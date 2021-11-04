Наименование Целевая статья Вид расхода Раздел Подраздел Сумма

МП ПМп ОМ Направление

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» 01 1 770 498 794,54

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 01 1 8 440 997,00

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях» 01 1 01 2 615 997,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 01 09000 600 07 07 2 525 361,00

Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 01 20020 600 07 07 90 636,00

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений» 01 1 02 5 225 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 20030 600 07 07 5 225 000,00

Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время» 01 1 04 600 000,00

Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 04 20060 600 07 02 600 000,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования» 01 2 290 072,17

Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений» 01 2 01 290 072,17

Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 S6590 600 07 01 119 533,74

Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 S6590 600 07 02 155 394,43

Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 S6590 600 07 03 15 144,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» 01 3 258 874 128,55

Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений» 01 3 01 102 375 525,09

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 20120 200 07 02 54 650 310,00

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 01 20120 600 07 01 3 200 000,00

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 01 20120 600 07 02 2 314 013,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 01 87080 600 07 02 4 158 400,00

Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 S6010 200 07 02 38 052 802,09

Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта» 01 3 02 77 747 000,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 3 02 20250 400 11 01 77 747 000,00

Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры» 01 3 03 77 746 749,57

Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 20140 200 08 01 71 877 049,27

Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 3 03 20150 400 08 01 5 389 700,30

Расходы на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 20160 200 08 01 480 000,00

Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций» 01 3 04 1 004 853,89

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 04 S6160 600 07 02 1 004 853,89

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования» 01 4 1 144 548 660,95

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» 01 4 01 474 791 177,99

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 01 09000 600 07 01 82 207 142,99

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 01 85040 200 10 04 182 242,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 01 85040 300 10 04 9 514 412,78

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 01 85040 600 10 04 2 452 800,22

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 01 85350 600 07 01 380 434 580,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 01 4 02 516 274 571,70

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 09000 600 07 02 81 651 306,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85090 600 07 02 390 240 510,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 02 85130 300 07 02 841 280,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85130 600 07 02 24 452 173,70

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85130 600 10 03 2 672 696,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 02 85140 300 07 02 6 155 380,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85160 600 07 02 10 256 726,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 02 85420 300 07 02 4 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей» 01 4 03 41 963 655,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 03 09000 600 07 03 41 963 655,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей» 01 4 04 29 388 094,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 04 09000 600 07 09 29 388 094,00

Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий» 01 4 05 888 400,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 05 20190 200 07 09 888 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов» 01 4 06 4 979 579,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 4 06 00110 100 07 09 4 925 129,00

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 06 00120 200 07 09 54 450,19

Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» 01 4 07 300 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 07 20050 600 07 03 300 000,00

Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 01 4 08 6 350 400,00

Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 08 20500 600 07 01 6 350 400,00

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 01 4 09 37 974 183,07

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 09 R3040 600 10 03 37 974 183,07

Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» 01 4 10 31 638 600,00

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 10 53030 600 07 02 31 638 600,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества» 01 5 1 198 546,14

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 01 5 01 898 546,14

Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 5 01 S6670 200 01 13 40 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 5 01 S6670 300 01 13 98 546,14

Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 01 S6670 600 01 13 760 000,00

Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство» 01 5 03 300 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 03 S6630 600 08 01 300 000,00

Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта» 01 6 6 832 923,67

Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни» 01 6 01 1 934 959,86

Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 20300 200 11 02 166 000,00

Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 20320 200 11 02 20 000,00

Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 01 20330 100 11 02 80 000,00

Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 20330 200 11 02 44 000,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 01 S6440 100 11 02 454 959,86

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 S6440 200 11 02 1 170 000,00

Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности» 01 6 02 4 897 963,81

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 02 00110 100 11 05 4 708 193,00

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 02 00120 200 11 05 189 770,81

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 01 7 104 944 700,00

Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 01 7 01 54 581 300,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 7 01 09000 600 11 01 54 581 300,00

Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» 01 7 03 50 363 400,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 7 03 09000 600 11 01 50 363 400,00

Подпрограмма «Развитие культуры» 01 8 244 366 514,06

Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства» 01 8 01 240 644 413,20

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 09000 600 07 03 69 830 509,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 09000 600 08 01 157 284 275,20

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 8 01 20350 200 08 01 4 464 344,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 20350 600 08 01 4 766 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 L4660 600 08 01 4 299 285,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства» 01 8 02 3 551 043,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 8 02 00110 100 08 04 3 436 783,00

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 8 02 00120 200 08 01 -936,83

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 8 02 00120 200 08 04 115 197,07

Региональный проект «Творческие люди» 01 8 A2 171 057,62

Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 A2 86280 600 07 03 123 604,50

Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 A2 86280 600 08 01 47 453,12

Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец» 01 9 755 852,00

Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики» 01 9 01 605 852,00

Поддержка развития молодежного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 9 01 20370 200 07 07 146 452,00

Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 9 01 20380 200 07 07 429 400,00

Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 9 01 20390 200 07 07 30 000,00

Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец» 01 9 02 150 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования) 01 9 02 20400 800 07 07 150 000,00

Подпрограмма «Доступная среда» 01 Д 246 400,00

Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта» 01 Д 01 246 400,00

Повышение доступности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 Д 01 20440 200 05 03 246 400,00

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» 02 722 544 129,88

Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» 02 1 488 908 432,24

Основное мероприятие «Дорожная деятельность» 02 1 01 316 308 432,24

Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 21000 200 04 09 89 295 662,66

Обеспечение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 21010 200 04 09 7 724 863,82

Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 21030 200 04 09 400 000,00

Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 1 01 21030 400 04 09 586 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 21220 200 04 09 103 500,00

Расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 1 01 S6030 400 04 09 38 433 155,62

Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 S6230 200 04 09 7 048 724,14

Обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 1 01 S6300 400 04 09 172 716 526,00

Региональный проект «Дорожная сеть» 02 1 R1 172 600 000,00

Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 R1 53930 200 04 09 70 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 R1 Д3934 200 04 09 102 600 000,00

Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения» 02 2 12 489 685,03

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 02 2 01 12 489 685,03

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 61040 200 04 08 12 489 685,03

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 02 3 5 137 661,00

Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов» 02 3 01 5 137 661,00

Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 21050 200 05 01 5 137 661,00

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» 02 4 35 869 630,67

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 02 4 F3 35 869 630,67

Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 4 F3 67483 400 05 01 25 132 589,16

Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 4 F3 67484 400 05 01 4 471 041,51

Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 4 F3 6748S 400 05 01 6 266 000,00

Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец» 02 6 170 931 416,94

Основное мероприятие «Содержание городских территорий» 02 6 01 155 553 284,12

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 6 01 09000 600 05 03 80 878 250,79

Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 01 21100 200 05 03 39 488 427,17

Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 6 01 21100 600 01 13 445 847,54

Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 6 01 21170 300 05 03 180 000,00

Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 6 01 S6230 600 04 09 34 482 758,62

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 01 S6380 200 05 02 78 000,00

Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» 02 6 02 600 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 61110 800 04 12 600 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец» 02 6 03 11 568 783,82

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 6 03 00110 100 05 05 10 679 259,00

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 03 00120 200 05 05 879 524,82

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 03 00120 800 05 05 10 000,00

Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных» 02 6 04 3 209 349,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 04 85170 200 05 03 3 209 349,00

Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями» 02 7 8 277 304,00

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 02 7 01 8 277 304,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 7 01 51350 300 10 03 746 227,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 7 01 51760 300 10 03 1 499 077,00

Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 7 01 85010 300 10 03 6 032 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец» 02 8 900 000,00

Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания» 02 8 01 900 000,00

Изготовление проектов межевания и планировки территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 8 01 26020 200 04 12 900 000,00

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 02 9 30 000,00

Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» 02 9 01 30 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 9 01 20070 600 07 02 30 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» 03 37 597 340,00

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» 03 1 37 597 340,00

Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» 03 1 02 37 597 340,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 02 08000 100 03 10 9 538 480,20

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 08000 200 03 10 1 166 059,80

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 02 08000 800 03 10 24 000,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 02 09000 600 01 13 26 868 800,00

Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» 04 1 796 000,00

Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» 04 1 1 650 000,00

Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки» 04 1 01 150 000,00

Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 21400 200 04 12 116 996,67

Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 21420 200 04 12 33 003,33

Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям» 04 1 02 1 500 000,00

Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 02 21450 800 04 12 1 100 000,00

Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 02 21460 800 04 12 400 000,00

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 2 146 000,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности» 04 2 01 116 000,00

Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 21480 200 04 12 116 000,00

Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы» 04 2 02 30 000,00

Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 02 21490 200 04 12 30 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» 05 223 368 926,30

Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» 05 1 18 151 368,71

Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации» 05 1 01 16 611 200,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 01 09000 600 12 01 12 424 300,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 01 09000 600 12 02 4 186 900,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением» 05 1 02 600 000,00

Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 02 21530 200 12 04 250 000,00

Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 02 21560 200 12 04 100 000,00

Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 02 21570 200 12 04 250 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления» 05 1 03 940 168,71

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 1 03 00110 100 01 13 105 428,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 1 03 00110 100 12 04 819 079,96

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 03 00120 200 12 04 15 660,75

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 05 2 14 606 085,87

Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами» 05 2 01 10 506 085,87

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 2 01 00110 100 01 06 9 435 935,00

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 01 00120 200 01 06 1 052 150,87

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования) 05 2 01 00120 800 01 06 18 000,00

Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» 05 2 02 200 000,00

Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 02 21540 200 01 04 200 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 05 2 03 1 900 000,00

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 05 2 03 21550 700 13 01 1 900 000,00

Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец» 05 2 04 2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 2 04 08000 100 01 13 1 200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 04 08000 200 01 13 800 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 05 3 120 111 137,52

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» 05 3 01 71 953 522,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 00110 100 01 04 54 693 217,04

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 00120 100 01 04 50 000,00

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 00120 200 01 04 3 614 205,26

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85060 100 01 13 3 728 938,30

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85060 200 01 13 202 061,70

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85070 100 01 13 1 057 958,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85070 200 01 13 93 542,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85080 100 01 13 1 056 706,20

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85080 200 01 13 168 993,80

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85150 100 10 06 4 457 828,40

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85150 200 10 06 679 271,60

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85340 100 04 01 923 564,60

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85340 200 04 01 120 635,40

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 01 03 118 431,08

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 01 04 392 843,90

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 01 06 238 444,92

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 05 05 34 350,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 07 09 127 347,12

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 08 04 107 962,36

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 11 05 87 220,62

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 05 3 02 41 359 985,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 02 08000 100 01 13 29 531 002,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 02 08000 200 01 13 11 288 218,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 05 3 02 08000 800 01 13 540 765,00

Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих» 05 3 03 6 079 630,22

Доплата к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 05 3 03 01000 300 10 01 6 079 630,22

Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий» 05 3 04 718 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 04 21680 200 01 13 718 000,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество» 05 4 70 500 334,20

Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества» 05 4 01 475 533,97

Обеспечение эффективности использования муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 01 21600 200 01 13 475 533,97

Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны» 05 4 02 2 184 800,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 21640 200 01 13 2 184 800,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» 05 4 03 67 840 000,23

Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 03 20240 200 01 13 60 813 600,23

Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 4 03 20270 400 01 13 7 026 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» 06 60 024 123,02

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» 06 1 60 024 123,02

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления» 06 1 01 2 333 619,00

Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06 1 01 21730 600 07 01 569 619,00

Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06 1 01 S6080 600 07 01 1 229 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06 1 01 S6080 600 07 02 535 000,00

Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения» 06 1 02 39 690 504,02

Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 26080 200 05 02 279 990,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 26090 200 05 03 599 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 S6080 200 05 02 38 811 514,02

Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения» 06 1 03 18 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 03 21720 200 05 03 18 000 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» 07 92 420 396,72

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец» 07 1 92 420 396,72

Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий» 07 1 01 2 441 575,56

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 22000 200 05 03 2 441 575,56

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» 07 1 02 1 999 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 02 22010 200 05 03 999 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 07 1 02 22010 400 05 03 1 000 000,00

Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением» 07 1 04 5 509 513,79

Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 04 22040 200 05 03 337 100,00

Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 04 S6420 200 05 03 5 172 413,79

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 07 1 F2 82 470 307,37

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 F2 55550 200 05 03 20 087 637,37

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 07 1 F2 55550 400 05 03 32 736 656,74

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 F2 Д5551 200 05 03 2 807 892,89

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 07 1 F2 Д5551 400 05 03 26 838 120,37

Итого по Муниципальным программам 2 908 249 710,46

Непрограммные расходы городского бюджета 99 73 013 372,85

Резервные фонды 99 3 4 000 000,00

Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 3 00 05000 200 01 13 505 093,00

Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 3 00 05000 300 01 13 296 000,00

Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования) 99 3 00 05000 800 01 11 3 198 907,00

Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 99 4 4 466 345,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 4 00 59300 100 03 04 2 090 000,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 4 00 85020 100 03 04 1 483 972,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 4 00 85020 200 03 04 892 373,00

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 99 5 6 896 946,65

Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 5 00 00030 100 01 03 2 167 427,00

Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 5 00 00040 100 01 03 981 822,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 5 00 00110 100 01 03 3 468 143,00

Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 5 00 00120 200 01 03 279 554,65

Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 99 6 2 210 697,00

Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 6 00 00050 100 01 02 2 150 697,00

Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 6 00 00050 200 01 02 60 000,00

Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления 99 7 3 633 118,62

Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 7 00 00110 100 01 06 3 391 041,15

Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 7 00 00120 200 01 06 242 077,47

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99 8 32 416 661,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 85050 200 10 04 6 395 631,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 8 00 85050 300 10 04 23 000 000,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 85320 200 10 04 1 750,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 8 00 85320 300 10 04 350 000,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 85360 200 10 04 13 280,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 8 00 85360 300 10 04 2 656 000,00

Иные непрограммные мероприятия 99 9 19 389 604,58

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 03050 200 01 13 16 450,54

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 03050 200 05 03 3 372 482,35

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 9 00 03050 400 01 13 1 272 541,78

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 03050 800 01 13 9 162 153,14

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 03050 800 04 09 633 219,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 51200 200 01 05 16 000,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 54690 200 01 13 1 583 599,90

Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 55491 100 01 13 3 333 157,87