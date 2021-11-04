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ИЗМЕНЕНИЯ В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» Утверждены решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 315

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Статья 1

Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 (с изменениями от 17.02.2021 № 274, от 02.04.2021 № 275, от 23.04.2021                 № 287, от 18.05.2021 № 289, от 25.06.2021 № 297, от 16.07.2021 № 302, от 13.08.2021 № 306) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

а) в пункте 1 цифры «2 881 190 980,08» заменить цифрами «2 906 105 874,16»;

б) в пункте 2 цифры «2 955 112 816,18» заменить цифрами «2 981 263 083,31»;

в) в пункте 3 цифры «73 921 836,10» заменить цифрами «75 157 209,15»;

2) в статье 6:

а) в части 5 цифры «524 169 585,36» заменить цифрами «524 024 409,86»;

б) в пункте 1 части 7 цифры «1 845 934 606,52» заменить цифрами «1 895 689 860,60»;

в) в части 8 цифры «1 944 718 780,08» заменить цифрами «1 966 228 034,16»;

3) в статье 7:

а) в части 1 цифры «250 419 457,08» заменить цифрами «245 155 237,91»;

б) в части 2 цифры «250 419 457,08» заменить цифрами «245 155 237,91»;

в) в части 3 цифры «250 419 457,08» заменить цифрами «245 155 237,91»;

4) в части 1 статьи 8 слова «6 581 242,14 руб. на 2021 год» заменить словами «5 781 242,14 руб. на 2021 год»;

5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники  внутреннего финансирования дефицита городского бюджета

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 руб.

№ п/пНаименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетовКод администратораКод бюджетной классификации2021 год2022 год2023 год
1.Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации60301 02 00 00 04 0000 7100,00  0,000,00
2.Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации60301 02 00 00 04 0000 810-54 000 000,000,000,00
3.Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации60301 03 01 00 04 0000 710105 680 273,75191 155 237,91245 155 237,91
4.Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации60301 03 01 00 04 0000 810— 4 500 000,00-191 155 237,91-245 155 237,91
5.Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов60301 05 02 01 04 0000 61027 976 935,40
 Итого  75 157 209,150,000,00»;

6) в приложении 2:

а) после строки

«6022 02 35176 04 0000 150Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»

дополнить строкой

«6022 02 35469 04 0000 150Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»;

б) после строки

«6022 02 45390 04 0000 150Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности»

дополнить строкой

«6022 02 49999 04 0000 150Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов»;

в) после строки

«611202 45303 04 0000 150Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»

дополнить строкой

«611202 49999 04 0000 150Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов»;

7) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ОБЪЕМ

поступлений доходов в городской бюджет на 2021год

руб.

Код бюджетной классификацииНаименованиеСумма
1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ939 877 840,00
1 01 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ646 432 270,00
1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц646 432 270,00
1 03 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ32 872 590,00
1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации32 872 590,00
1 05 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД35 020 000,00
1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения23 100 000,00
1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности10 200 000,00
1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог170 000,00
1 05 04000 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения1 550 000,00
1 06 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО138 420 000,00
1 06 01000 00 0000 110Налог на имущество физических лиц29 000 000,00
1 06 06000 00 0000 110Земельный налог109 420 000,00
1 08 00000 00 0000 000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА13 200 000,00
1 11 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ58 200 000,00
1 11 05012 04 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков46 000 000,00
1 11 05024 04 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)5 700 000,00
1 11 05074 04 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)6 500 000,00
1 12 00000 00 0000 000ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ2 860 000,00
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздействие на окружающую среду2 860 000,00
1 13 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА43 240,00
1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов43 240,00
1 14 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ5 500 000,00
1 14 02043 04 0000 410Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу4 000 000,00
1 14 06012 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов1 500 000,00
1 16 00000 00 0000 000ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА6 029 740,00
1 17 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ1 300 000,00
1 17 05040 04 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов1 300 000,00
2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ1 966 228 034,16
2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 895 689 860,60
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации353 075 140,00
2 02 20000 00 0000 150Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации505 844 320,06
2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации927 640 242,67
2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты109 130 157,87
2 07 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ70 538 173,56
2 07 04050 04 0000 150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов70 538 173,56
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 906 105 874,16»;

8) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8

к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год

руб.

НаименованиеРазделПодразделСумма
ВСЕГО  2 981 263 083,31
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01 251 143 034,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования01022 210 697,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований01037 015 377,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций010458 950 266,20
Судебная система010516 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора010614 377 649,41
Резервные фонды01113 198 907,00
Другие общегосударственные вопросы0113165 374 137,11
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03 15 194 885,00
Органы юстиции03044 466 345,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность031010 728 540,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04 540 854 294,89
Общеэкономические вопросы04011 044 200,00
Транспорт040812 489 685,03
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409524 024 409,86
Другие вопросы в области национальной экономики04123 296 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05 330 174 235,54
Жилищное хозяйство050141 007 291,67
Коммунальное хозяйство050239 169 504,02
Благоустройство0503238 394 306,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050511 603 133,82
ОБРАЗОВАНИЕ07 1 277 064 706,65
Дошкольное образование0701474 110 275,73
Общее образование0702646 741 249,11
Дополнительное образование детей0703112 232 912,50
Молодежная политика07078 596 849,00
Другие вопросы в области образования070935 383 420,31
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08 252 567 112,49
Культура0801248 907 170,06
Другие вопросы в области культуры, кинематографии08043 659 942,43
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10 104 707 029,29
Пенсионное обеспечение10016 079 630,22
Социальное обеспечение населения100348 924 183,07
Охрана семьи и детства100444 566 116,00
Другие вопросы в области социальной политики10065 137 100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11 189 611 844,29
Физическая культура1101182 691 700,00
Массовый спорт11021 934 959,86
Другие вопросы в области физической культуры и спорта11054 985 184,43
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12 18 045 940,71
Телевидение и радиовещание120112 424 300,00
Периодическая печать и издательства12024 186 900,00
Другие вопросы в области средств массовой информации12041 434 740,71
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА13 1 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга13011 900 000,00»;

9) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9

к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на плановый период 2022 и 2023 годов

руб.

НаименованиеРазделПодразделСумма 2022Сумма 2023
ВСЕГО  3 008 529 383,932 090 478 645,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01 188 023 259,83153 214 217,64
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования01022 042 700,001 910 100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований01036 415 500,005 998 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций010455 659 913,6952 268 371,50
Судебная система0105159 100,000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора010612 542 200,0011 621 200,00
Резервные фонды01113 000 000,007 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы0113108 203 846,1474 415 646,14
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03 14 339 545,0013 678 445,00
Органы юстиции03044 466 345,004 446 345,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность03109 873 200,009 232 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04 458 183 902,59127 813 930,00
Общеэкономические вопросы04011 044 200,001 044 200,00
Транспорт040815 000 000,0015 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409437 555 702,59107 185 730,00
Другие вопросы в области национальной экономики04124 584 000,004 584 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05 259 983 479,18323 404 452,33
Жилищное хозяйство050130 510 119,44116 968 362,59
Коммунальное хозяйство050244 046 394,2535 703 243,68
Благоустройство0503174 870 265,49160 861 646,06
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050510 556 700,009 871 200,00
ОБРАЗОВАНИЕ07 1 105 663 333,401 070 128 850,31
Дошкольное образование0701445 655 385,11441 292 505,77
Общее образование0702516 381 978,69508 931 293,53
Дополнительное образование детей0703103 021 769,6081 321 851,01
Молодежная политика07078 581 000,008 581 000,00
Другие вопросы в области образования070932 023 200,0030 002 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08 139 167 085,06130 286 747,45
Культура0801135 394 985,06126 759 447,45
Другие вопросы в области культуры, кинематографии08043 772 100,003 527 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10 107 117 161,73114 269 815,10
Пенсионное обеспечение10015 907 600,005 907 600,00
Социальное обеспечение населения100347 597 488,7354 750 142,10
Охрана семьи и детства100448 522 973,0048 522 973,00
Другие вопросы в области социальной политики10065 089 100,005 089 100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11 679 346 817,1494 616 688,12
Физическая культура1101673 903 100,0089 677 353,30
Массовый спорт11022 147 717,141 500 000,00
Спорт высших достижений11030,00357 334,82
Другие вопросы в области физической культуры и спорта11053 296 000,003 082 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12 16 004 800,0014 965 500,00
Телевидение и радиовещание120111 480 100,0010 734 600,00
Периодическая печать и издательства12023 785 500,003 539 700,00
Другие вопросы в области средств массовой информации1204739 200,00691 200,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА13 200 000,003 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга1301200 000,003 900 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  40 500 000,0044 200 000,00
Условно утвержденные расходы  40 500 000,0044 200 000,00»;

10) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10

к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета

на 2021 год

руб.

НаименованиеГРБСРазделПодразделЦелевая статьяВид расходовСумма
Совет депутатов городского округа город Елец601    7 015 377,73
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60101   7 015 377,73
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований6010103  7 015 377,73
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»601010305 0 00 00000 118 431,08
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»601010305 3 00 00000 118 431,08
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»601010305 3 01 00000 118 431,08
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления601010305 3 01 S6790 118 431,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд601010305 3 01 S6790200118 431,08
Непрограммные расходы городского бюджета601010399 0 00 00000 6 896 946,65
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00000 6 896 946,65
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00030 2 167 427,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 000301002 167 427,00
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00040 981 822,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 00040100981 822,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00110 3 468 143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 001101003 468 143,00
Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)601010399 5 00 00120 279 554,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд601010399 5 00 00120200279 554,65
Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец602    878 342 029,13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60201   195 667 906,63
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования6020102  2 210 697,00
Непрограммные расходы городского бюджета602010299 0 00 00000 2 210 697,00
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления602010299 6 00 00000 2 210 697,00
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец602010299 6 00 00050 2 210 697,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010299 6 00 000501002 150 697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010299 6 00 0005020060 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций6020104  58 950 266,20
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602010405 0 00 00000 58 950 266,20
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»602010405 2 00 00000 200 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»602010405 2 02 00000 200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента602010405 2 02 21540 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 2 02 21540200200 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602010405 3 00 00000 58 750 266,20
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602010405 3 01 00000 58 750 266,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления602010405 3 01 00110 54 693 217,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010405 3 01 0011010054 693 217,04
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)602010405 3 01 00120 3 664 205,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010405 3 01 0012010050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 001202003 614 205,26
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления602010405 3 01 S6790 392 843,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 S6790200392 843,90
Судебная система6020105  16 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета602010599 0 00 00000 16 000,00
Иные непрограммные мероприятия602010599 9 00 00000 16 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации602010599 9 00 51200 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010599 9 00 5120020016 000,00
Другие общегосударственные вопросы6020113  134 490 943,43
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602011305 0 00 00000 118 991 947,20
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602011305 1 00 00000 105 428,00
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»602011305 1 03 00000 105 428,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления602011305 1 03 00110 105 428,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 1 03 00110100105 428,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602011305 3 00 00000 48 386 185,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602011305 3 01 00000 6 308 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»602011305 3 01 85060 3 931 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850601003 728 938,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85060200202 061,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»602011305 3 01 85070 1 151 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850701001 057 958,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 8507020093 542,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»602011305 3 01 85080 1 225 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850801001 056 706,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85080200168 993,80
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»602011305 3 02 00000 41 359 985,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602011305 3 02 08000 41 359 985,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 02 0800010029 531 002,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 02 0800020011 288 218,00
Иные бюджетные ассигнования602011305 3 02 08000800540 765,00
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 00000 718 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 21680 718 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 04 21680200718 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»602011305 4 00 00000 70 500 334,20
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»602011305 4 01 00000 475 533,97
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества602011305 4 01 21600 475 533,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 01 21600200475 533,97
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 00000 2 184 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 21640 2 184 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 02 216402002 184 800,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»602011305 4 03 00000 67 840 000,23
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»602011305 4 03 20240 60 813 600,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 03 2024020060 813 600,23
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений602011305 4 03 20270 7 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602011305 4 03 202704007 026 400,00
Непрограммные расходы городского бюджета602011399 0 00 00000 15 498 996,23
Резервные фонды602011399 3 00 00000 801 093,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец602011399 3 00 05000 801 093,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011399 3 00 05000200505 093,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602011399 3 00 05000300296 000,00
Иные непрограммные мероприятия602011399 9 00 00000 14 697 903,23
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования602011399 9 00 03050 9 781 145,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011399 9 00 0305020016 450,54
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602011399 9 00 030504001 272 541,78
Иные бюджетные ассигнования602011399 9 00 030508008 492 153,14
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»602011399 9 00 54690 1 583 599,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011399 9 00 546902001 583 599,90
Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд602011399 9 00 55491 3 333 157,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011399 9 00 554911003 333 157,87
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ60203   15 194 885,00
Органы юстиции6020304  4 466 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета602030499 0 00 00000 4 466 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния602030499 4 00 00000 4 466 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета602030499 4 00 59300 2 090 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 593001002 090 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета602030499 4 00 85020 2 376 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 850201001 483 972,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602030499 4 00 85020200892 373,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность6020310  10 728 540,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»602031003 0 00 00000 10 728 540,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 00 00000 10 728 540,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 02 00000 10 728 540,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602031003 1 02 08000 10 728 540,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602031003 1 02 080001009 538 480,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602031003 1 02 080002001 166 059,80
Иные бюджетные ассигнования602031003 1 02 0800080024 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60204   215 833 381,62
Общеэкономические вопросы6020401  1 044 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602040105 0 00 00000 1 044 200,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602040105 3 00 00000 1 044 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602040105 3 01 00000 1 044 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»602040105 3 01 85340 1 044 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602040105 3 01 85340100923 564,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602040105 3 01 85340200120 635,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6020409  212 239 181,62
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602040902 0 00 00000 212 239 181,62
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»602040902 1 00 00000 212 239 181,62
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»602040902 1 01 00000 212 239 181,62
Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования602040902 1 01 21030 986 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602040902 1 01 21030200400 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602040902 1 01 21030400586 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них602040902 1 01 21220 103 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602040902 1 01 21220200103 500,00
Расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них602040902 1 01 S6030 38 433 155,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602040902 1 01 S603040038 433 155,62
Обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений602040902 1 01 S6300 172 716 526,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602040902 1 01 S6300400172 716 526,00
Другие вопросы в области национальной экономики6020412  2 550 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602041202 0 00 00000 900 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»602041202 8 00 00000 900 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»602041202 8 01 00000 900 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории602041202 8 01 26020 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041202 8 01 26020200900 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»602041204 0 00 00000 1 650 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»602041204 1 00 00000 1 650 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»602041204 1 01 00000 150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня602041204 1 01 21400 116 996,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 21400200116 996,67
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов602041204 1 01 21420 33 003,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 2142020033 003,33
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»602041204 1 02 00000 1 500 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»602041204 1 02 21450 1 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 214508001 100 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства602041204 1 02 21460 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 21460800400 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60205   136 534 911,80
Жилищное хозяйство6020501  35 869 630,67
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602050102 0 00 00000 35 869 630,67
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»602050102 4 00 00000 35 869 630,67
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»602050102 4 F3 00000 35 869 630,67
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства602050102 4 F3 67483 25 132 589,16
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748340025 132 589,16
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства602050102 4 F3 67484 4 471 041,51
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 674844004 471 041,51
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета602050102 4 F3 6748S 6 266 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748S4006 266 000,00
Коммунальное хозяйство6020502  39 091 504,02
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»602050206 0 00 00000 39 091 504,02
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»602050206 1 00 00000 39 091 504,02
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»602050206 1 02 00000 39 091 504,02
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий602050206 1 02 26080 279 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050206 1 02 26080200279 990,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности602050206 1 02 S6080 38 811 514,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050206 1 02 S608020038 811 514,02
Благоустройство6020503  61 573 777,11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»602050307 0 00 00000 61 573 777,11
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»602050307 1 00 00000 61 573 777,11
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»602050307 1 02 00000 1 999 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий602050307 1 02 22010 1 999 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050307 1 02 22010200999 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 02 220104001 000 000,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»602050307 1 F2 00000 59 574 777,11
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды602050307 1 F2 55550 32 736 656,74
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 5555040032 736 656,74
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта602050307 1 F2 Д5551 26 838 120,37
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 Д555140026 838 120,37
ОБРАЗОВАНИЕ60207   92 763 591,69
Общее образование6020702  92 703 112,09
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602070201 0 00 00000 92 703 112,09
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602070201 3 00 00000 92 703 112,09
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»602070201 3 01 00000 92 703 112,09
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений602070201 3 01 20120 54 650 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070201 3 01 2012020054 650 310,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности602070201 3 01 S6010 38 052 802,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070201 3 01 S601020038 052 802,09
Молодежная политика6020707  60 479,60
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602070701 0 00 00000 60 479,60
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»602070701 9 00 00000 60 479,60
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»602070701 9 01 00000 60 479,60
Поддержка развития молодежного движения602070701 9 01 20370 35 479,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070701 9 01 2037020035 479,60
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи602070701 9 01 20380 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070701 9 01 2038020020 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце602070701 9 01 20390 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070701 9 01 203902005 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ60208   77 746 749,57
Культура6020801  77 746 749,57
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602080101 0 00 00000 77 746 749,57
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602080101 3 00 00000 77 746 749,57
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»602080101 3 03 00000 77 746 749,57
Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»602080101 3 03 20140 71 877 049,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602080101 3 03 2014020071 877 049,27
Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры602080101 3 03 20150 5 389 700,30
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602080101 3 03 201504005 389 700,30
Расходы на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры602080101 3 03 20160 480 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602080101 3 03 20160200480 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА60210   51 910 695,22
Пенсионное обеспечение6021001  6 079 630,22
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100105 0 00 00000 6 079 630,22
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100105 3 00 00000 6 079 630,22
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»602100105 3 03 00000 6 079 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих602100105 3 03 01000 6 079 630,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100105 3 03 010003006 079 630,22
Социальное обеспечение населения6021003  8 277 304,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602100302 0 00 00000 8 277 304,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»602100302 7 00 00000 8 277 304,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»602100302 7 01 00000 8 277 304,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»602100302 7 01 51350 746 227,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 51350300746 227,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»602100302 7 01 51760 1 499 077,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 517603001 499 077,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)602100302 7 01 85010 6 032 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 850103006 032 000,00
Охрана семьи и детства6021004  32 416 661,00
Непрограммные расходы городского бюджета602100499 0 00 00000 32 416 661,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей602100499 8 00 00000 32 416 661,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю602100499 8 00 85050 29 395 631,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 850502006 395 631,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 8505030023 000 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения602100499 8 00 85320 351 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 853202001 750,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 85320300350 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей602100499 8 00 85360 2 669 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 8536020013 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 853603002 656 000,00
Другие вопросы в области социальной политики6021006  5 137 100,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100605 0 00 00000 5 137 100,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100605 3 00 00000 5 137 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602100605 3 01 00000 5 137 100,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству602100605 3 01 85150 5 137 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602100605 3 01 851501004 457 828,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100605 3 01 85150200679 271,60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ60211   77 747 000,00
Физическая культура6021101  77 747 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602110101 0 00 00000 77 747 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602110101 3 00 00000 77 747 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»602110101 3 02 00000 77 747 000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце602110101 3 02 20250 77 747 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602110101 3 02 2025040077 747 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ60212   14 942 907,60
Телевидение и радиовещание6021201  10 959 300,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120105 0 00 00000 10 959 300,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120105 1 00 00000 10 959 300,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120105 1 01 00000 10 959 300,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120105 1 01 09000 10 959 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120105 1 01 0900060010 959 300,00
Периодическая печать и издательства6021202  3 501 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120205 0 00 00000 3 501 200,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120205 1 00 00000 3 501 200,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120205 1 01 00000 3 501 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120205 1 01 09000 3 501 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120205 1 01 090006003 501 200,00
Другие вопросы в области средств массовой информации6021204  482 407,60
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120405 0 00 00000 482 407,60
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120405 1 00 00000 482 407,60
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»602120405 1 02 00000 482 407,60
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города602120405 1 02 21530 192 407,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602120405 1 02 21530200192 407,60
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ602120405 1 02 21560 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602120405 1 02 21560200100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения602120405 1 02 21570 190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602120405 1 02 21570200190 000,00
Управление финансов администрации городского округа город Елец603    17 712 993,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60301   15 812 993,59
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6030106  10 614 086,59
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603010605 0 00 00000 10 614 086,59
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603010605 2 00 00000 10 506 085,87
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»603010605 2 01 00000 10 506 085,87
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления603010605 2 01 00110 9 435 935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами603010605 2 01 001101009 435 935,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)603010605 2 01 00120 1 070 150,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд603010605 2 01 001202001 052 150,87
Иные бюджетные ассигнования603010605 2 01 0012080018 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»603010605 3 00 00000 108 000,72
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»603010605 3 01 00000 108 000,72
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления603010605 3 01 S6790 108 000,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд603010605 3 01 S6790200108 000,72
Резервные фонды6030111  3 198 907,00
Непрограммные расходы городского бюджета603011199 0 00 00000 3 198 907,00
Резервные фонды603011199 3 00 00000 3 198 907,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец603011199 3 00 05000 3 198 907,00
Иные бюджетные ассигнования603011199 3 00 050008003 198 907,00
Другие общегосударственные вопросы6030113  2 000 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603011305 0 00 00000 2 000 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603011305 2 00 00000 2 000 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»603011305 2 04 00000 2 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений603011305 2 04 08000 2 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами603011305 2 04 080001001 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд603011305 2 04 08000200800 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА60313   1 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга6031301  1 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603130105 0 00 00000 1 900 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603130105 2 00 00000 1 900 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»603130105 2 03 00000 1 900 000,00
Обслуживание муниципального долга603130105 2 03 21550 1 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга603130105 2 03 215507001 900 000,00
Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец604    3 763 562,82
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60401   3 763 562,82
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6040106  3 763 562,82
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»604010605 0 00 00000 130 444,20
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»604010605 3 00 00000 130 444,20
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»604010605 3 01 00000 130 444,20
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления604010605 3 01 S6790 130 444,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд604010605 3 01 S6790200130 444,20
Непрограммные расходы городского бюджета604010699 0 00 00000 3 633 118,62
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00000 3 633 118,62
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00110 3 391 041,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами604010699 7 00 001101003 391 041,15
Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)604010699 7 00 00120 242 077,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд604010699 7 00 00120200242 077,47
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец605    113 458 762,83
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60501   898 546,14
Другие общегосударственные вопросы6050113  898 546,14
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605011301 0 00 00000 898 546,14
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»605011301 5 00 00000 898 546,14
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 00000 898 546,14
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 S6670 898 546,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605011301 5 01 S667020040 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению605011301 5 01 S667030098 546,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605011301 5 01 S6670600760 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ60507   695 372,40
Молодежная политика6050707  695 372,40
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605070701 0 00 00000 695 372,40
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»605070701 9 00 00000 695 372,40
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»605070701 9 01 00000 545 372,40
Поддержка развития молодежного движения605070701 9 01 20370 110 972,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20370200110 972,40
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи605070701 9 01 20380 409 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20380200409 400,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце605070701 9 01 20390 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 2039020025 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»605070701 9 02 00000 150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец605070701 9 02 20400 150 000,00
Иные бюджетные ассигнования605070701 9 02 20400800150 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ60511   111 864 844,29
Физическая культура6051101  104 944 700,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110101 0 00 00000 104 944 700,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 00 00000 104 944 700,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 01 00000 54 581 300,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 01 09000 54 581 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 01 0900060054 581 300,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»605110101 7 03 00000 50 363 400,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 03 09000 50 363 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 03 0900060050 363 400,00
Массовый спорт6051102  1 934 959,86
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110201 0 00 00000 1 934 959,86
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110201 6 00 00000 1 934 959,86
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»605110201 6 01 00000 1 934 959,86
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни605110201 6 01 20300 166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 20300200166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий605110201 6 01 20320 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2032020020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике605110201 6 01 20330 124 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110201 6 01 2033010080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2033020044 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта605110201 6 01 S6440 1 624 959,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110201 6 01 S6440100454 959,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 S64402001 170 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта6051105  4 985 184,43
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110501 0 00 00000 4 897 963,81
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110501 6 00 00000 4 897 963,81
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»605110501 6 02 00000 4 897 963,81
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления605110501 6 02 00110 4 708 193,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110501 6 02 001101004 708 193,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)605110501 6 02 00120 189 770,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110501 6 02 00120200189 770,81
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»605110505 0 00 00000 87 220,62
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»605110505 3 00 00000 87 220,62
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»605110505 3 01 00000 87 220,62
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления605110505 3 01 S6790 87 220,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110505 3 01 S679020087 220,62
Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец606    130 625 612,02
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60601   27 884 647,54
Другие общегосударственные вопросы6060113  27 884 647,54
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606011302 0 00 00000 445 847,54
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606011302 6 00 00000 445 847,54
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606011302 6 01 00000 445 847,54
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки606011302 6 01 21100 445 847,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям606011302 6 01 21100600445 847,54
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»606011303 0 00 00000 26 868 800,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 00 00000 26 868 800,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 02 00000 26 868 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий606011303 1 02 09000 26 868 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям606011303 1 02 0900060026 868 800,00
Непрограммные расходы городского бюджета606011399 0 00 00000 570 000,00
Иные непрограммные мероприятия606011399 9 00 00000 570 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования606011399 9 00 03050 570 000,00
Иные бюджетные ассигнования606011399 9 00 03050800570 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60604   5 775 991,57
Транспорт6060408  3 040 660,02
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606040802 0 00 00000 3 040 660,02
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»606040802 2 00 00000 3 040 660,02
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»606040802 2 01 00000 3 040 660,02
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам606040802 2 01 61040 3 040 660,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606040802 2 01 610402003 040 660,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6060409  2 135 331,55
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606040902 0 00 00000 1 791 756,55
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»606040902 1 00 00000 1 791 756,55
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»606040902 1 01 00000 1 791 756,55
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним606040902 1 01 21000 1 425 885,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606040902 1 01 210002001 425 885,61
Обеспечение безопасности дорожного движения606040902 1 01 21010 365 870,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606040902 1 01 21010200365 870,94
Непрограммные расходы городского бюджета606040999 0 00 00000 343 575,00
Иные непрограммные мероприятия606040999 9 00 00000 343 575,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования606040999 9 00 03050 343 575,00
Иные бюджетные ассигнования606040999 9 00 03050800343 575,00
Другие вопросы в области национальной экономики6060412  600 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606041202 0 00 00000 600 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606041202 6 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 00000 600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 61110 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования606041202 6 02 61110800600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60605   96 964 972,91
Жилищное хозяйство6060501  5 137 661,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050102 0 00 00000 5 137 661,00
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 00 00000 5 137 661,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 01 00000 5 137 661,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности606050102 3 01 21050 5 137 661,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050102 3 01 210502005 137 661,00
Коммунальное хозяйство6060502  78 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050202 0 00 00000 78 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050202 6 00 00000 78 000,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606050202 6 01 00000 78 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений606050202 6 01 S6380 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050202 6 01 S638020078 000,00
Благоустройство6060503  83 513 083,13
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»606050301 0 00 00000 246 400,00
Подпрограмма «Доступная среда»606050301 Д 00 00000 246 400,00
Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта»606050301 Д 01 00000 246 400,00
Повышение доступности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения606050301 Д 01 20440 246 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050301 Д 01 20440200246 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050302 0 00 00000 48 360 452,23
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050302 6 00 00000 48 360 452,23
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606050302 6 01 00000 45 151 103,23
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий606050302 6 01 09000 33 151 062,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям606050302 6 01 0900060033 151 062,01
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки606050302 6 01 21100 11 820 041,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 01 2110020011 820 041,22
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца606050302 6 01 21170 180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению606050302 6 01 21170300180 000,00
Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»606050302 6 04 00000 3 209 349,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»606050302 6 04 85170 3 209 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 04 851702003 209 349,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»606050306 0 00 00000 4 059 611,29
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»606050306 1 00 00000 4 059 611,29
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»606050306 1 02 00000 599 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения606050306 1 02 26090 599 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050306 1 02 26090200599 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»606050306 1 03 00000 3 460 611,29
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения606050306 1 03 21720 3 460 611,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050306 1 03 217202003 460 611,29
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»606050307 0 00 00000 30 846 619,61
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»606050307 1 00 00000 30 846 619,61
Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»606050307 1 01 00000 2 441 575,56
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий606050307 1 01 22000 2 441 575,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 01 220002002 441 575,56
Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»606050307 1 04 00000 5 509 513,79
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений606050307 1 04 22040 337 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 04 22040200337 100,00
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением606050307 1 04 S6420 5 172 413,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 04 S64202005 172 413,79
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»606050307 1 F2 00000 22 895 530,26
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды606050307 1 F2 55550 20 087 637,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 F2 5555020020 087 637,37
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта606050307 1 F2 Д5551 2 807 892,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 F2 Д55512002 807 892,89
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства6060505  8 236 228,78
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050502 0 00 00000 8 201 878,78
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050502 6 00 00000 8 201 878,78
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»606050502 6 03 00000 8 201 878,78
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления606050502 6 03 00110 7 598 281,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами606050502 6 03 001101007 598 281,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)606050502 6 03 00120 603 596,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050502 6 03 00120200598 596,82
Иные бюджетные ассигнования606050502 6 03 001208005 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»606050505 0 00 00000 34 350,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»606050505 3 00 00000 34 350,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»606050505 3 01 00000 34 350,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления606050505 3 01 S6790 34 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050505 3 01 S679020034 350,00
Комитет информационных технологий и аналитики администрации городского округа город Елец607    3 103 033,11
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ60712   3 103 033,11
Телевидение и радиовещание6071201  1 465 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»607120105 0 00 00000 1 465 000,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»607120105 1 00 00000 1 465 000,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»607120105 1 01 00000 1 465 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий607120105 1 01 09000 1 465 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям607120105 1 01 090006001 465 000,00
Периодическая печать и издательства6071202  685 700,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»607120205 0 00 00000 685 700,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»607120205 1 00 00000 685 700,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»607120205 1 01 00000 685 700,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий607120205 1 01 09000 685 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям607120205 1 01 09000600685 700,00
Другие вопросы в области средств массовой информации6071204  952 333,11
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»607120405 0 00 00000 952 333,11
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»607120405 1 00 00000 952 333,11
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»607120405 1 02 00000 117 592,40
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города607120405 1 02 21530 57 592,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд607120405 1 02 2153020057 592,40
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения607120405 1 02 21570 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд607120405 1 02 2157020060 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»607120405 1 03 00000 834 740,71
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления607120405 1 03 00110 819 079,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами607120405 1 03 00110100819 079,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)607120405 1 03 00120 15 660,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд607120405 1 03 0012020015 660,75
Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец608    415 873 272,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60801   100 000,00
Другие общегосударственные вопросы6080113  100 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета608011399 0 00 00000 100 000,00
Иные непрограммные мероприятия608011399 9 00 00000 100 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования608011399 9 00 03050 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования608011399 9 00 03050800100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60804   319 098 921,70
Транспорт6080408  9 449 025,01
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040802 0 00 00000 9 449 025,01
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»608040802 2 00 00000 9 449 025,01
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»608040802 2 01 00000 9 449 025,01
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам608040802 2 01 61040 9 449 025,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040802 2 01 610402009 449 025,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6080409  309 649 896,69
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040902 0 00 00000 309 360 252,69
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»608040902 1 00 00000 274 877 494,07
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»608040902 1 01 00000 102 277 494,07
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним608040902 1 01 21000 87 869 777,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 2100020087 869 777,05
Обеспечение безопасности дорожного движения608040902 1 01 21010 7 358 992,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 210102007 358 992,88
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов608040902 1 01 S6230 7 048 724,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 S62302007 048 724,14
Региональный проект «Дорожная сеть»608040902 1 R1 00000 172 600 000,00
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»608040902 1 R1 53930 70 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 R1 5393020070 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)608040902 1 R1 Д3934 102 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 R1 Д3934200102 600 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608040902 6 00 00000 34 482 758,62
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»608040902 6 01 00000 34 482 758,62
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов608040902 6 01 S6230 34 482 758,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям608040902 6 01 S623060034 482 758,62
Непрограммные расходы городского бюджета608040999 0 00 00000 289 644,00
Иные непрограммные мероприятия608040999 9 00 00000 289 644,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования608040999 9 00 03050 289 644,00
Иные бюджетные ассигнования608040999 9 00 03050800289 644,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60805   96 674 350,83
Благоустройство6080503  93 307 445,79
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608050302 0 00 00000 75 395 574,73
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608050302 6 00 00000 75 395 574,73
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»608050302 6 01 00000 75 395 574,73
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий608050302 6 01 09000 47 727 188,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям608050302 6 01 0900060047 727 188,78
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки608050302 6 01 21100 27 668 385,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050302 6 01 2110020027 668 385,95
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»608050306 0 00 00000 14 539 388,71
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»608050306 1 00 00000 14 539 388,71
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»608050306 1 03 00000 14 539 388,71
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения608050306 1 03 21720 14 539 388,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050306 1 03 2172020014 539 388,71
Непрограммные расходы городского бюджета608050399 0 00 00000 3 372 482,35
Иные непрограммные мероприятия608050399 9 00 00000 3 372 482,35
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования608050399 9 00 03050 3 372 482,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050399 9 00 030502003 372 482,35
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства6080505  3 366 905,04
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608050502 0 00 00000 3 366 905,04
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608050502 6 00 00000 3 366 905,04
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»608050502 6 03 00000 3 366 905,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления608050502 6 03 00110 3 080 977,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами608050502 6 03 001101003 080 977,04
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)608050502 6 03 00120 285 928,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050502 6 03 00120200280 928,00
Иные бюджетные ассигнования608050502 6 03 001208005 000,00
Управление культуры администрации городского округа город Елец610    244 920 476,42
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА61004   146 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6100412  146 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»610041204 0 00 00000 146 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»610041204 2 00 00000 146 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»610041204 2 01 00000 116 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня610041204 2 01 21480 116 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 01 21480200116 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»610041204 2 02 00000 30 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции610041204 2 02 21490 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 02 2149020030 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ61007   69 954 113,50
Дополнительное образование детей6100703  69 954 113,50
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610070301 0 00 00000 69 954 113,50
Подпрограмма «Развитие культуры»610070301 8 00 00000 69 954 113,50
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610070301 8 01 00000 69 830 509,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610070301 8 01 09000 69 830 509,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 01 0900060069 830 509,00
Региональный проект «Творческие люди»610070301 8 A2 00000 123 604,50
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры610070301 8 A2 86280 123 604,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 A2 86280600123 604,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ61008   174 820 362,92
Культура6100801  171 160 420,49
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080101 0 00 00000 171 160 420,49
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»610080101 5 00 00000 300 000,00
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»610080101 5 03 00000 300 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство610080101 5 03 S6630 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 5 03 S6630600300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»610080101 8 00 00000 170 860 420,49
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610080101 8 01 00000 170 813 904,20
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610080101 8 01 09000 157 284 275,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 09000600157 284 275,20
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий610080101 8 01 20350 9 230 344,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 8 01 203502004 464 344,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 203506004 766 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров610080101 8 01 L4660 4 299 285,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 L46606004 299 285,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»610080101 8 02 00000 -936,83
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)610080101 8 02 00120 -936,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 8 02 00120200-936,83
Региональный проект «Творческие люди»610080101 8 A2 00000 47 453,12
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры610080101 8 A2 86280 47 453,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 A2 8628060047 453,12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии6100804  3 659 942,43
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080401 0 00 00000 3 551 980,07
Подпрограмма «Развитие культуры»610080401 8 00 00000 3 551 980,07
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»610080401 8 02 00000 3 551 980,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления610080401 8 02 00110 3 436 783,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами610080401 8 02 001101003 436 783,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)610080401 8 02 00120 115 197,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080401 8 02 00120200115 197,07
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»610080405 0 00 00000 107 962,36
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»610080405 3 00 00000 107 962,36
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»610080405 3 01 00000 107 962,36
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления610080405 3 01 S6790 107 962,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080405 3 01 S6790200107 962,36
Управление образования администрации городского округа город Елец611    1 166 447 963,13
ОБРАЗОВАНИЕ61107   1 113 651 629,06
Дошкольное образование6110701  474 110 275,73
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070101 0 00 00000 472 311 656,73
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070101 2 00 00000 119 533,74
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070101 2 01 00000 119 533,74
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070101 2 01 S6590 119 533,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 2 01 S6590600119 533,74
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070101 3 00 00000 3 200 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070101 3 01 00000 3 200 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070101 3 01 20120 3 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 3 01 201206003 200 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070101 4 00 00000 468 992 122,99
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611070101 4 01 00000 462 641 722,99
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070101 4 01 09000 82 207 142,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 0900060082 207 142,99
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»611070101 4 01 85350 380 434 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 85350600380 434 580,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»611070101 4 08 00000 6 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей611070101 4 08 20500 6 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 08 205006006 350 400,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»611070106 0 00 00000 1 798 619,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»611070106 1 00 00000 1 798 619,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»611070106 1 01 00000 1 798 619,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные611070106 1 01 21730 569 619,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070106 1 01 21730600569 619,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности611070106 1 01 S6080 1 229 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070106 1 01 S60806001 229 000,00
Общее образование6110702  554 038 137,02
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070201 0 00 00000 553 473 137,02
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»611070201 1 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»611070201 1 04 00000 600 000,00
Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости611070201 1 04 20060 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 1 04 20060600600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070201 2 00 00000 155 394,43
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070201 2 01 00000 155 394,43
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070201 2 01 S6590 155 394,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 2 01 S6590600155 394,43
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070201 3 00 00000 7 477 266,89
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070201 3 01 00000 6 472 413,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070201 3 01 20120 2 314 013,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 01 201206002 314 013,00
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций611070201 3 01 87080 4 158 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 01 870806004 158 400,00
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»611070201 3 04 00000 1 004 853,89
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций611070201 3 04 S6160 1 004 853,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 04 S61606001 004 853,89
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070201 4 00 00000 545 240 475,70
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611070201 4 02 00000 513 601 875,70
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий611070201 4 02 09000 81 651 306,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 0900060081 651 306,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»611070201 4 02 85090 390 240 510,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 85090600390 240 510,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611070201 4 02 85130 25 293 453,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 85130300841 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8513060024 452 173,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей611070201 4 02 85140 6 155 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 851403006 155 380,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»611070201 4 02 85160 10 256 726,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8516060010 256 726,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому611070201 4 02 85420 4 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 854203004 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»611070201 4 10 00000 31 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций611070201 4 10 53030 31 638 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 10 5303060031 638 600,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»611070202 0 00 00000 30 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»611070202 9 00 00000 30 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 00000 30 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 20070 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070202 9 01 2007060030 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»611070206 0 00 00000 535 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»611070206 1 00 00000 535 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»611070206 1 01 00000 535 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности611070206 1 01 S6080 535 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070206 1 01 S6080600535 000,00
Дополнительное образование детей6110703  42 278 799,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070301 0 00 00000 42 278 799,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070301 2 00 00000 15 144,00
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070301 2 01 00000 15 144,00
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070301 2 01 S6590 15 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 2 01 S659060015 144,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070301 4 00 00000 42 263 655,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»611070301 4 03 00000 41 963 655,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070301 4 03 09000 41 963 655,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 03 0900060041 963 655,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 00000 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 20050 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 07 20050600300 000,00
Молодежная политика6110707  7 840 997,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070701 0 00 00000 7 840 997,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»611070701 1 00 00000 7 840 997,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»611070701 1 01 00000 2 615 997,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070701 1 01 09000 2 525 361,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 090006002 525 361,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»611070701 1 01 20020 90 636,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 2002060090 636,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»611070701 1 02 00000 5 225 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений611070701 1 02 20030 5 225 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 02 200306005 225 000,00
Другие вопросы в области образования6110709  35 383 420,31
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070901 0 00 00000 35 256 073,19
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070901 4 00 00000 35 256 073,19
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»611070901 4 04 00000 29 388 094,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий611070901 4 04 09000 29 388 094,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070901 4 04 0900060029 388 094,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 00000 888 400,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 20190 888 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070901 4 05 20190200888 400,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»611070901 4 06 00000 4 979 579,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления611070901 4 06 00110 4 925 129,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами611070901 4 06 001101004 925 129,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)611070901 4 06 00120 54 450,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070901 4 06 0012020054 450,19
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»611070905 0 00 00000 127 347,12
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»611070905 3 00 00000 127 347,12
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»611070905 3 01 00000 127 347,12
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления611070905 3 01 S6790 127 347,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070905 3 01 S6790200127 347,12
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА61110   52 796 334,07
Социальное обеспечение населения6111003  40 646 879,07
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100301 0 00 00000 40 646 879,07
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100301 4 00 00000 40 646 879,07
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611100301 4 02 00000 2 672 696,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611100301 4 02 85130 2 672 696,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 02 851306002 672 696,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»611100301 4 09 00000 37 974 183,07
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях611100301 4 09 R3040 37 974 183,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 09 R304060037 974 183,07
Охрана семьи и детства6111004  12 149 455,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100401 0 00 00000 12 149 455,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100401 4 00 00000 12 149 455,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611100401 4 01 00000 12 149 455,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования611100401 4 01 85040 12 149 455,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611100401 4 01 85040200182 242,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611100401 4 01 850403009 514 412,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100401 4 01 850406002 452 800,22
ВСЕГО     2 981 263 083,31»;


11) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11

к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета

на плановый период 2022 и 2023 годов

руб.

НаименованиеГРБСРазделПодразделЦелевая статьяВид расходовСумма 2022Сумма 2023
Совет депутатов городского округа город Елец601    6 415 500,005 998 900,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60101   6 415 500,005 998 900,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований6010103  6 415 500,005 998 900,00
Непрограммные расходы городского бюджета601010399 0 00 00000 6 415 500,005 998 900,00
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00000 6 415 500,005 998 900,00
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00030 2 064 529,002 064 529,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 000301002 064 529,002 064 529,00
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00040 972 944,00972 944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 00040100972 944,00972 944,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00110 3 378 027,002 961 427,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 001101003 378 027,002 961 427,00
Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец602    949 217 980,44401 929 927,83
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60201   140 140 213,69104 280 971,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования6020102  2 042 700,001 910 100,00
Непрограммные расходы городского бюджета602010299 0 00 00000 2 042 700,001 910 100,00
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления602010299 6 00 00000 2 042 700,001 910 100,00
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец602010299 6 00 00050 2 042 700,001 910 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010299 6 00 000501002 042 700,001 910 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций6020104  55 659 913,6952 268 371,50
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602010405 0 00 00000 55 659 913,6952 268 371,50
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602010405 3 00 00000 55 659 913,6952 268 371,50
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602010405 3 01 00000 55 659 913,6952 268 371,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления602010405 3 01 00110 53 237 142,0049 950 262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010405 3 01 0011010053 237 142,0049 950 262,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)602010405 3 01 00120 1 590 098,371 487 224,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 001202001 590 098,371 487 224,18
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления602010405 3 01 S6790 832 673,32830 885,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 S6790200832 673,32830 885,32
Судебная система6020105  159 100,000,00
Непрограммные расходы городского бюджета602010599 0 00 00000 159 100,000,00
Иные непрограммные мероприятия602010599 9 00 00000 159 100,000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации602010599 9 00 51200 159 100,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010599 9 00 51200200159 100,000,00
Другие общегосударственные вопросы6020113  82 278 500,0050 102 500,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»602011303 0 00 00000 300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602011303 1 00 00000 300 000,00300 000,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»602011303 1 01 00000 10 000,0010 000,00
Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)602011303 1 01 21300 10 000,0010 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011303 1 01 2130020010 000,0010 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602011303 1 02 00000 290 000,00290 000,00
Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения602011303 1 02 21310 290 000,00290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011303 1 02 21310200290 000,00290 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602011305 0 00 00000 81 465 500,0049 289 500,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602011305 3 00 00000 41 194 300,0039 018 300,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602011305 3 01 00000 6 583 800,006 583 800,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»602011305 3 01 85060 4 102 000,004 102 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850601003 728 938,303 728 938,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85060200373 061,70373 061,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»602011305 3 01 85070 1 256 100,001 256 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850701001 057 958,001 057 958,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85070200198 142,00198 142,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»602011305 3 01 85080 1 225 700,001 225 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850801001 056 706,201 056 706,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85080200168 993,80168 993,80
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»602011305 3 02 00000 33 510 500,0031 334 500,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602011305 3 02 08000 33 510 500,0031 334 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 02 0800010026 732 300,0026 048 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 02 080002006 661 020,005 169 120,00
Иные бюджетные ассигнования602011305 3 02 08000800117 180,00117 180,00
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 00000 1 100 000,001 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 21680 1 100 000,001 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 04 216802001 100 000,001 100 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»602011305 4 00 00000 40 271 200,0010 271 200,00
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»602011305 4 01 00000 560 000,00560 000,00
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества602011305 4 01 21600 560 000,00560 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 01 21600200560 000,00560 000,00
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 00000 2 184 800,002 184 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 21640 2 184 800,002 184 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 02 216402002 184 800,002 184 800,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»602011305 4 03 00000 37 526 400,007 526 400,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»602011305 4 03 20240 500 000,00500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 03 20240200500 000,00500 000,00
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений602011305 4 03 20270 7 026 400,007 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602011305 4 03 202704007 026 400,007 026 400,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности602011305 4 03 S6010 30 000 000,000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602011305 4 03 S601040030 000 000,000,00
Непрограммные расходы городского бюджета602011399 0 00 00000 513 000,00513 000,00
Иные непрограммные мероприятия602011399 9 00 00000 513 000,00513 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования602011399 9 00 03050 513 000,00513 000,00
Иные бюджетные ассигнования602011399 9 00 03050800513 000,00513 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ60203   14 339 545,0013 678 445,00
Органы юстиции6020304  4 466 345,004 446 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета602030499 0 00 00000 4 466 345,004 446 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния602030499 4 00 00000 4 466 345,004 446 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета602030499 4 00 59300 2 090 000,002 070 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 593001002 090 000,002 070 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета602030499 4 00 85020 2 376 345,002 376 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 850201001 521 070,001 521 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602030499 4 00 85020200855 275,00855 275,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность6020310  9 873 200,009 232 100,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»602031003 0 00 00000 9 873 200,009 232 100,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 00 00000 9 873 200,009 232 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 02 00000 9 873 200,009 232 100,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602031003 1 02 08000 9 873 200,009 232 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602031003 1 02 080001009 873 200,009 232 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60204   4 394 200,004 394 200,00
Общеэкономические вопросы6020401  1 044 200,001 044 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602040105 0 00 00000 1 044 200,001 044 200,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602040105 3 00 00000 1 044 200,001 044 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602040105 3 01 00000 1 044 200,001 044 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»602040105 3 01 85340 1 044 200,001 044 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602040105 3 01 85340100923 564,60923 564,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602040105 3 01 85340200120 635,40120 635,40
Другие вопросы в области национальной экономики6020412  3 350 000,003 350 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602041202 0 00 00000 900 000,00900 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»602041202 8 00 00000 900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»602041202 8 01 00000 900 000,00900 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории602041202 8 01 26020 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041202 8 01 26020200900 000,00900 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»602041204 0 00 00000 2 450 000,002 450 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»602041204 1 00 00000 2 450 000,002 450 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»602041204 1 01 00000 150 000,00150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня602041204 1 01 21400 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 21400200100 000,00100 000,00
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов602041204 1 01 21420 50 000,0050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 2142020050 000,0050 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»602041204 1 02 00000 2 300 000,002 300 000,00
Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец602041204 1 02 21410 1 300 000,001 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 214108001 300 000,001 300 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»602041204 1 02 21450 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 21450800600 000,00600 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства602041204 1 02 21460 400 000,00400 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 21460800400 000,00400 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60205   131 337 174,75209 384 467,33
Жилищное хозяйство6020501  25 310 119,44111 768 362,59
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602050102 0 00 00000 25 310 119,44111 768 362,59
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»602050102 4 00 00000 25 310 119,44111 768 362,59
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»602050102 4 F3 00000 25 310 119,44111 768 362,59
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства602050102 4 F3 67483 19 674 194,6287 149 757,44
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748340019 674 194,6287 149 757,44
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства602050102 4 F3 67484 5 114 324,8222 325 205,15
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 674844005 114 324,8222 325 205,15
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета602050102 4 F3 6748S 521 600,002 293 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748S400521 600,002 293 400,00
Коммунальное хозяйство6020502  44 046 394,2535 703 243,68
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»602050206 0 00 00000 44 046 394,2535 703 243,68
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»602050206 1 00 00000 44 046 394,2535 703 243,68
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»602050206 1 02 00000 44 046 394,2535 703 243,68
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий602050206 1 02 26080 388 100,00362 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050206 1 02 26080200388 100,00362 900,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности602050206 1 02 S6080 43 658 294,2535 340 343,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050206 1 02 S608020043 658 294,2535 340 343,68
Благоустройство6020503  61 980 661,0661 912 861,06
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»602050307 0 00 00000 61 980 661,0661 912 861,06
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»602050307 1 00 00000 61 980 661,0661 912 861,06
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»602050307 1 02 00000 1 044 100,00976 300,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий602050307 1 02 22010 1 044 100,00976 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050307 1 02 2201020044 100,000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 02 220104001 000 000,00976 300,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»602050307 1 F2 00000 60 936 561,0660 936 561,06
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды602050307 1 F2 55550 32 821 160,0432 821 160,04
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 5555040032 821 160,0432 821 160,04
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта602050307 1 F2 Д5551 28 115 401,0228 115 401,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 Д555140028 115 401,0228 115 401,02
ОБРАЗОВАНИЕ60207   16 000 000,000,00
Дополнительное образование детей6020703  16 000 000,000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602070301 0 00 00000 16 000 000,000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602070301 3 00 00000 16 000 000,000,00
Региональный проект «Культурная среда»602070301 3 A1 00000 16 000 000,000,00
Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств602070301 3 A1 5519Б 16 000 000,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070301 3 A1 5519Б20016 000 000,000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА60210   49 002 047,0055 226 344,00
Пенсионное обеспечение6021001  5 907 600,005 907 600,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100105 0 00 00000 5 907 600,005 907 600,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100105 3 00 00000 5 907 600,005 907 600,00
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»602100105 3 03 00000 5 907 600,005 907 600,00
Доплата к пенсиям муниципальных служащих602100105 3 03 01000 5 907 600,005 907 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100105 3 03 010003005 907 600,005 907 600,00
Социальное обеспечение населения6021003  5 239 786,0011 464 083,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602100302 0 00 00000 5 239 786,0011 464 083,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»602100302 7 00 00000 5 239 786,0011 464 083,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»602100302 7 01 00000 5 239 786,0011 464 083,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»602100302 7 01 51350 740 309,000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 51350300740 309,000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»602100302 7 01 51760 1 499 477,001 464 083,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 517603001 499 477,001 464 083,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)602100302 7 01 85010 3 000 000,0010 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 850103003 000 000,0010 000 000,00
Охрана семьи и детства6021004  32 765 561,0032 765 561,00
Непрограммные расходы городского бюджета602100499 0 00 00000 32 765 561,0032 765 561,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей602100499 8 00 00000 32 765 561,0032 765 561,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю602100499 8 00 85050 29 905 331,0029 905 331,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 850502006 505 331,006 505 331,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 8505030023 400 000,0023 400 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения602100499 8 00 85320 351 750,00351 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 853202001 750,001 750,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 85320300350 000,00350 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей602100499 8 00 85360 2 508 480,002 508 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 8536020012 480,0012 480,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 853603002 496 000,002 496 000,00
Другие вопросы в области социальной политики6021006  5 089 100,005 089 100,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100605 0 00 00000 5 089 100,005 089 100,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100605 3 00 00000 5 089 100,005 089 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602100605 3 01 00000 5 089 100,005 089 100,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству602100605 3 01 85150 5 089 100,005 089 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602100605 3 01 851501004 442 113,404 442 113,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100605 3 01 85150200646 986,60646 986,60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ60211   578 000 000,000,00
Физическая культура6021101  578 000 000,000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602110101 0 00 00000 578 000 000,000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602110101 3 00 00000 578 000 000,000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»602110101 3 02 00000 578 000 000,000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце602110101 3 02 20250 570 000 000,000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602110101 3 02 20250400570 000 000,000,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности602110101 3 02 S6010 8 000 000,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602110101 3 02 S60102008 000 000,000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ60212   16 004 800,0014 965 500,00
Телевидение и радиовещание6021201  11 480 100,0010 734 600,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120105 0 00 00000 11 480 100,0010 734 600,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120105 1 00 00000 11 480 100,0010 734 600,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120105 1 01 00000 11 480 100,0010 734 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120105 1 01 09000 11 480 100,0010 734 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120105 1 01 0900060011 480 100,0010 734 600,00
Периодическая печать и издательства6021202  3 785 500,003 539 700,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120205 0 00 00000 3 785 500,003 539 700,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120205 1 00 00000 3 785 500,003 539 700,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120205 1 01 00000 3 785 500,003 539 700,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120205 1 01 09000 3 785 500,003 539 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120205 1 01 090006003 785 500,003 539 700,00
Другие вопросы в области средств массовой информации6021204  739 200,00691 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120405 0 00 00000 739 200,00691 200,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120405 1 00 00000 739 200,00691 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»602120405 1 02 00000 739 200,00691 200,00
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города602120405 1 02 21530 403 200,00356 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602120405 1 02 21530200403 200,00356 200,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ602120405 1 02 21560 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602120405 1 02 21560200100 000,00100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения602120405 1 02 21570 236 000,00235 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602120405 1 02 21570200236 000,00235 000,00
Управление финансов администрации городского округа город Елец603    53 040 000,0063 740 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60301   12 340 000,0015 640 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6030106  9 140 000,008 440 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603010605 0 00 00000 9 140 000,008 440 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603010605 2 00 00000 9 140 000,008 440 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»603010605 2 01 00000 9 140 000,008 440 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления603010605 2 01 00110 8 620 333,008 080 971,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами603010605 2 01 001101008 620 333,008 080 971,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)603010605 2 01 00120 519 667,00359 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд603010605 2 01 00120200519 667,00359 029,00
Резервные фонды6030111  3 000 000,007 000 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета603011199 0 00 00000 3 000 000,007 000 000,00
Резервные фонды603011199 3 00 00000 3 000 000,007 000 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец603011199 3 00 05000 3 000 000,007 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования603011199 3 00 050008003 000 000,007 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы6030113  200 000,00200 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603011305 0 00 00000 200 000,00200 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603011305 2 00 00000 200 000,00200 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»603011305 2 02 00000 200 000,00200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента603011305 2 02 21540 200 000,00200 000,00
Иные бюджетные ассигнования603011305 2 02 21540800200 000,00200 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА60313   200 000,003 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга6031301  200 000,003 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603130105 0 00 00000 200 000,003 900 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603130105 2 00 00000 200 000,003 900 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»603130105 2 03 00000 200 000,003 900 000,00
Обслуживание муниципального долга603130105 2 03 21550 200 000,003 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга603130105 2 03 21550700200 000,003 900 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ60399   40 500 000,0044 200 000,00
Условно утвержденные расходы6039999  40 500 000,0044 200 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета603999999 0 00 00000 40 500 000,0044 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия603999999 9 00 00000 40 500 000,0044 200 000,00
Условно утвержденные расходы603999999 9 00 00020 40 500 000,0044 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования603999999 9 00 0002080040 500 000,0044 200 000,00
Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец604    3 402 200,003 181 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60401   3 402 200,003 181 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6040106  3 402 200,003 181 200,00
Непрограммные расходы городского бюджета604010699 0 00 00000 3 402 200,003 181 200,00
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00000 3 402 200,003 181 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00110 3 402 200,003 181 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами604010699 7 00 001101003 402 200,003 181 200,00
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец605    103 445 363,2896 715 234,26
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60501   898 546,14898 546,14
Другие общегосударственные вопросы6050113  898 546,14898 546,14
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605011301 0 00 00000 898 546,14898 546,14
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»605011301 5 00 00000 898 546,14898 546,14
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 00000 898 546,14898 546,14
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 S6670 898 546,14898 546,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605011301 5 01 S667020040 000,0040 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению605011301 5 01 S667030098 546,1498 546,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605011301 5 01 S6670600760 000,00760 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ60507   1 200 000,001 200 000,00
Молодежная политика6050707  1 200 000,001 200 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605070701 0 00 00000 1 200 000,001 200 000,00
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»605070701 9 00 00000 1 200 000,001 200 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»605070701 9 01 00000 1 050 000,001 050 000,00
Поддержка развития молодежного движения605070701 9 01 20370 170 000,00170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20370200170 000,00170 000,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи605070701 9 01 20380 850 000,00850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20380200850 000,00850 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце605070701 9 01 20390 30 000,0030 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 2039020030 000,0030 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»605070701 9 02 00000 150 000,00150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец605070701 9 02 20400 150 000,00150 000,00
Иные бюджетные ассигнования605070701 9 02 20400800150 000,00150 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ60511   101 346 817,1494 616 688,12
Физическая культура6051101  95 903 100,0089 677 353,30
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110101 0 00 00000 95 767 100,0089 541 353,30
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 00 00000 95 767 100,0089 541 353,30
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 01 00000 49 878 700,0046 639 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 01 09000 49 878 700,0046 639 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 01 0900060049 878 700,0046 639 800,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»605110101 7 03 00000 45 888 400,0042 901 553,30
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 03 09000 45 888 400,0042 901 553,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 03 0900060045 888 400,0042 901 553,30
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»605110106 0 00 00000 136 000,00136 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»605110106 1 00 00000 136 000,00136 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»605110106 1 01 00000 136 000,00136 000,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные605110106 1 01 21730 136 000,00136 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110106 1 01 21730600136 000,00136 000,00
Массовый спорт6051102  2 147 717,141 500 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110201 0 00 00000 2 147 717,141 500 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110201 6 00 00000 2 147 717,141 500 000,00
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»605110201 6 01 00000 2 147 717,141 500 000,00
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни605110201 6 01 20300 166 000,00166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 20300200166 000,00166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий605110201 6 01 20320 20 000,0020 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2032020020 000,0020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике605110201 6 01 20330 124 000,001 314 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110201 6 01 2033010080 000,00380 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2033020044 000,00934 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта605110201 6 01 S6440 1 837 717,140,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110201 6 01 S6440100577 717,140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 S64402001 260 000,000,00
Спорт высших достижений6051103  0,00357 334,82
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110301 0 00 00000 0,00357 334,82
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110301 7 00 00000 0,00357 334,82
Региональный проект «Спорт — норма жизни»605110301 7 P5 00000 0,00357 334,82
Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки605110301 7 P5 86820 0,00357 334,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110301 7 P5 868206000,00357 334,82
Другие вопросы в области физической культуры и спорта6051105  3 296 000,003 082 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110501 0 00 00000 3 296 000,003 082 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110501 6 00 00000 3 296 000,003 082 000,00
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»605110501 6 02 00000 3 296 000,003 082 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления605110501 6 02 00110 3 270 659,003 060 185,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110501 6 02 001101003 270 659,003 060 185,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)605110501 6 02 00120 25 341,0021 815,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110501 6 02 0012020025 341,0021 815,00
Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец606    49 265 368,4274 584 485,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60601   24 826 800,0023 214 600,00
Другие общегосударственные вопросы6060113  24 826 800,0023 214 600,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»606011303 0 00 00000 24 826 800,0023 214 600,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 00 00000 24 826 800,0023 214 600,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 02 00000 24 826 800,0023 214 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий606011303 1 02 09000 24 826 800,0023 214 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям606011303 1 02 0900060024 826 800,0023 214 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60604   609 693,426 540 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6060409  9 693,425 940 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606040902 0 00 00000 9 693,425 940 000,00
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»606040902 1 00 00000 9 693,425 940 000,00
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»606040902 1 01 00000 9 693,425 940 000,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района606040902 1 01 S6070 9 693,425 940 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606040902 1 01 S60702009 693,425 940 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6060412  600 000,00600 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606041202 0 00 00000 600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606041202 6 00 00000 600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 00000 600 000,00600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 61110 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования606041202 6 02 61110800600 000,00600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60605   23 828 875,0044 829 885,00
Жилищное хозяйство6060501  5 200 000,005 200 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050102 0 00 00000 5 200 000,005 200 000,00
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 00 00000 5 200 000,005 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 01 00000 5 200 000,005 200 000,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности606050102 3 01 21050 5 200 000,005 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050102 3 01 210502005 200 000,005 200 000,00
Благоустройство6060503  8 072 175,0029 758 685,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050302 0 00 00000 8 072 175,0029 758 685,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050302 6 00 00000 8 072 175,0029 758 685,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606050302 6 01 00000 6 560 660,0028 247 170,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки606050302 6 01 21100 5 123 625,5228 067 170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 01 211002005 123 625,5228 067 170,00
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца606050302 6 01 21170 180 000,00180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению606050302 6 01 21170300180 000,00180 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов606050302 6 01 L2991 1 257 034,480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 01 L29912001 257 034,480,00
Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»606050302 6 04 00000 1 511 515,001 511 515,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»606050302 6 04 85170 1 511 515,001 511 515,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 04 851702001 511 515,001 511 515,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства6060505  10 556 700,009 871 200,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050502 0 00 00000 10 556 700,009 871 200,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050502 6 00 00000 10 556 700,009 871 200,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»606050502 6 03 00000 10 556 700,009 871 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления606050502 6 03 00110 10 556 700,009 871 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами606050502 6 03 0011010010 556 700,009 871 200,00
Комитет информационных технологий и аналитики администрации городского округа город Елец607    0,000,00
Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец608    557 363 438,60185 435 830,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60804   452 546 009,17116 245 730,00
Транспорт6080408  15 000 000,0015 000 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040802 0 00 00000 15 000 000,0015 000 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»608040802 2 00 00000 15 000 000,0015 000 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»608040802 2 01 00000 15 000 000,0015 000 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам608040802 2 01 61040 15 000 000,0015 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040802 2 01 6104020015 000 000,0015 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6080409  437 546 009,17101 245 730,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040902 0 00 00000 437 546 009,17101 245 730,00
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»608040902 1 00 00000 437 546 009,17101 245 730,00
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»608040902 1 01 00000 16 720 475,9129 306 954,49
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним608040902 1 01 21000 7 590 179,9119 771 446,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 210002007 590 179,9119 771 446,49
Обеспечение безопасности дорожного движения608040902 1 01 21010 9 130 296,009 535 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 210102009 130 296,009 535 508,00
Региональный проект «Дорожная сеть»608040902 1 R1 00000 420 825 533,2671 938 775,51
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)608040902 1 R1 Д3934 420 825 533,2671 938 775,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 R1 Д3934200420 825 533,2671 938 775,51
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60805   104 817 429,4369 190 100,00
Благоустройство6080503  104 817 429,4369 190 100,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608050302 0 00 00000 88 185 429,4353 638 100,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608050302 6 00 00000 88 185 429,4353 638 100,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»608050302 6 01 00000 88 185 429,4353 638 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий608050302 6 01 09000 63 280 249,4353 638 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям608050302 6 01 0900060063 280 249,4353 638 100,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки608050302 6 01 21100 24 905 180,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050302 6 01 2110020024 905 180,000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»608050306 0 00 00000 16 632 000,0015 552 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»608050306 1 00 00000 16 632 000,0015 552 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»608050306 1 03 00000 16 632 000,0015 552 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения608050306 1 03 21720 16 632 000,0015 552 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050306 1 03 2172020016 632 000,0015 552 000,00
Управление культуры администрации городского округа город Елец610    195 741 943,76183 162 727,87
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА61004   634 000,00634 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6100412  634 000,00634 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»610041204 0 00 00000 634 000,00634 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»610041204 2 00 00000 634 000,00634 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»610041204 2 01 00000 604 000,00604 000,00
Взнос в Ассоциацию малых туристских городов610041204 2 01 21370 95 000,0095 000,00
Иные бюджетные ассигнования610041204 2 01 2137080095 000,0095 000,00
Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров610041204 2 01 21470 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 01 21470200300 000,00300 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня610041204 2 01 21480 209 000,00209 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 01 21480200209 000,00209 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»610041204 2 02 00000 30 000,0030 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции610041204 2 02 21490 30 000,0030 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 02 2149020030 000,0030 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ61007   55 940 858,7052 241 980,42
Дополнительное образование детей6100703  55 940 858,7052 241 980,42
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610070301 0 00 00000 55 940 858,7052 241 980,42
Подпрограмма «Развитие культуры»610070301 8 00 00000 55 940 858,7052 241 980,42
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610070301 8 01 00000 55 784 600,0052 241 980,42
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610070301 8 01 09000 55 784 600,0052 241 980,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 01 0900060055 784 600,0052 241 980,42
Региональный проект «Творческие люди»610070301 8 A2 00000 156 258,700,00
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры610070301 8 A2 86280 156 258,700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 A2 86280600156 258,700,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ61008   139 167 085,06130 286 747,45
Культура6100801  135 394 985,06126 759 447,45
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080101 0 00 00000 135 258 985,06126 623 447,45
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»610080101 5 00 00000 300 000,00300 000,00
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»610080101 5 03 00000 300 000,00300 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство610080101 5 03 S6630 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 5 03 S6630200300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»610080101 8 00 00000 134 958 985,06126 323 447,45
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610080101 8 01 00000 134 958 985,06126 323 447,45
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610080101 8 01 09000 129 405 560,06120 874 875,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 09000600129 405 560,06120 874 875,45
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий610080101 8 01 20350 1 800 000,001 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 8 01 203502001 800 000,001 800 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров610080101 8 01 L4660 3 753 425,003 648 572,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 L46606003 753 425,003 648 572,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»610080106 0 00 00000 136 000,00136 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»610080106 1 00 00000 136 000,00136 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»610080106 1 01 00000 136 000,00136 000,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные610080106 1 01 21730 136 000,00136 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080106 1 01 21730600136 000,00136 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии6100804  3 772 100,003 527 300,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080401 0 00 00000 3 772 100,003 527 300,00
Подпрограмма «Развитие культуры»610080401 8 00 00000 3 772 100,003 527 300,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»610080401 8 02 00000 3 772 100,003 527 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления610080401 8 02 00110 3 772 100,003 527 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами610080401 8 02 001101003 772 100,003 527 300,00
Управление образования администрации городского округа город Елец611    1 090 637 589,431 075 730 340,99
ОБРАЗОВАНИЕ61107   1 032 522 474,701 016 686 869,89
Дошкольное образование6110701  445 655 385,11441 292 505,77
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070101 0 00 00000 445 155 385,11440 792 505,77
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070101 2 00 00000 91 606,6763 359,09
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070101 2 01 00000 91 606,6763 359,09
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070101 2 01 S6590 91 606,6763 359,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 2 01 S659060091 606,6763 359,09
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070101 3 00 00000 1 386 250,001 386 250,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070101 3 01 00000 1 386 250,001 386 250,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070101 3 01 20120 1 386 250,001 386 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 3 01 201206001 386 250,001 386 250,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070101 4 00 00000 443 677 528,44438 704 975,15
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611070101 4 01 00000 437 327 128,44432 354 575,15
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070101 4 01 09000 76 576 028,4471 603 475,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 0900060076 576 028,4471 603 475,15
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»611070101 4 01 85350 360 751 100,00360 751 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 85350600360 751 100,00360 751 100,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»611070101 4 08 00000 6 350 400,006 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей611070101 4 08 20500 6 350 400,006 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 08 205006006 350 400,006 350 400,00
Подпрограмма «Доступная среда»611070101 Д 00 00000 0,00637 921,53
Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»611070101 Д 02 00000 0,00637 921,53
Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях611070101 Д 02 S6310 0,00637 921,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 Д 02 S63106000,00637 921,53
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»611070106 0 00 00000 500 000,00500 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»611070106 1 00 00000 500 000,00500 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»611070106 1 01 00000 500 000,00500 000,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные611070106 1 01 21730 500 000,00500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070106 1 01 21730600500 000,00500 000,00
Общее образование6110702  516 381 978,69508 931 293,53
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070201 0 00 00000 516 351 978,69508 901 293,53
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»611070201 1 00 00000 600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»611070201 1 04 00000 600 000,00600 000,00
Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости611070201 1 04 20060 600 000,00600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 1 04 20060600600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070201 2 00 00000 186 770,77206 127,47
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070201 2 01 00000 186 770,77206 127,47
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070201 2 01 S6590 186 770,77206 127,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 2 01 S6590600186 770,77206 127,47
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070201 3 00 00000 2 113 743,181 386 250,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070201 3 01 00000 1 386 250,001 386 250,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070201 3 01 20120 1 386 250,001 386 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 01 201206001 386 250,001 386 250,00
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»611070201 3 04 00000 727 493,180,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций611070201 3 04 S6160 727 493,180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 04 S6160600727 493,180,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070201 4 00 00000 512 223 022,85505 875 877,23
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611070201 4 02 00000 480 584 422,85474 237 277,23
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий611070201 4 02 09000 62 006 600,0057 980 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 0900060062 006 600,0057 980 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»611070201 4 02 85090 376 683 880,00376 683 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 85090600376 683 880,00376 683 880,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611070201 4 02 85130 24 728 434,8522 407 689,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 85130300841 280,00841 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8513060023 887 154,8521 566 409,23
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей611070201 4 02 85140 6 155 380,006 155 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 851403006 155 380,006 155 380,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»611070201 4 02 85160 11 005 128,0011 005 128,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8516060011 005 128,0011 005 128,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому611070201 4 02 85420 5 000,005 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 854203005 000,005 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»611070201 4 10 00000 31 638 600,0031 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций611070201 4 10 53030 31 638 600,0031 638 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 10 5303060031 638 600,0031 638 600,00
Подпрограмма «Доступная среда»611070201 Д 00 00000 1 228 441,89833 038,83
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»611070201 Д 03 00000 1 228 441,89833 038,83
Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом611070201 Д 03 S6130 1 228 441,89833 038,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 Д 03 S61306001 228 441,89833 038,83
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»611070202 0 00 00000 30 000,0030 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»611070202 9 00 00000 30 000,0030 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 00000 30 000,0030 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 20070 30 000,0030 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070202 9 01 2007060030 000,0030 000,00
Дополнительное образование детей6110703  31 080 910,9029 079 870,59
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070301 0 00 00000 31 080 910,9029 079 870,59
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070301 2 00 00000 16 010,9012 670,59
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070301 2 01 00000 16 010,9012 670,59
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070301 2 01 S6590 16 010,9012 670,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 2 01 S659060016 010,9012 670,59
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070301 4 00 00000 31 064 900,0029 067 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»611070301 4 03 00000 30 764 900,0028 767 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070301 4 03 09000 30 764 900,0028 767 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 03 0900060030 764 900,0028 767 200,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 20050 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 07 20050600300 000,00300 000,00
Молодежная политика6110707  7 381 000,007 381 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070701 0 00 00000 7 381 000,007 381 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»611070701 1 00 00000 7 381 000,007 381 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»611070701 1 01 00000 1 876 000,001 876 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070701 1 01 09000 1 600 000,001 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 090006001 600 000,001 600 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»611070701 1 01 20020 276 000,00276 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 20020600276 000,00276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»611070701 1 02 00000 5 205 000,005 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений611070701 1 02 20030 5 205 000,005 205 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 02 200306005 205 000,005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»611070701 1 03 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»611070701 1 03 20040 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 03 20040600300 000,00300 000,00
Другие вопросы в области образования6110709  32 023 200,0030 002 200,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070901 0 00 00000 32 023 200,0030 002 200,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070901 4 00 00000 32 023 200,0030 002 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»611070901 4 04 00000 26 516 400,0024 794 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий611070901 4 04 09000 26 516 400,0024 794 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070901 4 04 0900060026 516 400,0024 794 600,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 00000 900 000,00900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 20190 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070901 4 05 20190200900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»611070901 4 06 00000 4 606 800,004 307 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления611070901 4 06 00110 4 606 800,004 307 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами611070901 4 06 001101004 606 800,004 307 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА61110   58 115 114,7359 043 471,10
Социальное обеспечение населения6111003  42 357 702,7343 286 059,10
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100301 0 00 00000 42 357 702,7343 286 059,10
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100301 4 00 00000 42 357 702,7343 286 059,10
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611100301 4 02 00000 2 672 696,002 672 696,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611100301 4 02 85130 2 672 696,002 672 696,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 02 851306002 672 696,002 672 696,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»611100301 4 09 00000 39 685 006,7340 613 363,10
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях611100301 4 09 R3040 39 685 006,7340 613 363,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 09 R304060039 685 006,7340 613 363,10
Охрана семьи и детства6111004  15 757 412,0015 757 412,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100401 0 00 00000 15 757 412,0015 757 412,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100401 4 00 00000 15 757 412,0015 757 412,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611100401 4 01 00000 15 757 412,0015 757 412,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования611100401 4 01 85040 15 757 412,0015 757 412,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100401 4 01 8504060015 757 412,0015 757 412,00
ВСЕГО     3 008 529 383,932 090 478 645,95»;

12) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 12

к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

НаименованиеРазделПодразделЦелевая статьяВид расходаСумма
Всего    2 981 263 083,31
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01   251 143 034,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования0102  2 210 697,00
Непрограммные расходы городского бюджета010299 0 00 00000 2 210 697,00
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления010299 6 00 00000 2 210 697,00
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец010299 6 00 00050 2 210 697,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010299 6 00 000501002 150 697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010299 6 00 0005020060 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований0103  7 015 377,73
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010305 0 00 00000 118 431,08
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010305 3 00 00000 118 431,08
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010305 3 01 00000 118 431,08
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010305 3 01 S6790 118 431,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010305 3 01 S6790200118 431,08
Непрограммные расходы городского бюджета010399 0 00 00000 6 896 946,65
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00000 6 896 946,65
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00030 2 167 427,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 000301002 167 427,00
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00040 981 822,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 00040100981 822,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00110 3 468 143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 001101003 468 143,00
Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010399 5 00 00120 279 554,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010399 5 00 00120200279 554,65
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций0104  58 950 266,20
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010405 0 00 00000 58 950 266,20
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»010405 2 00 00000 200 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»010405 2 02 00000 200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента010405 2 02 21540 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 2 02 21540200200 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010405 3 00 00000 58 750 266,20
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010405 3 01 00000 58 750 266,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010405 3 01 00110 54 693 217,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010405 3 01 0011010054 693 217,04
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010405 3 01 00120 3 664 205,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010405 3 01 0012010050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 001202003 614 205,26
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010405 3 01 S6790 392 843,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 S6790200392 843,90
Судебная система0105  16 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета010599 0 00 00000 16 000,00
Иные непрограммные мероприятия010599 9 00 00000 16 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации010599 9 00 51200 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010599 9 00 5120020016 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора0106  14 377 649,41
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010605 0 00 00000 10 744 530,79
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»010605 2 00 00000 10 506 085,87
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»010605 2 01 00000 10 506 085,87
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010605 2 01 00110 9 435 935,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010605 2 01 001101009 435 935,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010605 2 01 00120 1 070 150,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010605 2 01 001202001 052 150,87
Иные бюджетные ассигнования010605 2 01 0012080018 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010605 3 00 00000 238 444,92
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010605 3 01 00000 238 444,92
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010605 3 01 S6790 238 444,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010605 3 01 S6790200238 444,92
Непрограммные расходы городского бюджета010699 0 00 00000 3 633 118,62
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00000 3 633 118,62
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00110 3 391 041,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010699 7 00 001101003 391 041,15
Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010699 7 00 00120 242 077,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010699 7 00 00120200242 077,47
Резервные фонды0111  3 198 907,00
Непрограммные расходы городского бюджета011199 0 00 00000 3 198 907,00
Резервные фонды011199 3 00 00000 3 198 907,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец011199 3 00 05000 3 198 907,00
Иные бюджетные ассигнования011199 3 00 050008003 198 907,00
Другие общегосударственные вопросы0113  165 374 137,11
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»011301 0 00 00000 898 546,14
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»011301 5 00 00000 898 546,14
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 00000 898 546,14
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 S6670 898 546,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011301 5 01 S667020040 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению011301 5 01 S667030098 546,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011301 5 01 S6670600760 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»011302 0 00 00000 445 847,54
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»011302 6 00 00000 445 847,54
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»011302 6 01 00000 445 847,54
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки011302 6 01 21100 445 847,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011302 6 01 21100600445 847,54
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»011303 0 00 00000 26 868 800,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 00 00000 26 868 800,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 02 00000 26 868 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий011303 1 02 09000 26 868 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011303 1 02 0900060026 868 800,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»011305 0 00 00000 120 991 947,20
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»011305 1 00 00000 105 428,00
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»011305 1 03 00000 105 428,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления011305 1 03 00110 105 428,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 1 03 00110100105 428,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»011305 2 00 00000 2 000 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»011305 2 04 00000 2 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений011305 2 04 08000 2 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 2 04 080001001 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 2 04 08000200800 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»011305 3 00 00000 48 386 185,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»011305 3 01 00000 6 308 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»011305 3 01 85060 3 931 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850601003 728 938,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85060200202 061,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»011305 3 01 85070 1 151 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850701001 057 958,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 8507020093 542,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»011305 3 01 85080 1 225 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850801001 056 706,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85080200168 993,80
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»011305 3 02 00000 41 359 985,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений011305 3 02 08000 41 359 985,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 02 0800010029 531 002,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 02 0800020011 288 218,00
Иные бюджетные ассигнования011305 3 02 08000800540 765,00
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 00000 718 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 21680 718 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 04 21680200718 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»011305 4 00 00000 70 500 334,20
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»011305 4 01 00000 475 533,97
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества011305 4 01 21600 475 533,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 01 21600200475 533,97
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 00000 2 184 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 21640 2 184 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 02 216402002 184 800,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»011305 4 03 00000 67 840 000,23
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»011305 4 03 20240 60 813 600,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 03 2024020060 813 600,23
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений011305 4 03 20270 7 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности011305 4 03 202704007 026 400,00
Непрограммные расходы городского бюджета011399 0 00 00000 16 168 996,23
Резервные фонды011399 3 00 00000 801 093,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец011399 3 00 05000 801 093,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011399 3 00 05000200505 093,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению011399 3 00 05000300296 000,00
Иные непрограммные мероприятия011399 9 00 00000 15 367 903,23
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования011399 9 00 03050 10 451 145,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011399 9 00 0305020016 450,54
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности011399 9 00 030504001 272 541,78
Иные бюджетные ассигнования011399 9 00 030508009 162 153,14
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»011399 9 00 54690 1 583 599,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011399 9 00 546902001 583 599,90
Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд011399 9 00 55491 3 333 157,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011399 9 00 554911003 333 157,87
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03   15 194 885,00
Органы юстиции0304  4 466 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета030499 0 00 00000 4 466 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния030499 4 00 00000 4 466 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета030499 4 00 59300 2 090 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 593001002 090 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета030499 4 00 85020 2 376 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 850201001 483 972,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд030499 4 00 85020200892 373,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность0310  10 728 540,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»031003 0 00 00000 10 728 540,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 00 00000 10 728 540,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 02 00000 10 728 540,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений031003 1 02 08000 10 728 540,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами031003 1 02 080001009 538 480,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд031003 1 02 080002001 166 059,80
Иные бюджетные ассигнования031003 1 02 0800080024 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04   540 854 294,89
Общеэкономические вопросы0401  1 044 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»040105 0 00 00000 1 044 200,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»040105 3 00 00000 1 044 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»040105 3 01 00000 1 044 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»040105 3 01 85340 1 044 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами040105 3 01 85340100923 564,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040105 3 01 85340200120 635,40
Транспорт0408  12 489 685,03
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040802 0 00 00000 12 489 685,03
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»040802 2 00 00000 12 489 685,03
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»040802 2 01 00000 12 489 685,03
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам040802 2 01 61040 12 489 685,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040802 2 01 6104020012 489 685,03
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409  524 024 409,86
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040902 0 00 00000 523 391 190,86
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»040902 1 00 00000 488 908 432,24
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»040902 1 01 00000 316 308 432,24
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним040902 1 01 21000 89 295 662,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 2100020089 295 662,66
Обеспечение безопасности дорожного движения040902 1 01 21010 7 724 863,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 210102007 724 863,82
Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования040902 1 01 21030 986 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 21030200400 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности040902 1 01 21030400586 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них040902 1 01 21220 103 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 21220200103 500,00
Расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них040902 1 01 S6030 38 433 155,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности040902 1 01 S603040038 433 155,62
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов040902 1 01 S6230 7 048 724,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 S62302007 048 724,14
Обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений040902 1 01 S6300 172 716 526,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности040902 1 01 S6300400172 716 526,00
Региональный проект «Дорожная сеть»040902 1 R1 00000 172 600 000,00
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»040902 1 R1 53930 70 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 R1 5393020070 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)040902 1 R1 Д3934 102 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 R1 Д3934200102 600 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»040902 6 00 00000 34 482 758,62
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»040902 6 01 00000 34 482 758,62
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов040902 6 01 S6230 34 482 758,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям040902 6 01 S623060034 482 758,62
Непрограммные расходы городского бюджета040999 0 00 00000 633 219,00
Иные непрограммные мероприятия040999 9 00 00000 633 219,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования040999 9 00 03050 633 219,00
Иные бюджетные ассигнования040999 9 00 03050800633 219,00
Другие вопросы в области национальной экономики0412  3 296 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»041202 0 00 00000 1 500 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»041202 6 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 00000 600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 61110 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования041202 6 02 61110800600 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»041202 8 00 00000 900 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»041202 8 01 00000 900 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории041202 8 01 26020 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041202 8 01 26020200900 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»041204 0 00 00000 1 796 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»041204 1 00 00000 1 650 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»041204 1 01 00000 150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня041204 1 01 21400 116 996,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 21400200116 996,67
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов041204 1 01 21420 33 003,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 2142020033 003,33
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»041204 1 02 00000 1 500 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»041204 1 02 21450 1 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 214508001 100 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства041204 1 02 21460 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 21460800400 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»041204 2 00 00000 146 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»041204 2 01 00000 116 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня041204 2 01 21480 116 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 01 21480200116 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»041204 2 02 00000 30 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции041204 2 02 21490 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 02 2149020030 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05   330 174 235,54
Жилищное хозяйство0501  41 007 291,67
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050102 0 00 00000 41 007 291,67
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 00 00000 5 137 661,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 01 00000 5 137 661,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности050102 3 01 21050 5 137 661,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050102 3 01 210502005 137 661,00
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»050102 4 00 00000 35 869 630,67
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»050102 4 F3 00000 35 869 630,67
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства050102 4 F3 67483 25 132 589,16
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748340025 132 589,16
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства050102 4 F3 67484 4 471 041,51
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 674844004 471 041,51
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета050102 4 F3 6748S 6 266 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748S4006 266 000,00
Коммунальное хозяйство0502  39 169 504,02
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050202 0 00 00000 78 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050202 6 00 00000 78 000,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»050202 6 01 00000 78 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений050202 6 01 S6380 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050202 6 01 S638020078 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»050206 0 00 00000 39 091 504,02
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»050206 1 00 00000 39 091 504,02
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»050206 1 02 00000 39 091 504,02
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий050206 1 02 26080 279 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050206 1 02 26080200279 990,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности050206 1 02 S6080 38 811 514,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050206 1 02 S608020038 811 514,02
Благоустройство0503  238 394 306,03
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»050301 0 00 00000 246 400,00
Подпрограмма «Доступная среда»050301 Д 00 00000 246 400,00
Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта»050301 Д 01 00000 246 400,00
Повышение доступности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения050301 Д 01 20440 246 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050301 Д 01 20440200246 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050302 0 00 00000 123 756 026,96
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050302 6 00 00000 123 756 026,96
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»050302 6 01 00000 120 546 677,96
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий050302 6 01 09000 80 878 250,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям050302 6 01 0900060080 878 250,79
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки050302 6 01 21100 39 488 427,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 2110020039 488 427,17
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца050302 6 01 21170 180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению050302 6 01 21170300180 000,00
Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»050302 6 04 00000 3 209 349,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»050302 6 04 85170 3 209 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 04 851702003 209 349,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»050306 0 00 00000 18 599 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»050306 1 00 00000 18 599 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»050306 1 02 00000 599 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения050306 1 02 26090 599 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050306 1 02 26090200599 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»050306 1 03 00000 18 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения050306 1 03 21720 18 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050306 1 03 2172020018 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»050307 0 00 00000 92 420 396,72
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»050307 1 00 00000 92 420 396,72
Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»050307 1 01 00000 2 441 575,56
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий050307 1 01 22000 2 441 575,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 01 220002002 441 575,56
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»050307 1 02 00000 1 999 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий050307 1 02 22010 1 999 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 02 22010200999 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 02 220104001 000 000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»050307 1 04 00000 5 509 513,79
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений050307 1 04 22040 337 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 04 22040200337 100,00
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением050307 1 04 S6420 5 172 413,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 04 S64202005 172 413,79
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»050307 1 F2 00000 82 470 307,37
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды050307 1 F2 55550 52 824 294,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 F2 5555020020 087 637,37
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 5555040032 736 656,74
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта050307 1 F2 Д5551 29 646 013,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 F2 Д55512002 807 892,89
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 Д555140026 838 120,37
Непрограммные расходы городского бюджета050399 0 00 00000 3 372 482,35
Иные непрограммные мероприятия050399 9 00 00000 3 372 482,35
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования050399 9 00 03050 3 372 482,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050399 9 00 030502003 372 482,35
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства0505  11 603 133,82
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050502 0 00 00000 11 568 783,82
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050502 6 00 00000 11 568 783,82
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»050502 6 03 00000 11 568 783,82
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления050502 6 03 00110 10 679 259,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами050502 6 03 0011010010 679 259,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)050502 6 03 00120 889 524,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050502 6 03 00120200879 524,82
Иные бюджетные ассигнования050502 6 03 0012080010 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»050505 0 00 00000 34 350,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»050505 3 00 00000 34 350,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»050505 3 01 00000 34 350,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления050505 3 01 S6790 34 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050505 3 01 S679020034 350,00
ОБРАЗОВАНИЕ07   1 277 064 706,65
Дошкольное образование0701  474 110 275,73
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070101 0 00 00000 472 311 656,73
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070101 2 00 00000 119 533,74
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070101 2 01 00000 119 533,74
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070101 2 01 S6590 119 533,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 2 01 S6590600119 533,74
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070101 3 00 00000 3 200 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070101 3 01 00000 3 200 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070101 3 01 20120 3 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 3 01 201206003 200 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070101 4 00 00000 468 992 122,99
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»070101 4 01 00000 462 641 722,99
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070101 4 01 09000 82 207 142,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 0900060082 207 142,99
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»070101 4 01 85350 380 434 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 85350600380 434 580,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»070101 4 08 00000 6 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей070101 4 08 20500 6 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 08 205006006 350 400,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»070106 0 00 00000 1 798 619,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»070106 1 00 00000 1 798 619,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»070106 1 01 00000 1 798 619,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные070106 1 01 21730 569 619,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070106 1 01 21730600569 619,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности070106 1 01 S6080 1 229 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070106 1 01 S60806001 229 000,00
Общее образование0702  646 741 249,11
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070201 0 00 00000 646 176 249,11
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»070201 1 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»070201 1 04 00000 600 000,00
Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости070201 1 04 20060 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 1 04 20060600600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070201 2 00 00000 155 394,43
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070201 2 01 00000 155 394,43
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070201 2 01 S6590 155 394,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 2 01 S6590600155 394,43
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070201 3 00 00000 100 180 378,98
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070201 3 01 00000 99 175 525,09
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070201 3 01 20120 56 964 323,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070201 3 01 2012020054 650 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 01 201206002 314 013,00
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций070201 3 01 87080 4 158 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 01 870806004 158 400,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности070201 3 01 S6010 38 052 802,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070201 3 01 S601020038 052 802,09
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»070201 3 04 00000 1 004 853,89
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций070201 3 04 S6160 1 004 853,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 04 S61606001 004 853,89
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070201 4 00 00000 545 240 475,70
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»070201 4 02 00000 513 601 875,70
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий070201 4 02 09000 81 651 306,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 0900060081 651 306,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»070201 4 02 85090 390 240 510,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 85090600390 240 510,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию070201 4 02 85130 25 293 453,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 85130300841 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8513060024 452 173,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей070201 4 02 85140 6 155 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 851403006 155 380,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»070201 4 02 85160 10 256 726,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8516060010 256 726,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому070201 4 02 85420 4 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 854203004 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»070201 4 10 00000 31 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций070201 4 10 53030 31 638 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 10 5303060031 638 600,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»070202 0 00 00000 30 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»070202 9 00 00000 30 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 00000 30 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 20070 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070202 9 01 2007060030 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»070206 0 00 00000 535 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»070206 1 00 00000 535 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»070206 1 01 00000 535 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности070206 1 01 S6080 535 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070206 1 01 S6080600535 000,00
Дополнительное образование детей0703  112 232 912,50
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070301 0 00 00000 112 232 912,50
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070301 2 00 00000 15 144,00
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070301 2 01 00000 15 144,00
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070301 2 01 S6590 15 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 2 01 S659060015 144,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070301 4 00 00000 42 263 655,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»070301 4 03 00000 41 963 655,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 4 03 09000 41 963 655,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 03 0900060041 963 655,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 00000 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 20050 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 07 20050600300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»070301 8 00 00000 69 954 113,50
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»070301 8 01 00000 69 830 509,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 8 01 09000 69 830 509,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 01 0900060069 830 509,00
Региональный проект «Творческие люди»070301 8 A2 00000 123 604,50
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры070301 8 A2 86280 123 604,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 A2 86280600123 604,50
Молодежная политика0707  8 596 849,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070701 0 00 00000 8 596 849,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»070701 1 00 00000 7 840 997,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»070701 1 01 00000 2 615 997,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070701 1 01 09000 2 525 361,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 090006002 525 361,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»070701 1 01 20020 90 636,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 2002060090 636,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»070701 1 02 00000 5 225 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений070701 1 02 20030 5 225 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 02 200306005 225 000,00
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»070701 9 00 00000 755 852,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»070701 9 01 00000 605 852,00
Поддержка развития молодежного движения070701 9 01 20370 146 452,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20370200146 452,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи070701 9 01 20380 429 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20380200429 400,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце070701 9 01 20390 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 2039020030 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»070701 9 02 00000 150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец070701 9 02 20400 150 000,00
Иные бюджетные ассигнования070701 9 02 20400800150 000,00
Другие вопросы в области образования0709  35 383 420,31
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070901 0 00 00000 35 256 073,19
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070901 4 00 00000 35 256 073,19
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»070901 4 04 00000 29 388 094,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий070901 4 04 09000 29 388 094,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070901 4 04 0900060029 388 094,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 00000 888 400,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 20190 888 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070901 4 05 20190200888 400,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»070901 4 06 00000 4 979 579,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления070901 4 06 00110 4 925 129,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами070901 4 06 001101004 925 129,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)070901 4 06 00120 54 450,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070901 4 06 0012020054 450,19
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»070905 0 00 00000 127 347,12
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»070905 3 00 00000 127 347,12
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»070905 3 01 00000 127 347,12
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления070905 3 01 S6790 127 347,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070905 3 01 S6790200127 347,12
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08   252 567 112,49
Культура0801  248 907 170,06
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080101 0 00 00000 248 907 170,06
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»080101 3 00 00000 77 746 749,57
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»080101 3 03 00000 77 746 749,57
Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»080101 3 03 20140 71 877 049,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 3 03 2014020071 877 049,27
Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры080101 3 03 20150 5 389 700,30
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности080101 3 03 201504005 389 700,30
Расходы на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры080101 3 03 20160 480 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 3 03 20160200480 000,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»080101 5 00 00000 300 000,00
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»080101 5 03 00000 300 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство080101 5 03 S6630 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 5 03 S6630600300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»080101 8 00 00000 170 860 420,49
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»080101 8 01 00000 170 813 904,20
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий080101 8 01 09000 157 284 275,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 09000600157 284 275,20
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий080101 8 01 20350 9 230 344,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 8 01 203502004 464 344,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 203506004 766 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров080101 8 01 L4660 4 299 285,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 L46606004 299 285,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»080101 8 02 00000 -936,83
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)080101 8 02 00120 -936,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 8 02 00120200-936,83
Региональный проект «Творческие люди»080101 8 A2 00000 47 453,12
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры080101 8 A2 86280 47 453,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 A2 8628060047 453,12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии0804  3 659 942,43
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080401 0 00 00000 3 551 980,07
Подпрограмма «Развитие культуры»080401 8 00 00000 3 551 980,07
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»080401 8 02 00000 3 551 980,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления080401 8 02 00110 3 436 783,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами080401 8 02 001101003 436 783,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)080401 8 02 00120 115 197,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080401 8 02 00120200115 197,07
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»080405 0 00 00000 107 962,36
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»080405 3 00 00000 107 962,36
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»080405 3 01 00000 107 962,36
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления080405 3 01 S6790 107 962,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080405 3 01 S6790200107 962,36
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10   104 707 029,29
Пенсионное обеспечение1001  6 079 630,22
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100105 0 00 00000 6 079 630,22
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100105 3 00 00000 6 079 630,22
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»100105 3 03 00000 6 079 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих100105 3 03 01000 6 079 630,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100105 3 03 010003006 079 630,22
Социальное обеспечение населения1003  48 924 183,07
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100301 0 00 00000 40 646 879,07
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100301 4 00 00000 40 646 879,07
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»100301 4 02 00000 2 672 696,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию100301 4 02 85130 2 672 696,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 02 851306002 672 696,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»100301 4 09 00000 37 974 183,07
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях100301 4 09 R3040 37 974 183,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 09 R304060037 974 183,07
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»100302 0 00 00000 8 277 304,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»100302 7 00 00000 8 277 304,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»100302 7 01 00000 8 277 304,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»100302 7 01 51350 746 227,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 51350300746 227,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»100302 7 01 51760 1 499 077,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 517603001 499 077,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)100302 7 01 85010 6 032 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 850103006 032 000,00
Охрана семьи и детства1004  44 566 116,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100401 0 00 00000 12 149 455,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100401 4 00 00000 12 149 455,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»100401 4 01 00000 12 149 455,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования100401 4 01 85040 12 149 455,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100401 4 01 85040200182 242,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100401 4 01 850403009 514 412,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100401 4 01 850406002 452 800,22
Непрограммные расходы городского бюджета100499 0 00 00000 32 416 661,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей100499 8 00 00000 32 416 661,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю100499 8 00 85050 29 395 631,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 850502006 395 631,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 8505030023 000 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения100499 8 00 85320 351 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 853202001 750,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 85320300350 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей100499 8 00 85360 2 669 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 8536020013 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 853603002 656 000,00
Другие вопросы в области социальной политики1006  5 137 100,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100605 0 00 00000 5 137 100,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100605 3 00 00000 5 137 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»100605 3 01 00000 5 137 100,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству100605 3 01 85150 5 137 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами100605 3 01 851501004 457 828,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100605 3 01 85150200679 271,60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11   189 611 844,29
Физическая культура1101  182 691 700,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110101 0 00 00000 182 691 700,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»110101 3 00 00000 77 747 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»110101 3 02 00000 77 747 000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце110101 3 02 20250 77 747 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности110101 3 02 2025040077 747 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 00 00000 104 944 700,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 01 00000 54 581 300,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 01 09000 54 581 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 01 0900060054 581 300,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»110101 7 03 00000 50 363 400,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 03 09000 50 363 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 03 0900060050 363 400,00
Массовый спорт1102  1 934 959,86
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110201 0 00 00000 1 934 959,86
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110201 6 00 00000 1 934 959,86
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»110201 6 01 00000 1 934 959,86
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни110201 6 01 20300 166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 20300200166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий110201 6 01 20320 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2032020020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике110201 6 01 20330 124 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110201 6 01 2033010080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2033020044 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта110201 6 01 S6440 1 624 959,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110201 6 01 S6440100454 959,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 S64402001 170 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта1105  4 985 184,43
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110501 0 00 00000 4 897 963,81
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110501 6 00 00000 4 897 963,81
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»110501 6 02 00000 4 897 963,81
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления110501 6 02 00110 4 708 193,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110501 6 02 001101004 708 193,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)110501 6 02 00120 189 770,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110501 6 02 00120200189 770,81
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»110505 0 00 00000 87 220,62
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»110505 3 00 00000 87 220,62
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»110505 3 01 00000 87 220,62
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления110505 3 01 S6790 87 220,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110505 3 01 S679020087 220,62
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12   18 045 940,71
Телевидение и радиовещание1201  12 424 300,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120105 0 00 00000 12 424 300,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120105 1 00 00000 12 424 300,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120105 1 01 00000 12 424 300,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120105 1 01 09000 12 424 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120105 1 01 0900060012 424 300,00
Периодическая печать и издательства1202  4 186 900,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120205 0 00 00000 4 186 900,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120205 1 00 00000 4 186 900,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120205 1 01 00000 4 186 900,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120205 1 01 09000 4 186 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120205 1 01 090006004 186 900,00
Другие вопросы в области средств массовой информации1204  1 434 740,71
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120405 0 00 00000 1 434 740,71
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120405 1 00 00000 1 434 740,71
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»120405 1 02 00000 600 000,00
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города120405 1 02 21530 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд120405 1 02 21530200250 000,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ120405 1 02 21560 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд120405 1 02 21560200100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения120405 1 02 21570 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд120405 1 02 21570200250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»120405 1 03 00000 834 740,71
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления120405 1 03 00110 819 079,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами120405 1 03 00110100819 079,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)120405 1 03 00120 15 660,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд120405 1 03 0012020015 660,75
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА13   1 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга1301  1 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»130105 0 00 00000 1 900 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»130105 2 00 00000 1 900 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»130105 2 03 00000 1 900 000,00
Обслуживание муниципального долга130105 2 03 21550 1 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга130105 2 03 215507001 900 000,00»;

13) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13

к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец                и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

НаименованиеРазделПодразделЦелевая статьяВид расходаСумма 2022Сумма 2023
Всего    3 008 529 383,932 090 478 645,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01   188 023 259,83153 214 217,64
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования0102  2 042 700,001 910 100,00
Непрограммные расходы городского бюджета010299 0 00 00000 2 042 700,001 910 100,00
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления010299 6 00 00000 2 042 700,001 910 100,00
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец010299 6 00 00050 2 042 700,001 910 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010299 6 00 000501002 042 700,001 910 100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований0103  6 415 500,005 998 900,00
Непрограммные расходы городского бюджета010399 0 00 00000 6 415 500,005 998 900,00
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00000 6 415 500,005 998 900,00
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00030 2 064 529,002 064 529,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 000301002 064 529,002 064 529,00
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00040 972 944,00972 944,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 00040100972 944,00972 944,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00110 3 378 027,002 961 427,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 001101003 378 027,002 961 427,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций0104  55 659 913,6952 268 371,50
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010405 0 00 00000 55 659 913,6952 268 371,50
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010405 3 00 00000 55 659 913,6952 268 371,50
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010405 3 01 00000 55 659 913,6952 268 371,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010405 3 01 00110 53 237 142,0049 950 262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010405 3 01 0011010053 237 142,0049 950 262,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010405 3 01 00120 1 590 098,371 487 224,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 001202001 590 098,371 487 224,18
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010405 3 01 S6790 832 673,32830 885,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 S6790200832 673,32830 885,32
Судебная система0105  159 100,000,00
Непрограммные расходы городского бюджета010599 0 00 00000 159 100,000,00
Иные непрограммные мероприятия010599 9 00 00000 159 100,000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации010599 9 00 51200 159 100,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010599 9 00 51200200159 100,000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора0106  12 542 200,0011 621 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010605 0 00 00000 9 140 000,008 440 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»010605 2 00 00000 9 140 000,008 440 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»010605 2 01 00000 9 140 000,008 440 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010605 2 01 00110 8 620 333,008 080 971,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010605 2 01 001101008 620 333,008 080 971,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010605 2 01 00120 519 667,00359 029,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010605 2 01 00120200519 667,00359 029,00
Непрограммные расходы городского бюджета010699 0 00 00000 3 402 200,003 181 200,00
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00000 3 402 200,003 181 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00110 3 402 200,003 181 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010699 7 00 001101003 402 200,003 181 200,00
Резервные фонды0111  3 000 000,007 000 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета011199 0 00 00000 3 000 000,007 000 000,00
Резервные фонды011199 3 00 00000 3 000 000,007 000 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец011199 3 00 05000 3 000 000,007 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования011199 3 00 050008003 000 000,007 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы0113  108 203 846,1474 415 646,14
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»011301 0 00 00000 898 546,14898 546,14
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»011301 5 00 00000 898 546,14898 546,14
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 00000 898 546,14898 546,14
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 S6670 898 546,14898 546,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011301 5 01 S667020040 000,0040 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению011301 5 01 S667030098 546,1498 546,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011301 5 01 S6670600760 000,00760 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»011303 0 00 00000 25 126 800,0023 514 600,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 00 00000 25 126 800,0023 514 600,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»011303 1 01 00000 10 000,0010 000,00
Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)011303 1 01 21300 10 000,0010 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011303 1 01 2130020010 000,0010 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 02 00000 25 116 800,0023 504 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий011303 1 02 09000 24 826 800,0023 214 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011303 1 02 0900060024 826 800,0023 214 600,00
Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения011303 1 02 21310 290 000,00290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011303 1 02 21310200290 000,00290 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»011305 0 00 00000 81 665 500,0049 489 500,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»011305 2 00 00000 200 000,00200 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»011305 2 02 00000 200 000,00200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента011305 2 02 21540 200 000,00200 000,00
Иные бюджетные ассигнования011305 2 02 21540800200 000,00200 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»011305 3 00 00000 41 194 300,0039 018 300,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»011305 3 01 00000 6 583 800,006 583 800,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»011305 3 01 85060 4 102 000,004 102 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850601003 728 938,303 728 938,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85060200373 061,70373 061,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»011305 3 01 85070 1 256 100,001 256 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850701001 057 958,001 057 958,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85070200198 142,00198 142,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»011305 3 01 85080 1 225 700,001 225 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850801001 056 706,201 056 706,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85080200168 993,80168 993,80
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»011305 3 02 00000 33 510 500,0031 334 500,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений011305 3 02 08000 33 510 500,0031 334 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 02 0800010026 732 300,0026 048 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 02 080002006 661 020,005 169 120,00
Иные бюджетные ассигнования011305 3 02 08000800117 180,00117 180,00
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 00000 1 100 000,001 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 21680 1 100 000,001 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 04 216802001 100 000,001 100 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»011305 4 00 00000 40 271 200,0010 271 200,00
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»011305 4 01 00000 560 000,00560 000,00
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества011305 4 01 21600 560 000,00560 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 01 21600200560 000,00560 000,00
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 00000 2 184 800,002 184 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 21640 2 184 800,002 184 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 02 216402002 184 800,002 184 800,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»011305 4 03 00000 37 526 400,007 526 400,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»011305 4 03 20240 500 000,00500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 03 20240200500 000,00500 000,00
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений011305 4 03 20270 7 026 400,007 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности011305 4 03 202704007 026 400,007 026 400,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности011305 4 03 S6010 30 000 000,000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности011305 4 03 S601040030 000 000,000,00
Непрограммные расходы городского бюджета011399 0 00 00000 513 000,00513 000,00
Иные непрограммные мероприятия011399 9 00 00000 513 000,00513 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования011399 9 00 03050 513 000,00513 000,00
Иные бюджетные ассигнования011399 9 00 03050800513 000,00513 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03   14 339 545,0013 678 445,00
Органы юстиции0304  4 466 345,004 446 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета030499 0 00 00000 4 466 345,004 446 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния030499 4 00 00000 4 466 345,004 446 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета030499 4 00 59300 2 090 000,002 070 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 593001002 090 000,002 070 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета030499 4 00 85020 2 376 345,002 376 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 850201001 521 070,001 521 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд030499 4 00 85020200855 275,00855 275,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность0310  9 873 200,009 232 100,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»031003 0 00 00000 9 873 200,009 232 100,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 00 00000 9 873 200,009 232 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 02 00000 9 873 200,009 232 100,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений031003 1 02 08000 9 873 200,009 232 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами031003 1 02 080001009 873 200,009 232 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04   458 183 902,59127 813 930,00
Общеэкономические вопросы0401  1 044 200,001 044 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»040105 0 00 00000 1 044 200,001 044 200,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»040105 3 00 00000 1 044 200,001 044 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»040105 3 01 00000 1 044 200,001 044 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»040105 3 01 85340 1 044 200,001 044 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами040105 3 01 85340100923 564,60923 564,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040105 3 01 85340200120 635,40120 635,40
Транспорт0408  15 000 000,0015 000 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040802 0 00 00000 15 000 000,0015 000 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»040802 2 00 00000 15 000 000,0015 000 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»040802 2 01 00000 15 000 000,0015 000 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам040802 2 01 61040 15 000 000,0015 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040802 2 01 6104020015 000 000,0015 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409  437 555 702,59107 185 730,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040902 0 00 00000 437 555 702,59107 185 730,00
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»040902 1 00 00000 437 555 702,59107 185 730,00
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»040902 1 01 00000 16 730 169,3335 246 954,49
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним040902 1 01 21000 7 590 179,9119 771 446,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 210002007 590 179,9119 771 446,49
Обеспечение безопасности дорожного движения040902 1 01 21010 9 130 296,009 535 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 210102009 130 296,009 535 508,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района040902 1 01 S6070 9 693,425 940 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 S60702009 693,425 940 000,00
Региональный проект «Дорожная сеть»040902 1 R1 00000 420 825 533,2671 938 775,51
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)040902 1 R1 Д3934 420 825 533,2671 938 775,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 R1 Д3934200420 825 533,2671 938 775,51
Другие вопросы в области национальной экономики0412  4 584 000,004 584 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»041202 0 00 00000 1 500 000,001 500 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»041202 6 00 00000 600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 00000 600 000,00600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 61110 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования041202 6 02 61110800600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»041202 8 00 00000 900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»041202 8 01 00000 900 000,00900 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории041202 8 01 26020 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041202 8 01 26020200900 000,00900 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»041204 0 00 00000 3 084 000,003 084 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»041204 1 00 00000 2 450 000,002 450 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»041204 1 01 00000 150 000,00150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня041204 1 01 21400 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 21400200100 000,00100 000,00
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов041204 1 01 21420 50 000,0050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 2142020050 000,0050 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»041204 1 02 00000 2 300 000,002 300 000,00
Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец041204 1 02 21410 1 300 000,001 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 214108001 300 000,001 300 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»041204 1 02 21450 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 21450800600 000,00600 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства041204 1 02 21460 400 000,00400 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 21460800400 000,00400 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»041204 2 00 00000 634 000,00634 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»041204 2 01 00000 604 000,00604 000,00
Взнос в Ассоциацию малых туристских городов041204 2 01 21370 95 000,0095 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 2 01 2137080095 000,0095 000,00
Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров041204 2 01 21470 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 01 21470200300 000,00300 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня041204 2 01 21480 209 000,00209 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 01 21480200209 000,00209 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»041204 2 02 00000 30 000,0030 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции041204 2 02 21490 30 000,0030 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 02 2149020030 000,0030 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05   259 983 479,18323 404 452,33
Жилищное хозяйство0501  30 510 119,44116 968 362,59
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050102 0 00 00000 30 510 119,44116 968 362,59
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 00 00000 5 200 000,005 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 01 00000 5 200 000,005 200 000,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности050102 3 01 21050 5 200 000,005 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050102 3 01 210502005 200 000,005 200 000,00
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»050102 4 00 00000 25 310 119,44111 768 362,59
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»050102 4 F3 00000 25 310 119,44111 768 362,59
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства050102 4 F3 67483 19 674 194,6287 149 757,44
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748340019 674 194,6287 149 757,44
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства050102 4 F3 67484 5 114 324,8222 325 205,15
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 674844005 114 324,8222 325 205,15
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета050102 4 F3 6748S 521 600,002 293 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748S400521 600,002 293 400,00
Коммунальное хозяйство0502  44 046 394,2535 703 243,68
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»050206 0 00 00000 44 046 394,2535 703 243,68
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»050206 1 00 00000 44 046 394,2535 703 243,68
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»050206 1 02 00000 44 046 394,2535 703 243,68
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий050206 1 02 26080 388 100,00362 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050206 1 02 26080200388 100,00362 900,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности050206 1 02 S6080 43 658 294,2535 340 343,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050206 1 02 S608020043 658 294,2535 340 343,68
Благоустройство0503  174 870 265,49160 861 646,06
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050302 0 00 00000 96 257 604,4383 396 785,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050302 6 00 00000 96 257 604,4383 396 785,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»050302 6 01 00000 94 746 089,4381 885 270,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий050302 6 01 09000 63 280 249,4353 638 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям050302 6 01 0900060063 280 249,4353 638 100,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки050302 6 01 21100 30 028 805,5228 067 170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 2110020030 028 805,5228 067 170,00
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца050302 6 01 21170 180 000,00180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению050302 6 01 21170300180 000,00180 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов050302 6 01 L2991 1 257 034,480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 L29912001 257 034,480,00
Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»050302 6 04 00000 1 511 515,001 511 515,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»050302 6 04 85170 1 511 515,001 511 515,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 04 851702001 511 515,001 511 515,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»050306 0 00 00000 16 632 000,0015 552 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»050306 1 00 00000 16 632 000,0015 552 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»050306 1 03 00000 16 632 000,0015 552 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения050306 1 03 21720 16 632 000,0015 552 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050306 1 03 2172020016 632 000,0015 552 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»050307 0 00 00000 61 980 661,0661 912 861,06
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»050307 1 00 00000 61 980 661,0661 912 861,06
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»050307 1 02 00000 1 044 100,00976 300,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий050307 1 02 22010 1 044 100,00976 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 02 2201020044 100,000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 02 220104001 000 000,00976 300,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»050307 1 F2 00000 60 936 561,0660 936 561,06
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды050307 1 F2 55550 32 821 160,0432 821 160,04
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 5555040032 821 160,0432 821 160,04
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта050307 1 F2 Д5551 28 115 401,0228 115 401,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 Д555140028 115 401,0228 115 401,02
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства0505  10 556 700,009 871 200,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050502 0 00 00000 10 556 700,009 871 200,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050502 6 00 00000 10 556 700,009 871 200,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»050502 6 03 00000 10 556 700,009 871 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления050502 6 03 00110 10 556 700,009 871 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами050502 6 03 0011010010 556 700,009 871 200,00
ОБРАЗОВАНИЕ07   1 105 663 333,401 070 128 850,31
Дошкольное образование0701  445 655 385,11441 292 505,77
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070101 0 00 00000 445 155 385,11440 792 505,77
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070101 2 00 00000 91 606,6763 359,09
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070101 2 01 00000 91 606,6763 359,09
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070101 2 01 S6590 91 606,6763 359,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 2 01 S659060091 606,6763 359,09
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070101 3 00 00000 1 386 250,001 386 250,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070101 3 01 00000 1 386 250,001 386 250,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070101 3 01 20120 1 386 250,001 386 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 3 01 201206001 386 250,001 386 250,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070101 4 00 00000 443 677 528,44438 704 975,15
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»070101 4 01 00000 437 327 128,44432 354 575,15
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070101 4 01 09000 76 576 028,4471 603 475,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 0900060076 576 028,4471 603 475,15
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»070101 4 01 85350 360 751 100,00360 751 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 85350600360 751 100,00360 751 100,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»070101 4 08 00000 6 350 400,006 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей070101 4 08 20500 6 350 400,006 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 08 205006006 350 400,006 350 400,00
Подпрограмма «Доступная среда»070101 Д 00 00000 0,00637 921,53
Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»070101 Д 02 00000 0,00637 921,53
Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях070101 Д 02 S6310 0,00637 921,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 Д 02 S63106000,00637 921,53
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»070106 0 00 00000 500 000,00500 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»070106 1 00 00000 500 000,00500 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»070106 1 01 00000 500 000,00500 000,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные070106 1 01 21730 500 000,00500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070106 1 01 21730600500 000,00500 000,00
Общее образование0702  516 381 978,69508 931 293,53
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070201 0 00 00000 516 351 978,69508 901 293,53
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»070201 1 00 00000 600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»070201 1 04 00000 600 000,00600 000,00
Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости070201 1 04 20060 600 000,00600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 1 04 20060600600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070201 2 00 00000 186 770,77206 127,47
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070201 2 01 00000 186 770,77206 127,47
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070201 2 01 S6590 186 770,77206 127,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 2 01 S6590600186 770,77206 127,47
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070201 3 00 00000 2 113 743,181 386 250,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070201 3 01 00000 1 386 250,001 386 250,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070201 3 01 20120 1 386 250,001 386 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 01 201206001 386 250,001 386 250,00
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»070201 3 04 00000 727 493,180,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций070201 3 04 S6160 727 493,180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 04 S6160600727 493,180,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070201 4 00 00000 512 223 022,85505 875 877,23
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»070201 4 02 00000 480 584 422,85474 237 277,23
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий070201 4 02 09000 62 006 600,0057 980 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 0900060062 006 600,0057 980 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»070201 4 02 85090 376 683 880,00376 683 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 85090600376 683 880,00376 683 880,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию070201 4 02 85130 24 728 434,8522 407 689,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 85130300841 280,00841 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8513060023 887 154,8521 566 409,23
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей070201 4 02 85140 6 155 380,006 155 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 851403006 155 380,006 155 380,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»070201 4 02 85160 11 005 128,0011 005 128,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8516060011 005 128,0011 005 128,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому070201 4 02 85420 5 000,005 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 854203005 000,005 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»070201 4 10 00000 31 638 600,0031 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций070201 4 10 53030 31 638 600,0031 638 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 10 5303060031 638 600,0031 638 600,00
Подпрограмма «Доступная среда»070201 Д 00 00000 1 228 441,89833 038,83
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»070201 Д 03 00000 1 228 441,89833 038,83
Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом070201 Д 03 S6130 1 228 441,89833 038,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 Д 03 S61306001 228 441,89833 038,83
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»070202 0 00 00000 30 000,0030 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»070202 9 00 00000 30 000,0030 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 00000 30 000,0030 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 20070 30 000,0030 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070202 9 01 2007060030 000,0030 000,00
Дополнительное образование детей0703  103 021 769,6081 321 851,01
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070301 0 00 00000 103 021 769,6081 321 851,01
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070301 2 00 00000 16 010,9012 670,59
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070301 2 01 00000 16 010,9012 670,59
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070301 2 01 S6590 16 010,9012 670,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 2 01 S659060016 010,9012 670,59
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070301 3 00 00000 16 000 000,000,00
Региональный проект «Культурная среда»070301 3 A1 00000 16 000 000,000,00
Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств070301 3 A1 5519Б 16 000 000,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070301 3 A1 5519Б20016 000 000,000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070301 4 00 00000 31 064 900,0029 067 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»070301 4 03 00000 30 764 900,0028 767 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 4 03 09000 30 764 900,0028 767 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 03 0900060030 764 900,0028 767 200,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 20050 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 07 20050600300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»070301 8 00 00000 55 940 858,7052 241 980,42
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»070301 8 01 00000 55 784 600,0052 241 980,42
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 8 01 09000 55 784 600,0052 241 980,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 01 0900060055 784 600,0052 241 980,42
Региональный проект «Творческие люди»070301 8 A2 00000 156 258,700,00
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры070301 8 A2 86280 156 258,700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 A2 86280600156 258,700,00
Молодежная политика0707  8 581 000,008 581 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070701 0 00 00000 8 581 000,008 581 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»070701 1 00 00000 7 381 000,007 381 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»070701 1 01 00000 1 876 000,001 876 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070701 1 01 09000 1 600 000,001 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 090006001 600 000,001 600 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»070701 1 01 20020 276 000,00276 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 20020600276 000,00276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»070701 1 02 00000 5 205 000,005 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений070701 1 02 20030 5 205 000,005 205 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 02 200306005 205 000,005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»070701 1 03 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»070701 1 03 20040 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 03 20040600300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»070701 9 00 00000 1 200 000,001 200 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»070701 9 01 00000 1 050 000,001 050 000,00
Поддержка развития молодежного движения070701 9 01 20370 170 000,00170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20370200170 000,00170 000,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи070701 9 01 20380 850 000,00850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20380200850 000,00850 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце070701 9 01 20390 30 000,0030 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 2039020030 000,0030 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»070701 9 02 00000 150 000,00150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец070701 9 02 20400 150 000,00150 000,00
Иные бюджетные ассигнования070701 9 02 20400800150 000,00150 000,00
Другие вопросы в области образования0709  32 023 200,0030 002 200,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070901 0 00 00000 32 023 200,0030 002 200,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070901 4 00 00000 32 023 200,0030 002 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»070901 4 04 00000 26 516 400,0024 794 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий070901 4 04 09000 26 516 400,0024 794 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070901 4 04 0900060026 516 400,0024 794 600,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 00000 900 000,00900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 20190 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070901 4 05 20190200900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»070901 4 06 00000 4 606 800,004 307 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления070901 4 06 00110 4 606 800,004 307 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами070901 4 06 001101004 606 800,004 307 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08   139 167 085,06130 286 747,45
Культура0801  135 394 985,06126 759 447,45
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080101 0 00 00000 135 258 985,06126 623 447,45
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»080101 5 00 00000 300 000,00300 000,00
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»080101 5 03 00000 300 000,00300 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство080101 5 03 S6630 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 5 03 S6630200300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»080101 8 00 00000 134 958 985,06126 323 447,45
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»080101 8 01 00000 134 958 985,06126 323 447,45
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий080101 8 01 09000 129 405 560,06120 874 875,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 09000600129 405 560,06120 874 875,45
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий080101 8 01 20350 1 800 000,001 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 8 01 203502001 800 000,001 800 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров080101 8 01 L4660 3 753 425,003 648 572,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 L46606003 753 425,003 648 572,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»080106 0 00 00000 136 000,00136 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»080106 1 00 00000 136 000,00136 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»080106 1 01 00000 136 000,00136 000,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные080106 1 01 21730 136 000,00136 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080106 1 01 21730600136 000,00136 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии0804  3 772 100,003 527 300,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080401 0 00 00000 3 772 100,003 527 300,00
Подпрограмма «Развитие культуры»080401 8 00 00000 3 772 100,003 527 300,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»080401 8 02 00000 3 772 100,003 527 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления080401 8 02 00110 3 772 100,003 527 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами080401 8 02 001101003 772 100,003 527 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10   107 117 161,73114 269 815,10
Пенсионное обеспечение1001  5 907 600,005 907 600,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100105 0 00 00000 5 907 600,005 907 600,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100105 3 00 00000 5 907 600,005 907 600,00
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»100105 3 03 00000 5 907 600,005 907 600,00
Доплата к пенсиям муниципальных служащих100105 3 03 01000 5 907 600,005 907 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100105 3 03 010003005 907 600,005 907 600,00
Социальное обеспечение населения1003  47 597 488,7354 750 142,10
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100301 0 00 00000 42 357 702,7343 286 059,10
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100301 4 00 00000 42 357 702,7343 286 059,10
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»100301 4 02 00000 2 672 696,002 672 696,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию100301 4 02 85130 2 672 696,002 672 696,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 02 851306002 672 696,002 672 696,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»100301 4 09 00000 39 685 006,7340 613 363,10
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях100301 4 09 R3040 39 685 006,7340 613 363,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 09 R304060039 685 006,7340 613 363,10
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»100302 0 00 00000 5 239 786,0011 464 083,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»100302 7 00 00000 5 239 786,0011 464 083,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»100302 7 01 00000 5 239 786,0011 464 083,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»100302 7 01 51350 740 309,000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 51350300740 309,000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»100302 7 01 51760 1 499 477,001 464 083,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 517603001 499 477,001 464 083,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)100302 7 01 85010 3 000 000,0010 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 850103003 000 000,0010 000 000,00
Охрана семьи и детства1004  48 522 973,0048 522 973,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100401 0 00 00000 15 757 412,0015 757 412,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100401 4 00 00000 15 757 412,0015 757 412,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»100401 4 01 00000 15 757 412,0015 757 412,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования100401 4 01 85040 15 757 412,0015 757 412,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100401 4 01 8504060015 757 412,0015 757 412,00
Непрограммные расходы городского бюджета100499 0 00 00000 32 765 561,0032 765 561,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей100499 8 00 00000 32 765 561,0032 765 561,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю100499 8 00 85050 29 905 331,0029 905 331,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 850502006 505 331,006 505 331,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 8505030023 400 000,0023 400 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения100499 8 00 85320 351 750,00351 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 853202001 750,001 750,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 85320300350 000,00350 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей100499 8 00 85360 2 508 480,002 508 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 8536020012 480,0012 480,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 853603002 496 000,002 496 000,00
Другие вопросы в области социальной политики1006  5 089 100,005 089 100,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100605 0 00 00000 5 089 100,005 089 100,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100605 3 00 00000 5 089 100,005 089 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»100605 3 01 00000 5 089 100,005 089 100,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству100605 3 01 85150 5 089 100,005 089 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами100605 3 01 851501004 442 113,404 442 113,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100605 3 01 85150200646 986,60646 986,60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11   679 346 817,1494 616 688,12
Физическая культура1101  673 903 100,0089 677 353,30
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110101 0 00 00000 673 767 100,0089 541 353,30
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»110101 3 00 00000 578 000 000,000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»110101 3 02 00000 578 000 000,000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце110101 3 02 20250 570 000 000,000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности110101 3 02 20250400570 000 000,000,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности110101 3 02 S6010 8 000 000,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110101 3 02 S60102008 000 000,000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 00 00000 95 767 100,0089 541 353,30
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 01 00000 49 878 700,0046 639 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 01 09000 49 878 700,0046 639 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 01 0900060049 878 700,0046 639 800,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»110101 7 03 00000 45 888 400,0042 901 553,30
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 03 09000 45 888 400,0042 901 553,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 03 0900060045 888 400,0042 901 553,30
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»110106 0 00 00000 136 000,00136 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»110106 1 00 00000 136 000,00136 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»110106 1 01 00000 136 000,00136 000,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные110106 1 01 21730 136 000,00136 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110106 1 01 21730600136 000,00136 000,00
Массовый спорт1102  2 147 717,141 500 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110201 0 00 00000 2 147 717,141 500 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110201 6 00 00000 2 147 717,141 500 000,00
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»110201 6 01 00000 2 147 717,141 500 000,00
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни110201 6 01 20300 166 000,00166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 20300200166 000,00166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий110201 6 01 20320 20 000,0020 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2032020020 000,0020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике110201 6 01 20330 124 000,001 314 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110201 6 01 2033010080 000,00380 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2033020044 000,00934 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта110201 6 01 S6440 1 837 717,140,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110201 6 01 S6440100577 717,140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 S64402001 260 000,000,00
Спорт высших достижений1103  0,00357 334,82
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110301 0 00 00000 0,00357 334,82
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110301 7 00 00000 0,00357 334,82
Региональный проект «Спорт — норма жизни»110301 7 P5 00000 0,00357 334,82
Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки110301 7 P5 86820 0,00357 334,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110301 7 P5 868206000,00357 334,82
Другие вопросы в области физической культуры и спорта1105  3 296 000,003 082 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110501 0 00 00000 3 296 000,003 082 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110501 6 00 00000 3 296 000,003 082 000,00
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»110501 6 02 00000 3 296 000,003 082 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления110501 6 02 00110 3 270 659,003 060 185,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110501 6 02 001101003 270 659,003 060 185,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)110501 6 02 00120 25 341,0021 815,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110501 6 02 0012020025 341,0021 815,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12   16 004 800,0014 965 500,00
Телевидение и радиовещание1201  11 480 100,0010 734 600,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120105 0 00 00000 11 480 100,0010 734 600,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120105 1 00 00000 11 480 100,0010 734 600,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120105 1 01 00000 11 480 100,0010 734 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120105 1 01 09000 11 480 100,0010 734 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120105 1 01 0900060011 480 100,0010 734 600,00
Периодическая печать и издательства1202  3 785 500,003 539 700,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120205 0 00 00000 3 785 500,003 539 700,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120205 1 00 00000 3 785 500,003 539 700,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120205 1 01 00000 3 785 500,003 539 700,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120205 1 01 09000 3 785 500,003 539 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120205 1 01 090006003 785 500,003 539 700,00
Другие вопросы в области средств массовой информации1204  739 200,00691 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120405 0 00 00000 739 200,00691 200,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120405 1 00 00000 739 200,00691 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»120405 1 02 00000 739 200,00691 200,00
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города120405 1 02 21530 403 200,00356 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд120405 1 02 21530200403 200,00356 200,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ120405 1 02 21560 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд120405 1 02 21560200100 000,00100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения120405 1 02 21570 236 000,00235 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд120405 1 02 21570200236 000,00235 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА13   200 000,003 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга1301  200 000,003 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»130105 0 00 00000 200 000,003 900 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»130105 2 00 00000 200 000,003 900 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»130105 2 03 00000 200 000,003 900 000,00
Обслуживание муниципального долга130105 2 03 21550 200 000,003 900 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга130105 2 03 21550700200 000,003 900 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ    40 500 000,0044 200 000,00
Условно утвержденные расходы    40 500 000,0044 200 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета    40 500 000,0044 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия    40 500 000,0044 200 000,00
Условно утвержденные расходы    40 500 000,0044 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования    40 500 000,0044 200 000,00»;

14) приложение 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14

к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год

руб.

НаименованиеЦелевая статьяВид расходаРазделПодразделСумма
МППМпОМНаправление
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»01      1 770 498 794,54
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»011     8 440 997,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»01101    2 615 997,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011010900060007072 525 361,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0110120020600070790 636,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»01102    5 225 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011022003060007075 225 000,00
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»01104    600 000,00
Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01104200606000702600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»012     290 072,17
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»01201    290 072,17
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S65906000701119 533,74
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S65906000702155 394,43
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S6590600070315 144,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»013     258 874 128,55
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»01301    102 375 525,09
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0130120120200070254 650 310,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013012012060007013 200 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013012012060007022 314 013,00
Расходы на проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013018708060007024 158 400,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01301S6010200070238 052 802,09
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»01302    77 747 000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)0130220250400110177 747 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»01303    77 746 749,57
Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0130320140200080171 877 049,27
Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)013032015040008015 389 700,30
Расходы на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01303201602000801480 000,00
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»01304    1 004 853,89
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01304S616060007021 004 853,89
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»014     1 144 548 660,95
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»01401    474 791 177,99
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140109000600070182 207 142,99
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01401850402001004182 242,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)014018504030010049 514 412,78
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)014018504060010042 452 800,22
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01401853506000701380 434 580,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»01402    516 274 571,70
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140209000600070281 651 306,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01402850906000702390 240 510,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)01402851303000702841 280,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140285130600070224 452 173,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)014028513060010032 672 696,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)014028514030007026 155 380,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140285160600070210 256 726,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)014028542030007024 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»01403    41 963 655,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140309000600070341 963 655,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»01404    29 388 094,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140409000600070929 388 094,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»01405    888 400,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01405201902000709888 400,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»01406    4 979 579,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)014060011010007094 925 129,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0140600120200070954 450,19
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»01407    300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01407200506000703300 000,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»01408    6 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)014082050060007016 350 400,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»01409    37 974 183,07
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01409R3040600100337 974 183,07
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»01410    31 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0141053030600070231 638 600,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»015     1 198 546,14
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»01501    898 546,14
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01501S6670200011340 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)01501S6670300011398 546,14
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01501S66706000113760 000,00
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»01503    300 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01503S66306000801300 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»016     6 832 923,67
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни»01601    1 934 959,86
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01601203002001102166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0160120320200110220 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0160120330100110280 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0160120330200110244 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)01601S64401001102454 959,86
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01601S644020011021 170 000,00
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»01602    4 897 963,81
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)016020011010011054 708 193,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01602001202001105189 770,81
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»017     104 944 700,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»01701    54 581 300,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0170109000600110154 581 300,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»01703    50 363 400,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0170309000600110150 363 400,00
Подпрограмма «Развитие культуры»018     244 366 514,06
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»01801    240 644 413,20
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0180109000600070369 830 509,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01801090006000801157 284 275,20
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)018012035020008014 464 344,00
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)018012035060008014 766 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01801L466060008014 299 285,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»01802    3 551 043,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)018020011010008043 436 783,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01802001202000801-936,83
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01802001202000804115 197,07
Региональный проект «Творческие люди»018A2    171 057,62
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)018A2862806000703123 604,50
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)018A286280600080147 453,12
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»019     755 852,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»01901    605 852,00
Поддержка развития молодежного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01901203702000707146 452,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01901203802000707429 400,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0190120390200070730 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»01902    150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)01902204008000707150 000,00
Подпрограмма «Доступная среда»01Д     246 400,00
Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта»01Д01    246 400,00
Повышение доступности муниципальных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01Д01204402000503246 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»02      722 544 129,88
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»021     488 908 432,24
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»02101    316 308 432,24
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0210121000200040989 295 662,66
Обеспечение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)021012101020004097 724 863,82
Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02101210302000409400 000,00
Строительство (реконструкция) примыкания к автомобильной дороге общего пользования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)02101210304000409586 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02101212202000409103 500,00
Расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)02101S6030400040938 433 155,62
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02101S623020004097 048 724,14
Обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)02101S63004000409172 716 526,00
Региональный проект «Дорожная сеть»021R1    172 600 000,00
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)021R153930200040970 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)021R1Д39342000409102 600 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»022     12 489 685,03
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»02201    12 489 685,03
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0220161040200040812 489 685,03
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»023     5 137 661,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»02301    5 137 661,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)023012105020005015 137 661,00
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»024     35 869 630,67
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»024F3    35 869 630,67
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)024F367483400050125 132 589,16
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)024F36748440005014 471 041,51
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)024F36748S40005016 266 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»026     170 931 416,94
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»02601    155 553 284,12
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0260109000600050380 878 250,79
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0260121100200050339 488 427,17
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)02601211006000113445 847,54
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)02601211703000503180 000,00
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)02601S6230600040934 482 758,62
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских округов и городских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02601S6380200050278 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»02602    600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» (Иные бюджетные ассигнования)02602611108000412600 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»02603    11 568 783,82
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0260300110100050510 679 259,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02603001202000505879 524,82
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)0260300120800050510 000,00
Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных животных»02604    3 209 349,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)026048517020005033 209 349,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»027     8 277 304,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»02701    8 277 304,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)02701513503001003746 227,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)027015176030010031 499 077,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)027018501030010036 032 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»028     900 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»02801    900 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02801260202000412900 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»029     30 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»02901    30 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0290120070600070230 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»03      37 597 340,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031     37 597 340,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»03102    37 597 340,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)031020800010003109 538 480,20
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)031020800020003101 166 059,80
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)0310208000800031024 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0310209000600011326 868 800,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»04      1 796 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»041     1 650 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»04101    150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)04101214002000412116 996,67
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0410121420200041233 003,33
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»04102    1 500 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Иные бюджетные ассигнования)041022145080004121 100 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства (Иные бюджетные ассигнования)04102214608000412400 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»042     146 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»04201    116 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)04201214802000412116 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»04202    30 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0420221490200041230 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»05      223 368 926,30
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»051     18 151 368,71
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»05101    16 611 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0510109000600120112 424 300,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)051010900060012024 186 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»05102    600 000,00
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05102215302001204250 000,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05102215602001204100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05102215702001204250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»05103    940 168,71
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)05103001101000113105 428,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)05103001101001204819 079,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0510300120200120415 660,75
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»052     14 606 085,87
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»05201    10 506 085,87
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)052010011010001069 435 935,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)052010012020001061 052 150,87
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)0520100120800010618 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»05202    200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05202215402000104200 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»05203    1 900 000,00
Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга)052032155070013011 900 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»05204    2 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)052040800010001131 200 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05204080002000113800 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»053     120 111 137,52
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»05301    71 953 522,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0530100110100010454 693 217,04
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0530100120100010450 000,00
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)053010012020001043 614 205,26
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018506010001133 728 938,30
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301850602000113202 061,70
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018507010001131 057 958,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0530185070200011393 542,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018508010001131 056 706,20
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301850802000113168 993,80
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018515010010064 457 828,40
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301851502001006679 271,60
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)05301853401000401923 564,60
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301853402000401120 635,40
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000103118 431,08
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000104392 843,90
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000106238 444,92
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S6790200050534 350,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000709127 347,12
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000804107 962,36
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S6790200110587 220,62
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»05302    41 359 985,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0530208000100011329 531 002,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0530208000200011311 288 218,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)05302080008000113540 765,00
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»05303    6 079 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)053030100030010016 079 630,22
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»05304    718 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05304216802000113718 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»054     70 500 334,20
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»05401    475 533,97
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05401216002000113475 533,97
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»05402    2 184 800,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)054022164020001132 184 800,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»05403    67 840 000,23
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0540320240200011360 813 600,23
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)054032027040001137 026 400,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»06      60 024 123,02
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»061     60 024 123,02
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»06101    2 333 619,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)06101217306000701569 619,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)06101S608060007011 229 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)06101S60806000702535 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»06102    39 690 504,02
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)06102260802000502279 990,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)06102260902000503599 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)06102S6080200050238 811 514,02
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»06103    18 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0610321720200050318 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»07      92 420 396,72
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»071     92 420 396,72
Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»07101    2 441 575,56
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)071012200020005032 441 575,56
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»07102    1 999 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)07102220102000503999 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)071022201040005031 000 000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»07104    5 509 513,79
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)07104220402000503337 100,00
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)07104S642020005035 172 413,79
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»071F2    82 470 307,37
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)071F255550200050320 087 637,37
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)071F255550400050332 736 656,74
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)071F2Д555120005032 807 892,89
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)071F2Д5551400050326 838 120,37
Итого по Муниципальным программам       2 908 249 710,46
Непрограммные расходы городского бюджета99      73 013 372,85
Резервные фонды993     4 000 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99300050002000113505 093,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)99300050003000113296 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)993000500080001113 198 907,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния994     4 466 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)994005930010003042 090 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)994008502010003041 483 972,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99400850202000304892 373,00
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления995     6 896 946,65
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)995000003010001032 167 427,00
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)99500000401000103981 822,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)995000011010001033 468 143,00
Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99500001202000103279 554,65
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления996     2 210 697,00
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)996000005010001022 150 697,00
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)9960000050200010260 000,00
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления997     3 633 118,62
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)997000011010001063 391 041,15
Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99700001202000106242 077,47
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей998     32 416 661,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)998008505020010046 395 631,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)9980085050300100423 000 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)998008532020010041 750,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)99800853203001004350 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)9980085360200100413 280,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)998008536030010042 656 000,00
Иные непрограммные мероприятия999     19 389 604,58
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)9990003050200011316 450,54
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)999000305020005033 372 482,35
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)999000305040001131 272 541,78
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)999000305080001139 162 153,14
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)99900030508000409633 219,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)9990051200200010516 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)999005469020001131 583 599,90
Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)999005549110001133 333 157,87
ВСЕГО       2 981 263 083,31»;

15) приложение 15 изложить в следующей редакции:

«Приложение 15

к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на плановый период 2022 и 2023 годов

руб.

НаименованиеЦелевая статьяВид расходаРазделПодразделСумма 2022Сумма 2023
МППМпОМНаправление
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»01      1 982 388 896,471 354 172 303,12
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»011     7 981 000,007 981 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»01101    1 876 000,001 876 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011010900060007071 600 000,001 600 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01101200206000707276 000,00276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»01102    5 205 000,005 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011022003060007075 205 000,005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»01103    300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01103200406000707300 000,00300 000,00
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»01104    600 000,00600 000,00
Расходы на оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в общеобразовательных организациях города в свободное от учебы время по направлению органов службы занятости (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01104200606000702600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»012     294 388,34282 157,15
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»01201    294 388,34282 157,15
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S6590600070191 606,6763 359,09
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S65906000702186 770,77206 127,47
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S6590600070316 010,9012 670,59
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»013     597 499 993,182 772 500,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»01301    2 772 500,002 772 500,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013012012060007011 386 250,001 386 250,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013012012060007021 386 250,001 386 250,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»01302    578 000 000,000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)01302202504001101570 000 000,000,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01302S601020011018 000 000,000,00
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»01304    727 493,180,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01304S61606000702727 493,180,00
Региональный проект «Культурная среда»013A1    16 000 000,000,00
Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)013A15519Б200070316 000 000,000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»014     1 077 103 766,021 062 693 723,48
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»01401    453 084 540,44448 111 987,15
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140109000600070176 576 028,4471 603 475,15
Расходы на реализацию Зак