22 407 689,23
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|841 280,00
|841 280,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|23 887 154,85
|21 566 409,23
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
|611
|07
|02
|01 4 02 85140
|6 155 380,00
|6 155 380,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85140
|300
|6 155 380,00
|6 155 380,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|11 005 128,00
|11 005 128,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|11 005 128,00
|11 005 128,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|5 000,00
|5 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|5 000,00
|5 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|611
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|31 638 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|31 638 600,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|611
|07
|02
|01 Д 00 00000
|1 228 441,89
|833 038,83
|Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
|611
|07
|02
|01 Д 03 00000
|1 228 441,89
|833 038,83
|Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
|611
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|1 228 441,89
|833 038,83
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|600
|1 228 441,89
|833 038,83
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|611
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|30 000,00
|Дополнительное образование детей
|611
|07
|03
|31 080 910,90
|29 079 870,59
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|03
|01 0 00 00000
|31 080 910,90
|29 079 870,59
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 2 00 00000
|16 010,90
|12 670,59
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|03
|01 2 01 00000
|16 010,90
|12 670,59
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|16 010,90
|12 670,59
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|16 010,90
|12 670,59
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 4 00 00000
|31 064 900,00
|29 067 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|611
|07
|03
|01 4 03 00000
|30 764 900,00
|28 767 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|30 764 900,00
|28 767 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|30 764 900,00
|28 767 200,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Молодежная политика
|611
|07
|07
|7 381 000,00
|7 381 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|07
|01 0 00 00000
|7 381 000,00
|7 381 000,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|611
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 381 000,00
|7 381 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|611
|07
|07
|01 1 01 00000
|1 876 000,00
|1 876 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|1 600 000,00
|1 600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|1 600 000,00
|1 600 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|276 000,00
|276 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|276 000,00
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|611
|07
|07
|01 1 03 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|611
|07
|07
|01 1 03 20040
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 03 20040
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Другие вопросы в области образования
|611
|07
|09
|32 023 200,00
|30 002 200,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|09
|01 0 00 00000
|32 023 200,00
|30 002 200,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|09
|01 4 00 00000
|32 023 200,00
|30 002 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|611
|07
|09
|01 4 04 00000
|26 516 400,00
|24 794 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|26 516 400,00
|24 794 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|26 516 400,00
|24 794 600,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|611
|07
|09
|01 4 06 00000
|4 606 800,00
|4 307 600,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|4 606 800,00
|4 307 600,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|4 606 800,00
|4 307 600,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|611
|10
|58 115 114,73
|59 043 471,10
|Социальное обеспечение населения
|611
|10
|03
|42 357 702,73
|43 286 059,10
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|03
|01 0 00 00000
|42 357 702,73
|43 286 059,10
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|03
|01 4 00 00000
|42 357 702,73
|43 286 059,10
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|10
|03
|01 4 02 00000
|2 672 696,00
|2 672 696,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|2 672 696,00
|2 672 696,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|2 672 696,00
|2 672 696,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|611
|10
|03
|01 4 09 00000
|39 685 006,73
|40 613 363,10
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|39 685 006,73
|40 613 363,10
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|39 685 006,73
|40 613 363,10
|Охрана семьи и детства
|611
|10
|04
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|04
|01 0 00 00000
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|04
|01 4 00 00000
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|10
|04
|01 4 01 00000
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|600
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|ВСЕГО
|3 008 529 383,93
|2 090 478 645,95»;
12) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 12
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расхода
|Сумма
|Всего
|2 981 263 083,31
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|251 143 034,45
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 210 697,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 210 697,00
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 210 697,00
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 210 697,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 150 697,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|02
|99 6 00 00050
|200
|60 000,00
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|7 015 377,73
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|03
|05 0 00 00000
|118 431,08
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|03
|05 3 00 00000
|118 431,08
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|03
|05 3 01 00000
|118 431,08
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|03
|05 3 01 S6790
|118 431,08
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|03
|05 3 01 S6790
|200
|118 431,08
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 896 946,65
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 896 946,65
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00030
|2 167 427,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|2 167 427,00
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00040
|981 822,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|981 822,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 468 143,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 468 143,00
|Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|03
|99 5 00 00120
|279 554,65
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|03
|99 5 00 00120
|200
|279 554,65
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|58 950 266,20
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|04
|05 0 00 00000
|58 950 266,20
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|04
|05 2 00 00000
|200 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|01
|04
|05 2 02 00000
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|01
|04
|05 2 02 21540
|200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 2 02 21540
|200
|200 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|04
|05 3 00 00000
|58 750 266,20
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|04
|05 3 01 00000
|58 750 266,20
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|04
|05 3 01 00110
|54 693 217,04
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|54 693 217,04
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|04
|05 3 01 00120
|3 664 205,26
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|04
|05 3 01 00120
|100
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|3 614 205,26
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|04
|05 3 01 S6790
|392 843,90
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|392 843,90
|Судебная система
|01
|05
|16 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|05
|99 0 00 00000
|16 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|05
|99 9 00 00000
|16 000,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|01
|05
|99 9 00 51200
|16 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|05
|99 9 00 51200
|200
|16 000,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|14 377 649,41
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|06
|05 0 00 00000
|10 744 530,79
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|06
|05 2 00 00000
|10 506 085,87
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|01
|06
|05 2 01 00000
|10 506 085,87
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|06
|05 2 01 00110
|9 435 935,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|9 435 935,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|06
|05 2 01 00120
|1 070 150,87
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|06
|05 2 01 00120
|200
|1 052 150,87
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|06
|05 2 01 00120
|800
|18 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|06
|05 3 00 00000
|238 444,92
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|06
|05 3 01 00000
|238 444,92
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|06
|05 3 01 S6790
|238 444,92
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|06
|05 3 01 S6790
|200
|238 444,92
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 633 118,62
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 633 118,62
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 391 041,15
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 391 041,15
|Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|06
|99 7 00 00120
|242 077,47
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|06
|99 7 00 00120
|200
|242 077,47
|Резервные фонды
|01
|11
|3 198 907,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|11
|99 0 00 00000
|3 198 907,00
|Резервные фонды
|01
|11
|99 3 00 00000
|3 198 907,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|01
|11
|99 3 00 05000
|3 198 907,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|3 198 907,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|165 374 137,11
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|13
|01 0 00 00000
|898 546,14
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|01
|13
|01 5 00 00000
|898 546,14
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 00000
|898 546,14
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 S6670
|898 546,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|01
|13
|01 5 01 S6670
|300
|98 546,14
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|01
|13
|02 0 00 00000
|445 847,54
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|01
|13
|02 6 00 00000
|445 847,54
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|01
|13
|02 6 01 00000
|445 847,54
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|01
|13
|02 6 01 21100
|445 847,54
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|02 6 01 21100
|600
|445 847,54
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|01
|13
|03 0 00 00000
|26 868 800,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 00 00000
|26 868 800,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 02 00000
|26 868 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|01
|13
|03 1 02 09000
|26 868 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|26 868 800,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|13
|05 0 00 00000
|120 991 947,20
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|01
|13
|05 1 00 00000
|105 428,00
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|01
|13
|05 1 03 00000
|105 428,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|13
|05 1 03 00110
|105 428,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 1 03 00110
|100
|105 428,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|13
|05 2 00 00000
|2 000 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|01
|13
|05 2 04 00000
|2 000 000,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|01
|13
|05 2 04 08000
|2 000 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 2 04 08000
|100
|1 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 2 04 08000
|200
|800 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|13
|05 3 00 00000
|48 386 185,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 308 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|01
|13
|05 3 01 85060
|3 931 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 728 938,30
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|202 061,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 151 500,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 057 958,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|93 542,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 225 700,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 056 706,20
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|168 993,80
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|01
|13
|05 3 02 00000
|41 359 985,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|01
|13
|05 3 02 08000
|41 359 985,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|29 531 002,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|11 288 218,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|05 3 02 08000
|800
|540 765,00
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 00000
|718 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 21680
|718 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|718 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|01
|13
|05 4 00 00000
|70 500 334,20
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|01
|13
|05 4 01 00000
|475 533,97
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества
|01
|13
|05 4 01 21600
|475 533,97
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 01 21600
|200
|475 533,97
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 00000
|2 184 800,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 21640
|2 184 800,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|2 184 800,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|01
|13
|05 4 03 00000
|67 840 000,23
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|01
|13
|05 4 03 20240
|60 813 600,23
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 03 20240
|200
|60 813 600,23
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|13
|99 0 00 00000
|16 168 996,23
|Резервные фонды
|01
|13
|99 3 00 00000
|801 093,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|01
|13
|99 3 00 05000
|801 093,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|99 3 00 05000
|200
|505 093,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|01
|13
|99 3 00 05000
|300
|296 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|13
|99 9 00 00000
|15 367 903,23
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|01
|13
|99 9 00 03050
|10 451 145,46
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|99 9 00 03050
|200
|16 450,54
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|01
|13
|99 9 00 03050
|400
|1 272 541,78
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|9 162 153,14
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
|01
|13
|99 9 00 54690
|1 583 599,90
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|99 9 00 54690
|200
|1 583 599,90
|Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд
|01
|13
|99 9 00 55491
|3 333 157,87
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|99 9 00 55491
|100
|3 333 157,87
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|15 194 885,00
|Органы юстиции
|03
|04
|4 466 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 466 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 466 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|03
|04
|99 4 00 59300
|2 090 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|2 090 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 376 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 483 972,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|892 373,00
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|10 728 540,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|03
|10
|03 0 00 00000
|10 728 540,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 00 00000
|10 728 540,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 02 00000
|10 728 540,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|03
|10
|03 1 02 08000
|10 728 540,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 538 480,20
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|10
|03 1 02 08000
|200
|1 166 059,80
|Иные бюджетные ассигнования
|03
|10
|03 1 02 08000
|800
|24 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|540 854 294,89
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 044 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 044 200,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 044 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 044 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 044 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|923 564,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|120 635,40
|Транспорт
|04
|08
|12 489 685,03
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|08
|02 0 00 00000
|12 489 685,03
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 00 00000
|12 489 685,03
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 01 00000
|12 489 685,03
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|04
|08
|02 2 01 61040
|12 489 685,03
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|12 489 685,03
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|524 024 409,86
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|09
|02 0 00 00000
|523 391 190,86
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|04
|09
|02 1 00 00000
|488 908 432,24
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|04
|09
|02 1 01 00000
|316 308 432,24
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|04
|09
|02 1 01 21000
|89 295 662,66
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|89 295 662,66
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|04
|09
|02 1 01 21010
|7 724 863,82
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|7 724 863,82
|Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования
|04
|09
|02 1 01 21030
|986 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21030
|200
|400 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|04
|09
|02 1 01 21030
|400
|586 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них
|04
|09
|02 1 01 21220
|103 500,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21220
|200
|103 500,00
|Расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них
|04
|09
|02 1 01 S6030
|38 433 155,62
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|04
|09
|02 1 01 S6030
|400
|38 433 155,62
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
|04
|09
|02 1 01 S6230
|7 048 724,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 S6230
|200
|7 048 724,14
|Обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений
|04
|09
|02 1 01 S6300
|172 716 526,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|04
|09
|02 1 01 S6300
|400
|172 716 526,00
|Региональный проект «Дорожная сеть»
|04
|09
|02 1 R1 00000
|172 600 000,00
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
|04
|09
|02 1 R1 53930
|70 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 R1 53930
|200
|70 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|102 600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|200
|102 600 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|04
|09
|02 6 00 00000
|34 482 758,62
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|04
|09
|02 6 01 00000
|34 482 758,62
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
|04
|09
|02 6 01 S6230
|34 482 758,62
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|04
|09
|02 6 01 S6230
|600
|34 482 758,62
|Непрограммные расходы городского бюджета
|04
|09
|99 0 00 00000
|633 219,00
|Иные непрограммные мероприятия
|04
|09
|99 9 00 00000
|633 219,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|04
|09
|99 9 00 03050
|633 219,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|09
|99 9 00 03050
|800
|633 219,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|3 296 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|12
|02 0 00 00000
|1 500 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|04
|12
|02 6 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|04
|12
|02 8 00 00000
|900 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|04
|12
|02 8 01 00000
|900 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|04
|12
|02 8 01 26020
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|900 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|04
|12
|04 0 00 00000
|1 796 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 00 00000
|1 650 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|04
|12
|04 1 01 21400
|116 996,67
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|116 996,67
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|04
|12
|04 1 01 21420
|33 003,33
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|33 003,33
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|04
|12
|04 1 02 00000
|1 500 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 02 21450
|1 100 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|1 100 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|04
|12
|04 2 00 00000
|146 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|04
|12
|04 2 01 00000
|116 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|04
|12
|04 2 01 21480
|116 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|116 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|04
|12
|04 2 02 00000
|30 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|04
|12
|04 2 02 21490
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|30 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|330 174 235,54
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|41 007 291,67
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|01
|02 0 00 00000
|41 007 291,67
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 137 661,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 137 661,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 137 661,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 137 661,00
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 00 00000
|35 869 630,67
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 F3 00000
|35 869 630,67
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|05
|01
|02 4 F3 67483
|25 132 589,16
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|25 132 589,16
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|05
|01
|02 4 F3 67484
|4 471 041,51
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|4 471 041,51
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|6 266 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|6 266 000,00
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|39 169 504,02
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|02
|02 0 00 00000
|78 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|02
|02 6 00 00000
|78 000,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|05
|02
|02 6 01 00000
|78 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений
|05
|02
|02 6 01 S6380
|78 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|02 6 01 S6380
|200
|78 000,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|05
|02
|06 0 00 00000
|39 091 504,02
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|05
|02
|06 1 00 00000
|39 091 504,02
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|05
|02
|06 1 02 00000
|39 091 504,02
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий
|05
|02
|06 1 02 26080
|279 990,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|06 1 02 26080
|200
|279 990,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|05
|02
|06 1 02 S6080
|38 811 514,02
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|06 1 02 S6080
|200
|38 811 514,02
|Благоустройство
|05
|03
|238 394 306,03
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|05
|03
|01 0 00 00000
|246 400,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|05
|03
|01 Д 00 00000
|246 400,00
|Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта»
|05
|03
|01 Д 01 00000
|246 400,00
|Повышение доступности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
|05
|03
|01 Д 01 20440
|246 400,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|01 Д 01 20440
|200
|246 400,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|03
|02 0 00 00000
|123 756 026,96
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|03
|02 6 00 00000
|123 756 026,96
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|05
|03
|02 6 01 00000
|120 546 677,96
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|05
|03
|02 6 01 09000
|80 878 250,79
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|80 878 250,79
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|05
|03
|02 6 01 21100
|39 488 427,17
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|39 488 427,17
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»
|05
|03
|02 6 04 00000
|3 209 349,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|05
|03
|02 6 04 85170
|3 209 349,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|3 209 349,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|05
|03
|06 0 00 00000
|18 599 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|05
|03
|06 1 00 00000
|18 599 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|05
|03
|06 1 02 00000
|599 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения
|05
|03
|06 1 02 26090
|599 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|06 1 02 26090
|200
|599 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|05
|03
|06 1 03 00000
|18 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|05
|03
|06 1 03 21720
|18 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|18 000 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|05
|03
|07 0 00 00000
|92 420 396,72
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|05
|03
|07 1 00 00000
|92 420 396,72
|Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»
|05
|03
|07 1 01 00000
|2 441 575,56
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|05
|03
|07 1 01 22000
|2 441 575,56
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 01 22000
|200
|2 441 575,56
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|05
|03
|07 1 02 00000
|1 999 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
|05
|03
|07 1 02 22010
|1 999 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 02 22010
|200
|999 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 02 22010
|400
|1 000 000,00
|Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»
|05
|03
|07 1 04 00000
|5 509 513,79
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений
|05
|03
|07 1 04 22040
|337 100,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 04 22040
|200
|337 100,00
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
|05
|03
|07 1 04 S6420
|5 172 413,79
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 04 S6420
|200
|5 172 413,79
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|05
|03
|07 1 F2 00000
|82 470 307,37
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|05
|03
|07 1 F2 55550
|52 824 294,11
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 F2 55550
|200
|20 087 637,37
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 736 656,74
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|29 646 013,26
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|200
|2 807 892,89
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|26 838 120,37
|Непрограммные расходы городского бюджета
|05
|03
|99 0 00 00000
|3 372 482,35
|Иные непрограммные мероприятия
|05
|03
|99 9 00 00000
|3 372 482,35
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|05
|03
|99 9 00 03050
|3 372 482,35
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|99 9 00 03050
|200
|3 372 482,35
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|11 603 133,82
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|05
|02 0 00 00000
|11 568 783,82
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 00 00000
|11 568 783,82
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 03 00000
|11 568 783,82
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|05
|05
|02 6 03 00110
|10 679 259,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|10 679 259,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|05
|05
|02 6 03 00120
|889 524,82
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|05
|02 6 03 00120
|200
|879 524,82
|Иные бюджетные ассигнования
|05
|05
|02 6 03 00120
|800
|10 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|05
|05
|05 0 00 00000
|34 350,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|05
|05
|05 3 00 00000
|34 350,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|05
|05
|05 3 01 00000
|34 350,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|05
|05
|05 3 01 S6790
|34 350,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|05
|05 3 01 S6790
|200
|34 350,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 277 064 706,65
|Дошкольное образование
|07
|01
|474 110 275,73
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|01
|01 0 00 00000
|472 311 656,73
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 2 00 00000
|119 533,74
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|01
|01 2 01 00000
|119 533,74
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|01
|01 2 01 S6590
|119 533,74
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|119 533,74
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|01
|01 3 00 00000
|3 200 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|01
|01 3 01 00000
|3 200 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|01
|01 3 01 20120
|3 200 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 3 01 20120
|600
|3 200 000,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 4 00 00000
|468 992 122,99
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|07
|01
|01 4 01 00000
|462 641 722,99
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|01
|01 4 01 09000
|82 207 142,99
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|82 207 142,99
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|07
|01
|01 4 01 85350
|380 434 580,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|380 434 580,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|07
|01
|06 0 00 00000
|1 798 619,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|07
|01
|06 1 00 00000
|1 798 619,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|07
|01
|06 1 01 00000
|1 798 619,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|07
|01
|06 1 01 21730
|569 619,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|06 1 01 21730
|600
|569 619,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|07
|01
|06 1 01 S6080
|1 229 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|06 1 01 S6080
|600
|1 229 000,00
|Общее образование
|07
|02
|646 741 249,11
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|02
|01 0 00 00000
|646 176 249,11
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|07
|02
|01 1 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»
|07
|02
|01 1 04 00000
|600 000,00
|Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости
|07
|02
|01 1 04 20060
|600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 1 04 20060
|600
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 2 00 00000
|155 394,43
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|02
|01 2 01 00000
|155 394,43
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|02
|01 2 01 S6590
|155 394,43
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|155 394,43
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|02
|01 3 00 00000
|100 180 378,98
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|02
|01 3 01 00000
|99 175 525,09
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|02
|01 3 01 20120
|56 964 323,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|02
|01 3 01 20120
|200
|54 650 310,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|2 314 013,00
|Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций
|07
|02
|01 3 01 87080
|4 158 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 01 87080
|600
|4 158 400,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|07
|02
|01 3 01 S6010
|38 052 802,09
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|02
|01 3 01 S6010
|200
|38 052 802,09
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|07
|02
|01 3 04 00000
|1 004 853,89
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|07
|02
|01 3 04 S6160
|1 004 853,89
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 04 S6160
|600
|1 004 853,89
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 4 00 00000
|545 240 475,70
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|07
|02
|01 4 02 00000
|513 601 875,70
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|02
|01 4 02 09000
|81 651 306,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|81 651 306,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|07
|02
|01 4 02 85090
|390 240 510,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|390 240 510,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|07
|02
|01 4 02 85130
|25 293 453,70
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|841 280,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|24 452 173,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
|07
|02
|01 4 02 85140
|6 155 380,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85140
|300
|6 155 380,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|07
|02
|01 4 02 85160
|10 256 726,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|10 256 726,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|07
|02
|01 4 02 85420
|4 500,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|07
|02
|06 0 00 00000
|535 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|07
|02
|06 1 00 00000
|535 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|07
|02
|06 1 01 00000
|535 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|07
|02
|06 1 01 S6080
|535 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|06 1 01 S6080
|600
|535 000,00
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|112 232 912,50
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|03
|01 0 00 00000
|112 232 912,50
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 2 00 00000
|15 144,00
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|03
|01 2 01 00000
|15 144,00
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|03
|01 2 01 S6590
|15 144,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|15 144,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 4 00 00000
|42 263 655,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|07
|03
|01 4 03 00000
|41 963 655,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 4 03 09000
|41 963 655,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|41 963 655,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|07
|03
|01 8 00 00000
|69 954 113,50
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|07
|03
|01 8 01 00000
|69 830 509,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 8 01 09000
|69 830 509,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|69 830 509,00
|Региональный проект «Творческие люди»
|07
|03
|01 8 A2 00000
|123 604,50
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|07
|03
|01 8 A2 86280
|123 604,50
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|123 604,50
|Молодежная политика
|07
|07
|8 596 849,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|07
|01 0 00 00000
|8 596 849,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 840 997,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|07
|07
|01 1 01 00000
|2 615 997,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|07
|01 1 01 09000
|2 525 361,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|2 525 361,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|07
|07
|01 1 01 20020
|90 636,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|90 636,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 225 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 225 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 225 000,00
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 00 00000
|755 852,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|07
|07
|01 9 01 00000
|605 852,00
|Поддержка развития молодежного движения
|07
|07
|01 9 01 20370
|146 452,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|146 452,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|07
|07
|01 9 01 20380
|429 400,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|429 400,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|07
|07
|01 9 01 20390
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|30 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|35 383 420,31
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|09
|01 0 00 00000
|35 256 073,19
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|09
|01 4 00 00000
|35 256 073,19
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|07
|09
|01 4 04 00000
|29 388 094,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|09
|01 4 04 09000
|29 388 094,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|29 388 094,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 00000
|888 400,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 20190
|888 400,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|888 400,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|07
|09
|01 4 06 00000
|4 979 579,19
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|07
|09
|01 4 06 00110
|4 925 129,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|4 925 129,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|07
|09
|01 4 06 00120
|54 450,19
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|01 4 06 00120
|200
|54 450,19
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|07
|09
|05 0 00 00000
|127 347,12
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|07
|09
|05 3 00 00000
|127 347,12
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|07
|09
|05 3 01 00000
|127 347,12
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|07
|09
|05 3 01 S6790
|127 347,12
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|05 3 01 S6790
|200
|127 347,12
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|252 567 112,49
|Культура
|08
|01
|248 907 170,06
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|01
|01 0 00 00000
|248 907 170,06
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|08
|01
|01 3 00 00000
|77 746 749,57
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|08
|01
|01 3 03 00000
|77 746 749,57
|Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»
|08
|01
|01 3 03 20140
|71 877 049,27
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 3 03 20140
|200
|71 877 049,27
|Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры
|08
|01
|01 3 03 20150
|5 389 700,30
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|08
|01
|01 3 03 20150
|400
|5 389 700,30
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры
|08
|01
|01 3 03 20160
|480 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 3 03 20160
|200
|480 000,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|08
|01
|01 5 00 00000
|300 000,00
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|08
|01
|01 5 03 00000
|300 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|08
|01
|01 5 03 S6630
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 5 03 S6630
|600
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|01
|01 8 00 00000
|170 860 420,49
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|08
|01
|01 8 01 00000
|170 813 904,20
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|08
|01
|01 8 01 09000
|157 284 275,20
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|157 284 275,20
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|08
|01
|01 8 01 20350
|9 230 344,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|4 464 344,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 20350
|600
|4 766 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|08
|01
|01 8 01 L4660
|4 299 285,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|4 299 285,00
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|08
|01
|01 8 02 00000
|-936,83
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|08
|01
|01 8 02 00120
|-936,83
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 8 02 00120
|200
|-936,83
|Региональный проект «Творческие люди»
|08
|01
|01 8 A2 00000
|47 453,12
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|08
|01
|01 8 A2 86280
|47 453,12
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 A2 86280
|600
|47 453,12
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 659 942,43
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|04
|01 0 00 00000
|3 551 980,07
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|04
|01 8 00 00000
|3 551 980,07
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|08
|04
|01 8 02 00000
|3 551 980,07
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|08
|04
|01 8 02 00110
|3 436 783,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|3 436 783,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|08
|04
|01 8 02 00120
|115 197,07
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|04
|01 8 02 00120
|200
|115 197,07
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|08
|04
|05 0 00 00000
|107 962,36
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|08
|04
|05 3 00 00000
|107 962,36
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|08
|04
|05 3 01 00000
|107 962,36
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|08
|04
|05 3 01 S6790
|107 962,36
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|04
|05 3 01 S6790
|200
|107 962,36
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|104 707 029,29
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|6 079 630,22
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|01
|05 0 00 00000
|6 079 630,22
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|01
|05 3 00 00000
|6 079 630,22
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|10
|01
|05 3 03 00000
|6 079 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|10
|01
|05 3 03 01000
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|48 924 183,07
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|03
|01 0 00 00000
|40 646 879,07
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|03
|01 4 00 00000
|40 646 879,07
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|10
|03
|01 4 02 00000
|2 672 696,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|10
|03
|01 4 02 85130
|2 672 696,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|2 672 696,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|10
|03
|01 4 09 00000
|37 974 183,07
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|10
|03
|01 4 09 R3040
|37 974 183,07
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|37 974 183,07
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|10
|03
|02 0 00 00000
|8 277 304,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|10
|03
|02 7 00 00000
|8 277 304,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|10
|03
|02 7 01 00000
|8 277 304,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
|10
|03
|02 7 01 51350
|746 227,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 51350
|300
|746 227,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|10
|03
|02 7 01 51760
|1 499 077,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|1 499 077,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|10
|03
|02 7 01 85010
|6 032 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|6 032 000,00
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|44 566 116,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|04
|01 0 00 00000
|12 149 455,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|04
|01 4 00 00000
|12 149 455,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|10
|04
|01 4 01 00000
|12 149 455,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|10
|04
|01 4 01 85040
|12 149 455,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|01 4 01 85040
|200
|182 242,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|01 4 01 85040
|300
|9 514 412,78
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|04
|01 4 01 85040
|600
|2 452 800,22
|Непрограммные расходы городского бюджета
|10
|04
|99 0 00 00000
|32 416 661,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|10
|04
|99 8 00 00000
|32 416 661,00
|Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|10
|04
|99 8 00 85050
|29 395 631,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85050
|200
|6 395 631,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85050
|300
|23 000 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
|10
|04
|99 8 00 85320
|351 750,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85320
|200
|1 750,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85320
|300
|350 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
|10
|04
|99 8 00 85360
|2 669 280,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85360
|200
|13 280,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85360
|300
|2 656 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 137 100,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 137 100,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 137 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 137 100,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
|10
|06
|05 3 01 85150
|5 137 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|10
|06
|05 3 01 85150
|100
|4 457 828,40
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|06
|05 3 01 85150
|200
|679 271,60
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|189 611 844,29
|Физическая культура
|11
|01
|182 691 700,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|01
|01 0 00 00000
|182 691 700,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|11
|01
|01 3 00 00000
|77 747 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 3 02 00000
|77 747 000,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце
|11
|01
|01 3 02 20250
|77 747 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|11
|01
|01 3 02 20250
|400
|77 747 000,00
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 00 00000
|104 944 700,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 01 00000
|54 581 300,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 01 09000
|54 581 300,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|54 581 300,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|11
|01
|01 7 03 00000
|50 363 400,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 03 09000
|50 363 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|50 363 400,00
|Массовый спорт
|11
|02
|1 934 959,86
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|02
|01 0 00 00000
|1 934 959,86
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|02
|01 6 00 00000
|1 934 959,86
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»
|11
|02
|01 6 01 00000
|1 934 959,86
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
|11
|02
|01 6 01 S6440
|1 624 959,86
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|02
|01 6 01 S6440
|100
|454 959,86
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 S6440
|200
|1 170 000,00
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|4 985 184,43
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|05
|01 0 00 00000
|4 897 963,81
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|05
|01 6 00 00000
|4 897 963,81
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|11
|05
|01 6 02 00000
|4 897 963,81
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|11
|05
|01 6 02 00110
|4 708 193,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|4 708 193,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|11
|05
|01 6 02 00120
|189 770,81
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|05
|01 6 02 00120
|200
|189 770,81
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|11
|05
|05 0 00 00000
|87 220,62
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|11
|05
|05 3 00 00000
|87 220,62
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|11
|05
|05 3 01 00000
|87 220,62
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|11
|05
|05 3 01 S6790
|87 220,62
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|05
|05 3 01 S6790
|200
|87 220,62
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|18 045 940,71
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|12 424 300,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|01
|05 0 00 00000
|12 424 300,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|01
|05 1 00 00000
|12 424 300,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|01
|05 1 01 00000
|12 424 300,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|01
|05 1 01 09000
|12 424 300,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|12 424 300,00
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|4 186 900,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|02
|05 0 00 00000
|4 186 900,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|02
|05 1 00 00000
|4 186 900,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|02
|05 1 01 00000
|4 186 900,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|02
|05 1 01 09000
|4 186 900,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|4 186 900,00
|Другие вопросы в области средств массовой информации
|12
|04
|1 434 740,71
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|04
|05 0 00 00000
|1 434 740,71
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|04
|05 1 00 00000
|1 434 740,71
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|12
|04
|05 1 02 00000
|600 000,00
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|12
|04
|05 1 02 21530
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|12
|04
|05 1 02 21530
|200
|250 000,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|12
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|12
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|12
|04
|05 1 02 21570
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|12
|04
|05 1 02 21570
|200
|250 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|12
|04
|05 1 03 00000
|834 740,71
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|12
|04
|05 1 03 00110
|819 079,96
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|12
|04
|05 1 03 00110
|100
|819 079,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|12
|04
|05 1 03 00120
|15 660,75
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|12
|04
|05 1 03 00120
|200
|15 660,75
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|13
|1 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|13
|01
|1 900 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|13
|01
|05 0 00 00000
|1 900 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 00 00000
|1 900 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 03 00000
|1 900 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|1 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|1 900 000,00»;
13) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение 13
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расхода
|Сумма 2022
|Сумма 2023
|Всего
|3 008 529 383,93
|2 090 478 645,95
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|188 023 259,83
|153 214 217,64
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 042 700,00
|1 910 100,00
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 415 500,00
|5 998 900,00
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00030
|2 064 529,00
|2 064 529,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|2 064 529,00
|2 064 529,00
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00040
|972 944,00
|972 944,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|972 944,00
|972 944,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 378 027,00
|2 961 427,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 378 027,00
|2 961 427,00
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|04
|05 0 00 00000
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|04
|05 3 00 00000
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|04
|05 3 01 00000
|55 659 913,69
|52 268 371,50
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|04
|05 3 01 00110
|53 237 142,00
|49 950 262,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|53 237 142,00
|49 950 262,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|04
|05 3 01 00120
|1 590 098,37
|1 487 224,18
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|1 590 098,37
|1 487 224,18
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|04
|05 3 01 S6790
|832 673,32
|830 885,32
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|832 673,32
|830 885,32
|Судебная система
|01
|05
|159 100,00
|0,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|05
|99 0 00 00000
|159 100,00
|0,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|05
|99 9 00 00000
|159 100,00
|0,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|01
|05
|99 9 00 51200
|159 100,00
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|05
|99 9 00 51200
|200
|159 100,00
|0,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|12 542 200,00
|11 621 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|06
|05 0 00 00000
|9 140 000,00
|8 440 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|06
|05 2 00 00000
|9 140 000,00
|8 440 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|01
|06
|05 2 01 00000
|9 140 000,00
|8 440 000,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|06
|05 2 01 00110
|8 620 333,00
|8 080 971,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|8 620 333,00
|8 080 971,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|06
|05 2 01 00120
|519 667,00
|359 029,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|06
|05 2 01 00120
|200
|519 667,00
|359 029,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 402 200,00
|3 181 200,00
|Резервные фонды
|01
|11
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|11
|99 0 00 00000
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Резервные фонды
|01
|11
|99 3 00 00000
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|01
|11
|99 3 00 05000
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|3 000 000,00
|7 000 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|108 203 846,14
|74 415 646,14
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|13
|01 0 00 00000
|898 546,14
|898 546,14
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|01
|13
|01 5 00 00000
|898 546,14
|898 546,14
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 00000
|898 546,14
|898 546,14
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 S6670
|898 546,14
|898 546,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|40 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|01
|13
|01 5 01 S6670
|300
|98 546,14
|98 546,14
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|760 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|01
|13
|03 0 00 00000
|25 126 800,00
|23 514 600,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 00 00000
|25 126 800,00
|23 514 600,00
|Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
|01
|13
|03 1 01 00000
|10 000,00
|10 000,00
|Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)
|01
|13
|03 1 01 21300
|10 000,00
|10 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|03 1 01 21300
|200
|10 000,00
|10 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 02 00000
|25 116 800,00
|23 504 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|01
|13
|03 1 02 09000
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|24 826 800,00
|23 214 600,00
|Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения
|01
|13
|03 1 02 21310
|290 000,00
|290 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|03 1 02 21310
|200
|290 000,00
|290 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|13
|05 0 00 00000
|81 665 500,00
|49 489 500,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|13
|05 2 00 00000
|200 000,00
|200 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|01
|13
|05 2 02 00000
|200 000,00
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|01
|13
|05 2 02 21540
|200 000,00
|200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|05 2 02 21540
|800
|200 000,00
|200 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|13
|05 3 00 00000
|41 194 300,00
|39 018 300,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 583 800,00
|6 583 800,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|01
|13
|05 3 01 85060
|4 102 000,00
|4 102 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 728 938,30
|3 728 938,30
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|373 061,70
|373 061,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 256 100,00
|1 256 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 057 958,00
|1 057 958,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|198 142,00
|198 142,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 225 700,00
|1 225 700,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 056 706,20
|1 056 706,20
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|168 993,80
|168 993,80
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|01
|13
|05 3 02 00000
|33 510 500,00
|31 334 500,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|01
|13
|05 3 02 08000
|33 510 500,00
|31 334 500,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|26 732 300,00
|26 048 200,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|6 661 020,00
|5 169 120,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|05 3 02 08000
|800
|117 180,00
|117 180,00
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 00000
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 21680
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|01
|13
|05 4 00 00000
|40 271 200,00
|10 271 200,00
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|01
|13
|05 4 01 00000
|560 000,00
|560 000,00
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества
|01
|13
|05 4 01 21600
|560 000,00
|560 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 01 21600
|200
|560 000,00
|560 000,00
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 00000
|2 184 800,00
|2 184 800,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 21640
|2 184 800,00
|2 184 800,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|2 184 800,00
|2 184 800,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|01
|13
|05 4 03 00000
|37 526 400,00
|7 526 400,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|01
|13
|05 4 03 20240
|500 000,00
|500 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 03 20240
|200
|500 000,00
|500 000,00
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|01
|13
|05 4 03 S6010
|30 000 000,00
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|01
|13
|05 4 03 S6010
|400
|30 000 000,00
|0,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|13
|99 0 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|13
|99 9 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|01
|13
|99 9 00 03050
|513 000,00
|513 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|513 000,00
|513 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|14 339 545,00
|13 678 445,00
|Органы юстиции
|03
|04
|4 466 345,00
|4 446 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 466 345,00
|4 446 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 466 345,00
|4 446 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|03
|04
|99 4 00 59300
|2 090 000,00
|2 070 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|2 090 000,00
|2 070 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 376 345,00
|2 376 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 521 070,00
|1 521 070,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|855 275,00
|855 275,00
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|03
|10
|03 0 00 00000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 00 00000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 02 00000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|03
|10
|03 1 02 08000
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 873 200,00
|9 232 100,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|458 183 902,59
|127 813 930,00
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 044 200,00
|1 044 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|923 564,60
|923 564,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|120 635,40
|120 635,40
|Транспорт
|04
|08
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|08
|02 0 00 00000
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 00 00000
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 01 00000
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|04
|08
|02 2 01 61040
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|15 000 000,00
|15 000 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|437 555 702,59
|107 185 730,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|09
|02 0 00 00000
|437 555 702,59
|107 185 730,00
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|04
|09
|02 1 00 00000
|437 555 702,59
|107 185 730,00
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|04
|09
|02 1 01 00000
|16 730 169,33
|35 246 954,49
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|04
|09
|02 1 01 21000
|7 590 179,91
|19 771 446,49
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|7 590 179,91
|19 771 446,49
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|04
|09
|02 1 01 21010
|9 130 296,00
|9 535 508,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|9 130 296,00
|9 535 508,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района
|04
|09
|02 1 01 S6070
|9 693,42
|5 940 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 S6070
|200
|9 693,42
|5 940 000,00
|Региональный проект «Дорожная сеть»
|04
|09
|02 1 R1 00000
|420 825 533,26
|71 938 775,51
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|420 825 533,26
|71 938 775,51
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|200
|420 825 533,26
|71 938 775,51
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|4 584 000,00
|4 584 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|12
|02 0 00 00000
|1 500 000,00
|1 500 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|04
|12
|02 6 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|04
|12
|02 8 00 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|04
|12
|02 8 01 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|04
|12
|02 8 01 26020
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|04
|12
|04 0 00 00000
|3 084 000,00
|3 084 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 00 00000
|2 450 000,00
|2 450 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|04
|12
|04 1 01 21400
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|04
|12
|04 1 01 21420
|50 000,00
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|50 000,00
|50 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|04
|12
|04 1 02 00000
|2 300 000,00
|2 300 000,00
|Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец
|04
|12
|04 1 02 21410
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21410
|800
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 02 21450
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|600 000,00
|600 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|400 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|04
|12
|04 2 00 00000
|634 000,00
|634 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|04
|12
|04 2 01 00000
|604 000,00
|604 000,00
|Взнос в Ассоциацию малых туристских городов
|04
|12
|04 2 01 21370
|95 000,00
|95 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 2 01 21370
|800
|95 000,00
|95 000,00
|Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров
|04
|12
|04 2 01 21470
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 01 21470
|200
|300 000,00
|300 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|04
|12
|04 2 01 21480
|209 000,00
|209 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|209 000,00
|209 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|04
|12
|04 2 02 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|04
|12
|04 2 02 21490
|30 000,00
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|30 000,00
|30 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|259 983 479,18
|323 404 452,33
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|30 510 119,44
|116 968 362,59
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|01
|02 0 00 00000
|30 510 119,44
|116 968 362,59
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 00 00000
|25 310 119,44
|111 768 362,59
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 F3 00000
|25 310 119,44
|111 768 362,59
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|05
|01
|02 4 F3 67483
|19 674 194,62
|87 149 757,44
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|19 674 194,62
|87 149 757,44
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|05
|01
|02 4 F3 67484
|5 114 324,82
|22 325 205,15
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|5 114 324,82
|22 325 205,15
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|521 600,00
|2 293 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|521 600,00
|2 293 400,00
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|05
|02
|06 0 00 00000
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|05
|02
|06 1 00 00000
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|05
|02
|06 1 02 00000
|44 046 394,25
|35 703 243,68
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий
|05
|02
|06 1 02 26080
|388 100,00
|362 900,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|06 1 02 26080
|200
|388 100,00
|362 900,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|05
|02
|06 1 02 S6080
|43 658 294,25
|35 340 343,68
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|06 1 02 S6080
|200
|43 658 294,25
|35 340 343,68
|Благоустройство
|05
|03
|174 870 265,49
|160 861 646,06
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|03
|02 0 00 00000
|96 257 604,43
|83 396 785,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|03
|02 6 00 00000
|96 257 604,43
|83 396 785,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|05
|03
|02 6 01 00000
|94 746 089,43
|81 885 270,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|05
|03
|02 6 01 09000
|63 280 249,43
|53 638 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|63 280 249,43
|53 638 100,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|05
|03
|02 6 01 21100
|30 028 805,52
|28 067 170,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|30 028 805,52
|28 067 170,00
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|180 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|05
|03
|02 6 01 L2991
|1 257 034,48
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 L2991
|200
|1 257 034,48
|0,00
|Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»
|05
|03
|02 6 04 00000
|1 511 515,00
|1 511 515,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|05
|03
|02 6 04 85170
|1 511 515,00
|1 511 515,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|1 511 515,00
|1 511 515,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|05
|03
|06 0 00 00000
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|05
|03
|06 1 00 00000
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|05
|03
|06 1 03 00000
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|05
|03
|06 1 03 21720
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|16 632 000,00
|15 552 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|05
|03
|07 0 00 00000
|61 980 661,06
|61 912 861,06
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|05
|03
|07 1 00 00000
|61 980 661,06
|61 912 861,06
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|05
|03
|07 1 02 00000
|1 044 100,00
|976 300,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
|05
|03
|07 1 02 22010
|1 044 100,00
|976 300,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 02 22010
|200
|44 100,00
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 02 22010
|400
|1 000 000,00
|976 300,00
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|05
|03
|07 1 F2 00000
|60 936 561,06
|60 936 561,06
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|05
|03
|07 1 F2 55550
|32 821 160,04
|32 821 160,04
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 821 160,04
|32 821 160,04
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|05
|02 0 00 00000
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 00 00000
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 03 00000
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|05
|05
|02 6 03 00110
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|10 556 700,00
|9 871 200,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 105 663 333,40
|1 070 128 850,31
|Дошкольное образование
|07
|01
|445 655 385,11
|441 292 505,77
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|01
|01 0 00 00000
|445 155 385,11
|440 792 505,77
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 2 00 00000
|91 606,67
|63 359,09
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|01
|01 2 01 00000
|91 606,67
|63 359,09
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|01
|01 2 01 S6590
|91 606,67
|63 359,09
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|91 606,67
|63 359,09
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|01
|01 3 00 00000
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|01
|01 3 01 00000
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|01
|01 3 01 20120
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 3 01 20120
|600
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 4 00 00000
|443 677 528,44
|438 704 975,15
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|07
|01
|01 4 01 00000
|437 327 128,44
|432 354 575,15
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|01
|01 4 01 09000
|76 576 028,44
|71 603 475,15
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|76 576 028,44
|71 603 475,15
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|07
|01
|01 4 01 85350
|360 751 100,00
|360 751 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|360 751 100,00
|360 751 100,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|07
|01
|01 Д 00 00000
|0,00
|637 921,53
|Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»
|07
|01
|01 Д 02 00000
|0,00
|637 921,53
|Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|0,00
|637 921,53
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|600
|0,00
|637 921,53
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|07
|01
|06 0 00 00000
|500 000,00
|500 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|07
|01
|06 1 00 00000
|500 000,00
|500 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|07
|01
|06 1 01 00000
|500 000,00
|500 000,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|07
|01
|06 1 01 21730
|500 000,00
|500 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|06 1 01 21730
|600
|500 000,00
|500 000,00
|Общее образование
|07
|02
|516 381 978,69
|508 931 293,53
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|02
|01 0 00 00000
|516 351 978,69
|508 901 293,53
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|07
|02
|01 1 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»
|07
|02
|01 1 04 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости
|07
|02
|01 1 04 20060
|600 000,00
|600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 1 04 20060
|600
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 2 00 00000
|186 770,77
|206 127,47
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|02
|01 2 01 00000
|186 770,77
|206 127,47
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|02
|01 2 01 S6590
|186 770,77
|206 127,47
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|186 770,77
|206 127,47
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|02
|01 3 00 00000
|2 113 743,18
|1 386 250,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|02
|01 3 01 00000
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|02
|01 3 01 20120
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|07
|02
|01 3 04 00000
|727 493,18
|0,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|07
|02
|01 3 04 S6160
|727 493,18
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 04 S6160
|600
|727 493,18
|0,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 4 00 00000
|512 223 022,85
|505 875 877,23
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|07
|02
|01 4 02 00000
|480 584 422,85
|474 237 277,23
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|02
|01 4 02 09000
|62 006 600,00
|57 980 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|62 006 600,00
|57 980 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|07
|02
|01 4 02 85090
|376 683 880,00
|376 683 880,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|376 683 880,00
|376 683 880,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|07
|02
|01 4 02 85130
|24 728 434,85
|22 407 689,23
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|841 280,00
|841 280,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|23 887 154,85
|21 566 409,23
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
|07
|02
|01 4 02 85140
|6 155 380,00
|6 155 380,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85140
|300
|6 155 380,00
|6 155 380,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|07
|02
|01 4 02 85160
|11 005 128,00
|11 005 128,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|11 005 128,00
|11 005 128,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|07
|02
|01 4 02 85420
|5 000,00
|5 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|5 000,00
|5 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|31 638 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|31 638 600,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|07
|02
|01 Д 00 00000
|1 228 441,89
|833 038,83
|Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
|07
|02
|01 Д 03 00000
|1 228 441,89
|833 038,83
|Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|1 228 441,89
|833 038,83
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|600
|1 228 441,89
|833 038,83
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|30 000,00
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|103 021 769,60
|81 321 851,01
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|03
|01 0 00 00000
|103 021 769,60
|81 321 851,01
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 2 00 00000
|16 010,90
|12 670,59
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|03
|01 2 01 00000
|16 010,90
|12 670,59
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|03
|01 2 01 S6590
|16 010,90
|12 670,59
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|16 010,90
|12 670,59
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|03
|01 3 00 00000
|16 000 000,00
|0,00
|Региональный проект «Культурная среда»
|07
|03
|01 3 A1 00000
|16 000 000,00
|0,00
|Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|16 000 000,00
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|200
|16 000 000,00
|0,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 4 00 00000
|31 064 900,00
|29 067 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|07
|03
|01 4 03 00000
|30 764 900,00
|28 767 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 4 03 09000
|30 764 900,00
|28 767 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|30 764 900,00
|28 767 200,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|07
|03
|01 8 00 00000
|55 940 858,70
|52 241 980,42
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|07
|03
|01 8 01 00000
|55 784 600,00
|52 241 980,42
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 8 01 09000
|55 784 600,00
|52 241 980,42
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|55 784 600,00
|52 241 980,42
|Региональный проект «Творческие люди»
|07
|03
|01 8 A2 00000
|156 258,70
|0,00
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|07
|03
|01 8 A2 86280
|156 258,70
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|156 258,70
|0,00
|Молодежная политика
|07
|07
|8 581 000,00
|8 581 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|07
|01 0 00 00000
|8 581 000,00
|8 581 000,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 381 000,00
|7 381 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|07
|07
|01 1 01 00000
|1 876 000,00
|1 876 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|07
|01 1 01 09000
|1 600 000,00
|1 600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|1 600 000,00
|1 600 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|07
|07
|01 1 01 20020
|276 000,00
|276 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|276 000,00
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|07
|07
|01 1 03 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|07
|07
|01 1 03 20040
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 03 20040
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 00 00000
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|07
|07
|01 9 01 00000
|1 050 000,00
|1 050 000,00
|Поддержка развития молодежного движения
|07
|07
|01 9 01 20370
|170 000,00
|170 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|170 000,00
|170 000,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|07
|07
|01 9 01 20380
|850 000,00
|850 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|850 000,00
|850 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|07
|07
|01 9 01 20390
|30 000,00
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|30 000,00
|30 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|150 000,00
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|32 023 200,00
|30 002 200,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|09
|01 0 00 00000
|32 023 200,00
|30 002 200,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|09
|01 4 00 00000
|32 023 200,00
|30 002 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|07
|09
|01 4 04 00000
|26 516 400,00
|24 794 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|09
|01 4 04 09000
|26 516 400,00
|24 794 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|26 516 400,00
|24 794 600,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 20190
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|07
|09
|01 4 06 00000
|4 606 800,00
|4 307 600,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|07
|09
|01 4 06 00110
|4 606 800,00
|4 307 600,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|4 606 800,00
|4 307 600,00
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|139 167 085,06
|130 286 747,45
|Культура
|08
|01
|135 394 985,06
|126 759 447,45
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|01
|01 0 00 00000
|135 258 985,06
|126 623 447,45
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|08
|01
|01 5 00 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|08
|01
|01 5 03 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|08
|01
|01 5 03 S6630
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 5 03 S6630
|200
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|01
|01 8 00 00000
|134 958 985,06
|126 323 447,45
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|08
|01
|01 8 01 00000
|134 958 985,06
|126 323 447,45
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|08
|01
|01 8 01 09000
|129 405 560,06
|120 874 875,45
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|129 405 560,06
|120 874 875,45
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|08
|01
|01 8 01 20350
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|08
|01
|01 8 01 L4660
|3 753 425,00
|3 648 572,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|3 753 425,00
|3 648 572,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|08
|01
|06 0 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|08
|01
|06 1 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|08
|01
|06 1 01 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|08
|01
|06 1 01 21730
|136 000,00
|136 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|06 1 01 21730
|600
|136 000,00
|136 000,00
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|04
|01 0 00 00000
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|04
|01 8 00 00000
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|08
|04
|01 8 02 00000
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|08
|04
|01 8 02 00110
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|3 772 100,00
|3 527 300,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|107 117 161,73
|114 269 815,10
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|01
|05 0 00 00000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|01
|05 3 00 00000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|10
|01
|05 3 03 00000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|10
|01
|05 3 03 01000
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|5 907 600,00
|5 907 600,00
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|47 597 488,73
|54 750 142,10
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|03
|01 0 00 00000
|42 357 702,73
|43 286 059,10
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|03
|01 4 00 00000
|42 357 702,73
|43 286 059,10
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|10
|03
|01 4 02 00000
|2 672 696,00
|2 672 696,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|10
|03
|01 4 02 85130
|2 672 696,00
|2 672 696,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|2 672 696,00
|2 672 696,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|10
|03
|01 4 09 00000
|39 685 006,73
|40 613 363,10
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|10
|03
|01 4 09 R3040
|39 685 006,73
|40 613 363,10
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|39 685 006,73
|40 613 363,10
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|10
|03
|02 0 00 00000
|5 239 786,00
|11 464 083,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|10
|03
|02 7 00 00000
|5 239 786,00
|11 464 083,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|10
|03
|02 7 01 00000
|5 239 786,00
|11 464 083,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
|10
|03
|02 7 01 51350
|740 309,00
|0,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 51350
|300
|740 309,00
|0,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|10
|03
|02 7 01 51760
|1 499 477,00
|1 464 083,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|1 499 477,00
|1 464 083,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|10
|03
|02 7 01 85010
|3 000 000,00
|10 000 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|3 000 000,00
|10 000 000,00
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|48 522 973,00
|48 522 973,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|04
|01 0 00 00000
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|04
|01 4 00 00000
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|10
|04
|01 4 01 00000
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|10
|04
|01 4 01 85040
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|04
|01 4 01 85040
|600
|15 757 412,00
|15 757 412,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|10
|04
|99 0 00 00000
|32 765 561,00
|32 765 561,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|10
|04
|99 8 00 00000
|32 765 561,00
|32 765 561,00
|Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|10
|04
|99 8 00 85050
|29 905 331,00
|29 905 331,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85050
|200
|6 505 331,00
|6 505 331,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85050
|300
|23 400 000,00
|23 400 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
|10
|04
|99 8 00 85320
|351 750,00
|351 750,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85320
|200
|1 750,00
|1 750,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85320
|300
|350 000,00
|350 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
|10
|04
|99 8 00 85360
|2 508 480,00
|2 508 480,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85360
|200
|12 480,00
|12 480,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85360
|300
|2 496 000,00
|2 496 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
|10
|06
|05 3 01 85150
|5 089 100,00
|5 089 100,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|10
|06
|05 3 01 85150
|100
|4 442 113,40
|4 442 113,40
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|06
|05 3 01 85150
|200
|646 986,60
|646 986,60
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|679 346 817,14
|94 616 688,12
|Физическая культура
|11
|01
|673 903 100,00
|89 677 353,30
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|01
|01 0 00 00000
|673 767 100,00
|89 541 353,30
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|11
|01
|01 3 00 00000
|578 000 000,00
|0,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 3 02 00000
|578 000 000,00
|0,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце
|11
|01
|01 3 02 20250
|570 000 000,00
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|11
|01
|01 3 02 20250
|400
|570 000 000,00
|0,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|11
|01
|01 3 02 S6010
|8 000 000,00
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|01
|01 3 02 S6010
|200
|8 000 000,00
|0,00
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 00 00000
|95 767 100,00
|89 541 353,30
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 01 00000
|49 878 700,00
|46 639 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 01 09000
|49 878 700,00
|46 639 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|49 878 700,00
|46 639 800,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|11
|01
|01 7 03 00000
|45 888 400,00
|42 901 553,30
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 03 09000
|45 888 400,00
|42 901 553,30
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|45 888 400,00
|42 901 553,30
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|11
|01
|06 0 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|11
|01
|06 1 00 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|11
|01
|06 1 01 00000
|136 000,00
|136 000,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|11
|01
|06 1 01 21730
|136 000,00
|136 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|06 1 01 21730
|600
|136 000,00
|136 000,00
|Массовый спорт
|11
|02
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|02
|01 0 00 00000
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|02
|01 6 00 00000
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»
|11
|02
|01 6 01 00000
|2 147 717,14
|1 500 000,00
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|1 314 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|380 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|934 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
|11
|02
|01 6 01 S6440
|1 837 717,14
|0,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|02
|01 6 01 S6440
|100
|577 717,14
|0,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 S6440
|200
|1 260 000,00
|0,00
|Спорт высших достижений
|11
|03
|0,00
|357 334,82
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|03
|01 0 00 00000
|0,00
|357 334,82
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|03
|01 7 00 00000
|0,00
|357 334,82
|Региональный проект «Спорт — норма жизни»
|11
|03
|01 7 P5 00000
|0,00
|357 334,82
|Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
|11
|03
|01 7 P5 86820
|0,00
|357 334,82
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|03
|01 7 P5 86820
|600
|0,00
|357 334,82
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|05
|01 0 00 00000
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|05
|01 6 00 00000
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|11
|05
|01 6 02 00000
|3 296 000,00
|3 082 000,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|11
|05
|01 6 02 00110
|3 270 659,00
|3 060 185,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|3 270 659,00
|3 060 185,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|11
|05
|01 6 02 00120
|25 341,00
|21 815,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|05
|01 6 02 00120
|200
|25 341,00
|21 815,00
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|16 004 800,00
|14 965 500,00
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|01
|05 0 00 00000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|01
|05 1 00 00000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|01
|05 1 01 00000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|01
|05 1 01 09000
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|11 480 100,00
|10 734 600,00
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|02
|05 0 00 00000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|02
|05 1 00 00000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|02
|05 1 01 00000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|02
|05 1 01 09000
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|3 785 500,00
|3 539 700,00
|Другие вопросы в области средств массовой информации
|12
|04
|739 200,00
|691 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|04
|05 0 00 00000
|739 200,00
|691 200,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|04
|05 1 00 00000
|739 200,00
|691 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|12
|04
|05 1 02 00000
|739 200,00
|691 200,00
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|12
|04
|05 1 02 21530
|403 200,00
|356 200,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|12
|04
|05 1 02 21530
|200
|403 200,00
|356 200,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|12
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|12
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|12
|04
|05 1 02 21570
|236 000,00
|235 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|12
|04
|05 1 02 21570
|200
|236 000,00
|235 000,00
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|13
|200 000,00
|3 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|13
|01
|200 000,00
|3 900 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|13
|01
|05 0 00 00000
|200 000,00
|3 900 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 00 00000
|200 000,00
|3 900 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 03 00000
|200 000,00
|3 900 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|200 000,00
|3 900 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|200 000,00
|3 900 000,00
|УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Условно утвержденные расходы
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Условно утвержденные расходы
|40 500 000,00
|44 200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|40 500 000,00
|44 200 000,00»;
14) приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год
руб.
|Наименование
|Целевая статья
|Вид расхода
|Раздел
|Подраздел
|Сумма
|МП
|ПМп
|ОМ
|Направление
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|1 770 498 794,54
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|01
|1
|8 440 997,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|01
|1
|01
|2 615 997,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|09000
|600
|07
|07
|2 525 361,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|20020
|600
|07
|07
|90 636,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|01
|1
|02
|5 225 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|02
|20030
|600
|07
|07
|5 225 000,00
|Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»
|01
|1
|04
|600 000,00
|Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|04
|20060
|600
|07
|02
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|01
|2
|290 072,17
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|01
|2
|01
|290 072,17
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|01
|119 533,74
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|02
|155 394,43
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|03
|15 144,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|01
|3
|258 874 128,55
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|01
|3
|01
|102 375 525,09
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|01
|20120
|200
|07
|02
|54 650 310,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|01
|3 200 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|02
|2 314 013,00
|Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|87080
|600
|07
|02
|4 158 400,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|01
|S6010
|200
|07
|02
|38 052 802,09
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|01
|3
|02
|77 747 000,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|01
|3
|02
|20250
|400
|11
|01
|77 747 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|01
|3
|03
|77 746 749,57
|Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|03
|20140
|200
|08
|01
|71 877 049,27
|Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|01
|3
|03
|20150
|400
|08
|01
|5 389 700,30
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|03
|20160
|200
|08
|01
|480 000,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|01
|3
|04
|1 004 853,89
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|04
|S6160
|600
|07
|02
|1 004 853,89
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|01
|4
|1 144 548 660,95
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|01
|4
|01
|474 791 177,99
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|09000
|600
|07
|01
|82 207 142,99
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|01
|85040
|200
|10
|04
|182 242,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|01
|85040
|300
|10
|04
|9 514 412,78
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|85040
|600
|10
|04
|2 452 800,22
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|85350
|600
|07
|01
|380 434 580,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|01
|4
|02
|516 274 571,70
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|09000
|600
|07
|02
|81 651 306,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85090
|600
|07
|02
|390 240 510,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|02
|85130
|300
|07
|02
|841 280,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85130
|600
|07
|02
|24 452 173,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85130
|600
|10
|03
|2 672 696,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|02
|85140
|300
|07
|02
|6 155 380,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85160
|600
|07
|02
|10 256 726,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|02
|85420
|300
|07
|02
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|01
|4
|03
|41 963 655,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|03
|09000
|600
|07
|03
|41 963 655,00
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|01
|4
|04
|29 388 094,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|04
|09000
|600
|07
|09
|29 388 094,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|01
|4
|05
|888 400,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|05
|20190
|200
|07
|09
|888 400,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|01
|4
|06
|4 979 579,19
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|4
|06
|00110
|100
|07
|09
|4 925 129,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|06
|00120
|200
|07
|09
|54 450,19
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|01
|4
|07
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|07
|20050
|600
|07
|03
|300 000,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|01
|4
|08
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|08
|20500
|600
|07
|01
|6 350 400,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|01
|4
|09
|37 974 183,07
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|09
|R3040
|600
|10
|03
|37 974 183,07
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|01
|4
|10
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|10
|53030
|600
|07
|02
|31 638 600,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|01
|5
|1 198 546,14
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|5
|01
|898 546,14
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|5
|01
|S6670
|200
|01
|13
|40 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|5
|01
|S6670
|300
|01
|13
|98 546,14
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|5
|01
|S6670
|600
|01
|13
|760 000,00
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|01
|5
|03
|300 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|5
|03
|S6630
|600
|08
|01
|300 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|01
|6
|6 832 923,67
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»
|01
|6
|01
|1 934 959,86
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20300
|200
|11
|02
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20320
|200
|11
|02
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|6
|01
|20330
|100
|11
|02
|80 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20330
|200
|11
|02
|44 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|6
|01
|S6440
|100
|11
|02
|454 959,86
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|S6440
|200
|11
|02
|1 170 000,00
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|01
|6
|02
|4 897 963,81
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|6
|02
|00110
|100
|11
|05
|4 708 193,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|02
|00120
|200
|11
|05
|189 770,81
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|01
|7
|104 944 700,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|01
|7
|01
|54 581 300,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|7
|01
|09000
|600
|11
|01
|54 581 300,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|01
|7
|03
|50 363 400,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|7
|03
|09000
|600
|11
|01
|50 363 400,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|01
|8
|244 366 514,06
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|01
|8
|01
|240 644 413,20
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|09000
|600
|07
|03
|69 830 509,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|09000
|600
|08
|01
|157 284 275,20
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|8
|01
|20350
|200
|08
|01
|4 464 344,00
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|20350
|600
|08
|01
|4 766 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|L4660
|600
|08
|01
|4 299 285,00
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|01
|8
|02
|3 551 043,24
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|8
|02
|00110
|100
|08
|04
|3 436 783,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|8
|02
|00120
|200
|08
|01
|-936,83
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|8
|02
|00120
|200
|08
|04
|115 197,07
|Региональный проект «Творческие люди»
|01
|8
|A2
|171 057,62
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|A2
|86280
|600
|07
|03
|123 604,50
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|A2
|86280
|600
|08
|01
|47 453,12
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|01
|9
|755 852,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|01
|9
|01
|605 852,00
|Поддержка развития молодежного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|9
|01
|20370
|200
|07
|07
|146 452,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|9
|01
|20380
|200
|07
|07
|429 400,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|9
|01
|20390
|200
|07
|07
|30 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|01
|9
|02
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)
|01
|9
|02
|20400
|800
|07
|07
|150 000,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|01
|Д
|246 400,00
|Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта»
|01
|Д
|01
|246 400,00
|Повышение доступности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|Д
|01
|20440
|200
|05
|03
|246 400,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|02
|722 544 129,88
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|02
|1
|488 908 432,24
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|02
|1
|01
|316 308 432,24
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|21000
|200
|04
|09
|89 295 662,66
|Обеспечение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|21010
|200
|04
|09
|7 724 863,82
|Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|21030
|200
|04
|09
|400 000,00
|Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|1
|01
|21030
|400
|04
|09
|586 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|21220
|200
|04
|09
|103 500,00
|Расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|1
|01
|S6030
|400
|04
|09
|38 433 155,62
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|S6230
|200
|04
|09
|7 048 724,14
|Обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|1
|01
|S6300
|400
|04
|09
|172 716 526,00
|Региональный проект «Дорожная сеть»
|02
|1
|R1
|172 600 000,00
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|R1
|53930
|200
|04
|09
|70 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|R1
|Д3934
|200
|04
|09
|102 600 000,00
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|02
|2
|12 489 685,03
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|02
|2
|01
|12 489 685,03
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|2
|01
|61040
|200
|04
|08
|12 489 685,03
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|02
|3
|5 137 661,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|02
|3
|01
|5 137 661,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|3
|01
|21050
|200
|05
|01
|5 137 661,00
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|02
|4
|35 869 630,67
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|02
|4
|F3
|35 869 630,67
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|4
|F3
|67483
|400
|05
|01
|25 132 589,16
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|4
|F3
|67484
|400
|05
|01
|4 471 041,51
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|4
|F3
|6748S
|400
|05
|01
|6 266 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|02
|6
|170 931 416,94
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|02
|6
|01
|155 553 284,12
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|6
|01
|09000
|600
|05
|03
|80 878 250,79
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|01
|21100
|200
|05
|03
|39 488 427,17
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|6
|01
|21100
|600
|01
|13
|445 847,54
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|02
|6
|01
|21170
|300
|05
|03
|180 000,00
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|6
|01
|S6230
|600
|04
|09
|34 482 758,62
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|01
|S6380
|200
|05
|02
|78 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|02
|6
|02
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» (Иные бюджетные ассигнования)
|02
|6
|02
|61110
|800
|04
|12
|600 000,00
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|02
|6
|03
|11 568 783,82
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|02
|6
|03
|00110
|100
|05
|05
|10 679 259,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|03
|00120
|200
|05
|05
|879 524,82
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)
|02
|6
|03
|00120
|800
|05
|05
|10 000,00
|Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»
|02
|6
|04
|3 209 349,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|04
|85170
|200
|05
|03
|3 209 349,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|02
|7
|8 277 304,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|02
|7
|01
|8 277 304,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|02
|7
|01
|51350
|300
|10
|03
|746 227,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|02
|7
|01
|51760
|300
|10
|03
|1 499 077,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|02
|7
|01
|85010
|300
|10
|03
|6 032 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|02
|8
|900 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|02
|8
|01
|900 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|8
|01
|26020
|200
|04
|12
|900 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|02
|9
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|02
|9
|01
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|9
|01
|20070
|600
|07
|02
|30 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|03
|37 597 340,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|1
|37 597 340,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|1
|02
|37 597 340,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|03
|1
|02
|08000
|100
|03
|10
|9 538 480,20
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|03
|1
|02
|08000
|200
|03
|10
|1 166 059,80
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
|03
|1
|02
|08000
|800
|03
|10
|24 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|03
|1
|02
|09000
|600
|01
|13
|26 868 800,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|04
|1 796 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|04
|1
|1 650 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|04
|1
|01
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|1
|01
|21400
|200
|04
|12
|116 996,67
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|1
|01
|21420
|200
|04
|12
|33 003,33
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|04
|1
|02
|1 500 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Иные бюджетные ассигнования)
|04
|1
|02
|21450
|800
|04
|12
|1 100 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства (Иные бюджетные ассигнования)
|04
|1
|02
|21460
|800
|04
|12
|400 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|04
|2
|146 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|04
|2
|01
|116 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|2
|01
|21480
|200
|04
|12
|116 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|04
|2
|02
|30 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|2
|02
|21490
|200
|04
|12
|30 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|05
|223 368 926,30
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|05
|1
|18 151 368,71
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|05
|1
|01
|16 611 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|05
|1
|01
|09000
|600
|12
|01
|12 424 300,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|05
|1
|01
|09000
|600
|12
|02
|4 186 900,00
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|05
|1
|02
|600 000,00
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|1
|02
|21530
|200
|12
|04
|250 000,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|1
|02
|21560
|200
|12
|04
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|1
|02
|21570
|200
|12
|04
|250 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|05
|1
|03
|940 168,71
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|1
|03
|00110
|100
|01
|13
|105 428,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|1
|03
|00110
|100
|12
|04
|819 079,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|1
|03
|00120
|200
|12
|04
|15 660,75
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|05
|2
|14 606 085,87
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|05
|2
|01
|10 506 085,87
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|2
|01
|00110
|100
|01
|06
|9 435 935,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|2
|01
|00120
|200
|01
|06
|1 052 150,87
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)
|05
|2
|01
|00120
|800
|01
|06
|18 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|05
|2
|02
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|2
|02
|21540
|200
|01
|04
|200 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|05
|2
|03
|1 900 000,00
|Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
|05
|2
|03
|21550
|700
|13
|01
|1 900 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|05
|2
|04
|2 000 000,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|2
|04
|08000
|100
|01
|13
|1 200 000,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|2
|04
|08000
|200
|01
|13
|800 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|05
|3
|120 111 137,52
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|05
|3
|01
|71 953 522,30
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|00110
|100
|01
|04
|54 693 217,04
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|00120
|100
|01
|04
|50 000,00
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|00120
|200
|01
|04
|3 614 205,26
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85060
|100
|01
|13
|3 728 938,30
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85060
|200
|01
|13
|202 061,70
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85070
|100
|01
|13
|1 057 958,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85070
|200
|01
|13
|93 542,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85080
|100
|01
|13
|1 056 706,20
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85080
|200
|01
|13
|168 993,80
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85150
|100
|10
|06
|4 457 828,40
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85150
|200
|10
|06
|679 271,60
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85340
|100
|04
|01
|923 564,60
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85340
|200
|04
|01
|120 635,40
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|01
|03
|118 431,08
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|01
|04
|392 843,90
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|01
|06
|238 444,92
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|05
|05
|34 350,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|07
|09
|127 347,12
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|08
|04
|107 962,36
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|11
|05
|87 220,62
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|05
|3
|02
|41 359 985,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|02
|08000
|100
|01
|13
|29 531 002,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|02
|08000
|200
|01
|13
|11 288 218,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
|05
|3
|02
|08000
|800
|01
|13
|540 765,00
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|05
|3
|03
|6 079 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|05
|3
|03
|01000
|300
|10
|01
|6 079 630,22
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|05
|3
|04
|718 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|04
|21680
|200
|01
|13
|718 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|05
|4
|70 500 334,20
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|05
|4
|01
|475 533,97
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|4
|01
|21600
|200
|01
|13
|475 533,97
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|05
|4
|02
|2 184 800,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|4
|02
|21640
|200
|01
|13
|2 184 800,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|05
|4
|03
|67 840 000,23
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|4
|03
|20240
|200
|01
|13
|60 813 600,23
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|05
|4
|03
|20270
|400
|01
|13
|7 026 400,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|06
|60 024 123,02
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|06
|1
|60 024 123,02
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|06
|1
|01
|2 333 619,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|06
|1
|01
|21730
|600
|07
|01
|569 619,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|06
|1
|01
|S6080
|600
|07
|01
|1 229 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|06
|1
|01
|S6080
|600
|07
|02
|535 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|06
|1
|02
|39 690 504,02
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|02
|26080
|200
|05
|02
|279 990,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|02
|26090
|200
|05
|03
|599 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|02
|S6080
|200
|05
|02
|38 811 514,02
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|06
|1
|03
|18 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|03
|21720
|200
|05
|03
|18 000 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|07
|92 420 396,72
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|07
|1
|92 420 396,72
|Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»
|07
|1
|01
|2 441 575,56
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|01
|22000
|200
|05
|03
|2 441 575,56
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|07
|1
|02
|1 999 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|02
|22010
|200
|05
|03
|999 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|07
|1
|02
|22010
|400
|05
|03
|1 000 000,00
|Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»
|07
|1
|04
|5 509 513,79
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|04
|22040
|200
|05
|03
|337 100,00
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|04
|S6420
|200
|05
|03
|5 172 413,79
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|07
|1
|F2
|82 470 307,37
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|F2
|55550
|200
|05
|03
|20 087 637,37
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|07
|1
|F2
|55550
|400
|05
|03
|32 736 656,74
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|F2
|Д5551
|200
|05
|03
|2 807 892,89
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|07
|1
|F2
|Д5551
|400
|05
|03
|26 838 120,37
|Итого по Муниципальным программам
|2 908 249 710,46
|Непрограммные расходы городского бюджета
|99
|73 013 372,85
|Резервные фонды
|99
|3
|4 000 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|3
|00
|05000
|200
|01
|13
|505 093,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|99
|3
|00
|05000
|300
|01
|13
|296 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)
|99
|3
|00
|05000
|800
|01
|11
|3 198 907,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|99
|4
|4 466 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|4
|00
|59300
|100
|03
|04
|2 090 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|4
|00
|85020
|100
|03
|04
|1 483 972,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|4
|00
|85020
|200
|03
|04
|892 373,00
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|99
|5
|6 896 946,65
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|5
|00
|00030
|100
|01
|03
|2 167 427,00
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|5
|00
|00040
|100
|01
|03
|981 822,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|5
|00
|00110
|100
|01
|03
|3 468 143,00
|Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|5
|00
|00120
|200
|01
|03
|279 554,65
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|99
|6
|2 210 697,00
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|6
|00
|00050
|100
|01
|02
|2 150 697,00
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|6
|00
|00050
|200
|01
|02
|60 000,00
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|99
|7
|3 633 118,62
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|7
|00
|00110
|100
|01
|06
|3 391 041,15
|Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|7
|00
|00120
|200
|01
|06
|242 077,47
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|99
|8
|32 416 661,00
|Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|8
|00
|85050
|200
|10
|04
|6 395 631,00
|Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|99
|8
|00
|85050
|300
|10
|04
|23 000 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|8
|00
|85320
|200
|10
|04
|1 750,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|99
|8
|00
|85320
|300
|10
|04
|350 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|8
|00
|85360
|200
|10
|04
|13 280,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|99
|8
|00
|85360
|300
|10
|04
|2 656 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|99
|9
|19 389 604,58
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|9
|00
|03050
|200
|01
|13
|16 450,54
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|9
|00
|03050
|200
|05
|03
|3 372 482,35
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|99
|9
|00
|03050
|400
|01
|13
|1 272 541,78
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
|99
|9
|00
|03050
|800
|01
|13
|9 162 153,14
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
|99
|9
|00
|03050
|800
|04
|09
|633 219,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|9
|00
|51200
|200
|01
|05
|16 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|9
|00
|54690
|200
|01
|13
|1 583 599,90
|Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|9
|00
|55491
|100
|01
|13
|3 333 157,87
|ВСЕГО
|2 981 263 083,31»;
15) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«Приложение 15
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2022 и 2023 годов
руб.
|Наименование
|Целевая статья
|Вид расхода
|Раздел
|Подраздел
|Сумма 2022
|Сумма 2023
|МП
|ПМп
|ОМ
|Направление
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|1 982 388 896,47
|1 354 172 303,12
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|01
|1
|7 981 000,00
|7 981 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|01
|1
|01
|1 876 000,00
|1 876 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|09000
|600
|07
|07
|1 600 000,00
|1 600 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|20020
|600
|07
|07
|276 000,00
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|01
|1
|02
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|02
|20030
|600
|07
|07
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|01
|1
|03
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|03
|20040
|600
|07
|07
|300 000,00
|300 000,00
|Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»
|01
|1
|04
|600 000,00
|600 000,00
|Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|04
|20060
|600
|07
|02
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|01
|2
|294 388,34
|282 157,15
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|01
|2
|01
|294 388,34
|282 157,15
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|01
|91 606,67
|63 359,09
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|02
|186 770,77
|206 127,47
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|03
|16 010,90
|12 670,59
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|01
|3
|597 499 993,18
|2 772 500,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|01
|3
|01
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|01
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|02
|1 386 250,00
|1 386 250,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|01
|3
|02
|578 000 000,00
|0,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|01
|3
|02
|20250
|400
|11
|01
|570 000 000,00
|0,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|02
|S6010
|200
|11
|01
|8 000 000,00
|0,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|01
|3
|04
|727 493,18
|0,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|04
|S6160
|600
|07
|02
|727 493,18
|0,00
|Региональный проект «Культурная среда»
|01
|3
|A1
|16 000 000,00
|0,00
|Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|A1
|5519Б
|200
|07
|03
|16 000 000,00
|0,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|01
|4
|1 077 103 766,02
|1 062 693 723,48
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|01
|4
|01
|453 084 540,44
|448 111 987,15
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|09000
|600
|07
|01
|76 576 028,44
|71 603 475,15
|Расходы на реализацию Зак