Про суперодуванчик

Ноябрь вступает в свои права, облетели листья с деревьев, погода хмурится. Кругом пожухлая, унылая трава, разве что вездесущий сорняк-пырей все еще хорохорится и зеленеет на придорожной обочине. И вдруг посреди тусклого осеннего пейзажа — ярко-желтый цветок. Да то ж одуванчик!

Самый успешный

Русский этнограф и лингвист Владимир Иванович Даль (1801 — 1872 г.) приводил название этого растения без уменьшительного суффикса — «одуван». Оно происходит от слова одуть или обдуть. Наверняка, каждый в детстве пробовал дуть на созревший белый и пушистый одуванчик, с удовольствием наблюдая, как разлетаются на парашютиках его семена. Они могут парить на расстояния в сотни километров! Благодаря этой особенности, а также неприхотливости одуванчик распространился повсеместно (кроме Крайнего Севера) и сегодня считается одним из самых успешных цветковых растений на планете. В средней полосе за летний сезон оно успевает дать 2, а то и 3 урожая, вот почему встреченный мной ноябрьский одуванчик не такой уж и феномен.



Родственник астр

Между прочим, наш «одуван» относится к многолетним травянистым растениям из семейства астровых. Да-да! Он родственник великолепных садовых астр и также относится к сложноцветным. Это значит, что, сорвав одуванчик, вы берете в руки не один цветок, а целую корзинку. В одном желтом соцветии может быть от 20 до 150 мелких цветков язычкового типа.

Весной его семена начинают прорастать одними из первых сразу после таяния снега при прогреве почвы лишь до 2 градусов Цельсия. Также растение размножается побегами, тянущимися из спящих почек корней. Удивительная способность к адаптации, к различным воздействиям позволяет одуванчику жить в самых разных климатических условиях.



Целебные свойства

Одуванчик издавна известен своими целебными свойствами. Кстати сказать, он так и называется — одуванчик лекарственный и лечит от многих недугов. Полезны все части растения. Их заготавливают впрок весной или осенью. Применяют для улучшения пищеварения, при диабете, авитаминозе, артрите, атеросклерозе, анемии, нарушении обмена веществ, проблемах с сердцем, почками, печенью, кишечником, другими болезнями.

Некоторые травники утверждают о противоопухолевом свойстве одуванчика лекарственного. Китайские целители (в этой стране он желанное блюдо на столе) рекомендуют его как сильный антиоксидант, содержащий полезные биологически активные вещества. Сок растения способен избавить от небольших бородавок, а свежий растертый лист поможет легче перенести укусы насекомых.



В косметологии

В детстве мы со сверстниками делали из стеблей одуванчиков замечательные звонкие свистульки, даже не ведая о том, что растение (его экстракты) активно используются в косметологии. Оно обладает отбеливающим и противопигментным эффектами, а косметические маски из свежих листьев способны не только отлично увлажнить кожу, но и омолодить ее на клеточном уровне. В соке чудо-травы содержится немало полезных микроэлементов, например, железо, фосфор, калий, кальций, витамины A, B, C, E, а также кремний, недостаток которого влияет на старение организма.



И в кулинарии

Моя сестра Екатерина в ранней юности варила из цветков одуванчиков вкусное варенье. А еще говорят: из них можно приготовить отличное вино. Не случайно в Италии одуванчики продаются на рынках и в супермаркетах как ингредиент для самых разных блюд. В Бельгии из них варят пиво, добавляют в паштет, используют как приправу к мясу.

Диетологи вообще рекомендуют в пищу все части одуванчика, ибо эта еда низкокалорийна и содержит множество витаминов. Например, очень полезен салат из молодых листьев и цветков растения. Правда, чтобы избавиться от горечи их нужно вымочить в соленой воде.

Одуванчик — отличный медонос, позволяющий пчелам делать ароматный мед.



Про кофе,

каучук и биочасы

В годы Великой Отечественной войны гитлеровская Германия экономила на всем, в том числе и на кофе. Хитрые немцы придумали эрзац-кофе из обжаренных корней одуванчиков. По своему вкусу этот напиток действительно напоминал традиционный кофе.

А еще из корней и сока солнечного растения пробовали добывать каучук, необходимый для производства резины. Сегодня подобные разработки продолжаются, причем небезуспешно.

Одуванчики — своего рода биологические часы и одновременно барометр. Их корзинки-бутоны раскрываются в 6 часов утра, а с наступлением вечера или непогоды закрываются.



Стихи, сказки, легенды

Про одуванчик сложены стихи и песенки, про него сняты мультфильмы. Есть сказка о том, как весна хотела купить краски, чтобы расцветить природу, но, раскрыв свой кошелек, нечаянно рассыпала золотые монеты, превратившиеся в желтые цветы — одуванчики.

Говорят, на Руси была легенда о временах стародавних, когда одуванчики цвели постоянно, не пряча лепестков на радость людям, а также пчелам, собиравшим нектар. Внезапно на Русскую землю явилась злая орда, поработившая все живое. И только одуванчик не подчинился супостатам. Он спрятал свои яркие цветы и наклонил голову к земле. Со временем враги ушли, но с тех пор одуванчик перестал цвести круглые сутки. И как только Солнце уходит в тучку или за горизонт, он сразу же вспоминает о былой беде и прячет свой цветок, чтобы пережить лихое время.

И вот еще что: значение одуванчика в словаре языка цветов (оказывается, есть и такой!) — счастье и преданность, кокетство, «скажи мне правду».

По-моему, это просто супер­цветок!